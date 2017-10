TEMPORADA 2018

El brasileño Sessler al Burgos-BH

Carretera - 16.10.2017 - Navarra

El corredor pasa del Lizarte a un Burgos-BH necesitado de un escalador.

El brasileño Nícolas Sessler ha concretado su incorporación a Burgos BH, equipo ciclista español de categoría Continental que la próxima temporada ascenderá a la Profesional, segunda división del ciclismo mundial. Se trata del segundo corredor del Equipo Lizarte que salta a profesionales en este curso después del fichaje de Jaime Castrillo por Movistar Team en septiembre.

Nícolas Sessler (1994, Ribeirão Preto) llegó esta temporada al Equipo Lizarte con dos objetivos claros: “Aprender y convertirme en ciclista profesional”. El brasileño venía de una trayectoria deportiva y personal curiosa: estudiante de Administración de Empresas y Economía, políglota y capaz de expresarse con fluidez en cuatro idiomas, estuvo en la élite mundial del ‘mountain bike’ hasta que mediado 2014 se mudó definitivamente a Bélgica y decidió pasarse al ciclismo de carretera.

En las ruedas finas ha demostrado tanto talento como en las gruesas. Sin ir más lejos, esta campaña con el conjunto ‘rosa’ hizo gala de un altísimo nivel y una apreciable regularidad, clasificándose 18 veces en puestos de top10 en sólo 39 días de competición. Pese a una querencia especial por las rondas por etapas (ganó la Vuelta a Lleida y fue 3º en Villarreal, 5º en Zamora y 7º en León), también destacó en pruebas de un día como el Memorial Momparler (4º), la Clásica Xavi Tondo (4º) o el Memorial Valenciaga (8º), todas ellas puntuables para la Copa de España.

“No he levantado los brazos en todo el año, pero siempre he estado ahí”, comenta orgulloso Nícolas Sessler. “Creo que esa es mi principal característica: la regularidad. Por lo demás, diría que de momento soy más bien un escalador. Pero, sobre todo, ando mejor cuanta más dureza hay. Por eso se me dan bien las rondas por etapas y las carreras largas con muchas subidas”.

“Efectivamente, Nícolas Sessler es por encima de todo un fondista”, confirma Juanjo Oroz, director deportivo del Equipo Lizarte. “Y lo mejor es que todavía tiene muchísimo margen de progresión. Estoy convencido de que paso a paso, sin alardes, va a llegar muy lejos en el profesionalismo”. La huella del brasileño en el conjunto navarro es profunda. “Ha sido un ciclista muy enriquecedor para nosotros”, explica Oroz. “Es una persona muy cosmopolita que ha abierto mucho los ojos a todos los miembros del equipo, empezando por los más jóvenes”.

El sentimiento es recíproco. “Estoy muy agradecido a todos los miembros del Equipo Lizarte: han sido una gran ayuda para llegar a profesionales”, cuenta Nícolas Sessler. “Voy a recordar con mucho cariño todas y cada una de las carreras de este 2017 porque en todas he aprendido algo. Es la filosofía de Juanjo Oroz y Manolo Azcona: hacernos ver que cada día suma con independencia del resultado. Ése el verdadero secreto del equipo. Nunca me han dicho que tenga que ganar tal o cual carrera: sólo me transmitían que debía hacer las cosas bien, que debía confiar en mi trabajo y en mis cualidades, y así el éxito terminaría llegando”.

Nícolas Sessler ya pudo probar el profesionalismo este verano de la mano del conjunto Israel Cycling Academy, que le alineó como ‘stagiaire’ en ocho días de competición. El brasileño destacó especialmente en la PRO Ötztaler 5500, prueba de un día austríaca de 217 kilómetros y altísima montaña en la cual se clasificó 17º. “Estoy muy agradecido a Cycling Academy por la oportunidad que me brindó”, dice Sessler. “He disfrutado un montón de las carreras y ha supuesto una inyección de confianza enorme comprobar que, aunque tengo muchísimo que mejorar y que aprender, puedo encajar en el pelotón profesional”.

Ahora le llega el momento de demostrar su valía en las filas de Burgos BH. “Todos los que estamos en el pelotón amateur soñamos con llegar al profesionalismo”, explica emocionado. “Ahora me doy cuenta de que lo he conseguido y me siento un privilegiado, además de muy agradecido por todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí”.

Fuente: Equipo Lizarte