Ruta, Pista y MTB - 10.4.2017 - Tucumán, Buenos Aires y Córdoba

Carreras en Tafí Viejo, Tandil, Alpa Corral y Lanús

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Tafí Viejo, Tandil, Alpa Corral y Lanús.

Lanús 08/04/2017

(Próxima fecha 15/04/2017)



MASTER E1

1° RAPADO OSVALDO (V. ORTUZAR)

2° LAPETINI JOSÉ (BURZACO)

3° MORENO MIGUEL (MAGDALENA)

4° PAEZ VICTOR (S. JUSTO)

5° VALERGA CARLOS (LOBOS)



MASTER E2

1° PALACIOS ÁNGEL (EZEIZA)

2° FERNANDEZ ERNESTO (LANÚS)

3° DEL VALLE MENENE (MUNRO)

4° LIENDO MIGUEL ÁNGEL (LANÚS)

5° LIMA CARLOS (V. ALSINA)



MASTER D2

1° PEREZ JOSÉ (MORENO)

2° CARBAJAL JOSÉ (CAPITAL)

3° IBARRA JULIO (CASTILLO)

4° QUINTANA HECTOR (CITY BELL)

5° TRIGUEROS RAÚL (CIUDADELA)



MASTER D1

1° GALÁN ALBERTO (CALZADA)

2° HERMIDA JORGE (CABA)

3° GOMEZ ROBERTO (C. DEL SEÑOR)

4° LOPEZ BENITO (V. LOPEZ)

5° ARCE RENÉ (LANÚS)



PROMOCIONALES

1° PRADO EBER (GLEW)

2° PALAVECINO RODRIGO (LANÚS)

3° DOMINGUEZ DIEGO (LOMAS)

4° SOSA JUAN (LANÚS)

5° PANOZZO BRANDON (GLEW)

6° JUAREZ SEBASTIAN (LANÚS)

7° GARCIA RODRIGO (CAPITAL)

8° ESQUIVEL RODOLFO (S. MIGUEL)

JUVENILES

1° PANOZZO BRANDON (GLEW)



MASTER C1

1° LOMBARDO FRANCISCO (CAPITAL)

2° SABELIO JORGE (S. A. PADUA)

3° BRIVIO CARLOS (LA PLATA)

4° FIOTI ADRIAN (TEMPERLEY)

5° FARIS GUSTAVO (ADROGUÉ)

MASTER C2

1° LOMBARDO FRANCISCO (CAPITAL)

2° FARIS GUSTAVO (ADROGUE)

3° DAZZAN BENITO (QUILMES)

4° REYNA WALDEMAR (MERLO)

5° CALDERON FERNANDO (MORENO)



DAMAS

1° SAPONARA ELISA (MORENO)

2° GALAN CAROLINA (LOMAS)

3° FRAGA CANDELA (GUERNICA)



MASTER B

1° LEGUIZAMON EDUARDO (R. PEREZ)

2° DI GIORGIO JORGE (L. DEL MIRADOR)

3° OREJUELA DANIEL (QUILMES)

4° BARRETO LUIS (MORENO)

5° YOUNG JUAN (CHASCOMÚS)

6° PUYO MARIO (LA PLATA)

7° LOPEZ ALEJANDRO (LA PLATA)

8° DOMINGUEZ ARIEL (HURLINGHAM)

9° RAMUNDO ALEJANDRO (ADROGUE)

10° GONCEBATE MARCELO (CHIVILCOY)



INFANTILES

Participaron:

• FARIS SALVADOR (2008)

• PIMIENTA ALEX (2008)

• RODRIGUEZ CATALINA (2013)

• QUINTANA JOEL (2012)

• RIOS LAZARO (2009)

• LAUTARO (2009)

• FRANCISCO (2011)



LIBRE

1° GOMES JUAN (TIGRE)

2° PALLARES NICOLAS (LANÚS)

3° JUAREZ NEY (LANÚS)

4° DEL NEGRO AGUSTIN (R. PEREZ)

5° POLDI SEBASTIAN (LA PLATA)



Info. Lanús Cicles Club

MTB Y RURAL BIKE

Tafí Viejo, Tucumán

Campeonato Tucumano XR #2, Tafi Viejo, 09.04.2017



Se disfrutó en Tafí Viejo. Como dijimos al inicio del día, para hoy no esperábamos lluvias pero tampoco que el circuito estuviera seco, se achicó bastante el circuito con respecto al recorrido original pero disfrutamos de un XR de total pedaleo, barrero como aquí nos gusta y nos divierte.



A pesar de la temporada de lluvia, la Familia Biker Tucumana salió con todas las pilas a disfrutar del deporte del domingo, todavía el frío no se hace presente por lo que las carreras en nublado son un deleite para el calor al cual estamos acostumbrados.



Se largó como siempre en horario, las 11.00 hrs era la hora señalada para la partida de los Pro y Master Pro que fueron abriendo el circuito, las demás categorías mayores de 1 minuto. Se canceló la doble subida a la hostería para evitar embotellamientos y largamos directamente al viaducto.



Los primeros en llegar fueron los menores, seguidos de algunos infantiles, entre ellos se coló el primero de las categorías mayores de Master Pro, Jorge Biazzo que relega al Cheo Hernandez a segundo lugar en la general, ambos ganadores en sus categorías, Master Pro y Pro respectivamente.



Muchas sonrisas por todos lados, mucha alegría, muchos comentarios y mucha charla, el circuito de Tafí Viejo de puro pedaleo XR siempre sirve para estas ocaciones, con poco más de 290 bikers que le pusieron todas las pilas sacamos adelante una nueva fecha del campeonato, uno de los más prestigiosos del país.



Desde temprano estaba todo armado para recibir a los bikers, desde temprano se comenzaron los preparativos para los asados bikers domingueros, si bien el circuito era a 1 sola vuelta, largaban todas las categorías juntas por lo que había que tener todo preparado para la vuelta de los corredores que recorrieron un tiempo de 1 hora 15 minutos para los 34km de recorrido. También comenzaron a correr las hamburguesas y chorizos en la triple carpa que ahora tiene zona VIP con sillas y mesas, 2 parrillas y muy buena onda en la atención con los mejores precios.



Ahora a descansar un poco, se vienen semana santa y @riopinto y de ahí a disfrutar de una nueva fecha del XCO Tucumano, muy posiblemente en el clásico circuito y recorrido de San Pedro de Colalao el 07.05.



Y finalmente alguien le dijo a Mariana Casadey por donde era el circuito??? Si había que seguir derecho o no???



Como siempre los esperamos para seguir pedaleando en Mayo para seguir disfrutando de este gran deporte, junto a la familia y amigos.





