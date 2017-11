RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 28.11.2017 - Buenos Aires, San Juan y Santiago del Estero

Carreras en Capilla del Señor, San Pedro, San Juan, Chacabuco, Mercedes, Santiago del Estero y Lanús

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Capilla del Señor, San Pedro, San Juan, Chacabuco, Mercedes, Santiago del Estero y Lanús.

Capilla del Señor, 26/nov/2017

27° Edición de los 100 Kms. Capillenses

Aníbal Borrajo por tres 2015/2016 y 2017 el mas ganador con tres consecutivas.

26-11-2017 En el tradicional trazado de 6,500 Kms. de la ciudad de Capilla del Señor se corrieron los 100 Kms. Capillenses en su 27° Edición, 545 ciclistas de las distintas categorías le dieron un marco de jerarquía a esta tradicional competencia de ruta.

En la prueba central y auspiciado por Expo Ladrillos de la ciudad de Luján, evento denominado Gran Premio Diego Freite otrora gran ciclista Lujanense propietario de la firma Expo Ladrillos.

Fueron de la partida 145 ciclistas que cubrieron un total de 16 vueltas para totalizar 104 Kms. de carrera y totalizar 2 horas 23 minutos de competencia

Todo fue emotivo, porque en las cinco primeras vueltas había pasadas por 2.000 pesos la primera y cuatro restantes de 1.000 $, se marchó en compacto grupo hasta promediar la competencia, allí produce un corte de 7 hombres que comenzaron sacar una leve ventaja, había gente de casi todos los equipos en la fuga, eso hacía que el pelotón rodara.

Logran una muy buna diferencia y comenzamos a notar como estaban las estrategias para la definición el primero que pierde la fuga fue Agustín Frayse (Munic. Ezeiza) luego se retrasan y quedan flotando Martin Ercila (Giant) y Fernando Barroso Buzzi (Tpte. El Sol) adelante quedaron dos fuertes Sprinter Julián Gaday (Los Cascos) Aníbal Borrajo (Ciudad de Chivilcoy) y acompañan dos fuertes pasistas como el Gabriel Richard (KTM) y Román Mastrangelo (Ciudad de Chivilcoy)-

Sprint final electrizante donde Aníbal Borrajo supera por la mínima diferencia a Julián Gaday mientras que el tercer escalón del podio fue para Gabriel Richard. Mientras que del masivo pelotón se definía el 7° puesto ganado por el juvenil de la Munic. De Ezeiza Nahuel D’Aquila

Anibal Borrajo se convierte en el mas ganador de los 100 Capillenses con tres años consecutivos mientras que con dos se ubican Carlos Sacconi , Mario Olivieri, Gastón Corsaro y Lucas Lopardo, el primer triunfador en el año 1975 Omar Rícheze.

Máster E

1° Carlos Valerga – Lobos; Juan Aimar – San A. de Padua; 3° Juan Vasallo – Chivilcoy; 4° Ramón Cañete – CABA; 5° Armando Borrajo – CABA; 6° Oscar Sánchez – Zarate; 7° Angel Palacios - Ezeiza

Ganador del sprint : Miguel Moreno

Máster D

1° Oscar Pergolesi – Cañada de Gómez; 2° Alberto Galán – Logchamps; 3° Roberto Gómez – Capilla del Señor; 4° Miguel Macchi – Cap. Sarmiento; 5° José Chaar – Ituzaingó; 6° Rubén Braco - Chivilcoy; 7° Oscar Guzmán – La Plata

Ganador del sprint : Oscar Pergolesi

Máster C

1° Rubén González – Zárate; 2° Fredy Lemos – Luján; 3° Marcelo Cucorese – Avellaneda; 4° Adrián Pozolli – Berazategui; 5° Néstor Varela – Arrecifes; 6° Jorge Sabelio – San A. de Padua; 7° Néstor Pellegrino – Monte

Ganador del sprint :Marcelo Cucorese

Damas

1° Silvana Saenz – Junin; 2° Alejandra Alliegro – Ituzaingó; 3° Micaela Gutiérrez – Moreno; 4° Daniela Jobse – Berazategui; 5° Verónica Areco – Monte Caseros (Ctes).

Ganadora del sprint : Daniela Jobse

Juveniles y Promocionales

1° Agustín Del Negro – SAT (Roque Pérez); 2° Facundo Fernández – Las Flores; 3° Francisco Chipolini – SAT (San Pedro); 4° Matías Aquino – San A. de Giles; 5° Ignacio Abeldaño – Alberti; 6° Jorge Strauch – Lobos; 7° Marcos Loreto – La Plata

Especial Promo

1° Facundo Fernández; 2° Matías Aquino; 3° Jorge Strauch

Ganador del sprint : Francisco Chipolini

Máster B

1° Eduardo Leguizamón – Roque Pérez; 2° Luis Lorenz – Esperanza (SF); 3° Sergio Hernández García – Mar del Plata; 4° Nelson Carrizo – Berazategui; 5° Leonardo Mateos – San Vicente; 6° Leonardo Díaz – Chivilcoy; 7° Maximiliano Kriwinock – Moreno

Ganador del sprint : Eduardo Leguizamón

Máster A

1° Joaquín Galván – Lobos; 2° Alejandro Prussiano – Morón: 3° Emiliano Penas – Lanús

Elite . Sub 23

1° Aníbal Borrajo – Ciudad de Chivilcoy; 2° Julián Gaday – Los Cascos Esco Agroplan; 3° Gabriel Richard – KTM; 4° Román Mastrangelo – Ciudad de Chivilcoy; 5° Martín Ercila – Giant; 6° Fernando Barroso Buzzi – Trelew (Tpte El Sol de Nueve de Julio); 7° Nahuel D’Aquila – Munic. Ezeiza

Ganadore de sprint : 1° Matías Fredes $ 2.000; 2° Román Mastrangelo $ 1.000; 3° Martín Ercila $ 1.000 y el 4° y 5° $ 1.000 C/U. Elbio Alborzen



José Luis Achetta – Entre Ruedas y Pedales

CHACABUCO, 25 DE NOVIEMBRE DE 2017



CON UNA NOCHE INMEJORABLE Y UN EXCELENTE MARCO DE PUBLICO Y CORREDORES, SE DESARROLLO EN LA PISTA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHACABUCO, LA 2º FECHA DEL CAMPEONATO NOCTURNO ISIDRO "GRINGO" CANTONI.

SOLAMENTE, HUBO QUE LAMENTAR ALGUNOS CORTES DE LUZ, LO QUE HIZO QUE SE DEMORARAN UN POQUITO ALGUNAS CATEGORÍAS, EL INCONVENIENTE ESTA SIENDO REPARADO POR MEDIO DE LA COMISIÓN Y LA COOPERATIVA ELECTICA DE CHACABUCO PARA QUE EN LA 3º FECHA QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 16 DE DICIEMBRE NO TENGAMOS QUE SUFRIR ESTOS INCONVENIENTES DE ILUMINACIÓN, PEDIMOS MIL DISCULPAS A TODOS LO PARTICIPANTES Y QUE SE QUEDEN TRANQUILOS QUE VAMOS A HACER TODO PARA QUE NO VUELVA A OCURRIR.



LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:



CATEGORÍA DAMAS



1º RÍOS, MARÍA - JUNÍN

2º NORIEGA, MARÍA - JUNÍN

3º ALAGIA, NATALIA - CHIVILCOY



CATEGORÍA INACTIVOS MAYORES DE 38 AÑOS:



1º RIVAROLA, DARÍO - C. SARMIENTO

2º GIMÉNEZ, VÍCTOR - COLON

3º CIRULLI, MIGUEL - COLON

4º MICHELLI, LEONARDO - LINCOLN

5º MILIONE, JUAN - CHACABUCO



CATEGORÍA INACTIVOS MENORES DE 38 AÑOS



1º MÁRQUEZ, HÉCTOR - 9 DE JULIO

2º SIVOLELLA, MARIO - JUNÍN

3º GONGORA, JUAN - ARRECIFES

4º REARTE, LEANDRO - COLON

5º DENTELLA, CRISTIAN - CHACABUCO



CATEGORÍAS MÁSTER "C"



1º ROJAS JUAN - LINCOLN

2º DÍAZ, MIGUEL - ALVEAR

3º LEDESMA, PEDRO - CHIVILCOY

4º COSTANTINO, JOSÉ - LINCOLN

5º VARELA, NÉSTOR - ARRECIFES



CATEGORÍA MÁSTER "D"



1º COSTANTINO, JOSÉ - LINCOLN

2º BRACCO, RUBEN - CHIVILCOY

3º GRAZIANO, JUAN - 9 DE JULIO



CATEGORÍA PROMOCIONALES



1º SÁNCHEZ, JAIRO - LINCOLN

2º GALVAN, MARCELO - OLAVARRIA

3º CARDENAS, RUBEN - LINCOLN

4º GONZÁLEZ, ALBERTO - JUNÍN

5º AYALA, DARÍO - COLON



CATEGORÍA MÁSTER "A" Y "B"



1º GÓMEZ, FEDERICO - TAPALQUE

2º IMPALA, CLAUDIO - JUNÍN

3º LEGUIZAMÓN, HÉCTOR - SALTO

4º GORRIZ, JUAN - ROJAS

5º CHULIVER, FRANCO - CHACABUCO



PRÓXIMA FECHA: 16/12/2017

Informe Rubén Delauro

Lanús, 25/nov/2017

*MASTER E2*

1. PALACIOS ÁNGEL (EZEIZA)

2. FERNANDEZ ERNESTO (LANÚS)

3. GIANNINI HORACIO (QUILMES)

4. SIGNORELLI GIOVANI (PODESTA)

5. LIENDO MIGUEL ÁNGEL (LANÚS)

*MASTER E1*

1. VALERGA CARLOS (LOBOS)

2. BOTTAZZI ESTEBAN (CAPITAL)

3. MORENO MIGUEL ÁNGEL (MAGDALENA)

4. AIMAR JUAN (PADUA)

5. PAEZ VICTOR (S. JUSTO)

*MASTER D*

1. GALAN ALBERTO (CALZADA)

2. PEREZ ELMO (LONGCHAMPS)

3. SHNEIDER CARLOS (VARELA)

4. GOMEZ ROBERTO (CAPILLA)

5. CHAMAS GREGORIO (PLATANOS)

6. CARBAJAL JOSÉ (CAPITAL)

7. LEDESMA ALDO (MERLO)

8. MARTINEZ NORBERTO (MONTE GRANDE)

*PROMOCIONALES*

1. CARRIZO NICOLÁS (BERAZATEGUI)

2. JUAREZ SEBASTIÁN (LANÚS)

3. SOSA JUAN (LANÚS)

4. SANCHEZ MAXIMILIANO (LANÚS)

5. PEÑALOZA ADRIÁN (BERAZATEGUI)

6. LANDRIEL NICOLAS (MORENO)

7. PIMIENTA JULIO (BERAZATEGUI)

*JUVENILES*

1. FORMIGO LUCIO (MAGDALENA)

*MASTER C*

1. FREDES OMAR (RANCHOS)

2. TORRES ORTIZ DIEGO (COLOMBIA)

3. SABELIO JORGE (PADUA)

4. POZZOLI ADRIAN (BERAZATEGUI)

5. NESCI ANTONIO (ADROGUE)

6. FIOTI ADRIAN (CABA)

7. RICHARD GUTIERREZ (MORENO)

8. GODOY ANTONIO (S. JUSTO)

*DAMAS*

1. GUTIERREZ MICAELA (MORENO)



*INFANTILES*

AÑAÑOS MARIA (2004)

AYALA MATEO (2005)

DIEGO LAUTARO (2005)

FERNANDEZ VALENTIN (2006)

LOPEZ MIRKO (2009)

MALANDEZ AGUSTIN (2006)

MIGUELES RAMIRO (2007)

OREJUELA IGNACIO (2008)

RIOS LAZARO (2009)

RODRIGUEZ CATALINA (2013)

ROMERO ARIEL (2003)

ROMERO AXEL (2006)



*MASTER B*

1. MOSLER DANIEL (BERAZATEGUI)

2. CARRIZO NELSON (BERAZATEGUI)

3. CAROSIO LEONARDO (MORÓN)

4. SARACENI ALEJANDRO (ESCALDA)

5. OJEDA MARCELO (LA PLATA)

6. COPPOLA EDUARDO (LLAVALLOL)

*LIBRE*

1. LOPEZ DAVID (LANÚS)

2. JUAREZ NEY (LANÚS)

3. DAVIS IGNACIO (LA PLATA)

4. FRANCO MARIO (LANÚS)

5. MEDINA HERNAN (LA PLATA)



*MASTER C*

• TORRES ORTIZ DIEGO (COLOMBIA)

• TORREZ DANIEL (PADUA)



*MASTER B*

• AÑAÑOS MAXIMILIANO (BERISSO)

• ZANZOTTERA DIEGO (DEL VISO)

• ARTIGAS SERGIO (J.C. PAZ)



Informe Ciclismo RC

Contrareloj por equipo en la clásica de Santiago del Estero 6to Homenaje al "Russo Roldán"

Con una muy importante cantidad de ciclistas. Ver Fotos

En ruta

1°Team Khoder (Tucumán)

2°Team Santiago

3°Team Los Puras

En:MTB

1° sin soda(unse)

2°Los siesteros

3°circulo Race team

Promocionales

1°Los pitulia (escuela de ciclismo)

2°Los termitas

San Pedro, 25/nov/2017

Los González coparon la Principal



El conductor, “Bulla” Peralta, del programa organizado por Pro Ciclismo San Pedro en el Circuito Panorámico del Oeste, denominó a la competencia de fondo del sábado por la tarde, en reconocimiento a la destacada participación, recientemente en la 74° Vuelta al Valle del ciclista de San Andrés de Giles y ganador un par de oportunidades en San Pedro: Premio “Pablo González” y como para enaltecer más el titular, su hermano “Cali”, se ensalzó con la victoria, escoltado de Agustín Basualdo y Emiliano Carreras.



Brillante evento, clima soleado, temperatura agradable y nutrida cantidad de público, conforme del buen nivel brindado por los distintos pelotones componentes de las categorías realizadas, que registraron estas clasificaciones:



INFANTILES



Participaron: Justin Giuliani – Gonzalo Paz y Fantino Giuliani.-



PAÑA CICLIOSTAS SAMPEDRINOS

1° Fernando Silva

2° Manuel “Tucumano” Nievas

3° Javier Gorbarán

4° Mateo Hepp

5ª Virginia Folis



MASTER “D”

1° Juan Carol (San Antonio de Areco)

2° José Carmona (Zárate)

3° Adalberto Acuña (Zárate)

4° Angel Managua (Capilla del Señor)

5° Rubén Morales (San Pedro)



MASTER “C” y MAYORES

1° Jorge Gallo (Pergamino)

2° Carlos Lorido (San Pedro)

3° Daniel Boaglio (San Pedro)

4° Claudio Varela (Arrecifes

5° Luis Olivi (Zárate)



PROMO – MASTER “A” – MASTER “B” e INVITADOS

1° Carlos González (San Andrés de Giles)

2° Agustín Basualdo (San Pedro)

3° Emiliano Carreras (Arrecifes)

4° Mariano Manzo (San Pedro)

5° Adrián “Tato” Mendoza (San Pedro)



Ganadores de embalajes especiales: Mariano Manzo – Mauro Puig – Estanislao Genoud – Fernando Cairo (San Andrés de Giles) – Matías Aquino (San Andrés de Giles)



ROMÁN M. BACA

San Juan, 26/nov/2017

Quiroga cantó victoria en Albardón | Diario de Cuyo - Noticias de San Juan, Argentina y el mundo https://t.co/GDQ9iCoFJG — Team Cycling (@teamcycling) November 27, 2017

MTB Y RURAL BIKE

Mercedes, 25/nov/2017

Con una tarde de Primavera, con más de 50 bikers, en el Parque Independencia se concretó el último sábado 25 el Gran Premio Coronación del Campeonato del Club Estudiante que tras ver postergado más de una vez su programa de carreras se logró llegar al final. La jornada comenzó poco después de las 13 con los Infantiles, no tardaron en salir al recorrido de 3000 metros los Promocionales y allí los primeros escarceos. Ataques individuales y hasta de equipo, usando la calculadora a la hora de definir el campeonato, llevaron a una selección del pelotón y una vez que sacaron la diferencia todo se resolvió al sprint.

Este caso se fue repitiendo a lo largo de la tarde, aunque en el caso de al Master C y D con menor cantidad de corredores como la Libre y Master B. Sobre este último caso sobresalió el andar de Juan Zabal, a la rueda estuvo Luis Ferrero quien intentó con ataques sobre el final aunque el corredor de Nitro se quedó con la victoria en su primera incursión por Mercedes.

En lo que respecta al campeonato, los campeones fueron Sol Gómez (Mercedes) y Mabel Blomberg (Suipacha) en Damas, Ignacio Colombo (Mercedes) en Promocionales y Marcelo Ojeda (Mercedes) entre los Mayores de 40 años, Gabriel Hernández (San Antonio de Areco) en la Master C y José Cabeza (Luján) en la Master D para coronarse en la Libre el local Luis Ferrero junto a Marcelo Peralta en la Master B. Todos los puestos de podios más campeonato a continuación:



Damas -40 (30 minutos)

1° Sol Gómez (Mercedes).



Damas + 40 (30 minutos)

1° Mabel Blomberg (Suipacha).



Campeonato

Damas -40

1° Sol Gómez (Mercedes).



Damas + 40

1° Mabel Blomberg (Suipacha).



Promocionales (45 minutos)

1° Alvaro Cano (Luján).

2° Mauricio Mana (Mercedes).

3° Ignacio Colombo (Mercedes).

4° Marcelo Ojeda (Mercedes).

5° Mauro Aguirre (Pilar).



Promocionales + 40 años (45 minutos)

1° Alvaro Cano (Luján).

2° Marcelo Ojeda (Mercedes).

3° Diego Vallejo (Mercedes).

4° Gustavo Pani (Mercedes).

5° Luis Larraburu (Mercedes).



Campeonato

Promocionales

1° Ignacio Colombo (Mercedes).

2° Mauricio Mana (Mercedes).

3° Leonardo Videla (Mercedes).



Promocionales + 40 años

1° Marcelo Ojeda (Mercedes).

2° Alvaro Cano (Luján).

3° Walter Pompa (Salto).



Master C y D (45 minutos)

1° José Cajales (Alberti).

2° Carlos Aldecoa (Mercedes).

3° Gabriel Hernández (San Antonio de Padua).

4° Gustavo Lasala (Suipacha).

5° Carlos Mauro (Chivilcoy).



Master D (45 minutos)

1° Mario Cabeza (Luján).

2° Jorge Cabrera (Chivilcoy).

3° Angel Godoy (Mercedes).

4° Eduardo Iranzo (Chivilcoy).



Campeonato

Master C

1° Gabriel Hernández (San Antonio de Padua).

2° José Cajales (Alberti).

3° Carlos Aldecoa (Mercedes).



Master D

1° Mario Cabeza (Luján).

2° Eduardo Iranzo (Chivilcoy).

3° Angel Godoy (Mercedes).



Libre y Master B (1 hora)

1° Juan Zabal (Nitro).

2° Luis Ferrero (Mercedes).

3° Germán Calvo (Mercedes).

4° Leandro Velardez (Olivera).

5° Francisco Cabrera (Mercedes).



Master B (1 hora)

1° Francisco Cabrera (Mercedes).

2° Marcelo Peralta (Mercedes).

3° Tuli Tabarez (Luján).

4° Julián Lamarque (Carmen de Areco).



Campeonato

Libre

1° Luis Ferrero (Mercedes).

2° Germán Calvo (Mercedes).

3° Bernardo Ibañez (Olivera)



Master B

1° Marcelo Peralta (Mercedes).

2° Francisco Cabrera (Mercedes).

Ver Fotos

