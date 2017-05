RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 24.4.2017 - Buenos Aires y Neuquén

Carreras en Lanús, Lomas, Cerro Bayo, San Nicolás, San Pedro y Garín

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Lanús, Lomas, San Pedro, Cerro Bayo, San Nicolás y Garín.

San Nicolás, 23/abr/2017

FEDERICO OJEDA SUBIÓ A LO MÁS ALTO DEL PODIO EN SAN NICOLÁS

Luego de ser suspendida por cuestiones climáticas, finalmente se realizó el homenaje a los Veteranos y Caídos en la guerra de Malvinas el domingo pasado, 23 de abril, en la sede del Club Ciclista San Nicolás, organizado por la Sub Comisión de Ciclismo.

La concurrencia de pedalistas superó las espectativas de los organizadores, ya que asistieron al evento casi 170 ciclistas de 300 km a la redonda. Destacando que en la categoría Promocionales y Master “B” tuvo 64 inscriptos, siendo este el número record para la misma en la pista Roberto “Poto” Enrico. Como ya es costumbre, debido al éxito rotundo, los organizadores aumentaron el número de clasificados para Master “C”; Promocionales y Master “B”.



Antes de comenzar con la competencia de fondo, el nuevo presidente del club, Cristian Albornoz, entregó un diploma a los representantes del Centro de Veteranos de San Nicolás con motivo del homenaje que se estaba llevando a cabo.

La Sub Comisión de Ciclismo, conjuntamente con la Comisión Directiva del Club Ciclista San Nicolás, agradecen a todos los participantes por su presencia y felicitan a cicilstas y público en general por el correcto comportamiento deportivo lo que hizo que el evento haya sido una verdadera fiesta.

Las próximas competencias serán los días 1 de Mayo “Gran Premio José Velázquez” y el 21 de mayo de 2017.

INACTIVOS MENORES DE 45 AÑOS.

1- Lucas Dundic….……………..Salto

2- Santiago Fontanini…….….Esperanza

3- Maximiliano Colzani……...Colón

4- Santiago Diaz…………………San Nicolás

5- Mateo Quintana…………….San Nicolás.

INFANTILES

2009-2010

1- Benjamin Turdo……V tuerto

2- Joaquín García……..San Nicolás

3- Tiziano Rearte……..Colón

4- Hernán Frutos…….Carcaraña

2007-2008

1- Bautista Nichea………..San Nicolás

2- Magalí Velázquez…....San Nicolás

3- Sebastián Albornoz…..Villa Constitución

4- Juan Chieza………….…..Victoria.

5- Federico Velázquez….San Nicolás.

2003-2004

1- Ulises Velázquez……San Nicolás.

2- Facundo Genoud……...San Pedro

3- Bautista Leguizamón…Salto.

MASTER “C” e INACTIVOS MAYORES DE 45 AÑOS.

1- Rubén Gonzalez….…Zarate.

2- Gustavo Sampo….….Bell Ville.

3- Néstor Varela…………Arrecifes.

4- Mario Giuliano……….Arequito.

5- Néstor Machi………...C. Sarmiento

6- Marcelo Flores……...Salto.

MASTER “D” Y DAMAS

1- Néstor Machi………..C. Sarmiento

2- Ricardo Bustos………Rosario.

3- Andrea Guenzi……..Rafaela.

4- Carla Grillo……………San Nicolás

5- Juan Valori……………San Nicolás

PROMOCIONALES Y MASTER “B”

1- Mariano Manzo………....San Pedro.

2- Emanuel Grosso………....San Nicolás.

3- Leonardo Vera…………...Colón

4- Carlos Giuliani…………....San Pedro.

5- Adrian Mendoza………..San Pedro

6- Federico Corsich………..Victoria

7- Marcelos Goncebate.…chivilcoy

ELITE, SUB 23, MASTER “A” Y JUNIOR.

1- Federico Ojeda…………..Pergamino

2- Luciano Pereyra………...Rosario

3- Fernando Fazzolari….…Santa Fe

4- José Paz …………………..San Pedro.

5- Emanuel Grosso………..San Nicolás.



Informe CCSN

Lomas de Zamora, 23//abr/2017



MASTER – E – 1 – y – E – 2

1ª MORENO - Miguel Ángel

2ª PEREZ - Rodolfo

3ª VARA – Oscar

4ª VALERGA – Carlos Bernardo

5ª MARINO – Cayetano



MASTER – D – 1 – y – D – 2 –

1ª GALAN – Alberto Victorino

2ª HAEDO – Juan Carlos

3ª ALMIRON – Ramón Roque

4ª VELLUTATO – José Luis

5ª PEREZ – José Domingo

MASTER – D – 2 –

1ª HAEDO – Juan Carlos

2ª ALMIRON – Ramón Roque

3ª PEREZ – José Domingo



PROMOCIONALES –

1ª GUERRA – Ariel Alejandro

2ª ZUNINO – Leonardo David

3ª CARRIZO – Nicolás Fabián

4ª PENAS – Emiliano Luis

5ª DE BONA – Luis

SPRINT – INTERMEDIO

1ª DAZZAN – Tomas Emanuel

2ª GUERRA – Ariel Alejandro



MASTER – C – 1 – C – 2 – y – DAMAS –

1ª REYNA – Waldemar Osvaldo

2ª SANTINI – Juan José

3ª RUBIANES DELGADO – Nelson Raúl

4ª BAZAN – Jorge

5ª FILARDI – Jorge Osvaldo

MASTER – C – 2 –

1ª REYNA – Waldemar Osvaldo

2ª SANTINI – Juan José

3ª RUBIANES DELGADO – Nelson Raúl

DAMAS –

1ª PREZIOSO – María Alejandra

2ª SAPONARA – Elisa Marcela

3ª SECCA – Cristina



MASTER – A – y – B –

1ª DAZZAN – Benito Alfredo

2ª YUNG – Juan Manuel

3ª TALLARICO – Roberto Alejandro

4ª DE GIORGIO – Jorge Marcelo

5ª OREJUELA – Daniel Aníbal



ELITE – y – SUB 23 –

1ª MONTES – Miguel Ángel

2ª REYBAUD – Claudio Gustavo

3ª JUAREZ – Ney Martin

4ª LOPEZ – Juan Pablo

5ª VARGAS - Francisco

Informe Carlos 'Lobo' González

Lanús CLASIFICACIÓN 15/04/2017

(Próxima fecha 22/04/2017)



MASTER E1

1° MARINO CAYETANO (LANÚS)

2° VALERGA CARLOS (LOBOS)

3° VARA OSCAR (ADROGUE)

4° MORENO MIGUEL (MAGDALENA)

5° AIMAR JUAN (PADUA)

MASTER E2

1° PALACIOS ÁNGEL (EZEIZA)

2° DEL VALLE MENENE (MUNRO)

3° FERNANDEZ ERNESTO (LANÚS)

4° AGUIAR PAIS GUALBERTO (CABA)

5° TREJO MIGUEL (J.C.PAZ)



MASTER D2

1° QUINTANA HECTOR (CITY BELL)

2° ACUÑA JUAN (S. JUSTO)

3° ALMIRON RAMON (CITY BELL)

4° PEREZ JOSE (MORENO)

5° DUARTE MARIO

MASTER D1

1° VELLUTATO JOSE (CABA)

2° GALÁN ALBERTO (CALZADA)

3° HERMIDA JORGE (CABA)

4° PEREZ ELMO (LONGCHAMPS)

5° CHAAR JOSE (ITUZAINGÓ)



PROMOCIONALES

1° SOSA JUAN (LANÚS)

2° ZICAVO JONATHAN (LANÚS)

3° GARCIA RODRIGO (CAPITAL)

4° PALAVECINO RODRIGO (LANÚS)

5° ESQUIVEL RODOLFO (S. MIGUEL)

6° PENAS EMILIANO (LOMAS)

7° PRADO EBER (GLEW)

JUVENILES

1° ESQUIVEL RODOLFO (S. MIGUEL)

2° PANOZZO BRANDON (GLEW)



MASTER C1

1° DAZZAN BENITO (QUILMES)

2° VARELA NESTOR (ARRECIFES)

3° FILARDI JORGE (CAPITAL)

4° FREDES OMAR (RANCHOS)

5° BATIZ GERARDO (LA PLATA)



MASTER C2

1° DAZZAN BENITO (QUILMES)

2° FILARDI JORGE (CAPITAL)

3° BATIZ GERARDO (LA PLATA)

4° CALDERON FERNANDO (MORENO)

5° PEDRAZA OSCAR (DON TORCUARTO)

6° ROMERO LEONARDO (J.C.PAZ)

DAMAS

1° PREZIOSO MARIA (ITUZAIGO)

2° GREVE CRISTINA (CORRIENTES)

3° SAPONARA ELISA (MORENO)

MASTER B

1° YOUNG JUAN (CHASCOMÚS)

2° RAMUNDO ALEJANDRO (ADROGUE)

3° BASUALDO CRISTIAN (S.PEDRO)

4° DE GIORGIO JORGE (L. DEL MIRADOR)

5° OREJUELA DANIEL (QUILMES)

6° GONCEBATE MARCELO (CHIVILCOY)

7° BELVEDERE MAXIMILIANO (LA PLATA)

INFANTILES

Participaron:

• FARIS SALVADOR (2008)

• DE PRESSA ANTONELLA (2009)

• DE PRESSA MATIAS (2005)

• RODRIGUEZ CATALINA (2013)

• MAIDANA LUCA (2012)

• AYALA MATEO (2005)

• DELGADO SOFIA (2006)

• ROMERO AXEL (2006)

• ROMERO ARIEL (2003)

• PASCUAL SANTIAGO (2009)

• PASCUAL AGUSTIN (2012)

• MIRANDA CIANA (2011)

• OVIEDO LAUTARO (2008)

• QUINTANA JOEL (2011)

• OREJUELA IGNACIO (2008)

• RIOS LAZARO (2009)

• DE GIORGIO MAXIMO (2015)



LIBRE

1° CORSARO GASTON (LANÚS)

2° DONADIO SEBASTIAN (CAPITAL)

3° FABEIRO MARIANO (LANÚS)

4° POLDI SEBASTIAN (LA PLATA)

5° JUAREZ NEY (LANÚS)

Info. Lanús Cicles Club

San Pedro, 22/abr/2017

Lluvia en localidades vecinas, clima nublado, fresco y amenazante, con algunos toques de llovizna, se disputo el sábado en el atractivo Circuito Panorámico del Oeste, una nueva fecha organizada por Pro Ciclismo San Pedro y donde Agustín Basualdo, familiarizado a estar en el podio, puso, ahí sobre la raya luego de mantener una escapada junto a 10 ciclista, el golpe de gracia y festejar la victoria en la competencia principal; Ganaron también: Mauricio Beretta, Roberto Gómez (Capilla del Señor), Carlos Villa (Derqui), Jorge Gallo (Pergamino), José R. Paz (San Pedro) y estas fueron las clasificaciones de todas las categorías realizadas.





PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS



1° Mauricio Beretta

2° Mario Fabrizio

3° Claudio Rodríguez

4° Juan Maceli

5° Guillermo Muraca



MASTER “D”



1° Roberto Gómez (Capilla del Señor)

2° Jorge Cannata (San Pedro)

3° Rubén Morales (San Pedro)

4° Oscar Artigues (San Pedro)

5° Juan Carol (San Antonio de Areco)



INFANTILES



Participaron: Pablo Guerra – Patricio Sierra - Kevin Guerra – Mauro Banegas – Gonzalo Paz – Fantino Giuliani – Miguel Azurmendi - Justin Giuliani – Laureano Cardoso – Renata Paz – Mateo Mendoza – Ana Mendoza – Emilio Morales.-



MENORES



1° Carlos Villa (Derqui)

2° Jorge “Galgo” Torrens (San Pedro)

3° Alan Gentileza (Zárate)

4° Lautaro Chipolini (San Pedro)

5° Braian carro (San Pedro)



MASTER “C” y Mayores



1° Jorge Gallo (Pergamino)

2° Rubén “Pillo” González (Zárate)

3° Néstor “Chicho” Varela (Arrecifes)

4° Jorge Cogliati (Rosario)

5° Daniel Boaglio (San Pedro)



Ganador Sprint especial: Jorge Gallo (Pergamino)



MASTER “B”



1° José Ramón Paz (San Pedro)

2° Mario Garibaldi (San Pedro)

3° Cristian Basualdo (San Pedro)



PROMO Y MASTER “A”



1° Agustín Basualdo (San Pedro)

2° Germán Broggi (Chacabuco)

3° Juan Pablo Villarruel (San Pedro)

4° Fernando “Palomo” Corvalan (San Pedro)

5° Mariano Bianchi (Capitán Sarmiento)



Ganadores Sprint: Cristian Monzón (San Pedro) – Federico Raboso (Salto) – Javier Azurmendi (Capilla del Señor) – Federico Ojeda (Pergamino) – Agustín Basualdo (San Pedro) – Edgardo Berasaluce (Colon) – Rubén Mallada (Zárate) y premio Lenitivo a Adrián Haesler (San Nicolás).-

Informe Román Baca

16-04-2017 GARIN

MUY BUENA JORNADA CON MAS DE 20 CHICOS Y 150 CORREDORES CADA DIA UN POQUITO MAS PARA GARIN

PROXIMA CARRERA DIA21-05-2017

CLASIFICACION DIA 16-04-2017 GARIN

DEBUTANTES

1°MARIANO ROLDAN---MERLO

2°ALAN BEREIRO---CAPITAL

3°ALAN GENTILEZA---ZARATE

4°DIEGO DUARTE---CAPILLA DEL SEÑOR

5°LUIS BARRETO---CASTELAR

MASTER “E”

1°RICARDO CORTIÑAS---DEL VISO

2°SOLIS VILLORDO---URUGUAY

3°CALO DE GREGORIO---TIGRE

4°CARLOS DUTTO---HURLINGHAN

5°GERMAN VITALE---ESCOBAR

6°RAMON VERON---SAVIO

MASTER “D”

1°JORGE HERMIDA---CAPITAL

2°MIGUEL MANZO--- 3 DE FEBRERO

3°JOSE CARBAJAL---CAPITAL

4°CARLOS GOSELLA---OLAVARRIA

5°ROBERTO GOMEZ---CAPILLA DEL SEÑOR

INFANTILESIL

PARTICIPARON CON GRAN ENTUSIASMO MAS DE 20 CHICOS ¡!!

PRISILA BALMACEDA--B VISTA—

JULIETA GUERRA..MATHEU

LAUTARO BERAZALUCCE..GARIN

THIAGO CARDOZO…PILAR

ANTONELLA DE PRESSA…ITUZAINGO

SANTIAGO ALBARRACIN…HURLINGHAM

LAUTARO HERMOSI…PILAR

LEANDRO GUERRA…MATHEU

ABRIL GALINDEZ…PILAR

AGUSTIN BARRETO..CASTELAR

ALEJO LISERRA..GRAN BOURG

TOBIAS TOMERO…J C PAZ

AXEL ROMERO—J C PAZ

ARIEL ROMERO…J C PAZ PAZ

FACUNDO CISNEROS-..J C PAZ LEONEL MAÑANI…V BOSCH

FRANCISCO MIRANDA…LOMA HERMOSA

CARLOS LOAIZA-..ALBERTI

ROMAN GOROSITO…MERCEDES

AGUSTIN DUARTE..GRAN BOURG

MASTER “C” “C”1°ANTONIO NESCI…ADROGUE

2°JUAN JOSE SANTINI…LOMAS DEL MIRADOR

3°RIBEN MANFRIDA…S A ARECO

4°VICTOR BARCALA..-NAVARRO

5°FABIAN ARNAUDIN---TIGRE

PROMOCIONALbr> 1°HECTOR MARTIN HERRERA…RODRIGUEZ

2°FELIPE CALVIÑO---NAVARRO

3°ARIEL GUERRA—MATHEU

4°AMIR KRYWINOK—MORENO

55°EMILIANO GONZALEZ—GRAN BOURG

MASTER “B”

1°JOSE PAZ---CAMPANA

2°ARIEL DOMINGUEZ---HURLINGHAN

3°ARMANDO ALMIA—CAMPANA

4°FABIO GLASER—ZARATE

5°FERNANDO VERON---MORENO

6°ROBERTO FERNANDEZ---SAN JUAN

ELITE-SUB 23-MASTER “A”

1°GASTON BALMACEDA---B VISTA

2°JUAN ANAQUIN ..-B VISTA

3°GUSTAVO COLMAN---TORTUGUITAS

4°MARTIN ZARATE---SAN MIGUEL

5°LUIS MAÑANI---V BOSCH

GRACIAS A TODOS POR ESTAR¡!!

INFORMACION: MIRTA RAURA

JUAN CARLOS MANAGUA

MTB Y RURAL BIKE

Cerro Bayo 22 y 23/abr/2017

GACETILLA PRENSA CAMPEONATO ARGENTINO DESCENSO CERRO BAYO 2017



Santiago De Santiago bate todos los records y se consagra nuevamente campeón de descenso nacional al vencer en el circuito Kamikaze en el cerro Bayo.

Lo acompañaron en el podio el Mendocino Jerónimo Paez y el Barilochense Pablo Seewald.





Los pasados 22 y 23 de Abril el Cerro Bayo volvió a ser sede de la competencia más importante de la temporada, el campeonato Argentino de descenso.



Luego de casi 10 años de ausencia en uno de los circuitos más reconocidos del país, más de 140 corredores de toda la Argentina se hicieron presentes para disputar el titulo nacional sobre el circuito Kamikaze.



Los días jueves y viernes los competidores pudieron disfrutar de entrenar con las condiciones perfectas que se obtienen en el otoño patagónico; piso húmedo y agarre perfecto en un recorrido trabajado hasta el mínimo detalle.



El día Sábado por la mañana se disputaron los entrenamientos oficiales hasta las 1330hs; horario en el que las clasificaciones dieron inicio.



En la previa a la competencia existían varios candidatos a llevarse el primer lugar de la categoría Elite, la más fuerte de la modalidad.



Por un lado estaba el Mendocino Jerónimo Paez que debutaba en esta categoría en un Argentino pero el campeón Argentino Juvenil 2016 y nada menos que Subcampeón Panamericano Elite 2017.



Desde Córdoba llegaba Santiago De Santiago, el corredor con más títulos nacionales en este deporte y campeón Elite 2016.



Pablo Seewald de Bariloche, volvía a competir en Argentina luego de estar viviendo en Europa desde hace tres años cuando se fue como campeón Elite.



Jeremias Maio y Alexis Goenaga ambos de Córdoba completaban la lista de los cinco candidatos a ganar la Elite.



La clasificación confirmo lo que se preveía; los tiempos iban a estar muy cerrados entre los corredores de la Elite y la Master A2. Mientras que muchos candidatos en otras categorías como Valentin Ricca en Juveniles, Oscar Pelegrina en Master B y Gonzalo Gajdosech marcaban una gran diferencia con sus seguidores.



El Domingo amaneció con un día soñado para un cierre de competencia, sol, humedad en el suelo y una gran convocatoria de público que se acerco al Cerro Bayo para poder disfrutar de este importante evento.



Luego de algunas bajadas para afinar los últimos detalles y entrar en calor dio inicio a las finales de todas las categorías.



Francisco Tomas Bello era el ganador de la categoría Master, al igual que Maria Jose Angulo en la categoría Damas que por lo exigente del circuito no contaban con más participantes en sus categorías.



Oscar Pelegrina de Neuquen nuevamente se consagraba campeón Argentino en la categoría Master B relegando en segundo lugar a Matias Kennedy de Bariloche, uno de los corredores que más ha avanzado en el deporte en el último tiempo.

Gaston Lara de Neuquen cerraba el podio Master B.



En la Master A2 había una importante cantidad de competidores y candidatos a podio. Hernan Tortti actual campeón Argentino estaba presente para defender el título, Martín “Cepi” Raffo campeón Panamericano 2016 quería repetir el titulo logrado en el 2010 en este lugar, mientras que Javier Santiago llegaba de Tucumán con todas las ganas de volver a coronarse campeón.

Ganando la clasificación del Sábado y con un excelente 2017 estaba el más rápido habitualmente de la Master A2, el Barilochense Marcos Mallmann.



El tucumano Javier era tercero con una muy buena bajada pese a no estar en su momento de más dedicación en la modalidad, Raffo era el anteúltimo en descender y luego de estudiar una línea que pocos elite realizaban tomo el riesgo que le permitió sacar una pequeña diferencia con la que se consagró campeón Argentino relegando en segundo lugar al otro Barilochense Marcos Mallmann que pese a tener una muy buena bajada no logro superar a Raffo.



Jorge Monzón de Chile sigue siendo un habitué de las competencias en Argentina y pese a que no podía ser consagrado campeón nacional realizo una excelente competencia ganando tanto la clasificación como la final. Marcos Casella de Bariloche era segundo en ambas instancias y de esta forma se consagraba campeón nacional, al ser el primer Argentino en la clasificación.

Roberto Lazo también de Chile obtenía en tercer lugar en la competencia pero al ser un campeonato nacional finalmente el segundo y tercer lugar detrás de Casella fueron para Guillermo Mancino de Mendoza y Luis Castillo de Tucumán.



Gonzalo Gajdosech de San Rafael Mendoza dejo de ser la promesa del DH para convertirse en la realidad. Con solo 16 años este corredor logro el noveno lugar de la general además de llevarse ampliamente su categoría.

Santiago Garcia de Bariloche lo acompaño en el segundo lugar, mientras que Lucas Jerez fue tercero de Ushuaia.



Otro San Rafaelino cumplió con las expectativas. Valentin Ricca nuevamente se consagró campeón nacional Juveniles con una amplia diferencia por sobre Felipe Moyano de Córdoba y Matias Dominguez de Agua de Oro. Sin dudas que Valentin será un gran candidato al pasar de categoría en el futuro.



El plato fuerte del día era la Elite. Pablo Seewald había sido el más rápido en la clasificación, mientras que Santiago De Santiago era segundo.

Jeremias Maio había sido tercero y Jeronimo Paez con una caída sexto.



Con el paso de los últimos 10 corredores el primer lugar iba cambiando, Alexis Goenaga tenia un problema mecánico pero era el más rápido hasta que Jeronimo Paez bajaba la barrera de los dos minutos cincuenta y se ubicaba primero con un tiempo que parecía imposible de mejorar.

Jeremias Maio no tenia su mejor bajada y no le alcanzaba para destronar al Mendocino.

Solo faltaban los últimos dos corredores en pista, Santiago De Santiago y Pablo Seewald y Jeronimo Paez era el líder.

El “Zapaio” de Cruz del eje llegaba a la meta y por 90 centesimas era más rápido que Jeronimo lo que hizo estallar a un público Cordobés fervientes por ver nuevamente al Santi en lo más alto.

Faltaba solo un corredor y se definía el campeonato 2017. Pablo Seewald al pasar la meta mostraba tener algún problema mecánico en su transmisión y solo lograba más un tercer lugar en la categoría.



Así cerro un nuevo campeonato Argentino fiscalizado y avalado por la FACIMO (Federación nacional de ciclismo de montaña) que con el apoyo de la empresa Cerro Bayo S.A, el municipio de Villa La Angostura y la Gobernación de la provincia de Neuquén logró ser una de las mejores competencias de la especialidad en los últimos 10 años.



Con este resultado y las condiciones técnicas del recorrido y la infraestructura de la ciudad se esta trabajando en salir a buscar eventos internacionales para el futuro próximo.



Más info www.ridesrl.com.ar