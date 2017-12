RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 18.12.2017 - Buenos Aires y San Juan

Carreras en San Nicolás, Azul, Lanús, La Plata, Ayacucho y San Juan

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos San Nicolás, Azul, Ayacucho, Lanús, La Plata y San Juan.

Ayacucho, 17/dic/2017

El Ayacucho Cicles Club realizó la competencia ciclística que tenía programada para este Domingo en homenaje al ex dirigente Pedro Aleva. Por razones de fuerza mayor no pudo estar presente en este festival. En la próxima competencia se le realizará el homenaje junto a otro ex dirigente.



En la prueba principal con un importante número de corredores, el marplatense Flavio Barbosa del Team Amigorena, se llevó el triunfo con una vuelta de diferencia sobre el resto.

CLASIFICACIONES:

CATEGORIA: AFICIONADOS E INACTIVOS

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD

1º AMOZ FABIAN AYACUCHO

2º MAGNO VALENTIN AZUL

3º MANGIARUCA LUIS BALCARCE

4º GALLO CRISTIAN AZUL

5º JUAREZ LUIS MAR DEL PLATA



CATEGORIA: AFICIONADOS MENORES DE 40

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD

1º TIBERIO DANIEL PRINGLES

2º COS EDUARDO TAPALQUE

3º ULLOQUE FACUNDO TAPALQUE

4º ALMIRON DAMIAN LOBERIA

5º CROCCI MAXIMILIANO RAUCH



CATEGORIA: MASTER “D” (A PARTIR DE 60 AÑOS) (*)

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD

1º GENTILIN RAUL MAR DEL PLATA

2º GARCIA JUAN CHAVEZ

3º RABINA JUAN R LAS FLORES

4º TORRES JUAN CARLOS MAR DELPLATA

5º ORONO OSCAR MAR DEL PLATA



PARTICIPACION DE CATEGORIA INFANTILES LOCALES PRINCIPIANTES

5 A 8 AÑOS 1 - ARROCERES FERNANDO AYACUCHO

1-AGUIRRE JULIAN CACHARI 2- CORRALES ROBERTO

2-ETCHEVERRI CRUZ AYACUCHO



9 A 10 AÑOS



1 - JAIME LUCAS AYACUCHO

2- JAIME DAMIAN AYACUCHO

3- ALE FRANCISCO BALCARCE

4- STORINO FELIPE AYACUCHO



CATEGORIA: MASTER “C” (A PARTIR DE 50 AÑOS) (*)

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD

1º GOMEZ GERARDO DOLORES

2º VARGAS MIGUEL AYACUCHO

3º FUNES JUAN CARLOS SALADILLO

4º TOBAL GUSTAVO LOBERIA

5º CELAYA DANIEL BALCARCE



CATEGORIA: MASTER “B” (A PARTIR DE 40 AÑOS) (*)

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD

1º CONTRERAS PABLO AYACUCHO

2º RODRIGUEZ CARLOS LAS FLORES

3º VIGNAU FERNANDO AZUL

4º MERCADO PABLO MAR DEL PLATA

5º ULLOQUE GUSTAVO TAPALQUE



CATEGORIA: PROMOCIONALES Y JUVENILES



PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD

1º RIVAROLA MARTIN LAS FLORES

2º GALVAN MARCELO OLAVARRIA

3º GOMEZ GONZALO DOLORES

4º AGUIRRE MATIAS BALCARCE



CAtEGORIA: SUB 23 Y ELITE

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD

1º BARBOSA FLAVIO MAR DEL PLATA

2º RIVAROLA MARTIN LAS FLORES

3º GALVAN MARCELO OLAVARRIA

4º SOSA JORGE LOBERIA

5º GOMEZ GONZALO DOLORES

6º AGUIRRE MATIAS BALCARCE

Informe Héctor Loscalzo

Azul, 17/dic/2017

3ª Vuelta al Centro Pcia. Bs. As.

San Nicolás, 14/dic/2017

ALAN OVANDO REPITIÓ EL TRIUNFO EN SAN NICOLÁS



La penúltima fecha nocturna de 2017, se llevó a cabo el pasado jueves 14 de diciembre en la sede del Club Ciclista San Nicolás. Tal como figura en el programa, se desarrollaron las cuatro competencias estipuladas, siendo los ganadores Nicolás Culicinio, Néstor Varela, Juan Valori y Alan Ovando. Es loable destacar la participación del ciclista nicoleño Santiago Gruñeiro en la categoría Inactivos Menores de 40, ya que con tan solo 11 años, presenta batalla a sus contrincantes, demostrando condiciones físicas e inteligencia durante el despliegue de la carrera.

La comisión del Club, felicita a los nominados al Plumi 2017, premio otorgado a los deportistas más destacados del año, por el Círculo de Periodistas de San Nicolás. Ellos son Hugo Velázquez, Emanuel Grosso y José Luis Massari.

La próxima competencia será el jueves 21 de diciembre a partir de las 18:30 hs, siendo la última fecha del año. En 2018 se retoman los nocturnos a partir del 4 de enero durante los meses de enero y febrero.

INACTIVOS MENORES DE 40 AÑOS

1- Nicolás Culicinio……….San Pedro

2- Juan C. Grosso………..San Nicolás

3- Diego Pérez…………….Salto

4- Roberto Díaz……………Rosario

5- Claudio Rodriguez…..San Pedro

MASTER “C”, “D”, MAYORES DE 40 Y DAMAS

1- Néstor Varela………..Arrecifes

2- Juan Valori…………….San Nicolás

3- Pablo Leone………….San Pedro

4- Sergio Rodriguez…..Pergamino

5- Gerardo Rivero……..Pergamino

MASTER “D”

1- Juan Valori……………San Nicolás

2- Ricardo Bustos……..Rosario

3- Carla Grillo…………….San Nicolás

PROMOCIONALES, MASTER “A” y “B”

1- Alan Ovando……….Rosario

2- Emanuel Grosso…San Nicolás

3- Mariano Manzo…..San Pedro

4- Cristian Alarcón……San Nicolás

5- Matías Tognato……Casilda.

Informe CCSN

Lanús, 16/dic/2017



*MASTER E2*

1. FERNANDEZ ERNESTO (LANÚS)

2. ACOSTA HUMBERTO (BERNAL)

3. AGUIA PAIS GUADALBERTO (CABA)

4. MENENE DEL VALLE (MUNRO)

5. GIANNINI HORACIO (QUILMES)



*MASTER E1*

1. POPPE ROBERTO (OLIVOS)

2. MORENO MIGUEL (MAGDALENA)

3. AIMAR JUAN (PADUA)

4. VALERGA CARLOS (LOBOS)

5. PAEZ VICTOR (SAN JUSTO)



*MASTER D*

1. PEREZ ELMO (LONGCHAMPS)

2. GALAN ALBERTO (CALZADA)

3. BARINAGA CARLOS (BANFIELD)

4. CHAMAS GREGORIO (PLATANOS)

5. QUINTANA HECTOR (CITY BELL)

6. LARGHERO HECTOR (CABA)

7. HERRRERA ARGENTINO (LANÚS)

8. GALAN HUGO (MARMOL)



*PROMOCIONALES*

1. GUERRA ARIEL (MATHEU)

2. PEÑALOZA ADRIAN (BERAZATEGUI)

3. ZICAVO DIEGO (LANÚS)

4. ORTIZ JONATHAN (CLAYPOLE)

5. DI ROSSO EMMANUEL (GERLI)



*JUVENILES*

1. GOMEZ FAUSTO (CAMPANA)



*MASTER C*

1. POZZOLI ADRIAN (BERAZATEGUI)

2. TORRES ORTIZ DIEGO (CABA)

3. CUCCORESE MARCELO (AVELLANEDA)

4. GUTIERREZ RICHARD (MORENO)

5. SIMONDI EDGARDO (QUILMES)

6. ASDRUBAL ADALBERTO (LANÚS)



*INFANTILES*

ALIENDRO ANGELICA (2011)

ALIENDRO MALENA (2006)

ALIENDRO NICOLAS (2009)

ALIENDRO PRISCILA (2013)

ARIAS JUAN CRUZ (2009)

AYALA MATEO (2005)

DIEGO LAUTARO (2005)

DIEGO SANTINO (2011)

FERNANDEZ VALENTIN (2006)

FERRARI RAMIRO (2003)

GUERRA JULIETA (2012)

GUERRA LEANDRO (2007)

LAMBERTO MAURICIO (2003)

MALANDER AGUSTIN (2006)

MALANDER FRANCISCO (2003)

PEREZ MATEO (2013)

RODRIGUEZ CATALINA (2013)

ROMERO ARIEL (2003)

ROMERO AXEL (2006)



*MASTER B*

1. ALMUA ARMANDO (CAMPANA)

2. PAZ JOSE (CAMPANA)

3. CANALES LUIS (BERAZATEGUI)



Informe Ciclismo RC

San Juan, 17/dic/2017