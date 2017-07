RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Ruta, Pista y MTB - 17.7.2017 - Buenos Aires

Carreras en Lanús, Quilmes, Lomas y San Pedro

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos San Pedro, Lomas, Lanús y Quilmes.

Lanús 15/07/2017

(Próxima fecha 22/07/2017)



MASTER E1



1. AIMAR JUAN (PADUA)

2. MORENO MIGUEL ÁNGEL (MAGDALENA)

3. PAEZ VICTOR (S. JUSTO)

4. PALACIOS ÁNGEL (EZEIZA)



MASTER E2



1. PALACIOS ÁNGEL (EZEIZA)



MASTER D



1. GÓMEZ ROBERTO (CAPILLA)

2. BARINAGA CARLOS (BANFIELD)

3. GALÁN ALBERTO (CALZADA)

4. MARTÍNEZ NORBERTO (M. GRANDE)

5. CARBAJAL JOSÉ (CAPITAL)

6. QUINTANA HECTOR (CITY BELL)

7. CHAMAS GREGORIO (PLATANOS)



PROMOCIONALES



1. RIO ALEJANDRO (LOMAS)

2. QUINTEROS VICTOR (LANÚS)

3. ZUNINO LEONARDO (S. MIGUEL)

4. OJEDA CARLOS (LOMAS)

5. GUERRA ARIEL (MATHEU)

24/06/2017



MASTER E

1. SIGNORELLI GIOVANI (LANÚS)

2. PALACIOS ÁNGEL (EZEIZA)

3. FERNÁNDEZ ERNESTO (LANÚS)

4. LIMA CARLOS (V. ALSINA)

5. BEVILACQUA OSCAR (LANÚS)



MASTER E1

1. MORENO MIGUEL ÁNGEL (MAGDALENA)

2. AIMAR JUAN (PADUA)

3. VALERGA CARLOS (LOBOS)

4. PAEZ VÍCTOR (SAN JUSTO)

5. MARINO CAYETANO (LANÚS)



MASTER D

1. GALÁN ALBERTO (CALZADA)

2. GÓMEZ ROBERTO (CAPILLA)

3. LEDESMA ROBERTO (MERLO)

4. CARBAJAL JOSÉ (CAPITAL)

5. MARTÍNEZ NORBERTO (M. GRANDE)

6. MARRODAN ANDRÉS (QUILMES)

7. IBARRA JULIO (R. CASTILLO)

8. FERREIRA JUAN (LOMAS)



PROMOCIONALES

1. ARANCEDO JOAQUÍN (TEMPERLEY)

2. CASTILLO EZEQUIEL (BELGRANO)

3. SOSA JUAN (LANÚS)

4. ALBARRACIN EMILIANO (HURLINGHAM)

5. GUERRA ARIEL (MATHEU)

6. MAGISTRELLO FERNANDO (EZEIZA)

7. ZUNINO LEONARDO (B. VISTA)

8. CALIGUIRI NICOLAS (CAPITAL)



MASTER C

1. VARELA NÉSTOR (ARRECIFES)

2. DAZZAN BENITO (QUILMES)

3. CALDERÓN FERNANDO (MORENO)

4. FREDES OMAR (RANCHOS)

5. LOMBARDO SALVADOR (CABA)

6. CALDERON DE LA BARCA DARÍO (M. PAZ)

7. GUTIÉRREZ RICHARD (MORENO)

8. SANTINI JUAN JOSE (S. JUSTO)



MASTER B

1. FARIS GUSTAVO (ADROGUÉ)

2. YOUNG JUAN (CHASCOMUS)

3. CASAS SEBASTIAN (V. PUEYRREDÓN)

4. SARACENI ALEJANDRO (LANÚS)

5. VENTRICE MARCELO (LANÚS)

6. CANALES LUIS (BERAZATEGUI)

7. CAROSIO LEONARDO (MORÓN)

8. BERLVEDERE MAXIMILIANO (LA PLATA)

LIBRE

1. ANAUATI NICOLÁS (EZEIZA)

2. ABALOS FERMÍN (QUILMES)

3. LEONEL ROMERO (M. GRANDE)

4. MERLOS JUAN (MAR DEL PLATA)

5. SIVORI ALAN (BELGRANO)



INFANTILES

• DE PRESSA ANTONELLA (2009)

• RODRIGUEZ CATALINA (2013)

• AYALA MATEO (2005)

• CALDERON JEREMIAS (2007)

• FARIS SALVADOR (2008)

• PENAS BENJAMÍN (2007)

• MIGUELES RAMIRO (2007)

• MIGUELES JOSÉ (2012)

• RODRIGUEZ FACUNDO (2005)

• GALVAN AGUSTÍN (2014)

• QUINTANA JOEL (2012)

• PEREZ MATEO (2013)

• GALAN IAN (2014)

• ETHAN RICHARD (2015)



Info. Lanús Cicles Club

Quilmes,16/07/2017



MASTER E

1. MORENO MIGUEL (MAGDALENA)

2. AIMAR JUAN (PADUA)

3. PEREZ RODOLFO (BERAZATEGUI)

4. SANTAMARIA JUAN (AVELLANEDA)

5. TUMINO OSVALDO (AVELLANEDA)



MASTER D

1. REYBAUD CARLOS (SAN MARTÍN)

2. VELLUTATO JOSE LUIS (CABA)

3. GOMEZ ROBERTO (C. DEL SEÑOR)

4. MANZO MIGUEL (3 DE FEBRERO)

5. CHAMAS GREGORIO (PLATANOS)



PROMOCIONALES

1. BRIVIO MARIO (CASTELLI)

2. CARRIZO NICOLAS (BERAZATEGUI)

3. BERGERY CARLOS (LANÚS)

4. ZICAVO JONATHAN (LANÚS)

5. GUERRA ARIEL (MATHEU)

6. CARABALLO LEANDRO (J. C. PAZ)

7. LANDRIEL NICOLAS (MORENO)



JUVENILES

(99-00)

1. LOSCALZO TOMÁS (AYACUCHO)

2. CORRO RODRIGO (9 DE JULIO)

3. GOMEZ GONZALO (DOLORES)

4. VARGAS YOEL (RAFAELA)

5. SACUCCI JORGE (MAR DEL PLATA)

(01-02)

1. CORRO RODRIGO (9 DE JULIO)

2. VARGAS YOEL (RAFAELA)

3. GUTTLEIN FEDERICO (V. TUERTO)





SPRINT JUVENILES

• VARGAS YOEL (RAFAELA)

• GOMEZ GONZALO (DOLORES)

• VILAR LUCAS (MAR DE AJO)

• SAMSO CAMILA (RECONQUISTA)

• VILAR LUCAS (MAR DE AJO)

• SACUCCI JORGE (MAR DEL PLATA)

• YAÑEZ ADRIAN (LA RIOJA)



MASTER C

1. LOMBARDO SALVADOR (CABA)

2. BRIVIO CARLOS (CASTELLI)

3. GOMEZ GERARDO (DOLORES)

4. MANFRIDA RUBEN (ARECO)

5. FREDES OMAR (RANCHOS)



MASTER B

1. MOSLER DANIEL (QUILMES)

2. BRIVIO CARLOS (CASTELLI)

3. GOMEZ GERARDO (DOLORES)

4. CARRIZO NELSON (BERAZATEGUI)

5. ROBLEDO JAVIER (CASTILLO)



LIBRE

1. TOLOSA – VAQUERO (SALADILLO-GRAL. PICO)

2. MONTES MIGUEL (F. ALVAREZ)

3. MANSURSAIR (CASTELLI)

4. ARONE CLAUDIO (L. DEL MIRADOR)

5. FREDES SERGIO (RANCHOS)

6. HERNANDEZ MARTÍN (B. VISTA)



Info. Club Ciclista Quilmes



San Pedro, 2/jul/2017

Nueva fecha de ciclismo y segundo triunfo consecutivo en el Panorámico del Oeste del juvenil Juan José Paz, representando al Sindicato Argentino de Televisión, en una competencia, donde contó con 50 participantes de muy buen nivel y manifiesto trabajo realizado por los 5 ocupantes del podio, que desde vueltas iniciales, impusieron ritmo dispuesto a sacar la vuelta de ventaja, objetivo, que se vio cristalizado cuando todavía no promediaba mitad de los 75’ pactado por final a la prueba importante de la programación organizada por Pro Ciclismo San Pedro, domingo 2 de Julio.



Al J. J. Paz, lo acompañaron en la esforzada faena: Otro abonado al triunfo y medallero Panamericano, Lázaro Villarruel, el Nicoleño Cristian Alarcón, Rubén Echevarne, (Salto) y Sebastián Seivane (Rosario); Las restantes competencias fueron ganadores: Juan Diaz, Ramón Mondinali, Blas Inocenti (San Nicolás), Angel Barroso (Colon), y Pablo Drascovich (San Nicolás).



PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINA



1° Juan Díaz

2° Claudio Rodríguez

3° Daniel Chipolini

4° Mauricio Baca

5° Mauricio Beretta



MASTER “D”



1° Ramón Mondinali (San Pedro)

2° Juan Carlos Ariza (Arrecifes)

3° Oscar “Colita” Vidal (Arrecifes)

4° Carlos Dutto (Wheelwright)



INFANTILES



Participaron: Gonzalo Paz, Pablo Guerra, Matías Paz, Justin Giuliani, Milani Paz, Fantino Giuliani, Felipe Paz, Mauro Banegas, Sonia Paz, Juan Pablo Echevarne (Salto), Aldo Paz.



MENORES



1° Blas Inocenti (San Pedro)

2° Alexis Reynoso (Gral. Rodríguez)

3° Jorge Giordano (Chacabuco)

4° Nicolás Benitez (Baradero)

5° Lautaro Chipolini (San Pedro)



MASTER “C” Y MAYORES



1° Angel Barroso (Colon)

2° Rubén Manfrida (San Antonio de Areco)

3° Daniel Boaglio (San Pedro)

4° Jorge Rincon (Bell Ville)

5° Juan Carol (San Antonio de Areco)



Ganadores de sprint especial: Eugenio García (Santa Lucía) – Cesar Giménez (Capitán Sarmiento).-



MASTER “B”



1° Pablo Drascovich (San Nicolás)

2° Carlos Giuliani (San Pedro)

3° Mariano Bianchi (Capitán Sarmiento)



PROMOCIONAL – MASTER “A”



1° Juan José Paz (San Pedro)

2° Lázaro Villarruel (San Pedro)

3° Cristian Alarcon (San Nicolás)

4° Rubén Echevarne (Salto)

5° Sebastián Seivane (Rosario)

6° Mariano Manzo (San Pedro)

7° Adrián “tato” Mendoza (San Pedro)



Ganadores sperint especial: Lucas Cardoso – Marcos Pérez (Salto) – Mariano Manzo – Alberto Pereyra (Rosario) – Juan José Paz – Cristian Monzon – Adrián “Tato” Mendoza.-



Embalaje de la hora: Alberto Pereyra (Rosario).

Informe Román Baca

02-07-2017 LOMAS DE ZAMORA



MASTER – E –

1ª VALERGA – Carlos Bernabé Lobos

2ª MORENO – Miguel Ángel Magdalena

3ª PALACIOS –Ángel Ataliva Ezeiza

4ª CACCAMO – Miguel Castelar

5ª RODRIGUEZ – Osvaldo Arce Escalada



MASTER – D – 1 y D – 2 –

1ª GALAN – Hugo Mármol

2ª LARGUERO HUNZIKER – Héctor Lomas De Zamora

3ª PEREZ – Elmo Longchamps

4ª IBARRA – Julio Oscar Rafael Castillo

5ª TRIGUERO – Raúl Omar San Miguel

MASTER – D – 2 –

1ª LARGUERO HUNZIKER – Héctor Lomas De Zamora

2ª IBARRA – Julio Oscar Rafael Castillo

3ª TRIGUERO – Raúl Omar San Miguel



PROMOCIONALES –

1ª SOSA – Juan Lanús

2ª HARBERKORN – Jonatán Pablo Caseros

3ª ROSELLO – Valentín Caseros

4ª IZURIETA – Ignacio Belgrano

5ª STRAUCH – Jorge Luis Lobos



MASTER – C – 1 – y – C – 2 –

1ª FREDES – José Omar Ranchos

2ª LOMBARDO - Salvador Francisco C.A.B.A

3ª FARIS – Gustavo Alberto Adrogue

4ª BRIVIO – Carlos José Castelli

5ª FIOTI - Adrian Horacio Temperley

MASTER – C – 2 –

1ª LOMBARDO – Salvador Francisco C.A.B.A.

2ª FARIS – Gustavo Alberto Adrogue

3ª LEDESMA – Pedro Alejandro Chivilcoy



MASTER – A – y – B –

1ª MOSLER – Daniel Aníbal Mar Del Plata

2ª TOLOSA – Eduardo Gustavo Saladillo

3ª MATEOS – Leonardo Ariel San Vicente

4ª CHAAR – José Darío San Antonio De Padua

5ª CASAS – Sebastián Facundo Villa Puyrredon



ELITE – Y – SUB 23 –

1ª POLDI – Emmanuel Sebastián La Plata

2ª SIVORI – Alan Fernando Gral. Belgrano

3ª ESTEVEZ – Enrique Hernán C.A.B.A.

4ª MANZUR – Said Alexis Castelli

5ª MERLOS – Juan Darío Mar Del Plata

Informe Carlos 'Lobo' González