Ruta, Pista y MTB - 13.11.2017 - Buenos Aires

Carreras en San Pedro, CABA, Chacabuco, Rojas, San Nicolás, Bragado y Lanús

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos San Pedro, CABA, Chacabuco, Rojas, San Nicolás, Bragado y Lanús.

San Nicolás, 9/nov/2017

SOLEMNE TRIUNFO DE ALAN OVANDO EN LA FINAL DE SAN NICOLÁS

Luego de suspenderse la primera fecha, por cuestiones climáticas, finalmente se puso en marcha el festival nocturno, que ya es un clásico, en San Nicolás. Se disputaron cuatro categorías, las cuales congregaron más de 75 ciclistas de toda la zona y por supuesto de la localidad.

La comisión directiva del Club Ciclista San Nicolás, felicita a todos los ciclistas que participaron por el excelente desempeño que tuvieron durante el desarrollo del festival y los invita a la próxima fecha que se realizará el próximo jueves 16, a partir de las 18:30 hs.

Aquí están los resultados de las competencias.

INACTIVOS MENORES DE 45 AÑOS.

1- Valentín Manzo…….. San Pedro

2- Mauricio Pereyra…..San Pedro.

MASTER “C”, MAYORES DE 45 AÑOS, “D” Y DAMAS

1- Néstor Varela…………Arrecifes

2- Daniel Boaglio……….San Pedro.

3- Carlos Lescoulie……..San Nicolás

4- Juan Mendoza……....Colón

5- Ricardo Bustos……....Rosario

MASTER “D” Y DAMAS

1- Ricardo Bustos……….Rosario

2- José Luis Massari……San Nicolás.

3- Carla Grillo…………….San Nicolás

PROMOCIONALES, MASTER “A”, “B” e INVITADOS.

1- Alan Ovando…….…..Rosario

2- Emanuel Grosso…...San Nicolás

3- Esteban Massari.….San Nicolás

4- Agustín Aquino…..…Rosario

5- Agustín Basualdo….San Pedro.



Informe CCSN

San Pedro, 11/nov/2017

Presidente ganador, en la última jornada organizada por Pro Ciclismo San Pedro en el circuito Panorámico del Oeste en la competencia principal, Carlos Giuliani, máxima autoridad de la entidad madre, se impuso en la meta final sobre Agustín Basualdo, y "Tato" Mendoza, trío alejado de sus mas inmediatos perseguidores.

Tarde de sábado, clima ideal para la practica del deporte al aire libre, ambiente típico en el Circuito y espectáculo de muy buen nivel.

En las otras categorías realizadas triunfaron: Ezequiel Zárate, Oscar Vidal, Humberto Paz y Sergio Rodríguez.

Clasificaciones:

INFANTILES

Participaron: Miguel Azurmendi (Capilla del Señor), Justín Giuliani, Laureano Cardoso, Santiago Pascual (Merlo), Fantino Giuliani, Agustin Pascual (Merlo).-

PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS

1° Ezequiel Zárate

2° Claudio Palacios

3° Raúl Canabal

4° Rubén "Pelusa" Laurino

5ª Virginia Folis

MASTER "D"

1° Oscar "Colita" Vidal (Arrecifes)

2° José Carmona (Zárate)

3° Adalberto Acuña (Zárate)

4° Rubén Morales (San Pedro)

5° Jorge Cannata (San Pedro)

MENORES

1° Humberto Paz (San Pedro)

2° Lautaro Chipolini (San Pedro)

3° Matías Quiroga (Arrecifes)

4° Juani Gongora (Arrecifes)

5° Mariano Vechio (San Pedro)

MASTER "C" y MAYORES

1° Sergio Rodríguez (Pergamino)

2°Gustavo Paday (Capitán Sarmiento)

3° Fabián Lescoullie (San Nicolás)

4° Jorge Gallo (Pergamino)

5° Jorge Cogliatti (Rosario)

6° Daniel Boaglio (San Pedro)

7° Pablo "Pico" Leone (San Pedro)

PROMO - MASTER "A" - MASTER "B"

1° Carlos Giuliani (San Pedro)

2° Agustín Basualdo (San Pedro)

3° Adrián "Tato" Mendoza (San Pedro)

4° Lázaro Villarruel (San Pedro)

5° Sergio Romero (San Andrés de Giles)

Informe Román Baca

CHACABUCO, 11 DE NOV. DE 2017



EN LA PISTA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHACABUCO, CON UNA NOCHE ESPLENDIDA Y UNA CONVOCATORIA DE MAS DE 150 CORREDORES, LA "AGRUPACIÓN CICLISTAS UNIDOS" DIO COMIENZO AL 2º CAMPEONATO NOCTURNO ISIDRO "GRINGO" CANTONI.

LAMENTABLEMENTE EN LA CATEGORÍA MAYORES DE 65 AÑOS Y EN LA PROMO, TUVIMOS QUE LAMENTAR CAÍDAS, LAS CUALES, PESE A LA MAGNITUD DE LAS MISMAS, NO TUVIERON GRAVEDAD, LES MANDAMOS UN FUERTE ABRAZO Y UNA PRONTA RECUPERACIÓN A LOS ACCIDENTADOS, FUNDAMENTALMENTE AL COLITO ANCHETTA DE LA LOCALIDAD DE JUNÍN Y AL VASCO OYHANARTE DE CHACABUCO, QUIENES SE LLEVARON LA PEOR PARTE EN SUS RESPECTIVAS CAÍDAS, PERO SIN LUGAR A DUDAS PRONTO LOS VAMOS A TENER NUEVAMENTE EN LAS PISTAS.

UN AGRADECIMIENTO MUY ESPECIAL A GRUPO SCOUT Nº 9 QUIENES EN TODAS LAS CARRERAS LLEVAN ADELANTE LA CANTINA.



LAS CLASIFICACIONES FUERON LAS SIGUIENTES:



CATEGORÍA INACTIVOS MAYORES DE 65 AÑOS



1º ALIENDRO, JUAN - S. A. DE GILES

2º RUIZ, NORBERTO - JUNÍN

3º DUARTE, ALBERTO - 9 DE JULIO

4º CANTONI, ANDRÉS - CHACABUCO

5º VILLARRUEL, CELESTINO - JUNÍN



CATEGORÍA INAC. MAYORES DE 38 AÑOS



1º MADREA, MARCELO - JUNÍN

2º MIRANDA, OSCAR - FERRE

3º GIMÉNEZ, VÍCTOR - COLON

4º GÓMEZ, RUBEN - COLON

5º MICHELLI, GUSTAVO - LINCOLN



CATEGORÍA INAC. MENORES DE 38 AÑOS



1º NÚÑEZ, MATÍAS - COLON

2º COLZANI, MAXIMILIANO - COLON

3º MÁRQUEZ, SEBASTIÁN - 9 DE JULIO

4º REARTE, LEANDRO - COLON

5º OCHOA, FRANCO - LINCOLN



CATEGORÍA MÁSTER "C"



1º VARELA, NÉSTOR - ARRECIFES

2º CIERI, JAVIER - CHACABUCO

3º LEDESMA, PEDRO - CHIVILCOY

4º PISANO, WALTER - 9 DE JULIO

5º CARSOGLIO, JOSÉ - JUNÍN



CATEGORÍA MÁSTER "D"



1º GRACIANO, JUAN - 9 DE JULIO

2º MASSARI, JOSÉ - S. NICOLÁS

3º CONTANTINO, JOSÉ - LINCOLN



CATEGORÍA DAMAS



1º GUENZI, ANDREA - RAFAELA

2º RÍOS, MARÍA - JUNÍN

3º ALAGIA, NATALIA - CHIVILCOY

4º RUIZ, ANABEL - JUNÍN

5º NORIEGA, MARÍA - JUNÍN



CATEGORÍA PROMOCIONALES



1º TAMAME, DIEGO - LINCOLN

2º CORRO - 9 DE JULIO

3º MARTÍNEZ, TOMAS - C. CASARES

4º CARIS, LUCAS - V. TUERTO

5º PRATTO,DIEGO - COLON



CATEGORÍA MÁSTER "A" Y "B"



1º AMANTEGUI, CESAR - 9 DE JULIO

2º IMPALA, CLAUDIO - JUNÍN

3º CORRO, HÉCTOR - 9 DE JULIO

4º LESCOULIE, CARLOS - SAN NICOLÁS

5º CORRO, ALBERTO - 9 DE JULIO



PRÓXIMA COMPETENCIA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2017 (2º FECHA)

Informe Rubén Delauro

Lanús, 11/nov/2017

*MASTER E2*

1. PALACIOS ÁNGEL (EZEIZA)

2. ACOSTA HUMBERTO (BERNAL)

3. FERNANDEZ ERNESTO (LANÚS)

4. GIANNINI HORACIO (QUILMES)

5. LIENDO MIGUEL ÁNGEL (LANÚS)

*MASTER E1*

1. VALERGA CARLOS (LOBOS)

2. MORENO MIGUEL ÁNGEL (MAGDALENA)

3. CORTIÑAS RICARDO (DEL VISO)

4. ACHILLE LUIS (CABA)

5. RAICHEL LUIS (V. BALLESTER)

*MASTER D*

1. CHAAR FELIX (ITUZAINGÓ)

2. GALÁN ALBERTO (CALZADA)

3. GOMEZ ROBERTO (CAPILLA)

4. PEREZ ELMO (LONGCHAMPS)

5. ALMIRON RAMÓN (CITY BELL)

6. HERMIDA JORGE (CABA)

7. BARINAGA CARLOS (BANFIELD)

8. MARTINEZ NORBERTO (M. GRANDE)

*PROMOCIONALES*

1. SOSA MATÍAS (LA PLATA)

2. IRIGOYEN TOMÁS (CHASCOMÚS)

3. SOSA JUAN (LANÚS)

4. ZUNINO LEONARDO (S. MIGUEL)

5. JUAREZ SEBASTIAN (LANÚS)

6. PANOZZO BRANDON (GLEW)

7. CARRIZO NICOLÁS (BERAZATEGUI)

8. NUÑEZ IVAN (GUERNICA)

*JUVENILES*

1. SOSA MATÍAS (LA PLATA)

2. IRIGOYEN TOMÁS (CHASCOMÚS)

*MASTER C1*

1. POZZOLI ADRIAN (BERAZATEGUI)

2. SABELIO JORGE (PADUA)

3. CALDERON DE LA BARCA DARIO (M. PAZ)

4. RUBIANES NELSON (B. VISTA)

5. TORRES ORTIZ DIEGO (CAPITAL)

6. ARNAUDIN HECTOR (TIGRE)

7. GUTIERREZ RICHARD (MORENO)

8. CARRUSCA ALEJANDRO (LA PLATA)

*DAMAS*

1. ALLIEGRO ALEJANDRA (MERLO)

2. ROSELLO FALVIA (LA PLATA)



*INFANTILES*

ACOSTA CIRO (2012)

ARIAS JUAN CRUZ (2009)

AYALA MATEO (2005)

CAPPRA TIZIANO (2011)

CIANA MIRANDA (2011)

DE GIORGIO MAXIMO (2015)

FERRARI RAMIRO (2002)

GIMENEZ TIZIANO (2014)

GUERRA JULIETA (2012)

LAMBERTO MAURICIO (2003)

LOPEZ MIRKO (2009)

MENDEZ FRANCISCO (2003)

PEREZ MATEO (2013)

RODRIGUEZ CATALINA (2013)



*MASTER B*

1. OREJUELA DANIEL (QUILMES)

2. CAROSIO LEONARDO (MORÓN)

3. YOUNG JUAN MANUEL (CHASCOMÚS)

4. DE GIORGIO JORGE (L. MIRADOR)

5. ALMUA ARMANDO (CAMPANA)

6. RAMUNDO ALEJANDRO (ADROGUE)

7. MATEOS LEONARDO (S. VICENTE)

8. SASSO RAÚL (URUGUAY)

*LIBRE*

1. PALLERES NICOLÁS (LANÚS)

2. GUIÑAZU OMAR (LANÚS)

3. ESQUIVEL RODOLFO (S. MIGUEL)

4. FERNANDEZ REYNALDO (LANÚS)

5. OGAS ANDRES (GLEW)

6. ALVO AMMANUEL (9 DE JULIO)

Sprints

*MASTER D*

• PEREZ ELMO (LONGCHAMPS)



*MASTER B*

• QUINTANA MARTÍN (LA PLATA)

• CARA NORBERTO (BURZACO)

• VERDERAME MARCELO (TEMPERLEY)



*LIBRE*

• RICHARD GABRIEL (LOMAS)

• OGAS ANDRES (GLEW)

Informe Ciclismo RC

CABA, 12/nov/2017

