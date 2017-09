2º RALLY VILLA GRAL. BELGRANO - LOS REARTES

Un rally que gusta y se afianza

Rally Bike - 28.8.2017 - Villa Gral. Belgrano, Cba.

Ganaron Lito Oviedo y Mariela Brizuela

Mas de trescientos bikers se llegaron a Villa General Belgrano en Córdoba para la segunda edición de la carrera que pasó por Los Reartes y zonas aledañas.

Alejandro “Lito” Oviedo y Mariela Brizuela fueron los ganadores.

Con epicentro en la turística Villa General Belgrano se disputó el segundo Rally Bike. En esta ocasión el centro neurálgico del evento estuvo ubicado en el predio donde se realiza desde 2016 el tradicional Oktoberfest. Un lugar con mucha arboleda, baños y servicio de bouffet, además de varios stand de productos.

Por la mañana empezaron a llegar bikers desde distintos puntos de la región y completaban el trámite de inscripción. La misma se extendió hasta la hora 11:30 inmediatamente se comenzó el llamado para ordenar las diferentes tandas de partida.





El circuito sufrió algunos cambios en relación al año anterior, pero esto no le quitó dureza y dificultad para los pedalistas. Tuvo tres versiones, para categorías competitivas la extensión fue de 60km, mientras que promocionales recorrieron 40km, en tanto la categoría principiantes que contó con veinte corredores disputó una versión de tan solo 8 km.

A la hora doce y según estaba previsto, Oscar Calderón daba la bienvenida y ponía en marcha el semáforo de largada para la primer tanda integrada por Menores, todas las Damas y Másters D, luego cada cinco minutos lo harían Masters C, B, A, la anteúltima tanta fue para los Elite, Sub23 y Juveniles, y los últimos en salir fueron los Principiantes.



Como en la edición pasada la salida fue en subida y los primeros kilómetros ya hacían sentir el desnivel del terreno, eso marcó diferencias e hizo que el pelotón se estire y se conformen varios grupitos para encarar la subida hacia las zonas altas. Promediando la carrera se produjo un corte donde iban Javier Camuso, Fernando Esquivel, Matías Prieto, Matías Baudino y Lito Oviedo, allí estaba la lucha por la clasificación general. Finalmente la definición no llegó hasta los metros finales donde Baudino y Oviedo definieron en un sprint en subida muy atractivo para el público, Lito a pesar de sufrir la rotura de su rueda trasera logró imponerse ante Matías, y hubo que sacar las calculadoras ya que Gusi Altamirano había llegado primero en el camino pero no estaba claro quien se llevaría la general, finalmente Altamirano quedó a diez segundos de lograr la victoria y se ubicó en el tercer escalón del podio en la general, Baudino de gran actuación cerró un meritorio segundo puesto y Lito Oviedo se consagró como el mejor en el día y nos comentaba sobre el circuito: “Una carrera muy linda, el circuito es muy duro con subidas muy empinadas y lindos senderos”.

Entre las Damas, otra fue la situación donde Mariela Brizuela se impuso con claridad ante sus rivales, y esto nos decía al finalizar: “Me gustó mucho el circuito nuevo, la parte del sendero la disfruté, se me dio una vez más la victoria, estoy muy contenta con eso”, la siguieron en la general Laura Quiroga de Tancacha y en tercer lugar Soledad Espisua de Villa Rumipal.

Una vez finalizada la competencia se pudo disfrutar de los más pequeños girando en un trazado especialmente acondicionado para ellos. Si bien no hubo gran cantidad, siempre es importante que tanto organizadores como los papás brinden apoyo a este tipo de actividades ya que son el futuro del mtb.

Antes de la entrega de premios se realizaron sorteos entre los presentes. La premiación pactada para las 16:30 contó con un buen marco de público. Se entregaron trofeos del 1º al 10º en cada categoría y se repartieron $45.000 en premios.

Pasó la segunda edición de este evento que tuvo un incremento de inscriptos del 50% en relación a la edición pasada, y mantuvo los elogios de los bikers hacia el circuito a pesar de los cambios. La organización seguramente tomará nota de algún pequeño error en la marcación y de seguir por este camino seguramente tenemos Rally en Villa General Belgrano por mucho tiempo más.