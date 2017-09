24º TRASMONTAÑA

Un Trasmontaña cada vez más grande

Mountain Bike - 16.8.2017 - Tucumán



Imágenes del #trasmontañaBIKER

El santiagueño Matias Armando y el italiano Giuseppe Lamastra fueron los mejores.

El Trasmontaña se internacionaliza cada vez más, la edición 24ª de la prueba quedó en manos del santiagueño Matias Armando y el italiano Giuseppe Lamastra, convirtiéndose en el primer europeo en sumarse al historial.

Con un récord del 3460 bikers hay un nuevo capítulo en esta historia.

Una vez más el Trasmontaña fue una gran competencia y una vez más hubo sorpresa, porque la pareja compuesta por el santiagueño Matias Armando y el italiano Giuseppe Lamastra se quedó con la victoria en la general, dejando mudos a quienes esperaban otro resultado.

Con un tiempo de 2 horas y 20 minutos, los representantes del Silmax Bionic fueron los destacados del día logrando una ventaja de casi un minuto con Álvaro Macías y Felipe Sundblad y un poco más a la pareja de Franco Molina y Rodrigo Altamirano que completaron el podio.

La pareja más famosa y más ganadora del Trasmontaña, la de Gasco y Caraccioli alcanzó al 4º puesto, les faltó un poco de resto para apretar en el tramo final de la prueba, pero se mantienen como los mejores en el historial de la competencia.

Este año en el Trasmontaña se estrenó una general con inclusión de las damas, reservada para las parejas de mujeres y las mixtas, allí los mejores fueron los sanjuaninos Inés Gutiérrez y Leandro Maldonado, quienes con 2 horas y 44 minutos festejaron por delante de las parejas compuestas por Agustina Apaza – César Lettoli y Luciana Roland – Kevin Ingratta.

El dúo de Armando y Lamastra fue el mejor en la elite; Joaquín Plomer y Alejandro Oviedo en Juveniles; Miguel Hidalgo y Javier Macías en Mayores A; Fernando Contreras y Martín Gallardo en Sub 23; Gabriel Quiroga y Fernando Soriano en Mayores B; Erik Rodríguez y Joaquín Vera en Pre Juveniles; Rafael Bonomi y Ariel Rodríguez en Master B1; Héctor Coro y Enrique Rojas en Master B2; Sergio Ferrer y Walter Campos en Master C1; Gustavo Carbone y Pedro Navarro en Master C2; José Dilascio y Washington Bonansea en Master D1 y una vez más Rodolfo López y Hugo Marcantonio se quedaron con la Master D2.

Entre los Menores A el triunfo fue para Mariano Pérez Rojas y Mauro Moreno, mientras que en Menores B la victoria se la quedaron Luciano Gay y Francisco Fuente.

Por el lado de los Mixtos el triunfo en elite fue para los sanjuaninos Inés Gutiérrez y Leandro Maldonado, Florencia Padilla y Rodrigo Darnay en Mixta Master; Graciela Vargas y Máximo Delgado en Mixta Mayores y Julieta Sainz con Andrés Contreras en Mixtos Juveniles.

Entre las damas Guadalupe Suárez y Noel Martín en Damas Elite; Ana Gregori y Noelia Núñez en Damas Master; Mariana Casadey y Yanina Custodio en Damas Mayores.

Y además celebraron María y Fabián Campagna en Padres e Hijas B; Tomás y Alejandro Durán en Padres e Hijos A; Joaquín y Pablo Cavallaro en Padres e Hijos B; Javier y Fernando Micheltorena en Padres e Hijos C y en los promocionales Marino Alcaráz y Bruno Yamín.

Aunque más allá de los resultados hay que destacar que celebraron todos y que los cerros tucumanos se vistieron de fiesta como acontece en cada fin de semana largo de agosto, algunos cumplieron los objetivos que traían y otros ya están ansiosos de que se abran las inscripciones para buscar revancha en la carrera más importante del MTB argentino.

Pese a lo que marcaban las tendencias el Trasmontaña 2017 tuvo muchos ganadores inéditos, entre ellos estuvieron los mejores de ambas generales, al santiagueño Matias Armando la carrera se le había hecho esquiva en otras oportunidades y su compañero hacía su primera presentación en tierras tucumanas.

“Esto es una enorme satisfacción, es una carrera que la planificamos más de dos meses y no hay nada mejor que correr con alguien que te llevas bien y compartís casi todos los días” aseguró el argentino que corre para el Silmax Bionic.

Por su parte el italiano Giuseppe Lamastra agregó “muy buena carrera, muy bella, nos divertimos mucho, estamos felices de la victoria porque cumplimos el objetivo, fue un buen circuito, con todo sendero, verdadero XC.”

En la otra general, la que incluyó a las damas y que se hizo por primera vez los que festejaron fueron los sanjuaninos Inés Gutiérrez y Leandro Maldonado, quienes además del triunfo ahí, fueron los mejores en Mixto Elite.

“Estamos muy contentos, es la primera vez que ganamos la general y para mi es especial porque era una materia pendiente, siempre venía a buscar el primero y no se daba” resaltó Gutiérrez y agregó “mucha gente no conocía a Leandro, pero yo sabía que iba a andar.”

Leandro Maldonado por su parte mostró su satisfacción “que Inés me elija es muy grande, sé que tuvo otras ofertas pero prefirió venir conmigo y se dio la victoria” remarcó quien había corrido por última vez en 2015.

Ahora habrá que esperar un año para una nueva experiencia Trasmontaña, mientras tanto podés revivir las primeras largadas de este año en lo que fue nuestra transmisión en vivo.

19-8-2017 Está todo listo para largar el Trasmontaña

Este domingo se pondrá en marcha la 24ª edición del Trasmontaña, este año con 3460 bikers, marcando un récord absoluto de participación y manteniéndose como la prueba número uno del MTB argentino.

El tiempo de espera se agotó, el Trasmontaña ya tiene todo listo y este domingo serán 3460 los bikers que se pondrán en marcha desde el cerro San Javier a partir de las 8:00 de la mañana, buscando llegar a la meta y cumplir el sueño de recibirse de bikers.

La segunda jornada de acreditaciones se movió a full durante toda la mañana, allí la gran mayoría de los que faltaban retirar sus kits se llegó hasta el Hilton Garden Inn y aprovecharon para disfrutar de la Expo Biciclub.

También fueron muchos los que se animaron a probar el descenso de la calle 15 por última vez, antes de hacerlo en carrera este domingo. Faltan sólo unas horas para que las 1730 parejas (3460 corredores) vuelvan a celebrar la vida biker en los cerros tucumanos, las expectativas de la organización del Trasmontaña nuevamente se vieron cubiertas ante la masiva respuesta de los corredores que llegaron desde todas las provincias argentinas, más Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y España.

De carrera serán 43,7 kilómetros entre San Javier y El Portezuelo, pasando Murcilandia, el alargue de La Sala, Los Pocotes, La Pared, La Cueva de los Chanchos, El Telégrafo, la Espalda del Telégrafo, El Siambón, el Alto de Maciel y el nuevo sector de Los Miradores.

En ese circuito habrá 3 zonas de abastecimiento neutral y 2 puestos de soporte neutral con 7 mecánicos de Shimano. Además 12 motos, 4 vehículos, 40 bomberos rescatistas, 10 médicos y 7 ambulancias estarán distribuidos en distintos sectores para brindar una rápida respuesta.

La tendencia marca como favoritos a Darío Gasco y Luciano Caraccioli, pero las parejas de Álvaro Macías y Felipe Sundblad, Alejandro Oviedo y Joaquín Plomer, Franco Molina y Rodrigo Altamirano y la de Miguel Hidalgo y Javier Macías también pueden estar ahí.

Estos son los horarios de largada

19-8-2017 La pasión Trasmontaña se vive como nunca

El segundo de acreditaciones marcha a full en el Hilton Garden Inn del Central Tucumano, muchos bikers retirando sus kits, otros tantos provando la bajada y el primer tramo de la prueba, la fiesta del MTB se vive con el Trasmontaña.

18-8-2017 El Trasmontaña va por un nuevo récord

Este viernes empezó el 24º Trasmontaña, con la Expo Biciclub y las acreditaciones que funcionaron de 9 a 20:30 recibiendo a miles de bikers ansiosos y deseosos de retirar sus kits y empezar a estar dentro de la carrera.

El ritmo matutino fue tranquilo, pero con el correr de las horas empezó la locura y el predio del Central Tucumano explotó de bikers, algunos para recorrer la Expo y otros sólo para hacerse con sus kits y estar en carrera para este domingo.

Las chicas Trasmontaña repartidas en dos locales fueron entregando las bolsas con las placas y todos los regalos además de los jersey o las remeras, según la fecha de inscripción.

En la Expo, acompañados de un muy buen clima la cosa fluía, fotos, videos y mucho colorido acompañaron las actividades del día que permitieron el reencuentro de muchos amigos.

Entre tantas caras conocidas que pasaron por la Expo Biciclub estuvieron Luciano Caraccioli y Darío Gasco, los máximos ganadores de la competencia disfrutaron un grato momento con sus colegas y dialogaron con nosotros de cara a lo que viene, ya que con su victoria en la edición 2016 se convirtieron en leyenda, ubicándose como los únicos en obtener 4 generales absolutas, pero no se conforman con eso y este año vuelven por otra victoria y son los máximos favoritos.

“Este año no llego como los anteriores, no llego mal eh, pero me falta el ritmo de carrera que por ahí tenía en otros años, igualmente es una carrera especial para mí y para mi compañero y eso es un plus” puntualizó quien ya cuenta con 7 presencias en el escalón más alto del podio Trasmontaña.

¿Cómo ves la posibilidad de ganarlo de nuevo?

Las posibilidades están, el Mono (Darío Gasco) está en un muy buen momento, compitió unos meses en Europa y el Trasmontaña es una carrera especial, así que al momento de largar no se piensa en otra cosa que no sea ir a fondo y al ritmo de años anteriores, uno se conoce y sabe cuál es el límite, así que hay posibilidades claras.

Hace unas semanas atrás Caraccioli estuvo presente en La Gran Vuelta a La Sala, fecha en la cual conoció el nuevo trazado del Trasmo, sobre el cual también lo consultamos.

“Me parece muy bueno, hay mucho trabajo por parte de la organización, el recorrido va a simplificar el sobrepaso, sobre todo en la última parte en donde las sendas están anchas, trabajaron mucho en la subida al Maciel, sectores que habitualmente son lentos los corredores que vayan rápido van a tener espacio para pasar, está muy lindo, las últimas subidas tienen un descanso en el medio, igual va a ser una carrera muy dura por el desnivel, el cambio de recorrido está muy lindo, la llegada al predio obliga a pedalear y bastante y va a ser importante si hay que pelear un puesto, además está bueno innovar también” valoró el más ganador de todos, dueño de 7 trofeos Trasmontaña.

¿Este nuevo recorrido puede cambiar la carrera?

Creo que va a favorecer a quienes tenían problemas de sobrepaso, el Mono y yo siempre nos defendimos muy bien pasando por lugares en donde arriesgábamos físico y material, si bien eso no es definitorio, es una ventaja y ahora se va a poner más parejo, además es una forma de evitar roces verbales en el recorrido, porque cuando uno viene cansado no es muy grato que te estén gritando pidiendo paso.

¿Cómo ves a las otras parejas, te parece que este año la general va a estar más peleada?

Este año va a estar mucho más peleado, todos los años son difíciles, siempre hay buenas parejas, pero este año hay un gran crecimiento en chicos que vienen desde abajo, lo hemos visto en otras carreras y hay muchos que vienen subiendo nivel y uno se está manteniendo, creo que estamos muy parejos pero es una carrera atípica porque es en parejas.

Por su parte el biker de Concepción (Tucumán), Darío “Mono” Gasco fue consultado sobre las mismas preguntas y nos comentó lo siguiente.

“Llego igual que cada año, muy bien preparado, con muchas carreras encima y mucho ritmo de carrera, el marathon de Paraguay me hizo muy porque sumé kilómetros en alta intensidad, creo que Luciano también llega bien, siempre hace un trabajo impecable para estar a tono con una fecha tan importante” inició Gasco.

¿Cómo ves la posibilidad de ganarlo de nuevo?

Está siempre latente, siempre que largamos aspiramos a lo mejor, al número 1, intentamos con todas nuestras fuerzas que las cosas salgan bien y le ponemos el 100%, hacemos una lectura clara, laburando en equipo y nos favorece ser una pareja que ya se conoce, sabemos donde apretar, donde relajar, donde comer, donde tomar, con sólo mirarnos nos entendemos y por eso tratamos de sacar ventaja en cada tramo y de intentar ganar desde que estamos en la rampa.

Que te parece el recorrido nuevo?

Para mi está majestuoso, me gustó muchísimo, está rápido, la segunda parte es la más dura, tiene más descanso que el trasmo del año pasado porque sube y baja, se me acomoda muy bien el trazado nuevo.

"Creo que la general va a estar más abierta, porque al estar más amplio va a ayudar al sobrepaso a los que largan adelante y no van tan rápido, pero el Trasmontaña siempre es Trasmontaña, no es sólo pasar rezagados, es saber correr en parejas, hay que sacar provecho entre los dos y no correr como un mano a mano" agregó Gasco.

¿Cómo ves a las otras parejas, te parece que este año la general va a estar más peleada?

Siempre hay al menos 3 parejas candidatas, pero después aparecen un par más, por eso nunca hay que relajarse, nosotros desde que largamos hasta que llegamos hacemos una crono peleando con todo, lo físico y lo psicológico, contra el desnivel, la dificultad técnica y los malos momentos que pasamos por ahí y ese conjunto de todo hacen que se pueda pelear la general.

"Hay parejas que vienen bien y se han aliado ahora, así que va a estar interesante y a nosotros nos gusta eso, que sea competitivo, difícil, cosa de que si lo ganamos sea en buena ley y con esfuerzo y si no lo hacemos sabemos que fue durísimo y tenemos que prepararnos más para el año que viene" completó el Mono.

17-8-2017 El Trasmontaña va por un nuevo récord

La espera va llegando a su fin, este viernes se pondrá en marcha el Trasmontaña con las acreditaciones y la Expo Biciclub, ya hay un nuevo récord de inscriptos con más de 3300 bikers y además hay novedades en el circuito que mantendrá el nivel de seguridad de cada año.

El circuito previsto para el Trasmontaña tendrá algunas modificaciones, pero se respetará la mística, la exigencia y la seguridad para que cada uno de los bikers pueda disfrutar la experiencia y regresar a sus hogares felices y deseosos de estar una vez más en 2018.

La rampa de salida estará ubicada en la cima del cerro San Javier, allí desde las 8:00 horas irán saliendo las parejas para recorrer 43,7 kilómetros hasta el paraje denominado “El Portezuelo”, muy cerca del valle de La Sala.

El recorrido irá acumulando metros hasta llegar a un desnivel acumulado de 1418, vale destacar que la carrera inicia a los 1295 MSNM y tiene en la base de la bajada de la calle 15 su punto más bajo con 840 metros de altitud.

Después se pasa por los 1004 MSNM en el puente de la ruta en La Sala, se escala hasta los 1234 MSNM en El Telégrafo, se llega a los 1247 en el nuevo tramo de El Siambón y en el Alto Maciel los bikers se encontrarán con el punto más alto ya que estarán en 1465 MSNM, luego enfrentarán Los Miradores con 1390 MSNM y lograrán coronar la prueba en El Portezuelo, con 1216 MSNM.

A lo largo de ese recorrido los bikers tendrán a disposición 4 zonas de abastecimiento neutral y 2 puestos de soporte neutral con 6 mecánicos de Shimano.

Además 12 motos, 4 vehículos, 40 bomberos rescatistas, 10 médicos y 7 ambulancias estarán distribuidos en distintos sectores para brindar una rápida respuesta.

Las trepadas serán un duro escollo, pero también habrá varios descensos en donde el vértigo promete ser protagonista de un #trasmontañaBIKER que innova pero mantiene su sello.

Aquí podés mirar el circuito Trasmontaña

17-8-2017 El Trasmontaña está entre nosotros

La pasión por el MTB ya se siente en el aire en Tucumán, luego de varios meses de trabajo, la espera está llegando a su fin y la nación biker se va instalando en Tucumán para invadir sus cerros en ocasión de la 24ª edición del Rally Trasmontaña.

La prueba por parejas más importante del MTB argentino ya tiene todo listo y volverá a recibir visitas de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y hasta de España, para redondear un nuevo récord de participación, superando los 3284 de 2013.

Este año habrá algunas modificaciones que valen la pena tener en cuenta, por un lado el circuito que cambió pero mantiene la mística y la exigencia de siempre.

Serán 43,7 kilómetros entre el cerro San Javier y El Portezuelo, los lugares más típicos del recorrido como la bajada de la calle 15, Murcilandia, el alargue de La Sala, Los Pocotes, La Pared, La Cueva de los Chanchos y la mítica trepada de El Telégrafo, luego aparecerán algunos sectores nuevos como la Espalda del Telégrafo y El Siambón para llegar a la subida del Alto Maciel y posteriormente un nuevo ascenso hacia Los Miradores, sector que también se estrenará.

Sin embargo el recorrido no será la única novedad, este año en el Trasmontaña habrá dos clasificaciones generales, la tradicional para los hombres y otra destinada a las categorías Mixtos, Damas y Padres e Hijas.

La idea es darles un reconocimiento a las mujeres que se destaquen y equilibrar las premiaciones ya que empresas como Supercanal, Marcantonio Deportes y Mizuno aportaron su granito de arena para que así suceda.

“Me parece perfecto que se reconozca el crecimiento de las mujeres, es algo que se viene haciendo en otros países también, creo que es un buen comienzo para a futuro tener una general de varones, una de mujeres y una de mixtos” aseguró Agustina Apaza, una referente del MTB femenino.

Hay otro mimo para los más de 3200 bikers que ya confirmaron su inscripción, en la zona de llegada los estarán esperando especialistas en tratamiento de calambres pertenecientes a la Escuela de Osteopatía de Madrid.

Las actividades darán inicio el próximo viernes con las acreditaciones y la Expo Biciclub, ambas tendrán lugar en el Hilton Garden Inn ubicado en el predio de Central Tucumano.

La Expo funcionará de 9 a 20 horas y allí más de 30 expositores estarán presentes para mostrar bicicletas, accesorios, indumentaria, suplementos y mucho más, aportando un colorido único.

Marcas como Specialized, Orbea, Giant, WD-40 Bike, Northwave, Halawa, Xtres, Energy, Lima Indumentaria, Viví Montaña, Scat, Zona Bike, Cingolani Bike Shop, DCP y Audax le pondrán color a la expo en donde se espera que pasen miles de bikers. La conocida revista Biciclub también contará con su stand en donde se realizarán importantes sorteos, se repartirán ejemplares de ediciones anteriores.

Entre las actividades previstas, Specialized realizará una charla el viernes a las 17 hs, en donde el biker tucumano Ariel Rodríguez contará sus experiencias en el Trasmontaña.

También estará presente Shimano, soporte neutral de la carrera, por un lado montará sus puestos de mecánica en el cerro San Javier para quienes vayan a probar el circuito durante viernes y sábado, y por otro lado tendrán su espacio en la Expo en donde podrán participar de un sorteo por dos cascos Lazer.

La empresa japonesa también estará realizando la colecta solidaria #YoAyudo, allí los bikers que lleven alimentos no perecederos para el Hogar San Agustín de El Corte, se llevarán obsequios de Shimano y del Trasmontaña.