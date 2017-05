RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 27.3.2017 - Córdoba, La Pampa y Buenos Aires

Carreras en Gral. Acha, Mina Clavero, La Plata, San A. de Giles, San Pedro, Tandil y Lanús

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos La Pampa, Mina Clavero, La Plata, San A. de Giles, San Pedro, Tandil y Lanús.

La Pampa, 25 y 26/mar/2017

Una Vuelta en crecimiento



Este fin de semana en General Acha se disputó una nueva edición de la Vuelta a La Pampa para categorías Damas, Master, Promocionales y Junior convocando a un total de 350 ciclistas de distintos puntos del país.



La categoría Master D y E quedó en poder de José Menchi, quien con un total de 2 horas y 6 minutos se quedó con el título, tras ser 3º en la etapa inicial, logró la victoria en la crono y con el 4º puesto en la etapa del circuito de General Acha le bastó para celebrar.



Entre los Master C, categoría con 60 ciclistas, la clave también estuvo en la contrarreloj, Mario Dauría fue el mejor en el parcial individual y festejó al final de una vuelta en donde fue 2º al principio y 3º en el parcial final.



Por el lado de las damas la chilena Aranza Villalón del Weber Shimano Ladies Power fue la destacada, ganó las 3 etapas, estuvo en las fugas definitorias y repitió el éxito alcanzado en 2016, cuando la prueba se corrió en Toay.



En Junior, el de Maquinchao (Río Negro), Martín Gariglio se alzó con el título, festejó en las 2 etapas de pelotón y pese a resultar 7º en la contrarreloj, logró vencer con apenas 2 segundos de ventaja sobre Franco Orocito.



La categoría Master B fue la única en donde el ganador de la general no consiguió ningún triunfo de etapa, Mariano Salmón del Pelotón Giant, fue 2º en la etapa inicial y 4º en los parciales restantes, sin embargo logró la victoria en la general por un estrecho margen con Gabriel Zamudio.



La general de la categoría Master A y Promocionales, el triunfo quedó en manos de Marcos Rojo, quien tras ser 4º en el primer parcial, ganó la crono con un tiempo de 9:47 para los 8 kilómetros y pasó al frente, en la jornada final si bien apareció 11º en la clasificación, ya tenía la general a su favor.



La 4ª edición de La Vuelta a La Pampa fue una de las grandes pruebas del fin de semana, sigue creciendo y aún le queda mucho por delante.



La Plata, 26/mar/2017

se disputó en el Circuito del Estadio Único de la Cuidad de La Plata sobre la Av.32 la Revancha De Las 200 Millas organizada por la peña ciclista La Saul Morales y La Romero Cycles y fiscalizada por La Asociación Ciclista Regional La Plata .



MÁSTER C Y D

1/BRIVIO, Carlos

2/HAEDO, Juan Carlos

3/CARRUSCA, Alejandro

4/SUAREZ, Jorge

5/BATIZ, Gerardo

6/GALAN, Alberto



MÁSTER B

1/CARRIZO, "Pachi"

2/DAZZAN, Benito

3/OREJUELA, Daniel

4/PUYO, Mario

5/MATEO, Leonardo

6/SANTIN, Cristian



PROMOCIONALES Y JUVENILES

1/HERRERA, Nicolas

2/CASTILLO, Ezequiel

3/SEVILLAN, Leonardo

4/MUTO, Fernando

5/ARIAS, Cristian

6/GARCIA, Lucas



ELITE, SUB23 Y MÁSTER A

1/LANGONI, Diego (Municipalidad Cuidad de Chivilcoy)

2/CORSARO, Gaston (Indubike)

3/DE LA BARRERA, Pablo (Raleigh Nitro)

4/BORRAJO, Anibal (Municipalidad Cuidad de Chivilcoy)

5/GADAY, Julian, (Casco ESCO-Agroplan)

6/VELASQUEZ, Hugo (Municipalidad de Ezeiza)



Informe Marisa

Continua el aferramiento en el primer escalón del podio, luego de la gran paridad en la final de la fecha anterior, entre Lazaro y Agustín, pero este sábado el apropiado resulto Lazaro Villarruel, escoltado por Agustín Basualdo, también metido en la conversación, anduvo "papá" Cristian y para no dejar en inferioridad el Apellido Villarruel, Juan Pablo introdujo el 4to. y los locales coparon el podio de la competencia principal, Denominada: "Homenaje a Juan Domingo Ponce", ciclista de Arrecifes, quien perdiera la vida en un entrenamiento, participe habitual, Master "D" en el Panorámico.

Tarde soleada, especial para presenciar la destacada programación realizada por Pro Ciclismo San Pedro en el atractivo circuito de la entidad, donde además ganaron en las otras categorías: Claudio Rodríguez, en peña Sampedrina; Walter Romasanta, ("D"), Juan Gongora, (Menores) y Néstor "Chicho" Varela ("C") todos Arrecifeños.

Las clasificaciones completas del programa disputado el sábado 25 de Marzo:

PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS

1° Claudio Rodríguez

2° Daniel Chipolini

3ª Iris Veron

4° Guillermo Muraca

5° Raúl Canabal



MASTER "D"

1° Walter Romasanta (Arrecifes)

2° Daniel Di Santo (Pergamino)

3° Raúl Bermajo (Pergamino)

4° Jorge Cannata (San Pedro)

5° Rubén Morales (San Pedro)



INFANTILES

Participaron: Fantino Giuliani - Patricio Sierra (Nogoya) - Catriel Rivero - Mauro Banegas - Laureano Cardoso - Mateo Mendoza.-



MENORES

1° Juan Gongora (Arrecifes)

2° Juan Chirino (Colon)

3° Julio Molina (San Nicolás)

4° Santiago Díaz (San Nicolás)

5° Juan Cruz Grosso (San Nicolás)

Ganador Sprin especial; Santiago Díaz (San Nicolás)



MASTER "C" Y MAYORES

1° Néstor "Chicho" Varela (Arrecifes)

2° Javier Cieri (Chacabuco)

3° Luis Vegetti (Rafaela)

4° José Luis Pereyra (San Pedro)

5° Sergio Rodríguez (Pergamino)

Ganadores Sprint especial: Daniel Boaglio (San Pedro) - Luis Vegetti (Rafaela).-



PROMO - MASTER "A" - MASTER "B"

1° Lazaro Villarruel (San Pedro) FOTO

2° Agustín Basualdo (San Pedro)

3° Cristian Basualdo (San Pedro)

4° Juan Pablo Villarruel (San Pedro)

5° Ignacio Pisani (San Pedro)

Informe Román Baca

Lanús 25/03/2017

(Próxima fecha 01/04/2017)



MASTER E1

1° AIMAR JUÁN (S.A DE PADUA)

2° MORENO MIGUEL (MAGDALENA)

3° VALERGA CARLOS (LOBOS)

4° CHAAR FELIX (NAVARRO)

5° VARA OSCAR (ADROGUE)

MASTER E2

1° FERNANDEZ ERNESTO (V. ALSINA)

2° DEL VALLE MENENE (MUNRO)

3° PALACIOS ÁNGEL (EZEIZA)

4° TREJO MIGUEL (J.C.PAZ)

5° LIENDO MIGUEL (LANÚS)



MASTER D2

1° PEREZ JOSE (MORENO)

2° ALMIRÓN RAMÓN (CITY BELL)

3° CARBAJAL JOSÉ (CAPITAL)

4° RICHARD CARLOS (L. DE ZAMORA)

5° QUINTANA HECTOR (CITY BELL)

MASTER D1

1° GOMEZ ROBERTO (C. DEL SEÑOR)

2° PEREZ ELMO (LONGCHAMPS)

3° GALÁN ALBERTO (CALZADA)

4° BONAFINI ERNESTO (COLON. BS AS)

5° LOPEZ BENITO (V. LOPEZ)



PROMOCIONALES

1° SOSA JUAN (LANÚS)

2° ZICAVO JONATHAN (LANÚS)

3° JUAREZ LUIS (LANÚS)

4° LAUREIRO GERMÁN (BERAZATEGUI)

5° BELEN DIEGO (SUAREZ)

6° ORTELLADO GERMAN (S. TERESITA)

7° GARCIA RODRIGO (CAPITAL)

8° BADANO LEONARDO (C. SARMIENTO)



MASTER C

1° LOMBARDO FRANCISCO (CASEROS)

2° TONLORENZI JOSÉ (MORENO)

3° FIOTI ADRIAN (TEMPERLEY)

4° SABELIO JORGE (S. A. PADUA)

5° FARIS GUSTAVO (ADROGUE)

6° YOUNG DAVID (CHASCOMÚS)

7° ZICAVO CARLOS (LANÚS)

8° BYRNE JORGE (LA PLATA)



DAMAS

1° ROSELLO SOLANGE (LA PLATA)

2° SAPONARA ELISA (MORENO)



MASTER B

1° LEONIS PEDRO (MONTE)

2° FERNANDEZ PABLO (V. ELISA)

3° VILCHEZ DIEGO (S. MIGUEL)

4° CORONEL ALBERTO (AVELLANEDA)

5° GARCIA GUSTAVO (BERAZATEGUI)

6° CABRAL FUENTES (MONTEVIDEO)

7° OREJUELA DANIEL (QUILMES)

8° YOUNG JUAN (CHASCOMÚS)

9° DOMINGUEZ ARIEL (HURLINGHAM)

10° PULIDO DIEGO (S. MIGUEL)



INFANTILES

Participaron:

• FARIS SALVADOR (2008)

• DE PRESSA ANTONELLA (2009)

• AYALA MATEO (2005)

• PIMIENTA ALEX (2008)

• ROMERO AXEL (2006)

• ROMERO ARIEL (2003)

• GALAN IAN (2014)

• RICHARD ETHAN (2015)

• PEREDO MARTINA (2008)

• RIOS LAZARO (2009)

• FREIRE NICOLAS (2013)



LIBRE

1° GARCIA LUCAS (LOMAS)

2° GERMAN LOPEZ (LANÚS)

3° GONZALEZ FERNANDO (LAS FLORES)

4° FABEIRO MARIANO (LANÚS)

5° ALMIRON JOSÉ (LA PLATA)

6° FRANCO MARIO (LOMAS)

7° LEONIS CRISTIAN (MONTE)

8° ANAQUIN JUAN (B. VISTA)



Info. Lanús Cicles Club

San Andrés de Giles, 24/mar/2017

En San Andrés de Giles, el 1-2 para los Esco Agroplan-Los Cascos, Ganó Julián Gaday



La Agrupación Ciclista Gilense, realizó en el circuito del parque municipal de la ciudad de San Andrés de Giles una gran programación con la presencia de 392 ciclistas, de distintos puntos de las provincias de Bs. As, Santa Fé, Entre Ríos y Corrientes, un día especial donde nuevamente la familia del ciclismo dijo presente en Giles.

En la competencia de fondo para Elite, Sub 23 y Master A, con 82 ciclistas en el punto de partida, y sobre una distancia de 90 minutos de carrera desde el inicio comenzaron los piques y los hombres tratando de hacer fugas las cuales todas fueron controladas, luego de la hora de carrera se comenzó a sentir el fuerte tren de marcha los pedalistas comenzaron a sentir el esfuerzo y a desertar de la competencia, se llegó al sprint final masivo donde en una ajustada definición los hombres del Esco Agroplan-Los Cascos Julián Gaday aventajó a su compañero Juan Martín Boldú mientras que el hombre del ciudad de Chivilcoy Norberto Oviedo trepó al tercer escalón del podio.

Master D 1

1° Roberto Gómez; 2° Adalberto Acuña; 3° Mario Demichelis, 4° Miguel Moreno; 5° Juan Carlos Dadiego

Master D 2

1° Miguel Moreno; 2° Miguel Manzo; 3° Juan Carlos Dadiego

Debutantes

1° Sergio Costa; 2° Osvaldo Basso; 3° Alan Aliendro; 4° Damián Coronel; 5° Franco Prieto

Infantiles

2011/12

1° José Migueles; 2° Thiago Cardozo; 3° Julieta Guerra

2009/10

1° Manuel Rivero; 2° Antonella Depresa; 3° Mirko López, 4° Felipe Galván; 5° Matías Acuña

2007/08

1° Malena Aliendro; 2° Ramiro Migueles; 3° Federico Velázquez; 4° Ramiro Herrera; 5° Valentino Vera.

2005/06

1° Lautaro Eizmendi; 2° Maximiliano Fuchs; 3° Goran Dundic; 4° Santiago Gruñieiro; 5° Franco Novgorosky.

2003/2004

1° Santiago Estevez; 2° Facundo Cisneros; 3° Lucio Formigo; 4° Santiago Villoso; 5° Genaro Huergo.

Master C

1° Jorge Gallo; 2° Néstor Pellegrino; 3° Marcelo Flores; 4° Rubén Manfrida; 5° Pedro Marcellini

Damas

1° Daiana Moretini; 2° Elisa Saponara; 3° Ana Arce

Promocionales

1° Diego Navas; 2° Cristian Basualdo; 3° Fernando Verón; 4° Juan Manzour; 5° Facundo Fernández

Master B

1° Cristian Basualdo; 2° Alejandro Ramundo; 3° Martín Garrocho; 4° Nelson Carrizo; 5° Diego Pulido

Master A

1° Martín Flores; 2° Gerónimo Broggi; 3° Diego Seivane

Elite y Sub 23

1° Julián Gaday – Esco Agroplan-Los Cascos; 2° Juan Martín Boldú – Esco Agroplan-Los Cascos; 3° Norberto Oviedo – Ciudad de Chivilcoy; 4° Federico Ojeda – JEA Construcciones Pergamino; 5° Adrián Gariboldi – Bragado Cicles-SAT; 6° Darío Pagliarisi – Team Junin.



Cobertura : Entre Ruedas y Pedales – José Luis Achetta

MTB Y RURAL BIKE

Mina Clavero, 26/mar/2017

7° Edición de Vuelta Altas Cumbres / National Championships XCM UCI 2017



Este fin de semana se llevó a cabo en Mina Clavero, por los cordones montañosos de las cumbres mas altas de Córdoba, la séptima edición de esta carrera de mountain bike diseñada para todas las edades, preferencias y niveles de entrenamiento, por ser la más desafiante e intimidatoria la han catalogado como “la carrera más dura del calendario de ciclismo montaña”. Contó la presencia de más de 1.413 corredores provenientes de todas las provincias Argentinas, de Uruguay, Paraguay y Estados Unidos. Participaron equipos oficiales de las marcas de ciclismo VENZO, GT, TREK, IMPERIAL CORD, FUJI, OLMO, RALEIGH, TOP MEGA y de Escuelas de ciclismo de todo el país y de bikers representantes panamericanos y olímpicos.



Este año nuevamente se realizó el Campeonato Argentino Marathon XCM con puntaje UCI denominado National Championships XCM UCI 2017 en la distancia de 120 km, quienes fueron los primeros en largar un pelotón de 52 caballeros y 7 damas y seguidamente lo hicieron las categorías VAC CHALLENGE +30, +40, y +50 con 173 caballeros y 9 damas puntualmente desde las 8 hs desde el Casino de Mina Clavero, pasando por la localidad de Ambul, desde donde luego largaron a partir de las 10 hs. los ciclistas que participaron en la distancia de 82 km. Los bikers de las categorías Menores y Promocionales, cuya distancia fue de 35 km, largaron desde el Hotel La posta del Qenti en la Ruta 34 en plena Pampa de Achala, para culminar todos los participantes en Mina Clavero.

La Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO) estuvo presente coordinando juntamente con los Orgenizadores de la prueba, Deportistas de Aventura, cada instancia de esta competencia. Desde las 10 hs del día sábado los competidores estuvieron acreditándose en la sala Vip del Casino de dicha localidad, quienes tuvieron la posibilidad además de visitar una Expo de marcas de productos vinculados al ciclismo, además de una carrera participativa gratuita para niños en la que participaron muchísimos pequeños bikers. A partir de las 14 horas comenzaron las charlas previstas con la presencia de Ignacio Gili y su equipo de Nutricionistas asesoraron cómo alimentarse y afrontar la duras exigencias de la Vuelta Altas Cumbres, luego a las 18 horas la Prof. Elisa Lapenta hablo sobre Entrenamiento y finalizando la jornada a las 19:30 hs con la charla técnica informativa a cargo de los organizadores del evento con la presencia de las autoridades Municipales de Mina Clavero el Intendente Sr. Claudio Manzanelli, Secretaria de Deportes Norma Serrano y de Turismo Bárbara Amarillo.

El día domingo, el primero en llegar a la meta fue el mendocino GERMAN DORHMANN del equipo TOP MEGA, quien obtuvo el título de Campeón Argentino en la especialidad Marathon XCM recorriendo una distancia de 120 k en un tiempo de 4 horas 6 minutos 06 segundos. La primera dama en arribar, en la distancia de 120 km fue la marplatense LOURDES TRUFO del Equipo RALEIGH marcando un tiempo de 4 horas 55 minutos 28 segundos. Ellos fueron también los ganadores del premio PUERTO ESPECIAL DE MONTAÑA, los primeros en llegar al punto más alto del recorrido y recibieron el premio en efectivo de la Agencia Córdoba Deportes y la Inscripción gratuita a la Epica Atacama, con la asistencia durante toda esa competencia de GMax.

En la distancia de 82 km los ganadores de la prueba fueron de la ciudad de Tres Arroyos Buenos Aires MATÍAS MAGGIORA del equipo TREK con un tiempo 2 horas 49 minutos y la cordobesa MARIELA BRIZUELA del Equipo TREK en un tiempo de 3 horas 27 minutos 39 segundos

La entrega de premios comenzó a las 17 horas en la explanada del Casino de Mina Clavero y estuvieron presentes el Intendente de Mina Clavero Claudio Manzanelli, el Sr. Jorge Pratolongo Vocal del Directorio de la Agencia Córdoba Deportes y el Dr. Diego Tomaselli de la Agencia Córdoba Turismo, quienes hicieron la entrega a los ganadores de todas las categorías que participaron en la prueba ciclística.

Ver Resultados

Informe Vuelta Altas Cumbres

Tandil, 26/mar/2017

11º edición de la competencia de Ciclismo Rural Escuela Granja organizada por el Tandil Cicles Club

Participaron 149 competidores y los ganadores de las clasificaciones generales fueron Claudio Martinez (Necochea) y Patricia Gorosito (25 de Mayo).

El Tandil Cicles Club agradece a los competidores, colaboradores, Directora Prof. Jorgelina Preciado; Cooperadora y comunidad educativa de la EEAM (Escuela Granja).

Ver Resultados



Alfredo Adrián Riva

TANDIL CICLES CLUB