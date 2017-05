RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 30.5.2017 - Buenos Aires

Carreras en Chacabuco, San Pedro, Lanús, Tandil, San Nicolás y Lincoln

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Chacabuco, San Pedro, Lanús, Tandil, San Nicolás y Lincoln.

Lanús 27/05/2017

(Próxima fecha 03/06/2017)



MASTER E1

1. VALERGA CARLOS (LOBOS)

2. MORENO MIGUEL (MAGDALENA)

3. RAICHEL LUIS (BALLESTER)

4. PAEZ VICTOR (S. JUSTO)

5. RODRIGUEZ OSVALDO (ESCALADA)



MASTER E2

1. CHAAR FELIX (NAVARRO)

2. FERNANDEZ ERNESTO (LANÚS)

3. RAPADO FLORIAN (CABA)



MASTER D

1. GALÁN ALBERTO (CALZADA)

2. CHAMAS GREGORIO (PLATANOS)

3. PEREZ JOSÉ (MORENO)

4. BARINAGA CARLOS (BANFIELD)

5. MORRODAN ANDRES (QUILMES)

6. CARBAJAL JOSÉ (CAPITAL)

7. QUINTANA HECTOR (CITY BELL)

8. GALAN HUGO (MÁRMOL)



DAMAS

1. PONCE YANIL (B. VISTA)

2. ROMERO ELIZABETH (BURZACO)

3. ENECOIZ SOFIA (CABA)

4. LIDDLE VICTORIA (CABA)



PROMOCIONALES

1. QUINTEROS VICTOR (LANÚS)

2. RODRIGUEZ DANIEL (LOMAS)

3. SOSA JUAN (LANÚS)

4. PENAS EMILIANO (TURDERA)

5. BERGERY CARLOS (LANÚS)



MASTER C

1. BRUSCO HECTOR (QUILMES)

2. CALDERON FERNANDO (MORENO)

3. TONLORENZI JOSÉ (MORENO)

4. BATIZ GERARDO (LA PLATA)

5. BYRNE JORGE (LA PLATA)

6. SANTINI J. JOSÉ (L. DEL MIRADOR)

7. PEDRAZA OSCAR (DON TORCUATO)



MASTER B

1. OREJUELA DANIEL (QUILMES)

2. DE GIORGIO JORGE (L. DEL MIRADOR)

3. PAZ JOSE (CAMPANA)

4. FARIS GUSTAVO (ADROGUÉ)

5. MANCO DANIEL (LOMAS)

6. DOMINGUEZ ARIEL (HURLINGHAM)

7. SARACENI ALEJANDRO (ESCALADA)

8. MATEOS LEONARDO (S. VICENTE)



LIBRE

1. DAQUILA NAHUEL (LANÚS)

2. MONTES MIGUEL (ALBERTI)

3. LOPEZ GERMAN (LANÚS)

4. ALBORZEN ELBIO (BANFIELD)

5. CORSARO GASTÓN (LANÚS)



INFANTILES

• SALVADOR FARIS (2008)

• MATEO AYALA (2005)

• CIANA MIRANDA (2011)

• PEREZ MATEO (2014)

• CALDERON JEREMÍAS (2007)

• GALÁN IAN (2014)

• RICHARD ETHAN (2015)

Lanús 20/05/2017

(Próxima fecha 27/05/2017)



MASTER E1

1. MORENO MIGUEL (MAGDALENA)

2. VALERGA CARLOS (LOBOS)

3. CORTIÑAS RICARDO (DEL VISO)

4. POPPE ROBERTO (OLIVOS)

5. CHAAR FELIX (NAVARRO)

MASTER E2

1. CHAAR FELIX (NAVARRO)



MASTER D

1. GALÁN ALBERTO (CALZADA)

2. CARBAJAL JOSÉ (CAPITAL)

3. IBARRA JULIO (CASTILLO)

4. MEIRAS CESAR (NUÑEZ)

5. FERREIRA JUAN (LOMAS)



PROMOCIONALES

1. SOSA JUAN (LANÚS)

2. PENAS EMILIANO (TURDERA)

3. MIRANDA ALEXIS (CAÑUELAS)

4. CARRIZO NICOLAS (BERAZATEGUI)

5. LOZA FACUNDO (PILAR)



MASTER C

1. FARIS GUSTAVO (ADROGUÉ)

2. TORRES ORTIZ DIEGO (COLOMBIA)

3. SANTINI J. JOSÉ (L. DEL MIRADOR)

4. CALDERON FERNANDO (MORENO)

5. LOMBARDO SALVADOR (CABA)

6. BYRNE JORGE (LA PLATA)



MASTER B

1. VILLARUEL GUSTAVO (LOBOS)

2. ZANZOTTERA DIEGO (C. SARMIENTO)

3. QUINTEROS ANDRES (S. MIGUEL)

4. CORONEL ALBERTO (AVELLANEDA)

5. GARCIA GUSTAVO (BERAZATEGUI)



LIBRE

1. ROMERO LEONEL (M. GRANDE)

2. VARGAS FRANCISCO (LOMAS)

3. SIVORI ALAN (G. BELGRANO)

4. ANAUATI NICOLAS (EZEIZA)

5. STRAUCH JORGE (LOBOS)



INFANTILES

• SALVADOR FARIS (2008)

• DE PRESSA ANTONELLA (2009)

• RAMUNDO MORENA (2013)

• PEREZ MATEO (2013)

• SANTIN RAMIRO (2007)

Lanús 13/05/2017

(Próxima fecha 20/05/2017)



MASTER E1

1° VALERGA CARLOS (LOBOS)

2° MORENO MIGUEL (MAGDALENA)

3° POPPE ROBERTO (OLIVOS)

4° ACHILLE LUIS (CABA)

5° ETCHEBEST VICTOR (LA PLATA)



MASTER E2

1° PALACIOS ÁNGEL (EZEIZA)

2° FERNANDEZ ERNESTO (LANÚS)

3° PAFUNDI ALFREDO (S. MARTIN)



MASTER D

1° GALÁN ALBERTO (CALZADA)

2° BARINAGA CARLOS (BANFIELD)

3° GOMEZ ROBERTO (CAPILLA))

4° LOPEZ BENITO (V. MARTELLI

5° MARTINEZ NORBERTO (M. GRANDE)

6° CARBAJAL JOSÉ (CAPITAL)

7° ARCE RENÉ (LANÚS)

8° IBARRA JULIO (CASTILLO)



PROMOCIONALES

1° COSTA SERGIO (ROQUE PEREZ)

2° GIOVANELLI TOMÁS (ROQUE PEREZ)

3° PRADO IVAN (GLEW)

4° QUINTEROS VICTOR (LANÚS)

5° CARRIZO NICOLAS (BERAZATEGUI)



JUVENILES

1° GIOVANELLI TOMÁS (ROQUE PEREZ)

2° PARISI FACUNDO (LANÚS)



MASTER C1

1° LOMBARDO SALVADOR (CABA)

2° CUCCORESSE MARCELO (AVELLANEDA)

3° TONLORENZI JOSÉ (MORENO)

4° SANTINI JUAN JOSÉ (L. DEL MIRADOR)

5° DAZZAN BENITO (QUILMES)



DAMAS

1° SAPONARA ELISA (MORENO)



MASTER B

1° DE GIORGIO JORGE (L. DEL MIRADOR)

2° YOUNG JUAN (CHASCOMÚS)

3° OREJUELA DANIEL (QUILMES)

4° MATEOS LEONARDO (S. VICENTE)

5° FARIS GUSTAVO (ADROGUE)

6° CARRIZO NELSON (BERAZATEGUI)

7° BELVEDERE MAXIMILIANO (LA PLATA)

8° ZANZOTTERA DIEGO (C. SARMIENTO)



LIBRE

1° ALBORZEN ELBIO (LOMAS)

2° OGAS ANDRES (GLEW)

3° CORSARO GASTON (LANÚS)

4° POLDI SEBASTIAN (LA PLATA)

5° LOPEZ JUAN PABLO (LUJAN)



INFANTILES

Participaron:

• FARIS SALVADOR (2008)

• DE PRESSA ANTONELLA (2009)

• RODRIGUEZ CATALINA (2013)

• RAMUNDO MORENA (2013)

• RODRIGUEZ FACUNDO (2005)

• MIGUELES RAMIRO (2007)

• QUINTANA JOEL (2012)

• FREIRE NICOLAS (2013)

• OREJUELA IGNACIO (2008)

• STAGNARO FELIPE (2007)



Info. Lanús Cicles Club

San Nicolás, 21/may/2017

EL ROSARINO NICOLÁS CANOVA TRIUNFÓ EN SAN NICOLÁS

Luego de una semana con mal tiempo, hasta último momento, el clima quizo que se llevara a cabo las competencias programadas para el pasado 21 de mayo, en la sede del Club Ciclista San Nicolás, ya que el día estuvo totalmente agradable para que los ciclistas se lucieran sobre la pista Roberto “Poto” Enrico. La ausencia de muchos corredores se hizo sentir, pero a pesar de ello, la Sub Comisión de Ciclismo del club, mantuvo intactos los premios destinados a cada categoría. Es de destacar el esfuerzo de los ciclistas para estar presentes en la jornada, ya que algunos viajaron más de 300 km para participar del evento.

La Comisión del club comunica que el próximo domingo 11 de junio, a las 12:30 hs., se realizará un “almuerzo con entretenimientos” con el fin de efectuar una compra de vestimenta para los chicos de la escuelita de ciclismo, con lo recaudado. Todos aquellos que estén interesados se pueden comunicar con los integrantes de la Comisión directiva y Sub Comisión de Ciclismo.

Las Próximas fechas serán el 4 y 18 de junio, y 30 de julio en la sede del Club Ciclista San Nicolás.

MENORES DE 45 AÑOS.

1- Lucas Dundic………Salto

2- Juan C. Grosso….San Nicolás.

3- Agustín Bolañez..San Nicolás.

4- Santiago Diaz…….San Nicolás.

5- Julio Molina……….San Nicolás

INFANTILES

2009-2010

1- Joaquin Garcia……………San Nicolás.

2- Maximiliano Tognato…Casilda

2007-2008

1- Donato Cerati……………Arias

2- Bautista Nichea………..San Nicolás

3- Sebastián Albornoz….Villa Constitución

4- Federico Velázquez…San Nicolás

5- Magalí Velázquez……..San Nicolás

6- Elias Alarcón……………..San Nicolás

7- Marcos Alconchel……..Villa Constitución

2005-2006

1- Ulises Velázquez……..San Nicolás

2003-2004

1- Giuliana Muñoz………..Oliveros.



MASTER “C” e INACTIVOS MAYORES DE 45 AÑOS.

1- Daniel Boaglio…………San Pedro.

2- Pedro Marcelini…….Colón.

3- Jorge Cogliati…………Rosario.

4- Luis Veguetti…………Rafaela

5- Mario Giuliano……..Arequito.

MASTER “D” Y DAMAS

1- Ricardo Bustos……….Rosario.

2- Juan Valori…………….San Nicolás.

3- Daiana Moretini……Rafaela.

PROMOCIONALES Y MASTER “B”

1- Juan José Paz……….…San Pedro.

2- José Pereyra……….….San Pedro.

3- Lucas Cardozo…….….San Pedro.

4- Lucas Dundic…………..Salto.

5- Fernando Corvalan...San Pedro.

ELITE, SUB 23, MASTER “A” Y JUNIOR

1- Nicolás Canova……..Rosario.

2- Luciano Pereyra……..Rosario.

3- Cristian Alarcón……..San Nicolás.

4- Alberto Pereyra..…..Rosario.

5- Marcos Rodriguez.…Pergamino.



Informe CCSN

Lincoln - 28/5/17

Categ escuela (recreativa) participaron: Julian Colman , Joaquin Palomequi, Julian Viola, Enzo Scultz, Valentino Aguilar.

Categ 2011/12

1) Agustin Bruno ( los toldos)



Categ 2009/10

1)Tomas Guillotti (lincoln)

2) Juana Mandeñe (pehuajo)

3)Tisiano Rearte (colon)

4) Santiago Linares (pehuajo)

5) Santiago Rivero (junin)



Categ 2006/08

1)Lautaro Ibañez (junin)

2) Ramiro Herrera (junin)

3)Francisco Arias (colon)

4) jose straccio (colon)

5) Gabriel Oliva portilla ( correa sta fe)



Categ 2005/06

1) Lautaro Eizmendi (lobos)

2) Maxi Fuch (c casares)

3) Franco Novgorosky (c casares)

4) Goran Dundic ( salto)

5) Roman Gimenez (colon)



Categ 2003/04

1) Ayrton Trumpio (olavarria)

2) Antonio Ulloa ( lobos)

3) Nestor Ayala (colon)

4) Alexis Zarate (junin)



Inactivos locales

1) Mauricio Gimenez

2) Joaquin Uvilla

3) Oscar Ochoa

4) Matias Corral

5) Gonzalo Escande



Master C

1) Walter Pissano

2) Gustavo Robilota ( gral pico)

3)Miguel Bidondo ( 25 de mayo)

4) Jose Costantino (lincoln)

5) Carlos Rojas ( lincoln)



Master D

1) Jose Costantino (lincoln)

2) Carlos Widmer ( gral pico)

3) Ruben Giles (junin)



Debutantes mayores

1) Daniel Boaglio (san pedrp)

2) Adrian Ceballos(lincoln)

3) Franco Ramirez (lincoln)

4) Leonardo Michelli (lincoln)

5) Roberto Arias (colon)



Debutantes Menores

1) Juan Obia (colon)

2)Leandro Rearte (colon)

3) Sebastian Marquez (9 de julio)

4) Maximiliano Colzani (colon)

5) Flavio Guerrero (lincoln)



MASTER B

1) Marcos Linares (pehuajo)

2) Sergio Campeoni (c casares)

3) Ariel Bravo (bragado)

4) Julio Estrada ( j j paso)

5) Sergio Lamanna( pehuajo)



Promocional.A y Juveniles

1) Damian Bustamante (pehuajo)

2) Damian Silva (lincoln)

3) Juan m Gimenez (colon)

4) Alejandro Bono (junin)

5) Emiliano Zanchetta (junin)



Total de inscriptos: 102 competidores. Se vendieron 294 entradas. PROXIMA FECHA: 11 DE JUNIO.

Informe Juan Carlos Adami

San Pedro, 27/may/2017

Sábado fresco, pero soleado en el circuito Panorámico, se disputo otro de los programas anunciados por Pro Ciclismo San Pedro, competencias duras, como de costumbre, acontecen, que resultan atractivas para los aficionados ubicados al costado del recorrido y buen trriunfo en la principal de Federico Ojeda de Pergamino, tambien ganaron: Guillermo Muraca, Oscar "Colita" Vidal (Arrecifes), Lautaro Chipolioni y Néstor "Chicho" Varela (Arrecifes) y estos fueron todos los resultados registrados el último fin de semana de Mayo.

PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS

1° Guillermo Muraca

2° Daniel Chipolini

3° Raúl Canabal

4° Rubén "Pelusa" Laurino

5° Juan Diaz



MASTER "D"

1° Oscar "Colita" Vidal (Arrecifes)

2° Jorge Cannata (San Pedro)

3° Juan Carol (San Antonio de Areco)

4° Juan Carlos Ariza (Arrecifes)

5° Rubén Morales (San Pedro)



INFANTILES

Participaron: Renata Paz - Candela Leiva - Gonzalo Paz - Bruno Pérez - Thiago Chipolioni - "Manolo" Rivero - Juan Echevarne (Salto) -



MENORES

1° Lautaro Chipolini (San Pedro)

2° Juan Quintana (San Pedro)

3° Jonathan Da Silva (Baradero)

4° Luciano López (Rosario)

5° Nicolás Benitez (Baradero)



MASTER "C" Y MAYORES

1° Néstor "Chicho" Varela (Arrecifes)

2° Luis Vegueti (Rafaela)

3° Daniel Boaglio (San Pedro)

4° Mario Giuliano (Arequito)

5° Juan Carlos Manzo (San Pedro)

Ganador Sprin especial: Mario Giuliano (Arequito)



PROMO - MASTER "A" Y MASTER "B"

1° Federico Ojeda (Pergamino)

2° Adrián "Tato" Mendoza (San Pedro)

3° Fernando "Palomo" Corvalan (San Pedro)

4° Lucas Cardoso (San Pedro)

5° José Espindola (San Pedro)

Ganadores Sprint especiales: Lucas Cardoso - Ignacio Pisani - Federico Ojeda (Pergamino) - Estanislao Genoud - Mateo Quintana (San Nicolás) - José Luis Pereyra.-

Próximo programa: Sábado 3 de Junio 2017.-



ROMÁN M. BACA

Circulo de Periodistas Deportivos de San Pedro

www.elclasicosanpedrino.com.ar

MTB Y RURAL BIKE

RESULTADO DE CARRERA DE MOUNTAIN BIKE 25/05/2017 EN CHACABUCO



MAXIMILIANO BARBETTI SE LLEVO LA PRIMER FECHA DEL CAMPEONATO



SE LLEVO A CABO EL FERIADO POR EL 25 DE MAYO, LA PRIMERA FECHA DEL CAMPEONATO "DESAFÍO AL PARQUE MUNICIPAL DE CHACABUCO" ORGANIZADA POR LA AGRUPACIÓN CICLISTAS UNIDOS DE CHACABUCO, QUE SE DISPUTO EN EL DIFÍCIL CIRCUITO DE 10 KM DE EXTENSIÓN, TRAZADO EN LAS INMEDIACIONES DEL PREDIO, CON LA PARTICIPACIÓN DE CICLISTAS LOCALES Y DE LA ZONA.

LA JORNADA, QUE CONTO CON EL AUSPICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO Y LA FISCALIZACIÓN DE GASTÓN BRANDAN, DE LA ASOCIACIÓN CICLISTA JUNINENSE, SE DESARROLLO CON COMPETENCIA DE CATEGORÍAS POR EDADES, QUE SE DISPUTARON EN DISTINTAS DISTANCIAS.



A PESAR QUE EL DÍA NO SE PRESENTABA EN LAS MEJORES CONDICIONES CLIMÁTICAS, SE PRESENTO UN ACEPTABLE NUMERO DE CICLISTAS, QUE NO QUISIERON PERDERSE ESTE PRIMER COMPROMISO DEL CAMPEONATO, QUE CONTARA CON 3 FECHAS Y AQUEL CORREDOR QUE NO COMPITA EN AL MENOS 2 COMPETENCIAS NO PODRÁ PARTICIPAR POR LOS PREMIOS FINALES.



AL FINALIZAR EL CERTAMEN, HABRÁ REMERAS Y PREMIOS EN EFECTIVO PARA EL CAMPEÓN DE CADA CATEGORÍA Y COPAS PARA LOS 3 PRIMEROS



EN LA COMPETENCIA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA CATEGORÍA ELITE, LA VICTORIA LE CORRESPONDIÓ AL BRAGADENSE MAXIMILIANO BARBETTI.



LOS RESULTADOS POR CATEGORÍA FUERON LOS SIGUIENTES:



CATEGORÍA DEBUTANTES:



1º LESPADE, CARLOS - C. CASARES

2º PORTA, CARLOS - R. PÉREZ

3º IARIA, CARLOS - CHACABUCO

4º DILORENSO, ANÍBAL - LINCOLN

5º HARIZTHANDY, NICOLÁS - JUNÍN



CATEGORÍA: MÁSTER C1



1º GAMBELLA, GUILLERMO - ZARATE

2º CIERI, JAVIER - CHACABUCO

3º YAÑEZ, JUAN - BRAGADO

4º DI PIERRO, SANTIAGO - CHACABUCO

5º LAMADRID, RENE - CHACABUCO



CATEGORÍA: MÁSTER C2



1º CAJALES, JOSÉ - ALBERTI

2º MILLARES, RUBEN - BRAGADO

3º CARBIA, RUBEN - BRAGADO

4º MAURO, CARLOS - CHIVILCOY

5º MARTOS, CARLOS - JUNÍN



CATEGORÍA: MÁSTER D1



1º DEMICHELIS, MARIO - R. PÉREZ

2º MÉNDEZ, JUAN - BRAGADO

3º VOLPINI, ROBERTO - CHACABUCO

4º AGUILAR, HUGO - G. ARENALES

5º LENCINA, JUAN - LOS TOLDOS



CATEGORÍA: MÁSTER D2



1º LOZANO, OSCAR - BRAGADO

2º GIMÉNEZ, NÉSTOR - JUNÍN

3º FERNÁNDEZ, RAÚL - BRAGADO

4º CUIÑA, MIGUEL - V. TUERTO

5º GRACIANO, HÉCTOR - CHIVILCOY



CATEGORÍA: DAMAS A



1º ARCE, MARIANA - CHIVILCOY

2º VILLARRUEL, SILVINA -

3º CAVAGNA, NOEMI - CHACABUCO

4º GODOY, MICAELA - SALTO

5º BRANDAN, NATALIA - S. PEDRO



CATEGORÍA: DAMAS B



1º GÓMEZ, LAURA - R. PÉREZ

2º ITURRALDE, CLAUDIA - S. PEDRO



CATEGORÍA: MÁSTER A1



1º AIUTTO, NICOLÁS - CHIVILCOY

2º PRIETO, GUSTAVO - CHACABUCO

3º DE LAUDO, RUBEN - CHACABUCO



CATEGORÍA: MÁSTER A2



1º FORGARAL, ARIEL - CHIVILCOY

2º SOUBELET, ROBERTO - BRAGADO

3º LOBOSCO, GASTÓN - CHACABUCO

4º MONTES, DANIEL - CHIVILCOY



CATEGORÍA: MÁSTER B1



1º FUENTES, GUSTAVO - CHIVILCOY

2º ÁVILA, DANIEL - LUJAN

3º SIMONE, DANIEL - CHACABUCO



CATEGORÍA: MÁSTER B2



1º CONTE, HUGO - ZARATE

2º PREZIOSO, ROBERTO - BRAGADO

3º PALAZZO, HUGO - CHIVILCOY

4º DAVANT, HUGO - BRAGADO

5º CINELLI, FERNANDO - CHIVILCOY



CATEGORÍA: ELITE



1º BARBETTI, MAXIMILIANO - BRAGADO

2º VÁZQUEZ, GASTÓN - 25 DE MAYO

3º BRAVO, CESAR - BRAGADO

4º SASSONE, MATÍAS - BRAGADO

5º BAJAC, JUAN - LUJAN



PRÓXIMA COMPETENCIA: 16/07/2017

Informe Rubén Delauro

Tandil, 14/may/2017

CAMPEONATO BONAERENSE DE DESCENSO



En horas de la tarde del pasado Domingo, se disputo la segunda fecha del Campeonato Bonaerense de Descenso en Tandil. El escenario fue el Cerro de la cruz donde las nuevas modificaciones en el circuito fue el comentario del fin de semana debido a su alta peligrosidad. Fueron casi 60 los valientes que se animaron a desafiar la veloz y rocosa pista ya que los días previos de pruebas algunos debieron desertar por distintos inconvenientes como accidentes y problemas mecánicos.

El ganador de la jornada fue uno que no estaba en los papeles pero si que prometía… el joven local Mario Corsi Piña. Con un tiempo de 1m11s617/100 logrado en la segunda manga. Ver Resultados

La organización estuvo a cargo de Radikal Eventos Deportivos con el auspicio de Carpas 3H, Lo de Rosa, Marcovecchio Compound, Light Studio Deluxe, Sidernet hierros y Badie Desing

La próxima fecha a disputarse el 24 de septiembre sumara puntos para el ranking Argentino