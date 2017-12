ENTREVISTA CON AGUSTINA APAZA Y CÉSAR LETTOLI

Nos gustaría hacer podio en la general

César y Agustina en su visita a Buenos Aires

La pareja jujeña, ilusionada con la Cape Epic

Agustina Apaza y César Lettoli se preparan para cumplir el sueño de correr en la Cape Epic sudafricana entre 18 y el 25 de marzo de 2018 y se ilusionan con el objetivo de subir al podio

¿Cómo se dio la posibilidad de participar?

Agustina: Yo conseguí el lugar a través de la lotería y luego a través del sistema pude invitar a César y luego aparecimos como pareja para la carrera.



César: Así como es de famosa la Cape Epic, también es de difícil entrar ya que sólo corren 500 parejas de todo el mundo y la prioridad la tienen los que ya participaron, para correrla hay 3 formas de conseguir el cupo, por invitación, con un wild card y por una lotería, que es a donde fuimos nosotros por ser la primera vez y gracias a Dios pudimos conseguir el lugar.



Esa lotería de la que hablan los chicos se sorteó el 31 de mayo, tanto Agustina como César habían comprado un número que vale 10 dólares y se anotaron de forma individual para tener más chances.



“Esperábamos recibir el mail ese mismo día o al día siguiente pero no llegó y pensábamos que no habíamos entrado, hasta que como tres días después del sorteo nos llegó el mail con la noticia” explicó Agustina.



“Siempre fue uno de los objetivos, es una carrera excelente y estar entre esos 500 no es sólo representar a Merida, sino también a nuestro país entre muchos otros países, a nuestra provincia, a los bikers argentinos” resaltó César.



Los jujeños saben lo que es correr juntos por sus experiencias en el Trasmontaña y en Brasil Ride, pero también saben que el nivel de la Cape Epic es altísimo, “por algo lo llaman el Tour de France del MTB” refuerzan y aseguran que será un privilegio estar ahí.



¿Qué saben de la edición 2018?



Agustina: Las etapas son diferentes cada año, lo único que se mantiene igual es la largada y llegada, para 2018 ya están establecidas las etapas, los perfiles, las altimetrías y toda la información ya están en la web.



“El 18 de septiembre se dio a conocer la ruta, hasta esa fecha más o menos calculás de acuerdo a lo que fueron las ediciones anteriores, pero ese día ya se dio a conocer el perfil de cada etapa, los cambios con respecto a ediciones anteriores, la ubicación y la dificultad de cada una” explicó Lettoli.





Y luego continuará con:



1ª etapa: Arabella Wines 110 kilómetros y 1900 metros de desnivel

2ª etapa: Arabella Wines 110 kilómetros y 2000 metros de desnivel

3ª etapa: Arabella Wines – HTS Drostdy 122 kilómetros y 1800 metros de desnivel

4ª etapa: HTS Dorstdy – Huguenot High & Primary School 111 kilómetros y 1800 metros de desnivel

5ª etapa: Huguenot High & Primary School 39 kilómetros y 1430 metros de desnivel

6ª etapa: Huguenot High & Primary School 76 kilómetros y 2000 metros de desnivel

7ª etapa: Huguenot High & Primary School – Val de Vie State 70 kilómetros y 2000 metros de desnivel



“La ruta de la Absa Cape Epic 2018 es equilibrada, audaz e indomable, comenzando con el prólogo en la icónica Montaña de la Mesa, se visitará Robertson, Worcester y Wellington y terminará en el Valle de Paarl-Franschoek Val de Vie Estate (que se ha anunciado como la llegada de los próximos cinco años). Serán 658 kilómetros con 13530 metros de desnivel, además se incluyó una contrarreloj en la 5ª etapa que podría sacudir la carrera entre las elites y se rompió con la tradición, la etapa final no será el día fácil sino que obligará a los ciclistas a ganarse la medalla de finisher” reza la web oficial de la prueba. La Absa Cape Epic 2018 iniciará su camino desde el predio de la Universidad de Ciudad del Cabo con un prólogo de 20 kilómetros y con 600 metros de desnivel.Y luego continuará con:1ª etapa: Arabella Wines 110 kilómetros y 1900 metros de desnivel2ª etapa: Arabella Wines 110 kilómetros y 2000 metros de desnivel3ª etapa: Arabella Wines – HTS Drostdy 122 kilómetros y 1800 metros de desnivel4ª etapa: HTS Dorstdy – Huguenot High & Primary School 111 kilómetros y 1800 metros de desnivel5ª etapa: Huguenot High & Primary School 39 kilómetros y 1430 metros de desnivel6ª etapa: Huguenot High & Primary School 76 kilómetros y 2000 metros de desnivel7ª etapa: Huguenot High & Primary School – Val de Vie State 70 kilómetros y 2000 metros de desnivel“La ruta de la Absa Cape Epic 2018 es equilibrada, audaz e indomable, comenzando con el prólogo en la icónica Montaña de la Mesa, se visitará Robertson, Worcester y Wellington y terminará en el Valle de Paarl-Franschoek Val de Vie Estate (que se ha anunciado como la llegada de los próximos cinco años). Serán 658 kilómetros con 13530 metros de desnivel, además se incluyó una contrarreloj en la 5ª etapa que podría sacudir la carrera entre las elites y se rompió con la tradición, la etapa final no será el día fácil sino que obligará a los ciclistas a ganarse la medalla de finisher” reza la web oficial de la prueba.

¿Cuál será el objetivo?



César: No es fácil pensar un objetivo, nos gustaría mucho hacer podio en la general, sé que no es fácil pero creo que los mejores objetivos salen de sueños, una vez soñamos poder ir y ahora porque no soñar con el podio.



“Tener a Merida y SRAM, contar con materiales de primera suma muchísimo, ya no es una carrera de un solo día, son casi 100 km diarios de MTB y contar con material tan confiable y bueno es una tranquilidad, vamos a contar con bicis nuevas y eso hace una diferencia porque correr durante 7 días castiga mucho el material” agregaron.





¿Están haciendo una preparación apuntada a la Cape o es como todos los años?



Agustina: Nosotros en la pretemporada hacemos una base para todo el año, esta vez vamos a tratar de sumar más horas para acostumbrar el cuerpo a estar toda esa cantidad de horas sobre la bici, son etapas de entre 5 y 8 horas, así que hay que acostumbrarse, pero no podemos descuidar lo específico del Cross Country.



Incluso el viaje a la Cape Epic será un poco más extenso de lo normal porque llegarán unas dos semanas antes a tierras sudafricanas, ya que el 10 de marzo es la primera fecha de la Copa del Mundo XCO en Stellenbosch (a 50 km de Ciudad del Cabo).



“Así que hay que llegar con el fondo necesario para superar las 8 etapas y también con la destreza del cross para la Copa y cumplir en ambas con el mejor resultado posible” remarcó la representante de Selección Argentina, Agustina Apaza.





¿Ya se pidieron las vacaciones para viajar?



Ya venimos organizando el viaje con los permisos en el trabajo para poder viajar, todo tiene que cerrar, así que venimos organizando para poder irnos dentro de todo tranquilos.



“La verdad que no sabemos lo que es irnos de vacaciones sin bicicletas, no viajamos si no es a competir, para nosotros es irnos de vacaciones, pero vamos a cumplir un sueño, a hacer algo que no tiene que ver con el trabajo, pero no son esas vacaciones relajadas que cualquiera puede imaginar” explicó Agustina.



En 14 ediciones de la Cape Epic, la única pareja mixta argentina en completar la experiencia es la integrada por Evangelina Vinci y Pablo D'Alessandro, que lo hicieron en la edición pasada, el próximo marzo Agustina y César harán su intento pero sueñan con poder estar arriba del podio.