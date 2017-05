RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 21.3.2017 - Mendoza y Buenos Aires

Carreras en Lomas, San Nicolás, Garín, Tunuyán y Lanús

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Lomas, San Nicolás, Garín, Tunuyán y Lanús.

Lomas de Zamora, 19/mar/2017



MASTER: E1 – E2

1ª PEREZ - Rodolfo

2ª MORENO - Miguel Ángel

3ª AIMAR - Juan Natalio

4ª VALERGA - Carlos Bernabé

5ª PAEZ - Víctor Horacio



MASTER: D1 – D 2

1ª HAEDO - Juan Carlos

2ª MANZO - Miguel

3ª ALMIRON - Ramón Roque

4ª BELLOC - Jorge Héctor

5ª LARGHERO HUNZIKER - Héctor

MASTER: D2

1ª HAEDO – Juan Carlos

2ª MANZO – Miguel

3ª ALMIRON – Ramón Roque



PROMOCIONALES

1ª NATALE – Daniel Ezequiel

2ª STRAUCH – Jorge Luis

3ª PISSINIS – Leandro

4ª CALVIÑO – Felipe

5ª LAUREIRO – Germán



MASTER: C1 – C2 – y – DAMAS

1ª LEONIS – Pedro

2ª AVACA – Mario Ricardo

3ª PELLEGRINO – Néstor Horacio

4ª DAZZAN – Benito Alfredo

5ª IRIBERRI – Ricardo Mauricio

MASTER: C2

1ª LEONIS – Pedro

2ª AVACA – Mario Ricardo

3ª DAZZAN – Benito Alfredo

DAMAS

1ª JOBSE – Daniela Romina

2ª PEREYRA – Anahi Estela

3ª ALLIEGRO – Alejandra



MASTER: A – y – B

1ª DE GIORGIO – Jorge Marcelo

2ª TALLARICO – Roberto Alejandro

3ª MANCO – Daniel

4ª CASAVIEJA – Carlos

5ª CARRIZO – Nelson Fabián

SPRINT – INTERMEDIO

1ª MANCO – Daniel

2ª LEDESMA – CHRISTIAN Heriberto



ELITE – y – SUB

1ª ARONE – Claudio Marcelo

2ª LOPEZ – David

3ª CUEVAS – Adalberto Tomas

4ª D’AQUILA SILVA – Nahuel Omar

5ª CORDERO – Gastón Ariel

SPRINT – INTERMEDIO

1ª GADAY OROSCO – Julián

2ª SARACENI – Alejandro Fabián

Informe Carlos 'Lobo' González

19/03/2017 GARIN

RURAL BIKE

1°FACUNDO LOPEZ---ESCOBAR

2°PABLO ARRIOLA---SAN MIGUEL

3°SILVIO KACHUCA---SAN MIGUEL

4°ROBERTO RODRIGUEZ---ESCOBAR

MASTER “E”

1°IRINEO VILLORDO ---URUGUAY

2°RICARDO CORTIÑA---DEL VISO

3°GERMAN VITALE---ESCOBAR

4°CARLOS BALAGUER---V. ROSA

5°JULIO ARTESANA--- J C PAZ

DEBUTANTES

1°MARIANO ROLDAN ---MERLO

2°ELIAS OBORSKI---J C PAZ

3°ALAN GENTILEZA---ZARATE

4°ALAN BAREIRO ---CAPITAL

5°HERNAN PONCE---TIGRE

6°DIEGO DUARTE—CAPILLA DEL SEÑOR

MASTER “D”

1°ROBERTO GOMEZ---CAPILLA DEL SEÑOR

2°JORGE HERMIDA---ESCOBAR

3°ROLANDO ROMERO---MASCHWITZ

4°SEGUNDO GOMEZ---LOS POLVORINES

5°MIGUEL LOPEZ---SAN MARTIN

6°RAMON JUAREZ---LOS POLVORINES

PROMOCIONAL

1°IGNACIO PISANI---SAN PEDRO

2°ARIEL GUERRA---MATHEU

3°EMILIANO GONZALEZ---GRAND BORUD

4°GUSTAVO COLMAN---TORTUGUITAS

5°RAUL MARTINEZ---LOS POLVORINES

6°FERNANDO CARREÑO---GRAND BOURD



INFANTILES

JULIETA GUERRA/MATHEU— THIAGO CARDOZO/PILAR— ALBA VITALE/ESCOBAR

LEANDRO GUERRA/MATHEU— MORELLA ROSS/ALBERTI— TOBIAS ROMERO/SAN MIGUEL— AXEL ROMERO/J C PAZ—

AGUSTIN BARRETO/CASTELAR

FABRICIO PITARO/SAN MIGUEL---

ARIEL ROMERO/J C PAZ

AGUSTIN DUARTE/GRAND BOURD

MASTER “C”

1°ANTONIO TONLORENCI---MORENO

2°RUBEN MANFRIDA---ARECO

3°DANIEL AVILA ---POLVORINES

4°JUAN JOSE SANTINI---LINIERS

5°ROBERTO GOMEZ---CAPILLA

MASTER “B”

1°DIEGO VILCHEZ---B VISTA

2°FERNANDO BOAGLIO---SAN PEDRO

3°FABIO GLASER---ZARATE

4°NORBERTO AZURMENDI---CAPILLA

5°ALEJANDRO HUENUPAY---HURLINGAN

ELITE-SUB 23-MASTER “A”

1°BRIAN TORRES---B VISTA

2°JUAN JOSE PAZ---SAN PEDRO

3°DIEGO GONZALEZ---J C PAZ

4°RODOLFO ESQUIVEL ---BICIMANIA

5°JUAN ANAQUIN---B VISTA

INFORMACIÓN: MIRTA RAURA / JUAN CARLOS MANAGUA

San Pedro, 18/mar/2017

La participación en las pruebas del sábado organizadas por Pro Ciclismo San Pedro en el Circuito Panorámico del Oeste, fue de 115 corredores de distintos lugares de la provincia, como así también de Santa Fe, quienes brindaron un espectaculo de muy alto nivel, más el clima que permanecio durante toda la jornada y una final entre dos Sampedrinos, Lazaro Villarruel, Agustin Basualdo; Agustin Basualdo, Lazaro Villarruel, para pasar y repasar varias veces el Foto finish y convincentes, proclamar la paridad del 1er. lugar en la clasificación de la competencia de fondo.

Todas las posiciones del 18 de Marzo

MASTER "D"

1° Daniel Disanto (Pergamino)

2° Rubén Morales (San Pedro)

3° Jorge Cannata (San Pedro)

4° Raúl Bermejo (Pergamino)

5° Ramón Mondinali (San Pedro)

PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS

1° Daniel Chipolini

2° Juan Maseli

3° Claudio Rodríguez

4ª Iris Verón

5° Raúl Canabal

INFANTILES

Participaron: "Manolo" Rivero - Fantino Giuliani - Manuel Grosso Vidal.-

MASTER "C" Y MAYORES

1° Jorge Gallo (Pergamino)

2° Miguel Machi (Capitán Sarmiento)

3° Pedro Marcelini (Coón)

4ª Daiana Moretini (Rafaela)

5° Rubén "Pillo" González (Zárate)

MASTER "B"

1° Diego Rossie (San Lorenzo)

2° Rubén Mayada (Zárate)

3° Oscar Carrizo (Zárate)

PROMOCIONAL Y MASTER "A"

1ros. Lazaro Villarruel-Agustin Basualdo (San Pedro)

3° Alberto Pereyra (Rosario)

4° Federico Ojeda (Pergamino)

5° Mariano Bianchi (Capitán Sarmiento)



ROMÁN M. BACA

Circulo de Periodistas Deportivos de San Pedro www.elclasicosanpedrino.com.ar

Lanús, 18/03/2017

(Próxima fecha 25/03/2017)



MASTER E1

1° MORENO MIGUEL (MAGDALENA)

2° AIMAR JUÁN (S.A DE PADUA)

3° VARA OSCAR (ADROGUE)

4° VALERGA CARLOS (LOBOS)

5° CHAAR FELIX (NAVARRO)



MASTER E2

1° CHAAR FELIX (NAVARRO)

2° FERNANDEZ ERNESTO (V. ALSINA)

3° PALACIOS ÁNGEL (EZEIZA)



MASTER D2

1° ALMIRÓN RAMÓN (CITY BELL)

2° CARBAJAL JOSÉ (CAPITAL)

3° IBARRA JULIO (CASTILLO)

4° DUARTE MARIO (BELGRANO)

5° LARGHERO HECTOR (LOMAS)



MASTER D1

1° GUZMAN OSCAR (LA PLATA)

2° VELLUTATO JOSÉ (CABA)

3° GALÁN ALBERTO (CALZADA)

4° GOMEZ ROBERTO (C. DEL SEÑOR)

5° BONAFINI ERNESTO (COLON. BS AS)



PROMOCIONALES

1° ESQUIVEL ANTONIO (S. MIGUEL)

2° ZANZOTTERA DIEGO (C. SARMIENTO)

3° ZICAVO JONATHAN (LANÚS)

4° JUAREZ LUIS (LANÚS)

5° GARCIA RODRIGO (CAPITAL)

6° PANOZO BRANDON (GLEW)

7° GUERRA ARIEL (MATHEW)

8° OJEDA CARLOS (LOMAS)



JUVENILES

1° ESQUIVEL ANTONIO (S. MIGUEL)



MASTER C1

1° FARIS GUSTAVO (ADROGUE)

2° DAZZAN BENITO (QUILMES)

3° SABELIO JORGE (S. A. PADUA)

4° CARRUSCA ALEJANDRO (LA PLATA)

5° FREDES OMAR (RANCHOS)



MASTER C2

1° FARIS GUSTAVO (ADROGUE)

2° DAZZAN BENITO (QUILMES)

3° IRIBERRI RICARDO (CAMPANA)

4° BATIZ GERARDO (LA PLATA)

5° CALDERON FERNANDO (MORENO)

6° GARCIA ALEJANDRO (CAP. DEL SEÑOR)

7° GUTIERREZ RICHARD (MORENO)



DAMAS

1° SAPONARA ELISA (MORENO)

2° JOBSE DANIELA (BERAZATEGUI)

3° PEREYRA ANAHÍ (CORDOBA)



MASTER B

1° OREJUELA DANIEL (QUILMES)

2° CARRIZO NELSON (BERAZATEGUI)

3° YOUNG JUAN (CHASCOMUS)

4° RAMUNDO NORBERTO (ADROGUE)

5° CABRAL FUENTES (MONTEVIDEO)

6° DOMINGUEZ ARIEL (HURLINGHAM)

7° PULIDO DIEGO (S. MIGUEL)

8° RIOS MARCELO (A. KORN)

9° GOMEZ DIEGO (QUILMES)

10° MACIEL GUILLERMO (LA PLATA)



INFANTILES

Participaron:

• FARIS SALVADOR (2008)

• MIGUELES RAMIRO (2007)

• DE PRESSA MATIAS (2005)

• DE PRESSA ANTONELLA (2009)

• ACUÑA MATIAS (2009)

• LOPEZ MIRCO (2009)

• GUERRA LEANDRO (2007)

• GUERRA JULIETA (2012)

• RODRIGUEZ FACUNDO (2005)



LIBRE

1° MONTES MIGUEL (ALBERTI)

2° TORRES MATIAS (LA PLATA)

3° OGAS ANDRES (GLEW)

4° BERNARDONI ADRIAN (LANÚS)

5° GARCIA LUCAS (LOMAS)



Info. Lanús Cicles Club

MTB Y RURAL BIKE

Tunuyán, 19/mar/2017

10º Desafío Tunuyán 2017 Rural Bike