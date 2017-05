XXI PANAMERICANO DE MTB

Catriel es bicampeón Panamericano

Mountain Bike - 2.4.2017 - Paipa, Boyacá (Colombia)

Catriel saborea su segundo oro panamericano

Gran jornada de cierre para Argentina, 2 oros y un bronce.

El entrerriano Catriel Soto se consagró bicampeón panamericano de MTB en Paipa, Colombia y completó una gran jornada para la delegación argentina.

Al título logrado por el biker del Mondraker Primaflor español hay que sumarle el oro en Damas Sub 23 que obtuvo Luciana Roland y el bronce que alcanzó Agustina Apaza en la competencia de Damas Elite.

Muy cerca de acceder al podio, a sólo metros, terminó Gonzalo Artal que debió conformarse con el 4º puesto en la Sub 23 de varones.

domingo 2/abr/2017 - El certamen continental de MTB disputado en Paipa, Boyacá, llegó a su fin y Argentina logró tres medallas más en la jornada de clausura.

La primera gran noticia llegó de la mano de la tunuyanina Luciana Roland, quien lideró de punta a punta la prueba de Damas Sub 23 y festejó el título por delante de las representantes de Colombia y México, que la acompañaron en el podio.

El festejo de la mendocina Luciana Roland apenas conquistado el #oro Sub-23 #panamericanoMTB pic.twitter.com/xlSuSGMpPs — InfoBiker (@infobiker) April 2, 2017

En segundo turno compitieron las Damas Elite y allí hubo una nueva medalla para el equipo albiceleste, la jujeña Agustina Apaza terminó en el 3º puesto luego de una prueba muy cambiante que se definió sobre el final en favor de Erin Huck (USA), quien superó a Daniela Campuzano, la mexicana que venía de 4 medallas de oro al hilo.

La prueba de Sub 23 de varones fue la única que no sumó medallas para Argentina, el ganador fue Gerardo Ulloa (México), quien superó a José Marques (Brasil) y a Santiago Mesa (Colombia), a poco menos de 40 metros del cafetero apareció el cordobés Gonzalo Artal, quien hizo una muy buena carrera pero no pudo alcanzar la medalla de bronce.

El final del certamen, volvió a ser una fiesta para Argentina, como hace un año en Catamarca el "Cacique" Catriel Soto logró la medalla de oro, abrió ventaja en el inicio de la prueba y la mantuvo hasta el final, pese al asedio de los brasileños Henrique Avancini y Luis Cocuzzi, quienes finalizaron 2º y 3º respectivamente.

Un circuito acorde a las exigente de los bikers que llegaron hasta Paipa y un público que se volcó masivamente hacia las competencias para darle un marco único, como sólo Colombia puede ofrecer.

1-4-2017 Otra jornada con cuatro medallas para el combinado nacional, una de la mano del XCO y tres del DHI.

sábado 1/abr/2017 - La primera competencia del día fue la de Damas Junior donde la cordobesa Julieta Sainz fue medalla de plata, el podio además contó con la presencia de las mexicanas Monserrat Rodríguez y Fatima Hijar, que fueron 1ª y 3ª respectivamente.

Francisca Chieza Bachey, también presente en la prueba, completó el recorrido en su primera experiencia en la categoría.

Mas tarde fue el turno de los varones Juveniles, el título se lo llevó el favorito, el chileno Martín Vidaurre, que tuvo escoltas colombianos con Aranzazu y Zapata.

La delegación argentina era numerosa, el chileciteño Agustín Durán finalizó en la octava posición y fue el mejor argentino, más atrás se ubicaron Francisco Peñalver (17º), Juan Pablo Bonfanti (19º), Joaquín Plomer (30º) y Joaquín Artal (35º).

#PanamericanoMTB XCO Junior Argentinos

8º Agustín Durán

17º Francisco Peñalver

19º Juan Pablo Bonfanti

30º Joaquín Plomer

35º Joaquín Artal — InfoBiker (@infobiker) April 1, 2017

Por la tarde fue el turno de las finales de Downhill, el circuito de 1.8km ubicado en la zona de Vía Palermo exprimió a los riders al máximo y concentró gran cantidad de público.

Entre los argentinos presentes el primero en salir fue Franco Gelada quien no tuvo suerte y sufrió una caída.

Más tarde le siguió Camila Nogueira de gran performance llevándose la medalla de plata en Damas Elite.

Luego salió Valentín Ricca quien tuvo una gran tarde y llegó al tercer escalón del podio logrando la medalla de bronce en Junior.

Por último Gerónimo Páez, logró un tiempazo 1:33:000 y se llevó la medalla de plata en su primer año en Elite.

#panamericanoMTB Jerónimo Paez cruzando la meta y bañándose de Plata. Una publicación compartida de InfoBiker (@info_biker) el 1 de Abr de 2017 a la(s) 7:21 PDT

Este domingo se disputará la final de XCO Damas Sub23 que largará a las 11:00 hs, por su parte las Damas Elite correrán a las 13:00 hs.

En tanto que la final de Sub23 Masculina partirá a las 15:15 y la gran final con la Elite se disputará a las 17:15, siempre hora de Argentina.

viernes 31/mar/2017 - Desde el Hotel Sochagota epicentro del evento, hoy fue un día de gran cantidad de competencias.

Por la mañana a la hora 8:30 (10:30 de Arg.) se dio inicio a la prueba de XCE Eliminator. Fueron de la partida entre los hombres 31 corredores provenientes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Mexico, Uruguay, Guatemala, Rep. Dominicana, Chile y Brasil y 13 en el caso de las damas, las naciones presentes aquí fueron Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile y Brasil, sin presencia argentina en ningún caso.

Entre los hombres el Oro quedó en manos de Santiago Mesa Pietralunga de Colombia, escoltado por Daniel Castillo de Mexico llevándose la medalla de plata, y en tercera colocación obteniendo el bronce Chirstian Andres Lascano de Ecuador. Entre las damas hubo dominio ecuatoriano Michella Molina Arizaga se llevó el oro y Miriam Nuñez Padilla la plata, el tercer escalón del podio fue para Leidy Carolina Vasallo de Colombia.

Por la tarde se llevaron adelante las clasificaciones del Downhill, sobre una pista de 1800 metros ubicada en la zona alta de Paipa. La final es mañana sábado a las 15:00 hs. para todas las categorías.

En tanto en la pista principal se llevaron a cabo las competencias de XCO para las categorías Cadetes, y Masters. Entre los más chicos de nuestro país la suerte no estuvo con ellos. Nicolas Iñigo finalizó 10º en cadetes B, Luciano Gay terminó 13º en Cadetes A, Camila Samsó sufrió una caída (sin consecuencias graves) y debió abandonar.

La primera alegría del día vino de la mano de Pablo Rodriguez quien obtuvo la medalla de Oro en Master C1, culminando una excelente actuación.

Enrique Rojas quien venía liderando en masters B2 tuvo un problema mecánico en su rueda trasera y se retrasó.

Luego en la última tanda del día largaron Masters A1, A2 y B1. Jorge Biazzo culminó en segunda colocación en Master A1 obteniendo la medalla de plata

#PanamericanoMTB Jorge Biazo obtiene la plata en master A1 y Javier Macias bronce en A2 @infobiker pic.twitter.com/UlxTCd4DD7 — Fernando Caballero (@fercaballerocba) March 31, 2017

Claudio Pertile quien lideró las primeras vueltas tuvo inconvenientes y se retrasó hasta el séptimo lugar, remontando de gran manera quedando a escasos metros del bronce en cuarta colocación. Juan Pablo Moya rodó parejo toda la competencia y finalizó octavo.

#panamericanoMTB las medallas del día para Argentina Una publicación compartida de InfoBiker (@info_biker) el 31 de Mar de 2017 a la(s) 4:54 PDT

En tanto en Master A2 Javier “palito” Macías lideró algunas vueltas y luego peleo entre el segundo y tercer lugar, finalmente se llevó la medalla de Bronce.

Para el día sábado por la mañana serán las competencias Juniors damas y varones, y por la tarde las finales del downhill, mucha acción queda por delante.

El Panamericano de MTB ya le entregó la primera medalla a la delegación argentina, plata en la prueba de relevos.

Deportistas de 17 países ya están instalados en Paipa para dar inicio al XXI Campeonato Panamericano de ciclismo de montaña. Representantes de Venezuela, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Argentina, México, Perú y varios más competirán en las disciplinas de XCO, XCR, XCE y DHI en categorías UCI y masters.

Durante la tarde del miércoles se llevó a cabo el congresillo técnico con la presencia de autoridades de la Federación Colombiana de Ciclismo y Delegados de los diferentes países.

La realización de la prueba de relevos fue la que dio el inicio a las competencias. Seleccionados de 7 países fueron de la partida, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, México y Costa Rica. Para esta edición fueron cinco integrantes por equipo y no cuatro como era habitual, el quinto integrante debía ser de las categorías Damas Sub23 o Damas juveniles. El seleccionado nacional puso en línea de partida a Gonzalo Artal, Agustina Apaza, Agustín Durán, Luciana Roland y Catriel Soto.

Durante la hora previa al inicio de la competencia una fuerte lluvia cayó sobre el circuito lo que complicó mucho la adherencia al piso.

Una roce en la partida entre Bruno Martins Lemes de Brasil y Cristian Aranzazu Gómez de Colombia perjudicó a artal mandándolo hasta la quinta colocación en la partida, a partir de ahí fue todo remontada para el team argentino. En la primera vuelta José Ulloa Arevalo de México impuso un ritmo muy fuerte que le permitió a sus compañeros rodar adelante con pista limpia. En la segunda vuelta Agustina Apaza rodaba ya en la tercera colocación descontando a Adriana Rojas quien marchaba segunda. En la tercera vuelta Agustín Durán logro el paso al segundo lugar en la clasificación superando al costarricence María José Segura. Luciana Roland en la cuarta vuelta fue quien tomo la posta y su objetivo era tratar de descontar la mayor cantidad de tiempo. Para la quinta y última Fernando Islas de México salía con una ventaja de 2 minutos 50 segundos sobre Catriel Soto, quien a su vez tenía por detrás a Juan Fernando Monroy de Colombia a solo 18 segundos. En el sector más alejado del circuito el colombiano le descontó al cacique quedando a solo tres segundos de este, pero en la parte final del circuito Catriel puso todas sus fuerzas para terminar en segunda colocación a 1 minuto 7 segundos del mexicano y separándose por 1 minuto y 14 segundos del colombiano.

#PanamericanoMTB Ulloa, Escarcega, Campuzano, Rodriguez, Islas , selección de Mexico festejando la medalla de Oro pic.twitter.com/evpFbsmdbg — InfoBiker (@infobiker) March 30, 2017

#panamericanoMTB podio de Argentina obteniendo la medalla de plata. Una publicación compartida de InfoBiker (@info_biker) el 30 de Mar de 2017 a la(s) 1:59 PDT

La clasificación completa quedó de la siguiente manera:

1º México 1:20:08 hs.

2º Argentina 1:21:15 hs.

3º Colombia 1:22:29 hs.

4º Costa Rica 1:25:56 hs.

5º Chile 1:28:16 hs.

6º Brasil 1:31:17 hs.

7º Venezuela 1:35:23 hs.

#panamericanoMTB la palabra del equipo argentino al bajar del podio @infobiker pic.twitter.com/S942wfvY5X — Fernando Caballero (@fercaballerocba) March 31, 2017

La actividad para el día viernes Arrancará por la mañana a las 10:30 hora de Argentina con el XCE y por la tarde 15:00 será la competencia XCO de masters y cadetes siempre hora argentina.