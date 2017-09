RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 28.8.2017 - Buenos Aires

Carreras en Chivilcoy, Azul, Lanús, San Nicolás y San Pedro

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Chivilcoy, Azul, Lanús, San Nicolás y San Pedro.

Tweets por @infobiker

Chivilcoy, 27/ago/2017

Otra más y van

GP CIUDAD DE CHIVILCOY 🏁🏁 Una publicación compartida de Cachorrito Vivas (@fede.vivas.71) el 29 de Ago de 2017 a la(s) 7:44 PDT

Federico Vivas se impuso en el Gran Premio Ciudad de Chivilcoy



Con total éxito el Club Ciclista Chivilcoy realizó hoy en un trazado callejero de 3600 metros, el gran premio Ciudad de Chivilcoy, contó con el apoyo del municipio de esa ciudad del oeste bonaerense.

La prueba central para Elite – Sub 23 – Junior y Máster A con una participación de 120 ciclistas sobre 1 hora 50 minutos de competencia desde el vamos empezaron los equipos a mandar a sus hombres a tratar de romper el pelotón una de las fugas más largas fue de 7 hombres que habían tomada una buena distancia pero al parecer la misma no servía retornaron todos al mayoritario menos el del equipo Giant Enrique Esteves que llegó a las dos vueltas finales en solitario, se agruparon los hombres del Chivicloy y ahí trabajan los del Raleigh y los Esco Agroplan para definir la competencia en un sprint masivo donde nuevamente el hombre del Sat Federico Vivas avenatjó a Román Mastrangelo del Chivilcoy y el tercer escalón del podio fue para Julián Gaday de los Cascos Esco Agroplan



Máster D

1° Miguel Machi; 2° José Luis Constantino; 3° Abel Burgois; 4° Héctor Brusa; 5° Rubén Braco

Máster E

1° Miguel Spadone; 2° Héctor Herrera

Máster C

1° Carlo Brivio; 2° Néstor Varela; 3° Javier Cieri; 4° Argentino Fontana; 5° Sergio Rodríguez

Damas

1° Carla Grillo; 2° Gimena Manganielo; 3° Valeria Gómez

Promocionales y Juveniles

1° Rodrigo Corro; 2° Jeremías Caponi; 3° Yoel Vargas; 4° Andrés Fernández; 5° Ignacio Abeldaño

Máster B

1° Marcos Linares; 2° Norman Maineri; 3° César Amantegui; 4° Leonardo Díaz; 5° Daniel Simone

Elite y Sub 23

1° Federico Vivas; 2° Román Mastrangelo; 3° Julián Gaday; 4° Cristian Clavero; 5° Pablo De La Barrera

Juniors

1° Joaquín Espósito

Máster A

1° Jorge Sosa; 2° Alberto Ramallo; 3° Gerónimo Broggi

Informe José Luis Achetta

html face

otro código compartir

San Pedro, 26/ago/2017

Atrayente programa realizó en el circuito Panorámico del Oeste la gente de la entidad madre del Pedal, Pro Ciclismo San Pedro, que a pesar del inestable clima durante la mañana del sábado, redujo buena cantidad de participantes a las distintas categorías anunciadas, principalmente los habituales concurrentes de ciudades aledañas.

Estas fueron las clasificaciones de todas las competencias:

PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS

1° Fabián Boaglio

2° Claudio Rodríguez

3° Mauricio Beretta

4° Daniel Chipolini

5° Jorge Cannata

MENORES

1° Nicolás Culisinio

2° Valentin Manzo

3° Lucas Arpia

4° Lautaro Chipolini

5° Claudio Rodríguez

INFANTILESParticiparon: Santiago Garibaldi; Lucas Guerra; Laureano Cardoso; Pablo Guerra; Kevin Guerra; Justin Giuliani; Gonzalo Paz; Fantino Giuliani.-

MASTER "C" y MAYORES

1° Sergio Rodríguez (Pergamino)

2° Carlos Lescoulie (San Nicolás)

3° Pedro Marcelini (Colon)

4° Eugenio García (Santa Lucía)

5° Daniel Boaglio (San Pedro)

PROMOCIONAL - MASTER "A" - MASTER "B"

1° Carlos Giuliani

2° Lázaro Villarruel

3° Juan José Paz

4° Pablo Mallo

5° Juan Pablo Villarruel

Ganadores de Sprinter: Vishuka: Juan J. Paz - Adrián "Tato" Mendoza - Ignacio Pisani - Carlos Giuliani.-



ROMÁN M. BACA

San Nicolás, 20/ago/2017

Ver Resultados

Azul, 20 DE AGOSTO DE 2017



AFICIONADOS Y DEBUTANTES:

1. LANDA, JUAN LAS FLORES.

2. OCANTO, DOMINGO AZUL.

3. BUSTAMENTE, JORGE PEHUAJO.

4. CAMPOT, ALBERTO PEHUAJO

5. LAS FLORES.

MASTER D:

1. GRAZIANO, JUAN EDUARDO. 9 DE JULIO

2. GOCELLA, CARLOS OLAVARRIA

3. LUBO, MIGUEL SALADILLO

DAMAS:

1. PONCE DE LEON, TANIA TAPALQUE.

2. MANGANIELO, GIMENA SALADILLO

3. BARRA, LUJAN TAPALQUE.

4. ACOSTA, XOANA LAS FLORES.

5. POSSE, LUDMILA OLAVARRIA.

6. SAGARDOY, IVANA SALADILLO

7. NAVARRO, MARTIN TRENQUE LAUQUEN

8. CASTAGNO, SILVINA TRENQUE LAUQUEN

9. ROMANO, ANTONIA CORONEL PRINGLES.

AFICIONADOS Y DEBUTANTES MENORES.

1. LUNA, SANTIAGO LAS FLORES.

2. FERRO, AGUSTIN OLAVARRIA.

3. OCANTO, JUAN CRUZ AZUL.

4. BUSTOS, SILVIO CACHARI.

5. TOLOSA, ARIEL SALADILLO.

MASTER C

1. BIDONDO, MIGUEL 25 DE MAYO

2. DIAZ, MIGUEL GENERAL ALVEAR

3. FUNES, JUAN CARLOS SALADILLO

4. BARRAGAN, CARLOS RAUCH.

5. TOLOSA, CARLOS SALADILLO.

MASTER B.

1. RUSCIOLELLI, ULISES CACHARI.

2. AMANTEGUI, MARTIN 9 DE JULIOI.

3. PRADILLA, GUILLERMO MAR DEL PLATA

4. LARA, MARCELO OLAVARRIA.

5. RUSCIOLELLI. ROBERTO CACHARI.

6. BIDONDO, MIGUEL 25 DE MAYO.

LIBRE A TODO CORREDOR

1. GOMEZ, FEDERICO TAPALQUE

2. ECHEVERRIA, ARIAN SAN MIGUEL DEL MONTE

3. LOPEZ, LEANDRO 9 DE JULIO.

4. LOUSTEAU, NICOLAS LAPRIDA

5. LOBOSCO, MARCOS TRENQUE LAUQUEN

6. BUSTAMANTE, DAMIAN PEHUAJO

7. AZIMONTI, FRANCO AZUL

8. GALVAN, MARCELO OLAVARRIA.

Informe Club Ciclista Azuleño

20-08-2017

CIRCUITO DE LOMAS de Zamora



MASTER – E –

1ª LAPETINI – José Luis

2ª RAICHEL – Luis Bernabé

3ª PAEZ – Víctor Horacio



MASTER – D – 1 – y – D – 2 –

1ª CHAAR – José

2ª GALAN – Alberto Victorino

3ª HAEDO – Juan Carlos

4ª REYBAUD – Carlos Enrique

5ª PEREZ – Elmo

MASTER D – 2 –

1ª HAEDO – Juan Carlos

2ª REYBAUD – Carlos Enrique



PROMOCIONALES

1ª IRIGOYEN – Tomas Diego

2ª BRIVIO – Mauro Fabián

3ª CARRIZO – Nicolás Fabián

4ª GUERRA – Ariel Alejandro

5ª PEÑALOSA – Adrian



MASTER – C – 1 – C – 2 – y – DAMAS -

1ª BRIVIO – Carlos José

2ª SABELIO – Jorge Omar

3ª AVACA – Mario Ricardo

4ª SANTINI – Juan José

5ª FIOTI – Adrian Horacio

MASTER – C – 2 –

1ª AVACA – Mario Ricardo

2ª Santini Juan José

3ª TONLORENZI – José Antonio

DAMAS

1ª ALLIEGRO – Alejandra



MASER – A – Y – B -

1ª TALLARICO – Roberto Alejandro

2ª STRAUCH – Jorge Luis

3ª MOSLER – Daniel Aníbal

4ª SASO – Raúl

5ª CHAAR – José Darío



ELITE – y – SUB 23

1ª JUAREZ – Ney Martin

2ª RICHARD – Gabriel Horacio

3ª DE ARCE – Emilio Salvador

4ª GENER – Pablo Uriel

5ª GALBAN _ Joaquín

Informe Carlos 'Lobo' González

Lanús 26/ago/2017

Ver Resultados

Lanús, 19/08/2017

(Próxima fecha 26/08/2017)



MASTER E1



1. MORENO MIGUEL (MAGDALENA)

2. RODRIGUEZ OSVALDO (ESCALADA)

3. ACHILLE LUIS (CAPITAL)

4. VALERGA CARLOS (LOBOS)



MASTER D



1. GALAN HUGO (MARMOL)

2. GOMEZ ROBERTO (CAPILLA)

3. IBARRA JULIO (CASTILLO)

4. FERREIRA JUAN (LOMAS)

5. MARTINEZ NORBERTO (M. GRANDE)



PROMOCIONALES



1. ZICAVO DIEGO (LANÚS)

2. CAMPIÑO ANDRES (LANÚS)

3. ACCOMAZZO ARIEL (LANÚS)

4. SANCHEZ DAMIAN (ESCALADA)

5. RODRIGUEZ DANIEL (LOMAS)



MASTER C1



1. TORRES ORTIZ DIEGO (CAPITAL)

2. TONLORENZI JOSE (MORENO)

3. ROBLEDO ARMANDO (MERLO)

4. MADEO MARIO (ALBERTI)

5. BYRNE JORGE (LA PLATA)



MASTER C2



1. TONLORENZI JOSE (MORENO)

2. PEDRAZA OSCAR (DON TORCUATO)

3. BATIZ GERARDO (LA PLATA)



DAMAS



1. ROSELLO FLAVIA (LA PLATA)



MASTER B



1. YOUNG JUAN (CHASCOMUS)

2. MARSIGLIA ALBERTO (LA PLATA)

3. BELVEDERE MAXIMILIANO (LA PLATA)

4. CAROSIO LEONARDO (MORÓN)

5. CARRIZO NELSON (BERAZATEGUI)

6. RAMUNDO ALEJANDRO (ADROGUÉ)

7. OREJUELA DANIEL (QUILMES)

8. MANCO DANIEL (LOMAS)

9. GOMEZ ALVAREZ DIEGO (QUILMES)

10. ZARAGOZA JORGE (MAR DE AJO)



LIBRE



1. RICHARD GABRIEL (LOMAS)

2. POLDI SEBASTIAN (LA PLATA)

3. MONTES MIGUEL (ALBERTI)

4. ALCACER TOMÁS (B. VISTA)

5. FABEIRO MARIANO (LANÚS)



INFANTILES



• DE GIORGIO MAXIMO (2015)

• DIEGO LAUTARO (2005)

• DIEGO SANTINO (2011)

• VALLEJOS FELIPE (2013)

• PEREZ MATEO (2013)

• ETHAN RICHARD (2015)



Info. Lanús Cicles Club