EDUARDO SEPÚLVEDA, FICHADO POR EL MOVISTAR TEAM

Sepúlveda pasa al World Tour para 2018

Ruta - 3.8.2017 - España

Dos años de contrato entre Sepúlveda y Movistar

El chubutense Eduardo Sepúlveda firmó para el Movistar Team español para las temporadas 2018 y 2019 y dará el salto al UCI World Tour.

Luego de su intento en 2015, el director técnico del Movistar Team, Eusebio Unzué confirmó el 31 de julio que el ciclista argentino Eduardo Sepúlveda será integrante del “tren azul” las próximas dos temporadas.



El rumor de que el Movistar volvería a buscar los servicios del ciclista patagónico cobró fuerza durante el último Tour de France, competencia en donde Sepúlveda logró completar el recorrido pese a las heridas que sufrió tras la caída del noveno día.



Perseguido por las lesiones no pudo demostrar durante la esta temporada todo lo que puede dar, sin embargo eso no fue un impedimento para pasar el Fortuneo Oscaro francés al Movistar Team español que integra la máxima división del ciclismo mundial.



Tras destacarse en el Campeonato Panamericano de ruta realizado en Mar del Plata en 2012, los entrenadores del Centro Mundial UCI pusieron sus ojos en él y ese mismo año lo incorporaron al equipo de ruta, luego fue stagiare del FDJ y cerró la temporada en el Mundial de Valkenburg (Países Bajos) en donde fue 19º en crono y 89º en el pelotón sub 23 tras una extensa fuga.



Sus buenas actuaciones le permitieron convertirse en profesional con el Bretagne-Seche Environnement (2013 - 2015) y se mantuvo en la estructura francesa pese a los cambios de nombre Fortuneo Vital Concept (2016) y Fortuneo Oscaro (2017).



A los 26 años al rawsense volvió a ser buscado por el World Tour y esta vez no dejó pasar la oportunidad, llega con un futuro prometedor, 3 victorias en su palmarés (Tour du Doubs, Classic Sud Ardèche y una etapa en el Tour de San Luis), además de los segundos puestos en las generales del Tour de Turquía 2015 y Tour de San Luis 2016.



El representante olímpico argentino en Río de Janeiro se suma a una plantilla de 19 ciclistas y según los medios españoles podrá ser utilizado como soporte en la montaña para Alejandro Valverde o Nairo Quintana.

La buena noticia del lunes para el ciclismo argentino @EduSepulvedaARG firmó con el @Movistar_Team pic.twitter.com/dvFxwylki4 — InfoBiker (@infobiker) August 1, 2017

La llegada de ‘Sepu’ al World Tour lleva a dos el número de argentinos en la división mayor del pelotón, ya que Maximiliano Richeze forma parte del Quick Step Floors y compite en el UWT desde 2013.

Fuente: Zikloland