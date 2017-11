RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 31.10.2017 - Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y Córdoba

Carreras en Noetinger, C. del Uruguay, Realicó, Mercedes, San Pedro y Lanús

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Noetinger, C. del Uruguay, Realicó, Mercedes, San Pedro y Lanús.

Concepción del Uruguay, 29/oct/2017

Domingo 29 de Octubre se realizó la 3ª Fecha del Campeonato Costa del Rio Uruguay, Organizado por el Club Ciclista Uruguayense fiscalizado por ACRU en la pista de ciclismo de Concepcion del Uruguay.- Ver Fotos



Con presencia de ciclistas de las ciudades de Goya, Campana, Mercedes ROU, Villaguay, Concordia, Gualeguay, Gualeguaychu, Lucas Gonzalez, Nogoya, Parana y los ciclistas locales.-



MASTER AyB



1- Bruno Valiero (Lucas Gonzalez) +1 V.

2- Hugo Ibarra (Gualeguay) + 1 V.

3- Daniel Jesus Benitez (C.del U)

4- Adrian Ballesteros (Villaguay)

5- Pablo Otero (Gualeguaychu)



MASTER C



1- Daniel Barduil (Goya Corrientes) +1v.

2- Ricardo Iriberri (Campana Bs.As.) +1v.

3- Javier Sack (Villaguay) +1v.

4- Hector Mercancini (C.del U)

5- Hector Amengual (Concordia)



MASTER D: 1- Oscar Elola



PROMOCIONALES 2001/2002



1- Espeleta Paul (Parana) +1v.

2- Sanchez Emiliano (Villaguay)

3-David Miguel (Parana )

4- David Mariano (Parana)

5- Suttion Lautaro (Parana)

6- Laiana Braian (Parana)



Rueditas 2: Silvera Irineo (Gualeguaychu) 2- Lopez Martina (C.del U)



Rueditas: 1- Romero Marcos (Nogoya) 2- Anselmino Maria Paz (C.del U)



Cat.2009/10: 1-Vicentin Nehemias (C.Avellaneda)



Cat.2007/08: 1- Medina Emiliano (Nogoya) 2- Romero Dalila M (Nogoya) 3- Martinez Alina (C.del U)



Cat.2005/06: 1- Barduil Lautaro (Goya) 2- Anselmino Jeremias (C.del U) 3- Martinez Santiago (C.del U)



Cat. 2003/04 1- Franco Bozzani (Gualeguay)



DEBUTANTES



1- Lopez Miguel (C.del U)

2- Auer Adrian (Villaguay)

3- Rebozzio Fabian (Villaguay)

4- Camara Mariano (C.del U)

5- Romero Ramon (Nogoya)



Proxima fecha y coronación en el Kartodro de la ciudad de Villaguay el 26 de Noviembre.-

San Pedro, 28/oct/2017

Clima cambiante en la tarde del domingo duranrte el desarrollo de la organización de Pro Ciclismo San Pedro, luego de una mañana brillante, medio día bastante nubladito y al promediar el programa de competencia, cayó un fuerte llovizna, que obligo realizar un parentesis por seguridad de los ciclistas que de distintos lugares del país se acercaron a participar, una ves con la pista seca continuaron hasta el final con total normalidad y por momento salia el sol, que también quiso sumarse al festival de la emoción y velocidad, denominación que podemos titular a lo sucedido en el circuito Panorámico del Oeste el último domingo de Octubre y Justin Joachín de La Luisa, fue el ganador de la competencia principal.

Todos los resultados

INFANTILES

Participaron: Miguel Angel Azurmendi (Capilla del Señor) - Justin Giuliani - Gonzalo Paz y Fantino Giuliani -

PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS

1° Raúl Canabal

2° Claudio Palacios

3ª Virginia Folis

4° Luis Paz

5° Manuel "Tucumano" Nievas

MASTER "D"

1° Juan Valori (San Nicolás)

2° Jorge Hermida (Escobar)

3° José Luis Massari (San Nicolás)

4° Alberto Fellín (Arrecifes)

5° Héctor Larghero (Lomas de Zamora)

MENORES

1° Orlando Carabajal (San Andrés de Giles)

2° Valentín Manzo (San Pedro)

3° Braian Medina (Arrecifes)

4° Claudio Rodríguez (San Pedro)

5° Daniel Barraza (San Pedro)

MASTER "C" Y MAYORES

1° Rubén "Pillo" González (Zárate)

2° Gustavo Paday (Capitán Sarmiento)

3° Néstor "Chicho" Varela (Arrecifes)

4° Miguel Machi (Capitán Sarmiento)

5° Rubén Manfrida (San Antonio de Areco)

6° Gustavo Arpia (San Pedro)

Ganadores de spint especiales: Carlos Lescoullie (San Nicolás) - Claudio Varela (Arrecifes) - Néstor "Chicho" Varela (Arrecifes) -

MASTER "B"

1° Narcizo Almua (Campana)

2° Javier Azurmendi (Capilla del Señor)

3° Marcelo Concebate (Moreno)

PROMO Y MASTER "A"

1° Justín Joachin (La Luisa)

2° Agustín Basualdo (San Pedro)

3° Cristian Badsualdo (San Pedro)

4° Mariano Manzo (San Pedro)

5° Carlos Giuliani (San Pedro)

6° Germán Broggi (Chacabuco)

7° Juan Giménez (Colon)

Ganadores sprint especiales: Emanuel Grosso (San Nicolás) - Adrián "Tato" Mendoza (San Pedro) - Diego Sansotera (Capitán Sarmiento) - Mariano Manzo (San Pedro) - Nicolás Auce (San Nicolás) - Geronimo Broggi (Chacabuco) - Justin Joachín (La Luisa) - Mateo Quintana (San Nicolás) - Cristian Monzon - Juan Giménez (Colon).-



Próximo programa: Sábado 4 de Noviembre 2017 - 13 hs. Circuito Panorámico del Oeste

Informe Román Baca

Lanús, 28/oct/2017

*MASTER E2*

1. PALACIOS ÁNGEL (EZEIZA)

2. FERNANDEZ ERNESTO (LANÚS)

3. GIANNINI HORACIO (QUILMES)

4. LIENDO MIGUEL ÁNGEL (LANÚS)

5. LIMA CARLOS (GUERNICA)

*MASTER E1*

1. VALERGA CARLOS (LOBOS)

2. POPPE ROBERTO (OLIVOS)

3. MORENO MIGUEL ÁNGEL (MAGDALENA)

4. AIMAR JUAN (PADUA)

5. PAEZ VICTOR (S. JUSTO)

*MASTER D*

1. ARGUELLO FRANCISCO (TEMPERLEY)

2. GALAN ALBERTO (CALZADA)

3. GOMEZ ROBERTO (V. MERCEDES)

4. PEREZ ELMO (LONGCHAMPS)

5. BARINAGA CARLOS (BANFIELD)

6. CARBAJAL JOSÉ (CABA)

7. CHAMAS GREGORIO (PLATANOS)

8. MARTINEZ NORBERTO (M. GRANDE)

*PROMOCIONALES*

1. SOSA JUAN (LANÚS)

2. GUERRA ARIEL (MATHEU)

3. QUINTEROS VICTOR (LANÚS)

4. RIO ALEJANDRO (LOMAS)

5. LAUREIRO GERMÁN (BERAZATEGUI)

6. JUAREZ SEBASTIÁN (LANÚS)

7. OJEDA CARLOS (LOMAS)

8. BERGERY CARLOS (LANÚS)

*JUVENILES*

1. PANOZZO BRANDON (GLEW)

*MASTER C1*

1. FREDES OMAR (RANCHOS)

2. POZZOLI ADRIAN (BERAZATEGUI)

3. LOMBARDO SALVADOR (CASEROS)

4. SABELIO JORGE (PADUA)

5. DAZZAN BENITO (QUILMES)

6. FARIS GUSTAVO (ADROGUE)

7. BRIVIO CARLOS (CASTELLI)

8. NESCI ANTONIO (ADROGUE)

9. TONLORENZI JOSÉ (MORENO)

10. GUTIERREZ RICHARD (MORENO)



*MASTER E2*

• LIENDO MIGUEL (LANÚS)

*MASTER E1*

• MORENO MIGUEL ÁNGEL (MAGDALENA)

*MASTER D*

• GOMEZ ROBERTO (CAPILLA)

*MASTER C*

• FREDES OMAR (RANCHOS)

*LIBRE*

• BLANCO JUAN PABLO (DOCK SUD)



*DAMAS*

1. GALAN CAROLINA (LOMAS)

*INFANTILES*

DIEGO LAUTARO (2005)

MENDEZ FRANCISCO (2003)

AYALA MATEO (2005)

LOPEZ MIRKO (2009)

ROMERO AXEL (2006)

ROMERO ARIEL (2003)

PIMIENTA ALEX (2008)

PREZIOSO RENATA (2010)

GUERRA LEANDRO (2007)

GUERRA JULIETA (2012)

DUARTE AGUSTÍN (2003)

ROJAS DUARTE AARON (2006)

RIOS LAZARO (2009)

RODRIGUEZ CATALINA (2013)

LOPEZ JOAQUIN (2012)

GALVAN AGUSTÍN (2014)

CARBALLO BENJAMIN (2012)

DIEGO SANTINO (2011)



*MASTER B*

1. CARRIZO NELSON (BERAZATEGUI)

2. CASAVIEJA CARLOS (CABA)

3. QUINTEROS ANDRES (S. MIGUEL)

4. LEDESMA CRISTIAN (LOMAS)

5. KRYWIONOK MAXIMILIANO (MORENO)

6. CORONEL ALBERTO (AVELANEDA)

7. MOREIRA ANTONIO (BERAZATEGUI)

8. RAMUNDO ALEJANDRO (ADROGUE)

9. OREJUELA DANIEL (QUILMES)

10. MACIEL GUILLERMO (S. FERNANDO)

*LIBRE*

1. RICHARD GABRIEL (LOMAS)

2. LOPEZ DAVID (LANÚS)

3. HERNANDEZ MARTÍN (B. VISTA)

4. DAVIS IGNACIO (LA PLATA)

5. PALLARES NICOLÁS (LANÚS)

6. GENER URIEL (LA PLATA)

7. MEDINA HERNAN (LA PLATA)

MTB Y RURAL BIKE

Noetinger, Córdoba - 29/oct/2017

Resultados 6º Desafío Pampa Vieja que se corrió en Noetinger, Cba. #cronoIB https://t.co/yOHVJ3vm8A

Gral: Miguel Hidalgo y Julieta Sainz pic.twitter.com/XJKQU6BTWG — InfoBiker (@infobiker) October 29, 2017

Rural Bike en Realicó, La Pampa - 29/oct/2017

EL CICLISMO SE VIVE EN REALICÓ



El parque recreativo municipal de Realicó se convirtió esta tarde en el epicentro del ciclismo en el norte de La Pampa, donde se congregaron más de 100 competidores para participar de la “Carrera del Deslinde” en la especialidad rural bike.



Los deportistas, llegados de distintas localidades pampeanas y de provincias limítrofes, recorrieron el circuito de 14 kilómetros trazado a las afueras de la ciudad, teniendo como punto de partida y llegada el polideportivo.



Las categorías competitivas, fiscalizadas por "Pampeanos Deportes y Desafíos", dieron cuatro vueltas al circuito, consagrándose ganador en “Elite” Germán Laguna (Colonia Barón), seguido de Pablo Rodríguez (General Pico) y Enzo Stampella (Carlos Tejedor -Buenos Aires-); mientras que en “Master A” el podio estuvo integrado por Emilio Frías (General Pico), Carlos Alvarado (General Pico) y Cristian Schlaps (Santa Rosa).



Asimismo, en “Master B”, el primer puesto fue para José Luis Ortiz (General Pico), secundado por Marcos Cabrera (General Pico) y Tomás Héctor Vallejo (Santa Isabel); en “Master C” ocuparon el podio Carlos Villalva (General Pico), Hernaldo Rodríguez (Carlos Casares -Buenos Aires-) y Héctor Jeger (Catrilo); en “Damas A” resultó ganadora María Luján Taramarcaz (General Pico); y en “Damas B”, Rosana García (Catriló).



También se desarrollaron las categorías “Promo”, “Juveniles” y “Cicloturistas”.

Ver Fotos

Rural Bike en Mercedes 28-10-17

Organizó: Subcomisión de Ciclismo Club Estudiantes

Tercera y penúltima fecha del campeonato



Damas – 40 años

1° Sol Gómez (Mercedes).

2° Sofía Tropiano (San Miguel).

3° Sabrina Schuartz (Moreno).



Damas + 40 años

1° Victoria Nogues (Pilar).

2° Mabel Blomberg (Suipacha).

3° Karen Calvo (Moreno).

4° Verónica Kippke (Luján).

5° Anabel Rojo (Mercedes).



Promocionales + 40 años

1° Alvaro Cano (Luján),

2° Marcelo Ojeda (Mercedes).

3° Walter Pompa (Salto).

4° Diego Darre (Luján).

5° Néstor Velardez.

6° Diego Vallejos (Mercedes).

7° Claudio Aldecoa (Mercedes).

8° Eduardo Cavallero (Mercedes).

9° Leonardo Sánchez (Mercedes).

10° José Flores (San Andrés de Giles).

11° Daniel Bartolo (San Antonio de Areco).

12° Alejandro (66)



Promocionales - 40 años

1° Esteban Gómez (San Andrés de Giles).

2° Fernando Artale (Mercedes).

3° Franco Prieto (Mercedes).

4° Mauricio Mana (Mercedes).

5° Ignacio Colombo (Mercedes).

6° Mauro Aguirre

7° Federico Romero (Berazategui).

8° Gino Tornese (Mercedes).

9° Federico Bordieu (Moreno).

10° Germán Russo (Florencio Varela).

11° Jesús Farola (Mercedes).

12° Leo Videla (Mercedes).

13° Franco Ylan (San Andrés de Giles).

14° Franco Matínez (Mercedes).

15° Adrián (35) (Pilar).

16° Martín Madariaga (Suipacha).

17° Mario Pereyra

18° Miguel Pepe (Chacabuco).

19° Rolando Céspedes (Francisco Alvarez).

20° Héctor Castillo (Mercedes).

21° Gerardo Bordieu (Moreno).

22° gustavo Grube (Buenos Aires).

23° José Rando (Mercedes).

24° Jorge Aedo (Florencio Varela).

25° Santiago Rodríguez (Mercedes).

Ricardo Avalos (Luján), Juan Russo (Pilar), Antonio (93).



Master C

1° Gabriel Hernández (San Antonio de Padua).

2° Daniel Tropiano (San Miguel).

3° Gustavo Lasala (Suipacha).

4° Alberto Figueredo (Mercedes).

5° Gabriel Dagnino (Mercedes).

6° Marcelo Grassi (Mercedes).

7° Julio Martínez (San Andrés de Giles).



Master D

1° Mario Cabezas (Luján).

2° Omar Chaar (Navarro).

3° Angel Godoy (Mercedes).

4° Oscar Calabrese (Suipacha).

5° Eduardo Iranzo (Chivilcoy).

6° Ricardo Coria (José C. Paz).

7° Arturo Martín (Ohigins).



Libre

1° Emanuel Baslis (Mercedes).

2° Germán Clavo (Mercedes).

3° Luis Ferrerro (Mercedes).

4° Maximiliano Casas (San Andrés de Giles).

5° Bernardo Ibañez (Olivera).

6° Juan Pablo Bajack (Luján).

7° Ricardo Coria (José C. Paz).

8° Ignacio Marchio (Luján).

9° Silvio Kachukia (San Miguel).

10° Emiliano Aldecoa (Mercedes).



Master B

1° Francisco Cabrera (Mercedes).

2° Marcelo Peralta (Mercedes).

3° Javier Santucho (Florencio Varela).

4° Yani Avila (Luján).

5° Ignacio Marchio (Luján).

6° Gonzalo Eguiguren (Luján).

Ver Fotos

