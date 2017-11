RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 21.11.2017 - Buenos Aires y Río Negro

Carreras en Ranchos, Gral. Arenales, San Nicolás, Río Negro, Lanús, Ayacucho y Tandil

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Ranchos, San Nicolás, Río Negro, Lanús, Gral. Arenales, Ayacucho y Tandil.

Gral. Arenales, 20/nov/2017

7 GP General Arenales



Mountain Bike



1° Lara Claudio - Los Toldos

2° Miranda Oscar - Ferre

3° Caminos Leo - Los Toldos

4° Bessone Fernando - Villa Cañas

5° Matos Juan - Junin



Debutantes Mayores de 38 años



1° Madrea Marcelo - Junin

2° Ramirez Franco - Lincoln

3° Gimenez Mauricio - Pinto

4° Abu Aimar - Junin

5° Gomez Ruben - Colon



Debutantes menores de 38 años



1° Colsani Maximiliano - Colon

2° Fontanini Santiago - NOVA

3° Rearte Ricardo - Colon

4° Duran Joaquin - NOVA

5° Oviedo Mateo - NOVA



Master D



1° Pergoleci Oscar - Cañada de Gomez

2° Graziano Juan - 9 de julio

3° Damico Juan - Carlos casares

4° Villa Jose - Junin

5° Repara Andres - Junin



Promocionales Y Cat 2001/2002



1° Eder Santiago - Germania

2° Gutlien Federico - Nova

3° Mendoza Tato - Colon

4° Gonzalez Tato - Junin

5° Yocco Agustin - Colon



Damas



1° Ruiz Anabel - Junin

2° Vialas Lidia - Pehuajo

3° Guenzi Andrea - Raleigh



Master C



1° Pisano Walter - 9 de julio

2° Rojas Juan - Lincoln

3° Ledesma Pedro - Chivilcoy

4° Cieri Javier - Chacabuco

5° Gasoglio Jose Luis - Junin



Master B



1° Lopez Leonardo - Pergamino

2° Camps Anibal - Venado Tuerto

3° Vera Leonardo - Colon

4° Simone Daniel - Chacabuco

5° Impala Claudio - Junin



Junior, Sub 23/Elite y Master A:



1° Bazan Nehuen

2° Scorsa Juani - Fulanos

3° Martins Franco - Bragado

4° Exposito Joaquin - Bragado

5° Pagliarici Dario - Junin

6° Fernandez Andy - San Luis NOVA

7° Olguin Federico -

8° Abu Isaias - junin



Junior



1° Bazan Nehuen - NOVA

2° Exposito Joaquin - Bragado

3° Fernandez Andy - NOVA

Informe Mauro Covachevich

San Nicolás 19/nov/2017

Leonel Castro se coronó con el primer puesto en los 23° aniversarios del Club Ciclista San Nicolás

El gran premio 23 aniversarios de Club Ciclista San Nicolás, se disputó este domingo 19 de noviembre en su sede, con inmensa alegría y elogios para la comisión directiva por su organización. El club nació el 11 de octubre de 1994. Un grupo de ciclistas y aficionados al Ciclismo, ante la necesidad imperiosa de contar con un lugar adecuado para la práctica de este deporte, funda el Club Ciclista San Nicolás. Todas ellas de clase media, con pocos recursos económicos, pero con mucho empuje para llevar adelante este objetivo, que hoy en día es una realidad. No estuvieron solos porque ciclistas, aficionados, comercios de San Nicolás, la industria y los distintos gobiernos Municipales de San Nicolás, gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y los Gobiernos Nacionales, se hicieron eco de este emprendimiento.

Al finalizar la jornada, la comisión actual entregó un trofeo de gran porte al ganador de Elite, Sub 23 Y Junior, donado por “Trofeos Barcala”, y fue propicia la ocasión para la foto final con los cinco clasificados de la competencia que cerró el telón del festival sobre la pista Roberto “Poto” Enrico. La premiación en total para esta categoría fue de $12300, sin embargo solo se anotaron 16 pedalistas. No obstante, la Comisión del Club, no redujo los premios, ni cobró más caro la inscripción. Es un acto para destacar porque habla del compromiso con el cual enfrentaron el evento.

“Hoy al ver lo logrado, hasta parece un milagro que en estos cortos años de vida, se haya conseguido lo que hoy en día es el Club Ciclista San Nicolás”, manifiestan integrantes de la comisión directiva y socios fundadores. Se alcanzó el objetivo de la práctica de este noble deporte en un lugar seguro y con una escuela de ciclismo, y, además, se realizan competencias a nivel zonal, provincial y nacional, con muy buen éxito. Esta institución también ha dado lugar para que, en la misma, se practiquen otras disciplinas deportivas, como: Fútbol Infantil, Fútbol Femenino, Rugby (con contención social para los niños de la zona), Básquet, Hockey sobre patines. Se destaca la actividad social, ya que se puede disfrutar de un salón de usos múltiples con variadas prestaciones.

INFANTILES

4 Y 5 AÑOS

- Elias Eizmendi…………..Lobos.

- Isaias Eizmendi……….. Lobos.

2009-2010

1- Salvador Gruñeiro……...San Nicolás

2- Emanuel Ledesma……....Crespo

3- Ignacio Frutos…………....Carcarañá

4- Juliana Velázquez……....San Nicolás.

5- Renata Paz………………...San Pedro.

2007-2008

1- Bautista Nichea………........San Nicolás.

2- Federico Velázquez.........…San Nicolás.

3- Magalí Velázquez…….........San Nicolás

4- Sebastián Albornoz............Villa Constitución.

5- Alan Abdala………….......….Nogoyá

2005-2006

1- Santiago Gruñeiro….........San Nicolás.

2- Ezequiel Eizmendi…........Lobos

3- Ulises Velázquez……........San Nicolás.

4- Facundo Gelosi……......…Córdoba

5- Maximiliano Rubattino..Paraná

6- Nicolás Ledesma…......….Crespo

2003-2004

1- Antonio Ullua………Lobos.

2- Brenda Paz………….San Pedro.

Master “C”, “D” y DAMAS

1- Sergio Rodriguez…......Pergamino.

2- Pablo Gutiérrez…........Marcos Juárez.

3- Adrián García……...….Venado Tuerto.

4- Vicente Fazzolari…....Santa Fe

5- Claudio Varela……..…Arrecifes.

MASTER “D” Y DAMAS

1- Juan Valori……………San Nicolás.

2- Ricardo Bustos………Rosario.

3- Carla Grillo…………….San Nicolás.

4- Oscar Caris……………..Venado Tuerto.

MASTER “A” Y “B”

1- Alberto Pereyra………..Rosario

2- Marcos Pérez…………….Salto.

3- Jorge Martínez…………Rosario.

4- Federico Corsich………..Victoria.

5- David Zalazar……………..Rosario.

PROMOCIONALES Y JUVENILES.

1- Juan J. Paz………………..San Pedro.

2- Emanuel Grosso……..…San Nicolás.

3- Mariano Manzo……..….San Pedro.

4- Lucas Caris……………….Venado Tuerto.

5- Carlos Gómez…………...Venado Tuerto.

ELITE, SUB 23 Y JUNIOR

1- Leonel Castro………......Colón.

2- Exequiel Devoraceck…Santa Fe

3- Emanuel Grosso……....San Nicolás.

4- Cristian Alarcón…….…San Nicolás.

5- Javier Canova……….…Rosario.

San Nicolás, 16/nov/2017

Luciano Pereyra escaló lo más alto del podio en San Nicolás

Con una noche fría, se desarrolló la segunda fecha de los nocturnos en la sede del Club Ciclista San Nicolás. Allí participaron casi 80 ciclistas, brindando un espectáculo brillante sobre la pista Roberto “Poto” Enrico.

En la categoría Debutantes Menores de 40 años, el ganador fue Lautaro Chipolini; en Master “C”, “D”, Mayores de 40 años y Damas, Claudio Varela; en Master “D” y Damas, Juan Valori; y en Promocionales, Luciano Pereyra.

La próxima competencia será el jueves 23 de Noviembre a partir de las 18:30.

DEBUTANTES MENORES DE 40 AÑOS

1- Lautaro Chipolini…….San Pedro.

2- Nicolás Culisinio……..San Pedro.

3- Julio Molina……………San Nicolás.

4- Daniel Barraza……….San Pedro.

5- Claudio Rodriguez…San Pedro.

MASTER “C”, “D”, MAYORES DE 40 AÑOS Y DAMAS.

1- Claudio Varela ……….Arrecifes

2- Néstor Varela…………Arrecifes

3- Jorge Gallo……………..Pergamino.

4- Juan Valori……………..San Nicolás.

5- Gerardo Rivero………Pergamino.

MASTER “D” Y DAMAS.

1- Juan Valori……………..San Nicolás.

2- Ricardo Bustos……….Rosario.

3- Carla Grillo……………..San Nicolás.

PROMOCIONALES, MASTER “A”, “B” Y JUNIOR

1- Luciano Pereyra…………Rosario.

2- Carlos Giuliani…………….San Pedro.

3- Leonel Castro…………….Colón.

4- Agustín Basualdo………San Pedro

5- Jorge Martínez…………Funes

6- Emanuel Grosso………San Nicolás.



Informe CCSN

Tandil, 19/nov/2017

Este domingo 19 de noviembre se disputo en la Pista Municipal de Ciclismo L. Ots el Gran Premio Homenaje a Celestino Segovia. Celestino es un ciclista, ex dirigente y por sobre todas las cosas amigo del ciclismo tandilense; que tuvo su merecido homenaje hoy con estas competencias organizadas por el Tandil Cicles Club.

Se disputaron carreras para todas las categorías y la principal, reservada para los competidores de Elite, fue ganada por el ciclista de Necochea Claudio Martinez. El Tandil Cicles Club agradece al Municipio de Tandil el apoyo recibido y a los competidores que participaron. Ver Resultados



J. Othar - TCC

Ayacucho, 18/nov/2017

El sábado 18 de noviembre se inauguró la tan ansiada obra de iluminación del predio del Ayacucho Cicles Club.



Se recibieron salutaciones de la Asociación Ciclista Regional Mar y sierras y del profesor Sr Juan Carlos Cángaro



Se entegrò un reconocimiento a la Municipalidad de Ayacucho representada en esta ocasión por el Dr Esteban Rally, Nicolás Cantarini, Director del Hospital Municipal y el Director de Deporte Sr Manuel Ferrari que apoyaron en este emprendimiento.



Estuvieron invitados ex ciclistas, dirigentes de Clubes de la zona, Cicles Club Tandil , Cicles Club Balcarce y Mar del Plata Moto Club.



Ayacucho Cicles Club y Peña Amigos del Ciclismo agradecen a los medios de comunicación, a toda la comunidad y sponsors que acompañan para el crecimiento y desarrollo de este hermoso deporte.

CLASIFICACIONES:

CATEGORIA: AFICIONADOS E INACTIVOS

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD

1º LATORRE CLAUDIO AZUL

2º OCANTO DARIO AZUL

3º JUAREZ LUIS MAR DEL PLATA

4º CONTRERAS MARCELO AYACUCHO

5º AMOZ FABIAN AYACUCHO



CATEGORIA: AFICIONADOS MENORES DE 40

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD

1º AGUIRRE YONATAN BALCARCE

2º NOYA JOSE BALCARCE

3º FUENTES LUIS LOBERIA

4º HEIM JULIAN TANDIL

5º AGAPITO LUIS OLAVARRIA



CATEGORIA: MASTER “D” (A PARTIR DE 60 AÑOS) (*)

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD

1º GARCIA JUAN G. CHAVEZ

2º MORIONE HECTOR OLAVARRIA

3º BOGELIA CARLOS OLAVARRIA

4º AGAPITO JULIO OLAVARRIA



PARTICIPACION DE CATEGORIA INFANTILES

CROCCI BENJAMIN RAUCH

ALE FRANCISCO BALCARCE

ETCHEVERRY JAVIER AYACUCHO

CORDOBA LALO AYACUCHO

JAIME LUCAS AYACUCHO

JAIME JEREMIAS AYACUCHO



CATEGORIA: MASTER “C” (A PARTIR DE 50 AÑOS) (*)

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD

1º GOMEZ GERARDO DOLORES

2º OCANTO MIGUEL AZUL

3º BRIVIO CARLOS CASTELLI

4º TOBAL GUSTAVO LOBERIA

5º TANZI WALTER AYACUCHO

6º BARRAGAN CARLOS RAUCH



CATEGORIA: MASTER “B” (A PARTIR DE 40 AÑOS) (*)

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD

1º TAMI GERARDO TANDIL

2º HERNANDEZ SERGIO MAR DEL PLATA

3º VIÑA FERNANDO AZUL

4º ALE CARLOS BALCARCE

5º CARDOZO ALEJANDRO CACHARI

6º MERCADO CARLOS MAR DEL PLATA



CATEGORIA: PROMOCIONALES Y JUVENILES



PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD

1º GALVAN MARCELO OLAVARRIA

2º ERREGUERENA DIEGO LOBERIA

3º VALES BRAIAN OLAVARRIA



CAtEGORIA: SUB 23 Y ELITE

PUESTO PARTICIPANTE LOCALIDAD

1º JUNCO JORGE M DEL TUYU

2º GALVAN MARCELO OLAVARRIA

3º GOMEZ FEDERICO TAPALQUE

4º CHARRI DIEGO VIDAL

5º ERREGUERENA DIEGO LOBERIA

6º VALES BRAIAN OLAVARRIA



Informe Héctor Loscalzo

Allen, 20/nov/2017

74ª Vuelta al Valle

Lanús, 18/nov/2017



*MASTER E2*

1. PALACIOS ÁNGEL (EZEIZA)

2. FERNANDEZ ERNESTO (LANÚS)

3. GIANNINI HORACIO (QUILMES)

4. ACOSTA HUMBERTO (BERNAL)

5. LIENDO MIGUEL ÁNGEL (LANÚS)

*MASTER E1*

1. POPPE ROBERTO (CABA)

2. MORENO MIGUEL ÁNGEL (MAGDALENA)

3. CORTIÑAS RICARDO (DEL VISO)

4. CHAAR FELIX (NAVARRO)

5. VALERGA CARLOS (LOBOS)

*MASTER D*

1. CHAAR JOSÉ (ITUZAINGÓ)

2. PEREZ ELMO (LONGCHAMPS)

3. FERREIRA JUAN (LOMAS)

4. GALÁN HUGO (MARMOL)

5. IBARRA JULIO (CASTILLO)

6. BARINAGA CARLOS (BANFIELD)

7. GALÁN ALBERTO (CALZADA)

8. ALMIRÓN RAMÓN (CITY BELL)

*PROMOCIONALES*

1. DI ROSSO EMMANUEL (GERLI)

2. GUERRA ARIEL (MATHEU)

3. ARANCEDO JOAQUIN (TEMPERLEY)

4. ALBARRACÍN EMIIANO (HURLINGHAM)

5. JUAREZ SEBASTIÁN (LANÚS)

*JUVENILES*

1. PANOZZO BRANDON (GLEW)

2. NOGUERA MAURO (LONGCHAMPS)

3. GALINDEZ AGUSTÍN (PILAR)

4. MANCINI NICOLÁS (B. VISTA)

*MASTER C*

1. FARIS GUSTAVO (ADROGUE)

2. FIOTI ADRIAN (CABA)

3. IRIBARRI RICARDO (CAMPANA)

4. BATIZ GERARDO (LA PLATA)

5. PEDRAZA OSCAR (DON TORCUATO)

6. GODOY ANTONIO (S. JUSTO)

7. LAPEYRE CLAUDIO (PILAR)

8. DAZZAN BENITO (QUILMES)

9. GUTIERREZ RICHARD (MORENO)

10. PRINCIPE WILSON (TIGRE)

*DAMAS*

1. ALLIEGRO ALEJANDRA (MERLO)



*INFANTILES*

AÑAÑOS MARIA (2004)

AYALA MATEO (2005)

BAZAN BENJAMÍN ()2015

DUARTE AGUSTIN (2003)

FARIS SALVADOR (2008)

FERRARI RAMIRO (2002)

GALINDEZ ABRIEL (2006)

GIMENEZ TIZIANO (2014)

GUERRA JULIETA (2012)

GUERRA LEANDRO (2007)

IOMMI MILO (2013)

LAMBERTO MAURICIO (2003)

MALANDEZ AGUSTIN (2006)

MENDEZ FRANCISCO (2003)

OLIVERA FELIPE (2015)

PIMIENTA ALEX (2008)

RODRIGUEZ CATALINA (2013)

ROJAS AARON (2006)



*MASTER B*

1. CASAVIEJA CARLOS (CABA)

2. CANALES LUIS (BERAZATEGUI)

3. ROMERO JORGE (B. VISTA)

4. CAROSIO LEONARDO (MORÓN)

5. OJEDA MARCELO (J. M. GUTIERREZ)

6. QUINTANA MARTÍN (LA PLATA)

7. CORONEL ALBERTO (AVELLANEDA)

8. SANTINI CRISTIAN (LA PLATA)

9. YOUNG JUAN MANUEL (CHACOMUS)

10. VENTRICE MARCELO (LANÚS)

11. LEDESMA CRISTIAN (LOMAS)

*LIBRE*

1. GOMEZ JUAN MANUEL (TIGRE)

2. FLORES MARTÍN (J. L. SUAREZ)

3. GUIÑAZÚ OMAR

4. FRANQUELIN LAUREANO (TORRES)

5. ANAQUIN JUAN (B. VISTA)

6. POLDI SEBASTIAN (LA PLATA)



*PROMO*

• PEÑALOZA ADRIAN (BERAZATEGUI)



*MASTER C*

• PEDRAZA OSCAR (DON TORCUATO)

• BAZAN RUBEN (MORENO)



Informe Ciclismo RC

Ranchos, 19/nov/2017

Los Fredes fueron profeta en su tierra



Se realizó en la ciudad de Ranchos el 3er. GranPpremio Homenaje a José Omar Fredes en un circuito de 6 Kms. de recorrido con un total de 270 ciclistas, que colmaron las distintas categorías,

Las alegrías comenzaron bien temprano cuando el homenajeado José Omar Fredes se llevó el triunfo en Master C y la selló en el cierre de Elite y Sub 23 su hijo Sergio Omar Fredes del equipo SAT se alzó con un brillante triunfo en una fuga final de cuatro hombres con una buena diferencia sobre quienes fueron quinto y sexto. llegando el pelotón al final sin posibilidades de lograr puestos de preferencia.



MÁSTER D

1-CHAAR,José (Ituzaingó)

2-MANSO, Miguel (Loma Hermosa)

3-BELLOCQ, Jorge (Gral. Belgrano)



MÁSTER C

1-FREDES, Omar (Ranchos)

2-POZZOLI, Adrián (Berazategui)

3-PELLEGRINO, Nestor (San Miguel del Monte)

4-AVACA, Mario (San Miguel del Monte)

5-FARIS, Gustavo (Adrogue)



DAMAS

1-JOBSE, Daniela (Berazategui)

2-ROCA, Maria Victoria (La Plata)

3-PREZIOSO, Alejandra (Ituzaingó)

4-TURIENZO, Carolina (Mar del Plata)

5-GUTIERREZ, Micaela (Moreno)



PROMOCIONALES Y JUVENILES

1-RIVAROLA, Martin (Las Flores)

2-VILLANUEVA, Cristian (Chascomús)

3-BRISOLIZ, Leandro (Trenque Lauquen)

4-ARIAS, Cristian (Chascomús)

5-LEONIS, Cristian (San Miguel del Monte)



MÁSTER A Y B

1-SOSA, Jorge (Lobería)

2-AMANTEGUI, César (9 de Julio)

3-LORENS, Luis (Esperanza - Santa Fe)

4-RAMALLO, Alberto (Chascomús)

5-TALLARICO, Alejandro (Chascomús)



ÉLITE Y SUB23

1-FREDES, Sergio Ranchos(SAT)

2-AZZEN, Omar Trelew Chubut (Los Cascos Esco-Agroplan)

3-TORRES, Matías l plata (Polo Torres)

4-PASTORINO, Héctor La Plata (Uniendo Pueblos)

5-D`AQUILA, Nahuel - Lomas de Zamora (Municipalidad de Ezeiza)

6-BOLDU, Juan Martín - San Andrés de Giles (Los Cascos Esco-Agroplan)



¡¡¡GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR!!!

¡¡¡GRACIAS A TODOS LOS COLABORADORES!!!

¡¡GRACIAS A TODAS LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA CUIDAD DE GRAL. PAZ/RANCHOS.!!!



FISCALIZACIÓN: Asociación Ciclista Regional La Plata



Info y Clasificaciónes Marisa Santone - Carlos Alberto Gonzalez- Camila Gutiérrez

Fotos: María Elena Arenillas "El Ciclismo No es Locura es Pasión

Relatos y comentarios José Luis Achetta "Entre Ruedas y Pedales