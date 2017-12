49ª DOBLE SAN FRANCISCO-MIRAMAR

Aníbal Borrajo se quedó con la 49ª Miramar

Ruta - 17.12.2017 - San Francisco, Cba.

Dominio del equipo chivilcoyano

Sergio Fredes (SAT) se adjudicó la 2° etapa de la “Doble San Francisco-Miramar, coronando un gran trabajo del equipo de la televisión, con un tiempo de 3 horas 18 min para los 135 kilómetros de extensión.

En segundo lugar finalizó su compañero de equipo Diego Valenzuela de gran labor el cordobés, en tercer lugar Román Mastrangelo (Municipalidad de Chivilcoy).

Anibal Borrajo (Municipalidad de Chivilcoy) defendió con éxito la casaca de líder obtenida el día sábado con llegada en Miramar, en segundo lugar finalizó su hermano y compañero de equipo Alejandro Borrajo, en tercer lugar para Marcos León Rodríguez (Expo Ladrillos).

Siendo las 16 horas se puso en marcha la segunda y última etapa con largada en la coqueta Miramar, para finalizar en San Francisco y saber el nombre del ganador. Si bien no quedaba más que defender la malla líder, no fue para nada una etapa aburrida. Los equipos rodaron siempre arriba de los 40 kilómetros/hora, inclusive cuando el viento era de cara, fue alto el ritmo.

Una vez en ruta, el ritmo fue parejo, tanto que el viento y la velocidad hicieron huella y borde, quedando dos grupos bien diferenciados en carrera. La primera meta volante en Altos de Chipion fue para Sergio Fredes (SAT), siempre definiendo al sprint entre el total del grupo que marchaba por delante.

La segunda meta volante en La Paquita fue para Nahuel D´Aquila (Municipalidad de Ezeiza), segundo y tercero para Gabriel Richard (KTM), y Fernando Gil Maidana (SAT), ambos compañeros de una pequeña fuga.

La tercera meta volante fue para Fernando Gil Maidana (SAT), sumando lindo puntos para la general de metas volantes.

Sobre la parte final de la competencia, comienza a controlar el equipo del líder Borrajo, tomando el mando de cara a los 30 kilómetros finales. Pasado Freire, los ciclistas comenzaron a acelerar en busca de al menos comenzar una pequeña selección en el grupo de cara a la meta final. Quien logra sacar una diferencia es Sergio Fredes y el local Diego Valenzuela, ambos compañeros de equipo, que salieron como balas de un pelotón que rodaba bastante fuerte.

Con algunos metros a favor, solo restó sumar fuerzas, hacer una buena escalera entre los dos compañeros, haciendo buenos relevos. Tal fue la motivación que le dio al dúo de cabeza, nunca miraron a atrás en busca de unas diferencias visuales. Le dieron y le dieron en busca de la victoria final que no tardó en darse, hicieron el uno-dos con Fredes y Valenzuela, coronando un gran trabajo del equipo, que si bien no se le dio en el día sábado por distintos motivos, no es un equipo que vaya a las competencias a hacer presencia, si no que batalla en busca de un podio.

Ganó Sergio Fredes la segunda etapa de la “clásica”, Anibal Borrajo se queda con la clasificación general, con un equipo que viene demostrando que es el mas regular del calendario nacional, teniendo todos sus corredores prácticamente al mismo nivel.

Terminó una nueva “doble”, quedando abierta la invitación para la EDICION DE ORO que tendrá importantes novedades de cara a un gran evento, donde los organizadores, el Cicles Moto Club de San Francisco, desea “tirar la bicicleta por la ventana”. Poniendo todo por parte de ellos para dejar en lo más alto el ciclismo regional y nacional y por sobre todas las cosas, homenajear a los dirigentes y ciclistas que con tanto esfuerzo hicieron de esta competencia una de las mejores del país.

Borrajo entró en la historia de los ganadores de una de las clásicas del país, demostrando que tiene una buena forma, un equipo sólido y que las carreras se corren y se ganan con piernas, pero por sobre todas las codas haciendo una buena lectura de ellas, sin desesperar y ocupando bien la cabeza.

Anibal Borrajo (Municipalidad de Chivilcoy) fue el ganador de la primera etapa de la Doble San Francisco-Miramar.

Una jornada en la que la temperatura superó los 40° y la humedad y el viento hicieron huella sobre el pelotón que arribó a la cuidad de Miramar diezmado en tres grandes grupos. En segundo lugar se ubicó su hermano y compañero Alejandro, en tercer lugar Marcos León Rodriguez (Expo Ladrillos). El tiempo para el vencedor fue de 3 hr 21 min 25 seg para los 135 kilómetros de competencia que como es costumbre une la ciudad de San Francisco con Miramar.

La primera etapa tuvo su lugar de concentración en las puertas de la Municipalidad de San Francisco, cuya concentración y firma de planillas daba color al calor de la siesta sanfranciscana.

Una vez que el pelotón estampó la correspondiente firma de cada uno de sus integrantes, se dio luz verde al inicio de competencia, con largada oficial camino a Devoto, pasando el Peaje.

Ni bien se bajó la bandera, comenzó el Chivilcoy a tensar el grupo, cortando el mismo en dos grupos, siendo después tres los que terminan la dura etapa. En cabeza quedaron 15 hombres entre los que estaban 6 del equipo ganador entre los equipos A y B, siendo los dos hermanos Borrajo, Elvio Alborzen, Emiliano Trozzi, Adrián Gariboldi (último ganador de la “Clásica”), Román Mastrangelo , Oliva y Corsaro del KTM, Marcos Rodriguez Expo Ladrillos, Lucas Gaday (Esco AgroPlan) Federico López y Juan Molina del Shania y Darío Merlo (Municipalidad de Ezeiza) entre otros los que marcaban el ritmo.

Las cuatro metas Volantes fueron para Elvio Alborzen que prácticamente no fueron disputadas por el resto de los compañeros de fuga. En Devoto, La Francia, El Tío y Blanearia.

Gran trabajo realizó en equipo chivilcoyano, siendo sólido en su trabajo, llevando una escalera cerrada durante prácticamente toda la carrera. Relevos firmes y contínuos hicieron que las diferencias aumentaran kilómetro a kilómetro, llegando a superar los 4 minutos de carrera en su máxima diferencia.

El segundo y el tercer grupo, fue una competencia a parte, ya que al no ponerse de acuerdo, nadie quería tirar del carro para reducir las diferencias. El resto de los equipos solo rodaron en busca hacer un trabajo en vano.

En distintos momentos fue perdiendo hombres la fuga, sin poder aguantar el calor, al bode, el viento o cualquier factor que debilitó a los ciclistas. El primero en caer fue Gastón Corsaro, ya que las fuerzas no lo acompañaron en esta oportunidad, incluso poner pie a tierra. Otro que bajó al segundo grupo fue Juan Molina.

Ganó Anibal Borrajo, una etapa que prácticamente dominó el Municipalidad de Chivilcoy, de punta a punta, no pudiendo sentenciar la carrera, pero si dejar su marca personal de cara a la etapa final que tendrá lugar de salida de Miramar, para buscar Altos del Chiprión, pasar por Freire, Brinkmann para finalizar en San Francisco y definir la clasificación general de la última “clásica” por etapas del 2017. Nada está dicho, y si hay carrera todavía, ya que si bien el mejor ubicado en quien viene siendo el equipo mas regular en carreras por etapas, haciendo podio en Vuelta al Valle de Chubut, Vuelta al Valle de Río Negro, Vuelta a la Pampa entre las más renombradas, y busca la Doble San Francisco Miramar.

Hay carrera señores, y los mejores equipos del país están en Córdoba para dispurtarla, hay espectáculo y los más de 90 corredores son los encargados de llevarla adelante.