ENTREVISTA A ESTEFANÍA PILZ

'Quiero volver a Bélgica con otra mentalidad'

Entrevistas - 29.12.2017 - Buenos Aires



Estefanía Pilz

La argentina se sumó al Autoglas Wetteren de Bélgica

Después de unas cuantas temporadas una ciclista argentina volvió a hacer experiencia en el pelotón femenino internacional sumándose a un equipo europeo.

Estefanía Pilz fue la que se animó y provechó la oportunidad, cuando se le presentó, para hacer temporada en el viejo continente.

Pilz se integró en febrero a las filas del Autoglas Wetteren de Bélgica y compitió, en dos períodos, sumando casi 7 meses con el equipo y con un cierre soñado al ser tenida en cuenta para representar a Argentina en el Mundial de ruta de Bergen (Noruega).

¿Cómo fue la posibilidad de ir a Bélgica y cómo tomaste la decisión?

Fue muy loco, había ido con las Xirayas en mayo de 2016 y me vieron que en una de las carreras fui 3ª, después de eso me agregaron vía Facebook y a finales del año me mandaron un mensaje preguntándome si tenía la posibilidad de ir a correr a Bélgica, a fines de enero me llamaron y les dije que lo hablaría con mi pareja (José María Orlando).

“Yo ni lo dudé pero tenía que consultarlo con mi marido, cuando hablé con él me dijo andá porque sé que vos querés y podés hacerlo” aseguró Estefanía recordando el momento con felicidad y resaltando la importancia de tener el apoyo de la familia.

“Hacía muchos años que soñaba con irme a Europa, correr esas carreras, conocer a las europeas y conocer el ciclismo realmente, solamente se trata de confiar en uno, yo confiaba y dije voy y lo hago, mi marido confió y me apoyó, estuvo 6 meses sin mí en mi casa, es mucho tiempo, uno extraña y todo pero lo vivís una o dos veces en la vida.”

“El pasaje lo pagué yo y allá me dieron casa y comida y me trataron muy bien, me quedé en la casa del sobrino de uno de los técnicos del equipo, así que estaba en familia, con su mujer y su hijo” relató.

¿Cómo fue el año en lo personal?

La verdad que fue un año complicado, sufrí muchísimo, me costó mucho adaptarme, es otra cultura y estando en una casa de familia vivís eso todos los días, es otro idioma totalmente distinto y el español casi no se conoce, se habla flamenco y con suerte inglés, ya que estudian 3 idiomas en la escuela.

“Yo tenía un inglés muy básico que lo terminé de perfeccionar allá, al principio era todo con señas, fue un poco difícil, tenía que escucharlos hablar en su idioma y responder en inglés para comunicarme” agregó.

Y además de todo eso estuvo el clima, mucho frío y mucha lluvia, cada 2 o 3 días llueve. “Al 2017 lo sufrí pero me gustó” aseguró.

En cuando a lo deportivo ¿Qué te encontraste allá?

El nivel de competencia es una locura, van muy rápido, algunas carreras pude terminar y otras no, cuando fui al Giro Rosa estaba muy bien porque había hecho toda la temporada paso a paso, Tour de San Luis, Argentino de ruta, nos fuimos un mes a Bélgica y con Valeria nos fuimos a Italia de nuevo, estaba más entrenada y no lo sufrí tanto, venía con más roce y carreras de etapa, que me sientan muy bien.

Acá corrí muchas carreras de un día y se va mucho más rápido, me costó adaptarme, a eso y al terreno, que es todo empedrado y es como que vas rebotando y no podés avanzar, caminos angostos, con curvas y contracurvas, quebrado a veces, por ahí tenés una subida o por ahí te llevan a 60 contra el borde porque también hay viento y las lluvias, que son muchas.

“Todo eso te la complica más como ciclista, sobre todo porque yo no tenía la experiencia de haber competido con ese terreno y ese clima” puntualizó.

¿Cuál fue la carrera más difícil?

Todas (bromea). El Tour de Bene en Holanda, me costó muchísimo porque me pasó de todo, me caí, entré en un empedrado como a 40, agarré una curva y volé, caí en una zanja y me levanté pero estaba sola, así que a perseguir, llegué como a 6 minutos de la líder. Después perdí las zapatillas, al día siguiente antes de largar vino una señora y me las dio pero ya largué con otro humor, siempre estuve mal, el segundo día hubo caída y me engancharon. Fueron 3 etapas y sufrí en las 3.

¿Cuál fue la que más disfrutaste?

Las que son 1.5, no llegan a ser UCI pero son 90 o 100 kilómetros y no corren tan armados los equipos, corren 2 o 3 corredoras de cada equipo, por ahí las usan más como entrenamiento, esas son las que más disfruté.

¿Terminar el año corriendo un Mundial es un sueño cumplido?

Uno sueña con ganar un mundial, pero es otra realidad, soñar es gratis, después la realidad es otra, participé del mundial gracias a la Selección, a FACPyR, a Gabriel Curuchet, Marcelo Lanzi y Omar Contreras, que confiaron en mí por la experiencia que había hecho en Europa durante el año. Lamentablemente no lo pude terminar y me quedó la espina esa como atleta, me quedé muy mal, venía haciendo todas las carreras bien, el Tour de Bélgica lo terminé ente las 30, estaba corriendo muy bien y en el Mundial me bajé en la 5ª vuelta de 8.

“Está bien que un Mundial no es lo mismo que correr un Tour u otra carrera porque es un día y están todos, pero me quedé con eso de no terminarlo, el sueño era terminar como sea, pero no se pudo cumplir, así que seguiré trabajando para algún día si Dios quiere poder terminar un mundial” afirmó ilusionada.

¿Cuál es el balance del año?

Yo creo que la experiencia, conocer más mi cuerpo, saber cómo prepararme, quiero volver a ir pero con otra mentalidad porque ya conozco, no puedo decir que gané carreras porque no lo hice, en los meses que estuve no pude, pero subí al podio y me metí varias veces entre las 10.

Luego de tantos meses de trabajo no sólo Pilz sacó un saldo positivo, también lo hizo el equipo, “estuvieron muy contentos de tener a una argentina con ellos, las chicas también, siempre estuvieron apoyándome, me brindaron todo, estuvieron siempre encima para ver si me pasaba algo, si necesitaba ir al médico, impecable” resumió.

Mientras disfruta de la tranquilidad de su casa, Estefanía Pilz ya trazó nuevos objetivos porque el sueño es volver a Bélgica, “estoy hablando para ver de ir 2 o 3 meses, en junio o julio, porque ya pasé estar 6 meses allá y sé que ahora además hace mucho frío” explicó.

Cargada con la experiencia de varios años arriba de la bici y con el valor agregado de estos meses en Europa cierra dejando un mensaje para las que vienen detrás de ella.

“Me gustaría recomendarles que entrenen bien, que sepan con quien entrenan, que las guíen bien, que es un camino muy lindo y largo si tenés a alguien te que sepa guiar y te apoye y siempre vas para adelante, no hacen falta contactos, amigo, primo o sobrino de, yo me fui sola, me llamaron y fui, no le pedí nada a nadie y no me avergonzaría si lo hubiera pedido o si alguien tiene que hacerlo, si pudiera ayudaría a quien sea a que se fuera, pero siempre es muy importante la persona que te guía en el camino, influye mucho, creo que el 80% de los atletas tienen su mano derecha, yo lo he visto y mi experiencia es hacerlo sola, pero si tengo que aconsejar a alguien le recomiendo que tengan a alguien que los guía bien” aclaró Estefanía Pilz, la encargada de que la bandera argentina vuelva a estar representada en las pruebas femeninas del viejo continente.