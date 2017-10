ENTREVISTA CON LOS CORDOBESES TRAS EL ARGENTINO DE PISTA

Córdoba ganó el Medallero

Entrevistas - 24.10.2017 - Córdoba

Pirrello, García y Valenzuela

El seleccionado de la FCC, feliz con el resultado

Pasado el Argentino de Pista en Esperanza, Santa Fe, nos encontramos con parte de la delegación cordobesa que ganó el medallero por segundo año consecutivo.

En exclusiva para INFOBIKER, Diego Valenzuela, Joaquín Garcia y Raúl Pirrello (técnico) en el velódromo de la ciudad de Córdoba “Eduardo Maero” perteneciente al Club Ciclista Velocidad, nos encontramos para charlar y nos contaron lo que aconteció en dicho campeonato.

¿Cómo fue quedarse con el medallero por segundo año consecutivo?

Raúl Pirrello: Bastante contento de poder repetir el medallero por segundo año consecutivo, un esfuerzo muy grande que realizaron los chicos para llegar en buenas condiciones. En otras provincias este logro significa mucho, lamentablemente en Córdoba no tiene el mismo significado. El mérito se multiplica, ya que prácticamente no entrenaron en pista, aquí la pista (por el velódromo Maero) no estaba terminada, por lo que tuvieron que correr en otros lugares del país, ya que el nivel, ni las competencias en Córdoba lo permitieron.

¿Cómo se trabaja para que Córdoba vuelva a los primeros planos del ciclismo nacional?

RP: Con mucho trabajo, principalmente sobre el semillero que actualmente se encuentra casi desaparecido. En Esperanza estuvimos hablando con varios dirigentes de varias provincias con la idea de generar competencias de pista, ya sea armar algún calendario o “Copa Argentina”, algo que con esfuerzo y trabajo de todos se puede lograr. Con respecto a “nuestro velódromo”, la idea principalmente es seguir con las remodelaciones, queremos iluminar el velódromo, de manera de retomar las competencias nocturnas. También con la gente joven organizar eventos que atraigan a la familia, a los chicos, volver a los “años dorados” del ciclismo cordobés, comenzar a trabajar con el semillero, que es lo que va a hacer que los “Bottasso, los Valenzuela, los Serrano, los Victorio, los Garcia, los Celiz” vuelvan a resurgir. Siempre apoyados por la familia y de la dirigencia.

Raúl Pirrello enfatizó que fue muy importante la tarea de volver a trabajar con el semillero, acercar a los chicos al deporte, si bien hay chicos en el ciclismo son muy pocos, volver a los barrios, en Córdoba hay varios lugares que siempre tuvieron ciclismo, el Parque Sarmiento, el circuito permanente del Estadio Kempes. Sin ir más lejos Joaquín Garcia viene de los barrios de Córdoba, hoy integrante de la Selección Argentina. De esta forma, haciendo carreras los chicos verán a “estos grandes” en las competencias dentro de Córdoba Capital.

A los campeonatos argentinos se va con 5 o 6 ciclistas y se compite con federaciones que llevan hasta 15 o 20 pedalistas.

Por su parte Joaquín Garcia, Campeón Argentino de Scratch (categoría Sub 23) y plata en la Madison se mostró muy contento con las medallas obtenidas por la delegación y al respeto contó: “me siento muy contento por la competencia que gané, ya que la carrera se disputó el día de la madre”, su familia entera se trasladó a Esperanza, dedicando dicha carrera a su madre.

En lo pura y exclusivamente deportivo García dijo: “fue una carrera muy linda, dura”. Estuve hablando con Valenzuela (uno de sus referentes en el cilcismo), es una carrera en la que no hay que dudar, hay que estar siempre atento, cuando uno esté mas cansado y haya un corte, ahí hay que estar, ya que puede ser el corte que lleve a la victoria. Finalmente la competencia que lo coronó en Scratch fue así, una competencia rápida, donde pudo marcar cierta diferencia y llegar al oro.

¿Cómo es correr la Madison con Diego Valenzuela?

JG: Desde chico sueño con correr la Madison con Diego (Valenzuela), ya que es mi ejemplo, mi modelo a seguir. De chico lo veía correr en juveniles y quería ser como él, ahora de grande con mucho trabajo y esfuerzo se pudo dar la posibilidad de correr con Valenzuela.

¿Cómo fue la carrera?

JG: Al principio no se dio la carrera, quisimos sacar la vuelta y las piernas no respondieron como uno lo esperaba, las primeras 40 vueltas no fueron como lo que hablamos, por lo que tuvimos que cambiar de táctica, el rodar y yo disputar los puntos, por lo que esa manera y gracias a la “gran carrera” que hizo Diego llegamos a la medalla.

¿Es muy distinta la preparación de la pista a la ruta?

JG: son preparaciones muy distintas, para la pista hay que estar prácticamente todo el tiempo en la pista, vivir entrenando en la pista, para este campeonato no llegamos al 100% ya que el velódromo estaba en reparaciones, haciendo la preparación casi de lleno en los circuitos callejeros o en la pista sanjuanina. Una vez re inaugurado el velódromo cordobés (20 días antes del argentino), se instalaron para finalizar con la preparación, no llegando al 100% físicamente.

¿Cómo sigue el calendario para Joaquín García?

JG: Hacer algunas carreras de rutas, carreras duras, no hacer todo el calendario nacional, pero si competencias y vueltas duras, para levantar el nivel de cara a la temporada europea, de manera de poder viajar y probar suerte allá con muy buen nivel y bien corrido. Sin olvidar y teniendo siempre en la mira a la Selección Argentina como prioridad número uno.

Finalmente García tuvo palabras de agradecimiento para Diego Valenzuela, para Nicolás Bravo que fue el encargado de dejar su bicicleta en muy buenas condiciones para disputar el Argentino, a su familia por el constante apoyo, como así también a su novia por el constante aguante.

Por su parte Diego Valenzuela se animó en la Persecución Individual, siendo una especialidad que tenía “entre ceja y ceja”, ya que una disciplina que le gusta mucho, logrando el oro, si bien no fueron buenos los tiempos (hacía mucho frío el primer día de competencia), festejó en lo mas alto del cajón de podio.

¿Es muy distinta la preparación de la persecución a las pruebas de fondo?

Diego Valenzuela: Todo el mundo ve distinta la preparación de una especialidad por tiempos a una de fondo como scratch o puntables, pero la verdad es que hace años que la preparo, me apasiona mucho el tema de los tiempos, pasé desapercibido para mucho ciclistas, ya que si bien nunca tuve buenos tiempos, pero tampoco estuve tan lejos. Eso fue lo que me dio el empuje de hacerla. El año pasado finalicé tercero, por lo que este año me preparé para disputar el oro. Finalmente se dio, si bien no fue el mejor tiempo, se ganó. Llegué a la final con el último ganador y pude vencerlo.

¿Cómo fue la preparación para el argentino de pista?

DV: Normalmente termino la temporada con la Clásica 1° de Mayo, para descansar e iniciar un nuevo ciclo, unos días después recibí el llamado de la Selección Argentina para disputar el Panamericano, con una preparación en Europa con varias carreras de pista de cara a ese objetivo que era Trinidad y Tobago, siendo una experiencia muy positiva, estando poco más de dos meses en Italia a disposición total del técnico Valoppi.

Acostumbrado a correr con su gran compañero de siempre Sergio Celiz, manifestó estar muy contento de haber corrido y ganado una medalla con el joven García, que fue una apuesta muy grande poder correr por primera vez con un ciclista que no había corrido nunca una competencia de Madison. Parece una carrera fácil, pero es muy difícil ya que hay que hacer los cambios justos de cara a los sprint, que tu compañero responda y concluya el trabajo realizado. Joaquín siempre estuvo dispuesto y con mucha ilusión de disputarla, somos una Madison de tres, le tocó a Celiz estar afuera y Joaquín respondió con creces.

Pasó un nuevo Campeonato Argentino de Pista y Córdoba se trajo el medallero, con las siguientes medallas: Juan Pablo Serrano con 3 oros en Kilómetro, Keirin y Velocidad por Equipos, Bottasso en Velocidad por Equipo junto a Victorio y bronce en Keirin, esto sumados a los oros de García y Valenzuela en Madison plata para la dupla que fue sorpresa. Por segundo año consecutivo los cordobeses con una pequeña plantilla y el más ganador de la historia en argentina (Leandro Bottasso) entre sus filas trajeron a Córdoba el medallero, al cual mucho aspiran con tenerlo.