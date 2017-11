LANZAMIENTO ORBEA ARGENTINA

Orbea nos viene dando muchas sorpresas y satisfacciones

Espacio de Publicidad - 2.11.2017 - Buenos Aires

Orbea Factory Team

Tomás Bellati comentó los proyectos de la marca

El responsable del área comercial de bicicletas de Motomel bicicletas, Tomás Bellati, es el dueño de la frase y una de las caras visibles a la hora de enfrentar esta revolución que emprendió la empresa durante el 2017.

“Cuando nos planteamos el desafío de desarrollar Orbea en Argentina, dijimos ‘va a ser como lanzar una marca de cero’ porque si bien en Europa tiene su posicionamiento y su desarrollo, acá todavía había mucho por hacer, pero nos viene sorprendiendo y dando muchas satisfacciones y el equipo tiene mucho que ver con eso, ahí es donde se genera muchísimo comentario de gente que se interesa por ver la bicicleta, la gama de carbono” puntualizó Bellati.

“También nos sorprendió el resultado de la marca en el mercado, al principio lo medíamos con los distribuidores que se iban aumentando, ahora si bien no estamos haciendo nuevos distribuidores, vemos que están reponiendo rápidamente y eso es porque el mercado está pidiendo la bicicleta, la respuesta que tiene el producto en las bicicleterías sobrepasó nuestras expectativas, pero nuestra idea es hacer crecer a las marcas que tenemos y Orbea tiene mucho para dar todavía” amplió.



En la búsqueda por desarrollar la marca y darle presencia en el mundillo biker fue que nació el Orbea Factory Arg.



“El objetivo fue fundamentalmente mover la marca, estar presente en distintas disciplinas de lo que es competición, queremos que Orbea tenga un desarrollo de marca más fuerte que el que venía teniendo y por eso además de los canales tradicionales, quisimos mostrar que la bici a nivel competición está tecnológicamente muy avanzada, que no tiene nada que envidiarle a otras y quisimos mostrarla en el ámbito competitivo” detalló Bellati.



El equipo se compone de Jacqueline Brugnoli, José Luis Di Lorenzo, Cristian Ranquehue y Álvaro Macías, 4 corredores que compiten en distintas competencias y que le permitieron a Orbea lograr un concepto federal.



“Al principio queríamos tener 2 embajadores, justo coincidió con la desaparición del Team Olmo y tanto Brugnoli como Di Lorenzo quedaban sin equipo, así que los convocamos, conocieron el proyecto y les interesó.”



Si bien el presupuesto es relativamente limitado, se logró sumar a Cristian Ranquehue, “nos gusta mucho su perfil y además está en la Patagonia” remarcó.



Y por último se sumó Álvaro Macías para completar el plantel y dándole a la empresa la posibilidad de pisar fuerte en el ámbito del Cross Country, que fue justamente lo que le abrió la puerta al catamarqueño.



“Me hubiera gustado armar un equipo más grande, pero logramos tener gente con distinto perfil y que hacen actividades ciertamente distintas” aseguró Bellati con un gesto de satisfacción por el equipo logrado.



¿Cómo termina el año el equipo y que hay para 2018?



Los chicos tienen cada uno su calendario, nosotros no le imponemos carreras, ellos pueden elegir a donde quieren ir, en algunas también estamos nosotros como marca, en otras van ellos como equipo aunque sin el acompañamiento institucional, este año lo cerramos en el Rally de Tandil y estamos planeando 2018.



La idea es que ellos tenga calendario libre y en algunas estar nosotros acompañándolos, también queremos que en las carreras zonales, sea el distribuidor de la marca el que esté con ellos y pueda mostrarse, dar a conocer el producto y hacer contacto con el cliente.

Más allá del equipo argentino, si hablamos de Orbea, la referencia para muchos son Ibon Zugasti y Tomy Misser, los embajadores más representativos que tiene la marca a nivel internacional y que van a estar de visita en Argentina en los próximos días.



“En unos días vienen Misser y Zugasti a correr en Argentina, van a estar en Buenos Aires y van a estar dando una charla, después se van al Transcumbres, sabemos que vienen con todo su equipo para filmación y difusión así que estaremos compartiendo su visita a través de nuestros canales” aseguró.



El barilochense Cristian Ranquehue analiza la Orbea Alma LTD, la máquina que utiliza el Orbea Factory Arg





La verdad que me sorprendió gratamente, tiene el peso casi de una bici rutera (con la horquilla rigida) y sólo 800 gramos más (con suspensión), pero no pierde nada de rigidez, es una bicicleta muy compacta, con mucha reacción en salidas de tramos trabados, a la hora de darle pedal se comporta de una manera espectacular, como que nunca te dan ganas de dejar de pedalear, además el diseño de ingeniería de la marca permite usarla rígida y con suspensión sin modificar en nada la posición sobre la bici.



Este modelo viene con las ruedas nuevas de Mavic, que como siempre son muy livianas, aros de carbono, pero ahora las hicieron con rayos normales (para mí una ventaja en Argentina ya que los modelos anteriores venían con los rayos exclusivos y eran muy difíciles de conseguir).



A mi gusto y en lo personal, cuesta un poco acostumbrarse a la transmisión Eagle de 12 piñones, ya que no se puede modificar y los saltos entre corona y corona son muy grandes y para la mayoría de las carreras de Argentina se necesita algo más corrido, pero no es nada que no se pueda llevar adelante, el hombre es un ser de costumbre y ya estamos en eso.



Esteticamente es bella por donde se la mire, con un color que sale de lo normal, componentes FSA, cubiertas Maxxis Ikon 2.2 que al principio me parecían un tractor, pero a la hora de rodarlas o meterse a un sendero funcionan a la perfección y brindan una seguridad extra.



“Desde el primer momento que tuve esta bici, cada salida ha sido un placer” aseguró.