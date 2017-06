RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 13.6.2017 - Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires

Carreras en Carlos Paz, San Pedro, Lanús, Lincoln, Tandil y Villaguay

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos San Pedro, Lanús, Lincoln, Tandil, Carlos Paz y Villaguay.

VILLAGUAY – 2 FECHA COSTA DEL RIO URUGUAY 2017 – Domingo 11 de Junio

en el Kartodromo Organizado por Club Atletico Parque y Fiscalizado por ACRU.-



Clasificaciones:



Cat. Debutante

1-Gustavo Salina - Chajari

2-Adrian Auer - Villagua

3-Fabian Rebozzio - Villaguay



Cat. Rueditas



1-Jeremias Medina - Villaguay

2-Candela Barduil - Goya (Ctes)



Cat. Infantiles 2011/2012



1-José R. Regner - San Benito



Cat. Infantiles 2009/2010



1-Emanuel A. Ledesma - Crespo

2-Nehemías Vicentin - Clonia Avellaneda



Cat. Infantiles 2007/2008



1-Nicolás Almada - Goya (Ctes)

2-Juan M. Chiesa - Victoria

3-Dalila Romero - Nogoya



Cat. Infantiles 20005/2006



1-Lautaro Barduil - Goya (Ctes)

2-Valentín G. Gianecchini - Nogoya

3-Santiago Martínez - C. del Uruguay

4-Martin N. Ledesma - Crespo

5-Patricio Sierra - Nogoya



Categoría Menores 2001/2002 Promocionales



1- Jonathan Almada - Goya (Ctes)

2- Emiliano G. Sánchez - Villaguay

3- Paliero P. Ezpeleta - Colonia Avellaneda

4- Ignacio B. Lezcano - Crespo

5- Julio Ledesma - Crespo



Cat. Master “C”



1- Daniel Barduil - Goya (Ctes)

2- Jorge Cogliatti - Rosario (S. Fe)

3- Carlos Gomez - Santa Fe

4- Felix Pereyra - Rosario (S. FE)

5- Ruben Viollaz - Colon

6- Luis O. Daguerre - Gualeguaychu

7- Alfredo Almeida - Gualeguaychu



Cat. “Master D/E y Damas”



1- Daniel Avalos - San Fe

2- José Machado - Parana

3- Mariela V. Elola - C. del Uruguay

4- Miguel Avalos - Santa Fe

5- Oscar F. Elola - C. del Uruguay

6- Daniel O. Benitez - C. del Uruguay





Cat. Master “A” y “B”



1- Ricardo Ibañez - Goya (Ctes)

2- Juan A Almada - Goya (Ctes)

3- Federico Corsich - Victoria

4- Matias Gullino - San Carlos (S.Fe)

5- Daniel Del Barco - San Carlos (S. Fe)

6- Adrian Sirro - Recreo (S.Fe)

Informe clubciclistauruguayense@gmail.com

San Pedro, 10/jun/2017

Nueva fecha convocada por Pro Ciclismo San Pedro en el atractivo circuito Panorámico del Oeste el sábado 10, donde se brindó reconocimiento a los recientes Campeón Argentino, Medalla de Bronce , Juan José Paz y Francisco Chipolini respectivamente, Categoría 2002 en el Certamen de Pista desarrollado en Mar del Plata el fin de semana anterior.



Interesante competencia de fondo, conformada por distintas variantes estratégicas para lograr diferencias, pero todas reprimidas por parte del mayoritario y conseguir que al embalaje final alcancen y definan los principales embaladores.





Estos fueron los resultados del programa:



PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS



1° Daniel Chipolini

2° Claudio Rodríguez

3° Rubén Laurino

4° Manuel Laurino

5° Francisco Elfante



INFANTILES



Participaron: Federico Velázquez (San Nicolás) – Ulises Velázquez (San Nicolás) – Gonzalo Paz - Fantino Giuliani – Justin Giuliani –



MENORES



1° Lautaro Chipolini (San Pedro)

2° Nicolás Benitez (Baradero)

3° Juan Maseli (San Pedro)

4° Daniel Barraza (San Pedro)

5° Eduardo González (San Pedro)



MASTER “D”



1° Roberto Gómez (Capilla del Señor)

2° Roberto Arrospide (Salto)

3° Angel Managua (Capilla del Señor)



MASTER “C” Y MAYORES



1° Daniel Boaglio (San Pedro)

2° Cesar Giménez (Capitán Sarmiento)

3° Alberto Lafuente (San Pedro)

4° Carlos Raies (Pergamino)

5° Roberto (Gómez (Capilla del Señor)



PROMO – MASTER “A” – MASTER “B”



1° Lázaro Villarruel (San Pedro)

2° Federico Ojeda (Pergamino)

3° Carlos Giuliani (San Pedro)

4° Adrián “Tato” Mendoza (San Pedro)

5° Mariano Manzo (San Pedro)



Ganadores de sprint especiales: José Espindola – Juan José Paz – Federico Ojeda (Pergamino) – Lázaro Villarruel – Francisco Chipolini – Mauro Puig



Próximo Programa Sábado 17 de Junio 13 hs. Panorámico del Oeste.-

Tandil 11/06/2017

La competencia para todas las categorías fue organizada por el Tandil Cicles Club en la Pista Municipal de Ciclismo L.Ots. El ganador de la competencia principal para la categoría Elite fue Gonzalo Gomez de Dolores, representante del equipo de la Fundación Juan Curuchet. El Tandil Cicles Club agradece al Municipio de Tandil los aportes realizados por intermedio de la Coordinación de Infraestructura Deportiva.

Ver Resultados



Informe J. Othar - TCC

lincoln 11 de junio de 2017

Categoria escuela (prueba recreativa) participaron: Lautaro Oliva, Joaquin Palomequi, Maia Ochoa, Antonia Orosco, Julian Viola, Julian Colman, Federico Ferro, Enzo Schultz, Juan c Cardoso.

CATEGORIA 2011/12

1) Tomas Olguin (colon)

2) Benjamin Crocci (rauch)

3) Aureliano Torres ( c casares)

CATEGORIA 2009/10

1) Gonzalo Zanetti (pehuajo)

2) Tomas Guilloti (lincoln)

3) Juana Mandeñe (pehuajo)

4) Tobias Tolosa ( saladillo)

5) Santiago Rivero( junin)

CATEGORIA 2007/08

1) Malena Aliendro (s a de giles)

2) Donato Ceratti (arias cba)

3) Lautaro Ibañez (junin)

4) Facundo Maggi (pehuajo)

5) Magali Velazquez(s nicolas)

CATEGORIA 2005/06

1) Lautaro Eizmendi (lobos)

2) Eliana Tocha (pehuajo)

3) Maximiliano Fuch (c casares)

4) Franco Noovgoroski ( c casares)

5) Goran Dundic (salto)

CATEGORIA 2003/04

1) Airton Trumpio (olavarria)

2) Ramiro Astrada (c casares)

3) Nestor Ayala (colon)

INACTIVOS LOCALES

1) Mauricio Gimenez

2) Joaquin Uvilla

3)Oscar Damin

4) Angel Olivera

5) Oscar Ochoa

MASTER D

1) Jose l Costantino (lincoln)

2) Juan Graciano (9 de julio)

3) Daiana Morettini (rafaela)

4) Lidia Bialas (pehuajo)

DEBUTANTES MAYORES

1) Miguel Cirulli (colon)

2) Adrian Ceballos (lincoln)

3) Lucas Castro (lincoln)

4) Daniel Boaglio (san pedro)

5) Ariel Tolosa (saladillo)

DEBUTANTES MENORES

1) Lucas Vera (colon)

2) Lukas Dundic (salto)

3) Daniel Silva (lincoln)

4) Sebastian Marquez (9 de julio)

5) Juan Obia (colon)

MASTER C

1) Pedro Ledesma (chivilcoy)

2) Sergio Rodriguez (pergamino)

3) Carlos Rojas (lincoln)

4) Luis Vegetti (rafaela)

5) Walter Pissano (9 de julio)

PROMOCIONAL Y MASTER B

1) Leonardo Vera (colon)

2) Federico Raboso (salto)

3) Emiliano Zancheta (junin)

4) Sergio Lamanna (pehuajo)

5) Jorge Diaz (colon)

TOTALDE CICLISTAS INSCRIPTOS; 108

Lanús, 10/06/2017

(Próxima fecha 17/06/2017)



MASTER E2

1. PALACIOS ÁNGEL (EZEIZA)

2. FERNANDEZ ERNESTO (LANÚS)

3. RAPADO FLORIAN (CAPITAL)



MASTER E1

1. MORENO MIGUEL (MAGDALENA)

2. AIMAR JUAN (PADUA)

3. RAICHEL LUIS (V. BALLESTER)

4. PAEZ VICTOR (S. JUSTO)

5. COLACE ANTONIO (BERAZATEGUI)



MASTER D

1. MARRODAN ANDRES (QUILMES)

2. CHAMAS GREGORIO (PLATANOS)

3. PEREZ ELMO (LONGCHAMPS)

4. LEDESMA ALDO (MERLO)

5. GALÁN ALBERTO (CALZADA)

6. BARINAGA CARLOS (BANFIELD)

7. CARBAJAL JOSÉ (CAPITAL)

8. QUINTANA HECTOR (CITY BELL)



PROMOCIONALES

1. QUINTEROS VICTOR (LANÚS)

2. URIBARRI EZEQUIEL (QUILMES)

3. LORETO MARCO (GONNET)

4. SOSA JUAN (LANÚS)

5. EZQUIVEL ANTONIO (S. MIGUEL)

6. ZUNINO LEONARDO (S. MIGUEL)



MASTER C

1. LOMBARDO SALVADOR (CABA)

2. FIOTI ADRIAN (TEMPERLEY)

3. DAZZAN BENITO (QUILMES)

4. CALDERON DE LA BARCA DARÍO (M. PAZ)

5. SANTINI J. JOSÉ (L. DEL MIRADOR)

6. ARNAUDIN FABIAN (TIGRE)

7. PEDRAZA OSCAR (DON TORCUATO)

8. SIMONDI EDGARDO (QUILMES)



MASTER B

1. CHAAR JOSÉ (ITUZAINGÓ)

2. MIGUELES MARCOS (LOMAS)

3. COHON JULIO (MORÓN)

4. CANALES LUIS (BERAZATEGUI)

5. OREJUELA DANIEL (QUILMES)

6. FARIS GUSTAVO (ADROGUE)

7. YOUNG JUAN (CHASCOMUS)



LIBRE

1. OGAS ANDRES (GLEW)

2. GARCIA LUCAS (LOMAS)

3. BUSTOS MARTIN (GERNICA)

4. FABEIRO MARIANO (LANÚS)

5. PALLARES NICOLAS (LANÚS)



INFANTILES

• HEGOBURU JEREMÍAS (2007)

• ROMERO ARIEL (2003)

• MIGUELES RAMIRO (2007)

• LOPEZ MAXIMO (2010)

• RODRIGUEZ CATALINA (2013)

• CIANA MIRANDA (2011)

• PALAVECINO BENJAMIN (2010)

• IOMMI MILO (2014)

• RAMUNDO MORENA (2013)

• FARIS SALVADOR (2008)



Info. Lanús Cicles Club

MTB Y RURAL BIKE

Carlos Paz, 11/jun/2017

Ver Resultados