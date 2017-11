RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 7.11.2017 - Buenos Aires y San Luis

Carreras en San Pedro, Pergamino, Lanús, Brandsen y San Luis

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos San Pedro, Pergamino, Lanús, Brandsen y San Luis.

Pergamino, 5/nov/2017

Este domingo en el circuito 4 Avenidas se corrió el Gran premio Ciudad de Pergamino - Copa Raúl Luján Labbate organizado por el Club Ciclista Nación e Imagen Deportiva.

Participaron casi 250 corredores en las pruebas reservadas para Master A - B, Elite y Sub 23.

Los destacados fueron Eduardo Leguizamón (Master A y B), Adrián Gariboldi (Elite) y Federico Vivas (Sub 23).



Resultados

Master A y B

1º Eduardo Leguizamón

2º Gabriel Zamudio

3º Luis Lorenz

4º Leonardo López

5º Diego Torres

6º Claudio Impala



Elite y Sub 23

1º Adrián Gariboldi

2º Federico Vivas

3º Nahuel D'Aquila

4º Cristian Clavero

5º Rubén Bongiorno

6º Gastón Martinez



Sub 23

1º Federico Vivas

2º Nahuel D'Aquila

3º Marcos León Rodríguez

San Luis, 4/nov/2017

CRISTIAN MARTÍNEZ se quedó con la última fecha de la Copa Municipalidad de San Luis en Elite





Con un muy buen marco de corredores, y público presente , se corrió la 3er y última fecha de la Copa Municipalidad de San Luis, en el circuito del Corredor Vial, organizada y fiscalizada por la Federación Ciclista Sanluiseña.



Dicha copa se puso en marcha, con su primer fecha el 7/10, con el triunfo en la élite de Mauricio Quiroga, en su segunda fecha, disputada el 14 de octubre, el ganador fue Tomás Suárez en la categoria principal, y hoy 4 de noviembre llegó a su fin, dejando como ganador a Cristian Martínez, que a su vez se quedó con la Copa Municipalidad de San Luis en la categoría Elite.



Las competencias, en la jornada de hoy dejaron como ganadores, en Promocionales a Matias Perez, en Juveniles Tomás Moyano, en las damas a Alicia Reynoso, Master D Juan Giordano, Master C Dario Rufino, Master B Gonzalo Cepa, Master A Pedro Pereyra, Junior Nehuen Bazán, y en Élite a Cristian Martinez.



Resultados 3er fecha:

Elite

1ºCristian Martinez

2ºRaul Zapata

3ºJuan Ariel Lucero

4ºGiuliano Mini

5ºPablo Costarelli



Junior

1ºNehuen Bazan

2ºBrian Diaz

3ºJoaquin Dominguez



Master A

1ºPedro Pereyra

2ºNicolas Merkins



Master B

1ºGonzalo Cepa

2ºDiego Dominguez

3ºSergio Saracho

4ºClaudio Claveles

5ºSergio Villafañe



Master C

1ºDario Rufino

2ºHugo Manzano

3ºDaniel Lucio

4ºJuan Domingo Rosales

5ºJuan C. Biz

6ºRamon Sanchez



Master D

1ºJuan Giordano



Damas

1ºAlicia Reynoso

2ºAnahi Pereyra

3ºVivian Torres



Juveniles

1ºTomas Moyano

2ºOviedo Mateo

3ºFacundo Saguez

4ºJoel Morales

5ºNahuel Berrospe



Cumplidas las tres fechas, se consagraron campeones de la Copa Municipalidad de San Luis, en las distintas categorías :

Cristian Martinez en Elite

Joaquin Dominguez en Junior

Pedro Pereyra en Master A

Claudio Claveles Master B

Dario Rufino Master C

Juan Giordano Master D

Anahi Pereyra en Damas

Mateo Oviedo Juveniles

Jonathan Garbero Promocionales



Fotos y texto Claudio Rodriguez

San Pedro, 4/nov/2017

Los Pérez, Marcos y Martín de Salto, capturaron el 1, 2 de la competencia de fondo en el Panorámico del Oeste de Pro Ciclismo San Pedro el último sábado.

Prueba exigente con distintas alternativas, pero cuando transcurria tres cuarto del tiempo establecido, inicia la tentativa en hacer la diferencia, Marcos, para luego salir en su busqueda Martín, ayudarse mutuamente y llegar a la linea de sentencia con amplia ventaja, triunfo incuestionable de los muchachos de Salto Argentino.

Los demás resultados del sábado 4 de Noviembre, programa de Pro Ciclismo San Pedro, fueron estos:

INFANTILES

Participaron: Justin Giuliani - Mateo Mendoza - Lucas Guerra - Fantino Giuliani - Tomas Rodríguez (San Antonio de Areco) - Gonzalo Paz - Kevin Guerra.-

PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS

1° Lucas Boaglio

2° Francisci Elfante

3° Martías Sampol

4° Manuel "Tucumano" Nievas

5ª Virginia Folis

MASTER "D"

1° Juan Carol (San Antonio de Areco)

2° Rubén Morales (San Pedro)

3° Oscar "Colita" Vidal (Arrecifes)

4° Juan Carlos Ariza (Arrecifes)

5° Ramón Mondinali (San Pedro)

MENORES

1° Valentin Manzo (San Pedro)

2° Marcos Barraza (San Pedro)

3° Daniel Barraza (San Pedro)

4° Julian Be (San Pedro)

5° Matías Sampol (San Pedro)

MASTER "C" Y MAYORES

1° Jorge Gallo (Pergamino)

2° Pablo Leone (San Pedro)

3° Rubén Manfrida (San Antonio de Areco)

4° Darío Rivarola (Capitán Sarmiento)

5° Juan Carlos Manzo (San Pedro)

Ganador sprint especial: Rubén Manfrida (San Antonio de Areco).-

PROMO - MASTER "A" - MASTER "B"

1° Marcos Pérez (Salto)

2° Martín Pérez (Salto)

3° Agustin Basualdo (San Pedro)

4° Marianoi Manzo y Lazaro Villarruel (San Pedro)

6° Cristian Basualdo (San Pedro)

7° Carlos Giuliani (San Pedro)

8° Adrián "Tato" Mendoza (San Pedro)

Ganadores de embalajes especiales: Agustin Basualdo - Juan J Paz - Adrián Mendoza - Francisco Chipolini - Marcos Pérez (Salto) - Mariano Manzo - Estanislao Genoud - Lazaro Villarruel - Cristian Monzon - Mateo Quintana (San Nicolás).-



Próximo programa: Sábado 11 de Noviembre, 13 hs. Circuito: Panorámico del Oeste.-

Informe Román Baca

Lanús, 4/nov/2017

*MASTER E2*

1. PALACIOS ÁNGEL (EZEIZA)

2. FERNANDEZ ERNESTO (LANÚS)

3. ACOSTA HUMBERTO (BERNAL)

4. LIENDO MIGUEL ÁNGEL (LANÚS)

5. SIGNORELLI GIOVANNI (P. PODESTA)

*MASTER E1*

1. MORENO MIGUEL ÁNGEL (MAGDALENA)

2. RAICHEL LUIS (V. BALLESTER)

3. PAEZ VICTOR (S. JUSTO)

4. POPPE ROBERTO (OLIVOS)

5. RODRIGUEZ OSVALDO (ESCALADA)

*MASTER D*

1. GALÁN ALBERTO (CALZADA)

2. PEREZ ELMO (LONGCHAMPS)

3. CARBAJAL JOSÉ (CABA)

4. IBARRA JULIO (CABA)

5. ALMIRON RAMÓN (CITY BELL)

6. LEDESMA ALDO (MERLO)

7. CHAMAS GREGORIO (PLATANOS)

8. QUINTANA HECTOR (CITY BELL)

*PROMOCIONALES*

1. BERGERY CARLOS (LANÚS)

2. LORETO MARCO (LA PLATA)

3. ALBARRACÍN EMILIANO (HURLINGHAM)

4. CARRIZO NICOLÁS (BERAZATEGUI)

5. GUERRA ARIEL (MATHEU)

6. SOSA MATÍAS (LA PLATA)

7. ZUNINO LEONARDO (S. MIGUEL)

8. SANCHEZ MAXIMILIANO (LANÚS)

*JUVENILES*

1. LORETO MARCO (LA PLATA)

2. SOSA MATÍAS (LA PLATA)

3. IRIGOYEN TOMÁS (CHASCOMÚS)

*MASTER C1*

1. LOMBARDO FRANCISCO (CABA)

2. YOUNG DAVID (CHASCOMUS)

3. SANTINI JUAN JOSÉ (L. DEL MIRADOR)

4. FIOTI ADRIAN (CABA)

5. GUTIERREZ RICHARD (MORENO)

6. PEDRAZA OSCAR (DON TORCUATO)

7. BYRNE JORGE (LA PLATA)

8. ILLANES RAÚL (LANÚS)

9. BAZAN JORGE (MORENO)



*DAMAS*

1. SAPONARA ELISA (MORENO)

2. ROCA VICTORIA (LA PLATA)

3. GALÁN CAROLINA (LOMAS)

*INFANTILES*

ALIENDRO MALENA (2006)

AYALA MATEO (2005)

BAZAN BENJAMÍN (2015)

DIEGO LAUTARO (2005)

DUARTE AGUSTÍN (2003)

FERNANDEZ VALENTÍN (2006)

FERRARI RAMIRO (2002)

GALÁN IAN (2014)

GUERRA JULIETA (2012)

GUERRA LEANDRO (2007)

LAMBERTO MAURICIO (2003)

MENDEZ FRANCISCO (2003)

MIGUELES JOSÉ (2012)

MIGUELES RAMIRO (2007)

PALAVECINO BENJAMÍN (2009)

PEREZ MATEO (2013)

PREZIOSO DALIBOT RENATA (2010)

RICHARD ETHAN (2015)

RODRIGUEZ CATALINA (2013)

RODRIGUEZ FACUNDO (2005)

ROJAS BENJAMÍN (2006)



*MASTER B*

1. MATEOS LEONARDO (S. VICENTE)

2. CAROSIO LEONARDO (MORÓN)

3. SASSO RAÚL (URUGUAY)

4. OREJUELA DANIEL (QUILMES)

5. CARRIZO NELSON (BERAZATEGUI)

6. ALMUA ARMANDO (CAMPANA)

7. DOMINGUEZ ARIEL (HURLINGHAM)

8. CASAVIEJA CARLOS (CABA)

9. VENTRICE MARCELO (LANÚS)

10. ROMERO JORGE (B. VISTA)

*LIBRE*

1. FRANCO MARIO (LANÚS)

2. MEDINA HERNAN (LA PLATA)

3. JUAREZ NEY (LANÚS)

4. GENER PABLO (LA PLATA)

5. DAVIS IGNACIO (LA PLATA)



Sprints



*MASTER D*

• PEREZ ELMO (LONGCHAMPS)

*MASTER B*

• MOREIRA ANTONIO (BERAZATEGUI)

• ZANZOTTERA DIEGO (C. SARMIENTO)



Informe Ciclismo RC

MTB Y RURAL BIKE

Est. Gómez, Brandsen - 5/nov/2017

Duatlón MTB y Trail Run Full Race

Ver Resultados