ENTREVISTA A OSCAR MÉNDEZ (OLMO)

Nos fuimos por la puerta grande

Entrevistas - 21.7.2017 - Buenos Aires

Team Olmo

El equipo se disuelve tras varios años de éxito

Hace algunas semanas se confirmó lo que venía siendo un secreto a voces en el ambiente, el Team Olmo se desarmó luego de estar más de una década animando diferentes carreras a nivel nacional y mostrándose siempre en puestos de podio.

Conocida la noticia nos acercamos hasta Olmo para conversar con Oscar Méndez y Angélica Sparrow, quienes estuvieron a la cabeza del proyecto.

Méndez fue parte de la génesis del equipo allá por 2005, cuando los dueños de Olmo tuvieron la idea lo hablaron a él, que ocupaba el cargo de gerente comercial, para que se pusiera a armar un equipo para darle presencia a la firma en las carreras.

“El dueño de la empresa me habla para que cree un equipo de competición, yo era gerente comercial y nunca había visto una carrera, así que hablé con Mario García y me recomendó que lo llame a ‘Palito’ Macías a Perico, que justo se había quedado sin equipo” relató.

Poco después de esa llamada llegó el debut en carrera, el Trasmontaña 2005 y Oscar nos deja otra anécdota que habla de esos orígenes en donde estaba todo por descubrir.

“Me fui con la remera de Olmo a la plaza de Tucumán, donde se hacía la largada simbólica del Trasmontaña y nos conocimos personalmente con Palito, ahí me preguntó si sabía que la carrera era en parejas, cosa que yo no tenía ni idea, así que invitó al mendocino Mauricio Bugarín, que era amigo de él, lo ayudamos con los gastos y ganaron la carrera” recordó y bromeó con su poca experiencia en el tema, “el gran jefe de equipo no tenía idea, no había leído ni una crónica.”

¿Cuál fue la idea al armarlo?

Queríamos mostrar la marca, abrir un mercado que siempre es difícil, yo creo que el equipo le aporta un poco de magia a la firma, algo que va en el imaginario popular de la gente, se lo vincula con la victoria y esas cosas.

Y vaya si lo hizo, luego de ese inicio ganador llegaron más triunfos, ‘Palito’ Macías, hombre muy identificado con la firma venció en el Trasmontaña 2007 junto a Jan Losowski y ese mismo año debutó Agustina Apaza quien también se quedó con la victoria entre los mixtos, corriendo con Jorge Leyton.

¿Cuántos corredores fueron en total?

En su momento hubo hasta 14, pero sólo se reunían en Río Pinto o Trasmontaña, porque eran de todo el país, fueron muchos los corredores que pasaron.

Lo que surgió como una idea pequeña terminó convirtiéndose casi en un departamento dentro de Olmo.

“La idea fue tener al mejor equipo y siempre se lo trató con mucho respeto y profesionalismo, eran deportistas de elite y había que estar a full y tratarlos como tales, pero principalmente buena gente y Oscar siempre estuvo cerca de los chicos para que no les faltara nada, sostenerlo requiere esfuerzo económico y tiempo, además no era cuestión de tenerlo así nomás” destacó Sparrow, quien en los últimos años trabajó codo a codo con Méndez en la dirección del equipo.

“La disolución vino desde el directorio, pero es una decisión de negocio, una cuestión comercial y de promoción, por ahí no cerrar el mercado a lo estrictamente competitivo ya que el portfolio de Olmo tiene una amplia oferta en lo urbano y en MTB también, pero no en carbono, entonces la comunicación tiene que ir en ese sentido” comentaron.

A la hora de hablar de las épocas del equipo se les hace difícil elegir un mejor momento. “El equipo fue exitoso en todas sus etapas, ganamos y perdimos, pero ganamos mucho, contamos con sponsors como Flecha Bus que también aportó lo suyo y durante 12 años nos mantuvimos entre los 2 o 3 mejores equipos, fue parejo, cuando estuvo Apaza ganábamos con ella, lo mismo con Jacqueline o Palito y terminar con la victoria de Ranquehue en Río Pinto fue lo mejor que podía pasar, para que quede claro que los chicos son número 1 y el rendimiento deportivo no tuvo nada que ver con la decisión.”

Más allá de lo deportivo, el Team Olmo fue como una familia, algo que hizo que muchos de sus corredores estén identificados con la marca más allá de que pudieran correr con otros colores.

“Dejamos una marca, tuvimos suerte en la elección, los corredores estuvieron muy identificados, yo me dediqué a administrar lo que ‘Palito’ o Jacqueline me decían” valoró Méndez y desparramó elogios para ambos bikers.

“Jacqueline es una persona excepcional, trascendió lo deportivo, tiene unos valores enormes y Palito además de elegir a los corredores.”

Méndez, tras estos 12 años abocado al equipo y viviendo experiencias inolvidables aseguró que fue lo más importante que le pasó y que lo va a extrañar mucho, “fue una gran experiencia y lo único que hice fue administrar la sapiencia que ellos tenían porque la verdad saben todo, por suerte esa riqueza y esas emociones es lo que queda humanamente. Uno ya intuía que podía pasar esto, quizás por eso la emoción que me dio cuando escuché el grito de Cristian en el Pinto, me largué a llorar” contó.

El Team Olmo se extinguió, aunque será difícil de olvidar para los que estamos en esto todos los fines de semana, pero la empresa sigue avanzando y ahora tiene a ‘HARO’ una línea norteamericana que le permitirá traer bicis de BMX al país.

“Haremos un equipo de BMX” bromeó Méndez.