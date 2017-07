ENTREVISTA A LAUREANO ROSAS

'Quiero volver con más ganas que antes'

Entrevistas - 11.7.2017 - Buenos Aires

Laureano Rosas

El florense, en período de rehabilitación

La frase le pertenece a Laureano Rosas, el ciclista de Las Flores que se recupera del accidente sufrido el 19 de febrero pasado en Villa Gesell en donde se fracturó la pelvis, el platillo tibial y el escafoides del pie.

Después de un 2016 exitoso en donde logró su tercera corona en la Vuelta a San Juan y en Doble Bragado, en donde alcanzó el oro en la crono del Argentino de ruta y la medalla de plata en el Panamericano de Venezuela, después empezó de gran manera la temporada 2016/17 con éxitos en Catamarca y La Pampa y luego se dispuso a competir en la Vuelta a San Juan engalanada con muchos equipos World Tour y en la Doble Bragado en donde logró estar una vez más en el podio.

Luego de eso se tomó algunos días para descansar en la costa porque sabía que tenía fecha para viajar a Europa e incorporarse al Tusnad rumano, algo que no pudo cumplir a causa de las lesiones sufridas el 19 de febrero.

¿Cómo fueron estos meses?

Ha sido un plazo importante hasta ahora, bastante duro, en donde tuve que fortalecerme en lo mental, me llevó mucho la rehabilitación, tuve que dejar de hacer ciertas cosas debido a las diversas fracturas que tuve y eso me puso en un lugar en que necesitaba más compañía para movilizarme, pero contento porque venimos saliendo adelante, todo se va alineando para empezar a pensar más en firme en la vuelta a la competición, creo que ya pasaron los meses más duros.

Luego de las intervenciones en el hospital El Cruce de Florencio Varela, recibió el alta y debía empezar a trabajar en la rehabilitación, en medio de ese camino y cuando todavía no contaba con las mejores energías, empezó a pensar en mudarse a Buenos Aires para buscar profesionales más acostumbrados a trabajar con deportistas y ahí apareció Martín Ferrari para facilitarle el acceso al CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).

“El Pampa puso manos a la obra para que pueda estar en el CeNARD y eso fue muy fructífero porque hemos dado pasos muy importantes, ellos entienden de la complejidad de mis lesiones y sabiendo que sería un largo plazo, me han tratado muy bien y cada día se nota la evolución, los fisioterapeutas y los traumatólogos están muy contentos por eso y yo muy agradecido al CeNARD, a Martín (Ferrari) y a todos los que estuvieron trabajando conmigo todo este tiempo” resaltó.

La ansiedad del deportista y sus deseos de volver a su cotidianeidad suelen ser lo traicioneros en cuanto a lo mental y más sabiendo que los plazos son largos. “Los primeros meses cuando hablaba con los médicos y me decían que tendría 5 o 6 meses para volver a la actividad se hacía un poco difícil entenderlo, pero de a poco lo fui asimilando y llevándolo de la mejor manera, no fue una tarea fácil, por momentos tuve muchas ganas de estar arriba de la bici y en otros momentos me enfoqué en hacer las cosas bien para no sufrir inconvenientes a futuro, por suerte ya estamos en la recta final de este mal trecho que me tocó” comentó Laureano.

Al día de hoy la bicicleta todavía no es algo que pueda permitirse, pese a que ya pasaron casi 5 meses desde su accidente, “estuve probando en la bicicleta fija en el CeNARD, no nos quisimos apurar en ningún momento con, hemos querido darle el tiempo que se merecía cada parte del cuerpo en donde tuve cirugías y respetar los plazos para que más adelante no haya sorpresas, trabajamos en recuperar la movilidad de la rodilla, la masa muscular, volver a tener la estabilidad necesaria después de estar tanto tiempo primero en cama y después en silla de ruedas recuperando la pelvis, pero todo se va acomodando para hacer una vida normal.”

Hoy las redes sociales permiten que uno se entere las cosas casi al instante en cualquier lugar en donde se encuentre y obviamente eso también pasó con el accidente de Laureano, algo que se propagó más dado su carácter de deportista destacado y que hizo que mucha gente buscara su forma de darle ánimo.

“Mucha gente me mandó su mensaje, siempre estuvieron en contacto, el primer mes fue muy duro, uno a veces escucha de una fractura de pelvis parece algo simple, pero no lo és, además tuve un pequeño desplazamiento y eso hizo que fuera una fractura compleja, la cual se juntó con la fractura del platillo tibial y el escafoides del pie, un combo importante que hizo que mis ganas no eran las mejores, por eso me alejé un poco de las redes sociales y cuando juntaba ganas respondía algunos mensajes, pero hubo gente que me acompañó muchísimo, no quiero hacer nombres porque me voy a olvidar de un montón, pero sí destacar a Francis Vera, Benito Dazzan, Roberto Braghette que se portaron muy bien junto a mi familia y mi señora me sostuvieron siempre” relató agradecido el florense.

En el medio de toda esta historia la familia Rosas se agrandó con la llegada de la pequeña Alfosina, que nació el 27 de junio pasado, proceso que de cierta forma lo ayudó a estar un poco más distraído y no pensar tanto en los tiempos de recuperación.

“Fue un poco mitad y mitad, no fue fácil porque por ahí estaba internado y no podía movilizarme para estar con Agostina que con mucho esfuerzo se manejaba sola, o alguien la acompañaba, la idea era estar los dos juntos pero no se pudo mucho, igual eso me ayudó a tener fuerzas para estar bien, estabilizarme y lograr que mi entorno me viera bien y se sintiera cómodo, tuvo sus pro y sus contras pero hemos llegado a este punto en que ya somos papás y la pude acompañar a ella en el parto que ha sido una experiencia muy linda, creo que de a poco vamos recuperando el tiempo que esto nos hizo perder” aseguró el flamante padre.

En cuanto al ciclismo específicamente Laureano reconoció que “este último tiempo volví a seguir un poco las carreras estando siempre en contacto con los amigos, pero al principio me alejé un poco y me hizo bien, quizás no era la forma en que me hubiera querido tomar un descanso, pero lo aproveché como para pensar de otra manera y hay cosas que sirven para más adelante” puntualizó.

A los meses que lleva radicado en Buenos Aires más los meses que lleva separado de la bicicleta quisimos saber si tiene más ganas de volver a pedalear o de volver a Las Flores.

“Volver a la bicicleta es algo que quiero hacerlo, quiero volver con más ganas que antes y mejor, si es que puedo, por ahí muchos van a especular sobre como vuelvo, pero tengo ganas de seguir haciendo las cosas bien, nada impide que pueda volver a correr en el nivel en el que lo estaba haciendo, pero también tengo ganas de volver a Las Flores” comentó.

Un año de muchos cambios y de mucho aprendizaje el que le tocó a Laureano, quien hoy mientras planea el retorno a la competición destaca “quiero estar mucho cerca de mi hija, sé que hay cosas importantes además de la bicicleta y de lo deportivo.”

Falta todavía para ver al ‘Mono’ levantando los brazos al final de un sprint, pero está claro para quien serán los triunfos.