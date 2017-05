1ª FECHA CAMPEONATO SINSACATENSE DE MTB

Diego Patinó en el Sinsacatense

Rural Bike - 8.5.2017 - Sinsacate, Córdoba

150 pedalistas pusieron en marcha el torneo del norte cordobés

Diego Patina ganó la clasificación general y la categoría Elite en la primera fecha del Calendario Sinsacatense, Carolina Maldonado hizo lo propio en Damas.

Con la organización de la Municipalidad de Sinsacate, se llevó a cabo en dicha localidad, la primera fecha de tres, competencia que fue fiscalizada por FACIMO.

Con poco más de ciento cincuenta pedalistas entre mayores y niños, vio la luz la primera fecha.

La jornada comenzó pasadas las 10 de la mañana con los más chicos, que en sus distintas categorías Bacterias, Microbios, etc. Fueron dándole color a una competencia que en su plato fuerte fue muy atractiva y competitiva.

#CalendarioSinsacatense se pone en marcha los mas chicos en la primera fecha, el plato fuerte hará un circuito de 14 kms que lo recorrerán en 5 oportunidades. Una publicación compartida de InfoBiker (@info_biker) el 7 de May de 2017 a la(s) 7:25 PDT

El circuito constaba de poco más de 13 kilómetros, con el mismo lugar de salida de siempre (plaza departamental), se salía en busca del camino Real donde luego de 5 kilómetros se ingresaba a un campo lugareño para continuar adentro siempre sobre tierra firme con algunos vados que l daban un atractivo importante. Saliendo del campo en donde se giró en “U” hasta empalmar nuevamente con el camino Real, luego se retornaba hasta la línea de salida para girar a la derecha en una linda pendiente en busca del sendero que continuaba en repecho importante, para luego bajar lo que se había subido pero más corto. Curca contra curva se bajó muy rápido haciendo de él un circuito muy técnico y adrenalínico. Luego de la salida del sendero, se bajaba, luego se giraba por sobre la Municipalidad para finalmente pasar por la línea de meta.

Con los más chicos coronados y desparramados durante todo el circuito para ver a quienes dieron un verdadero espectáculo, comenzaron las Damas Promocionales, quien resultó vencedora Silvia Ibarra, entre los Menores 10 y 11 años el vencedor fue Matias Quinteros, Cadetes 12 y 13 años el ganador fue Maximiliano Moyano, todos ellos salvo Menos (hicieron solo sendero ) giraron en dos oportunidades solo la parte ruralera.

Luego si, y sin más excusas vino el plato fuerte, largando en dos tandas distintas lo hicieron Juveniles 14 a 16 años, Master C y D, Varones Promocionales que cumplieron 3 giros a todo el recorrido. La segunda tanda fue Master A, B y C, Juveniles 17 y 18 años, Damas A y Elite que lo hicieron en 4 oportunidades.

Los de punta no tardaron en agruparse y llevar todo el mismo ritmo bien demoledor, de manera de seleccionar el grupo dejando a los corredores más fuertes adelante, que son los que terminaron disputando la carrera.

Patina seleccionó pasada la segunda vuelta, quedando ya en la segunda posición Mauro Flores y tercero Juan Lezcano que finalmente quedaron ubicados en esa misma posición en la clasificación. En el circuito (sendero), Diego Patina les estiraba la diferencia ya que él realizó el paso por el sendero más prolijo que sus seguidores, subiendo firme y bajando muy cómodo, logrando quedarce con la primera fecha de una competencia que tendrá el próximo 28 de mayo la segunda fecha y que acumula puntos para el final de campeonato.

Entre las Damas la vencedora fue Carolina Maldonado (Trek) en una muy tarea disputando la competencia también con algunos hombres que le hacían sentir el rigor de la competencia, pero que no tuvieron la menor idea que Carolina no dejaría nada para sí, sumado a su gran momento y experiencia ya que entrena en la zona los dejó boca abierta a más de uno.

Pasó una nueva fecha del Sinsacatense, dejando claro el dominio de dos grande corredores como Diego Patina y Carolina Maldonado, se bajó la bandera de un campeonato que finalizará el 2 de Julio con la tercera fecha.