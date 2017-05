97ª VOLTA A CATALUNYA - UCI WORLD TOUR

La semana de Valverde

Carretera - 26.3.2017 - Catalunya

Alejandro Valverde en el podio final de La Volta. Foto: La Volta.

El murciano del Movistar fue el gran dominador de La Volta 2017.

El vencedor de la 97a edición de la "Volta" Ciclista a Catalunya, el murciano Alejandro Valverde (Movistar Team), ha cerrado de la mejor manera posible una carrera que ha dominado de principio a fin, sumando la victoria de etapa en el séptimo y último día de la carrera, una rápida jornada de 138,7 kilómetros con salida en Barcelona y llegada en la misma capital catalana después de hacer 8 vueltas al tradicional circuito de Montjuïc.

La etapa ha estado marcada por un grupo de 22 escapados que se ha destacado en los primeros compases de la jornada, camino el Alt de Ullastrell (2ª categoría). En este grupo estaba el ganador de la clasificación de los esprints intermedios, el francés Pierre Rolland (Cannondale-Drapac), y otros corredores de nivel como Jakob Fuglsang (Astana) y el catalán Jordi Simón (Soul Brasil), que han llegado a los 4 minutos de ventaja y han entrado destacados al circuito final.

En el circuito, quienes más han resistido han sido el ganador en este mismo circuito en 2013, Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), y el australiano Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe), que no han cedido hasta que los grandes favoritos han empezado a moverse en las últimas dos vueltas a Montjuïc. Los ataques de un Team Sky que se quería deshacer de la gran pérdida de ayer con Geraint Thomas y posteriormente Chris Froome, que ha pasado destacado el último paso por meta, sin embargo, no han sido exitosos.

Los que han llegado a la recta de meta con unos segundos de ventaja han sido el irlandés Dan Martin (Quick Step) y el líder de la carrera, un Alejandro Valverde (Movistar) que ha demostrado su velocidad para sumar su tercer triunfo de etapa en esta "Volta" Ciclista a Catalunya después de los conseguidos en La Molina y Lo Port. De este modo, el murciano, que ya se había llevado antes la victoria final en la carrera catalana, ha demostrado ser el amo y señor de la carrera, que ha ganado con 1 minuto y 3 segundos de ventaja respecto a Alberto Contador (Trek-Segafredo) y 1 minuto y 16 segundos con su compañero Marc Soler, ganador de las clasificaciones de mejor joven y mejor catalán, siendo la gran revelación de la "Volta" Ciclista a Catalunya.

"La verdad es que mis sensaciones durante todo el día han sido muy buenas. Hoy el tiempo ha sido fantástico, la etapa era corta y el equipo ha estado genial controlando esta escapada tan grande. Al final, sabía que Dan Martin atacaría en aquel punto porque ya lo había hecho otras veces. He salido a por él, y como no nos hemos entendido del todo bien hemos empezado el esprint más lentos que los perseguidores, de forma que he ganado por los pelos", ha explicado Valverde sobre la etapa final.

El murciano ha admitido que, "sinceramente, no me esperaba estos resultados. Sabía que estaba bien, sobre todo en los entrenamientos que había hecho en Andorra la última semana, pero venía de un mes entero sin competir contra otros rivales con más ritmo de competición. Me planteé ir día a día, sin más, pero las sensaciones han ido mejorando. La "Volta" Ciclista a Catalunya es una cursa que me encanta y siempre lo intento hacer bien", ha cerrado Valverde comentando su victoria final.



Impey el más rápido en Reus - 25/3/2017



El sudafricano Daryl Impey (Orica-Scott) ha sido el vencedor de la 6ª etapa de la "Volta" Ciclista a Catalunya, una jornada de media montaña de 189,7 kilómetros entre Tortosa y Reus donde un grupo de tan sólo 33 corredores ha llegado destacado a la línea de meta. Entre ellos, no estaba el que era el segundo clasificado de la carrera, todo un Chris Froome (Team Sky), que se ha cortado en el descenso del primer puerto de la jornada y ha terminado llegando a la línea de meta con más de 26 minutos perdidos.

Ha sido en el Alt de Bot (3ª categoría), en el kilómetro 29,3 de etapa, cuando la carrera se ha revolucionado. En concreto, en su descenso, estrecho y revirado, que ha colocado el gran grupo en fila india y ha provocado que se acabara rompiendo en tres pedazos una vez el terreno ha vuelto a estar plano. El triple vencedor del Tour de Francia Chris Froome y sus compañeros de equipo se han encontrado, de repente, cediendo un minuto con el grupo del líder, una distancia que han mantenido hasta que, 70 kilómetros después, han cedido en su lucha hasta acabar perdiendo 26 minutos y 36 segundos en la línea de meta.

De este modo, Froome perdía su segundo puesto y deja al catalán Marc Soler (Movistar Team) como tercer clasificado de la carrera. El joven de Vilanova i la Geltrú cede 1 minuto y 6 segundos respecto a su compañero Alejandro Valverde, que tiene la carrera muy bien encaminada antes de la jornada final en Barcelona, ??mientras que Alberto Contador (Trek-Segafredo) es segundo a 53 segundos del murciano.

Justamente el madrileño ha sido el único de probar de atacar en el selectivo Alt de la Musara (1ª categoría), que se coronaba a 35 kilómetros de la línea de meta, pero nada ha podido evitar la llegada en grupo. Ni siquiera el ataque en los últimos kilómetros de los italianos Alessandro De Marchi (BMC) y Dario Cataldo (Astana), que han sido atrapados en la misma recta de meta de Reus. Allí, el rápido Impey ha superado el competitivo líder Valverde y al campeón francés Arthur Vichot (FDJ).

"Ha sido un día muy duro, muy rápido", explicó el líder Valverde, máximo favorito a llevarse una victoria general en la 97ª edición de la "Volta" Ciclista a Catalunya que ya había conseguido el año 2009. "Nosotros hemos tenido todo el equipo delante y ha habido mucha colaboración. Mañana es un día complicado, pero no debería haber problema para mantener el liderato", ha cerrado, optimista.

Valverde reinó en Lo Port - 24/3/2017



Alejandro Valverde (Movistar) se ha consolidado como el dominador de esta 97a edición de la "Volta" Ciclista a Catalunya después de ganar su segunda etapa, esta vez en la jornada reina, 182 kilómetros entre Valls y el selectivo ascenso a Lo Port, en el Mont Caro, que volvía a la "Volta" por tercera vez 26 años después y lo ha hecho con un gran espectáculo que ha servido al murciano para distanciar a Chris Froome (Team Sky), Alberto Contador (Trek-Segafredo) y el anterior líder, Tejay Van Garderen (BMC), a quién Valverde ha sacado el liderato.

La etapa ha sido muy rápida, demostrando la tensión de los corredores ante esta etapa que se esperaba decisiva. Hasta la llegada del Alt de Fatxes (2ª categoría), en el kilómetro 62 de etapa, no se ha consolidado la escapada del día, un grupo de 15 ciclistas formado por importante escaladores como Robert Gesink (LottoNL-Jumbo), Rafael Valls (Lotto-Soudal), Robert Kiserlovski (Katusha-Alpecin), Pierre Rolland (Cannondale-Drapac) o Dario Cataldo (Astana).

Sus posibilidades de luchar por la victoria se han desvanecido cuando, en la zona entre los esprints especial de El Perelló y Deltebre, en una zona expuesta el viento, un pelotón liderado por los equipos Movistar, Trek-Segafredo y Team Sky ha tensado la carrera en busca de abanicos, que en parte se han conseguido a pesar de no descolgar a ningún favorito. A pesar de ello, esto ha favorecido que la subida final fuera selectiva después de una cursa intensa.

Ha sido Movistar Team quien ha dominado la subida final a pesar del ataque inicial de Alberto Contador (Trek-Segafredo). Marc Soler ha hecho toda una exhibición de fuerza que le ha servido para consolidar su condición de mejor joven de la carrera y colocarse cuarto en la clasificación general, y ha seleccionado la llegada de manera brillante para que su líder rematara al mismo Contador y a Chris Froome (Team Sky) con 13 segundos de ventaja.

De este modo, Valverde comanda la general de la carrera catalana a dos días de su desenlace. Cuenta con 21 segundos sobre el triple vencedor del Tour de Francia Chris Froome (Team Sky) y 47 sobre Alberto Contador (Trek-Segafredo). Para el murciano, que ya se llevó la victoria a la carrera catalana en 2009, ahora hay que "ir día a día, porque son los otros que tienen que recortar".

"Ha sido un día espectacular para nosotros, y al final yo lo he podido rematar. Hemos estado muy atentos en la zona del viento, y en la subida final ya le he dicho a Rubén Fernández y Marc Soler que pusieran el ritmo al máximo, porque me notaba con buenas piernas. Sólo he tenido que calcular mi distancia y lanzarme hacia meta", ha explicado Valverde en la línea de meta.

Bouhanni se desquitó en Igualada - 23/3/2017



Nacer Bouhanni (Cofidis) ha sido el vencedor de la cuarta etapa de la "Volta" Ciclista a Catalunya, finalmente disputada en un recorrido acortado de 136,1 kilómetros entre Montferrer e Igualada, en el que el paso por el Turó del Puig (2ª categoría) a 13 kilómetros por el final ha añadido emoción a la resolución de la etapa, con algunos de los grandes favoritos moviéndose para intentar arañar segundos al líder Tejay Van Garderen (BMC).

Después de realizar el control de firmas en Llívia, los corredores se han desplazado a Montferrer en coches para empezar la etapa, en una decisión tomada de acuerdo con el jurado internacional de la carrera, la organización y representantes de los equipos, los corredores y el orden público ante la nieve que caía a la salida.

Finalmente, se ha vuelto a ver un inicio de etapa muy disputado, con 30 kilómetros de constantes ataques hasta que José Gonçalves (Katusha-Alpecin), Martijn Keizer (LottoNL-Jumbo), Matteo Bono (UAE Team Emirates), Diego Rubio (Caja Rural-Seguros RGA) y Juan Francisco Osorio (Manzana-Postobón) se han consolidado como la escapada del día. El colombiano Osorio ha sido quien más ha resistido hasta el pie del Turó del Puig.

El puerto final, al que se ha llegado después de unos kilómetros de alto ritmo por parte de los equipos Lotto-Soudal y Cofidis, pensando en el esprint final, ha habido varios ataques que han seleccionado el pelotón, haciendo que cediera todo un favorito para hoy como el campeón alemán André Greipel.

A pesar de ello, el movimiento que ha puesto todo el mundo alerta ha sido el del mejor joven de la carrera, Marc Soler (Movistar Team), al empezar el descenso, un ataque que ha sido seguido por su compañero de equipo Alejandro Valverde, Chris Froome (Team Sky) y la joven promesa francesa David Gaudu (FDJ). Aun así, finalmente, han sido atrapados y han propiciado una llegada masiva final en que Bouhanni, que había ganado dos etapas a la pasada edición de la carrera, ha batido al vencedor del primer día en Calella, el italiano Davide Cimolai (FDJ).

"Estuve muy frustrado de no poder ganar el primer día, pero hoy estoy muy orgulloso de haberme llevado el triunfo", ha destacado el francés, que en Calella fue superado por un final muy apretado decidido por photo-finish. Y si este jueves ha habido una llegada masiva, mañana viernes llega la temida llegada en altura de Lo Port, que a buen seguro será decisiva por la resolución de esta 97a "Volta" Ciclista a Catalunya.

Valverde impuso su clase - 22/3/2017



El murciano Alejandro Valverde (Movistar) ha sido el ganador de la tercera etapa de la "Volta" Ciclista a Catalunya, con 188,3 kilómetros empezados en Mataró y acabados en la estación de La Molina (1ª categoría), donde se ha subido dos veces tras superar la Cima Peris de este año, el Alt de Toses, también de primera categoría, en la primera de las dos llegadas en altura de la carrera.

Ben Hermans (BMC) comenzaba el día como líder después de que el jurado internacional de la carrera decidiera a primera hora de la mañana sancionar con 1 minuto al equipo Movistar al completo por las reclamaciones hechas en la contrareloj por equipos. Con todo, el belga cedía ya desde antes de la llegada final, dejando a su compañero Tejay Van Garderen como hombre más importante de su equipo en la disputa de la etapa, lo que le ha situado como nuevo líder de la carrera.

La etapa comenzó muy movida, sin consolidarse la escapada del día hasta pasado el kilómetro 50, con intentos de abanicos debido al viento en la llanura de Vic incluidos. Finalmente, Pieter Serry (Quick Step), Natnael Berhane (Dimension Data), Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) y Diego Rubio (Caja Rural-Seguros RGA) han sido los protagonistas del día, lo que ha ayudado a que el eritreo Berhane pasara primero por la Cima Peris de esta edición de la carrera, el Alt de Toses.

Como suele ser habitual en los últimos años en La Molina, un grupo de una veintena de favoritos ha entrado junto en el último kilómetro para jugarse el triunfo de etapa, en una resolución en la que Valverde ha sido el más rápido por delante de Dan Martin (Quick Step) y Adam Yates (Orica-Scott), sacándole además tres segundos al nuevo líder, Contador, Bardet, Geraint Thomas y Zakarin y ocho a Chris Froome (Team Sky).

Por su parte, Tejay Van Garderen (BMC) toma el maillot blanco-y-verde con 41 segundos respecto a su compañero Samuel Sánchez, 44 sobre Geraint Thomas (Team Sky), 45 sobre Alejandro Valverde (Movistar Team) y 49 sobre Chris Froome (Team Sky), mientras que el mejor catalán, el joven Marc Soler (Movistar Team), es sexto a 1:10 del americano.





"He tenido unas sensaciones muy buenas. El Sky ha puesto un ritmo muy fuerte, pero el equipo ha estado genial, con Marc Soler al final y yo sólo me he dedicado a esprintar. Estas llegadas me vienen muy bien, le he cogido la rueda a Dan Martin y sabía que sería muy difícil que me ganaran", explicó Valverde tras la etapa.

Por su parte, el nuevo líder ha lamentado "no tener la explosividad para esprintar con Valverde al final, pero estoy contento de conseguir el maillot por el equipo. Creo que la quinta etapa (la llegada en altura de Lo Port) será la clave para la general, ya que puede pasar cualquier cosa en una llegada tan dura", opinó Van Garderen.

Movistar dominó la CRE - 21/3/2017



El equipo Movistar se ha llevado la victoria en la segunda etapa de la "Volta" Ciclista a Catalunya, una contrarreloj por equipos de 41,3 kilómetros alrededor de Banyoles, gracias a la cual el murciano Alejandro Valverde es el nuevo líder de la carrera. El conjunto español ha superado por tan sólo 2 segundos al conjunto BMC y 46 al Team Sky de Chris Froome en un bonito recorrido técnico.

Valverde ha sido proclamado líder de la carrera después de que el jurado técnico tomara la decisión de sancionar con tres minutos en la clasificación general a José Joaquín Rojas, dos a Andrey Amador y uno a Nelson Oliveira por haberse ayudado con empujones entre ellos, un hecho que el reglamento no permite.

El equipo navarro, donde también participan en esta "Volta" Ciclista a Catalunya, además de Valverde, Rojas, Amador y Oliveira, el ciclista de Vilanova i la Geltrú Marc Soler, Jonathan Castroviejo, Rubén Fernández e Imanol Erviti ha sido el más rápido en un precioso recorrido alrededor de el Pla de l'Estany, marcando una media de 50.658 kilómetros a la hora a pesar del comienzo exigente de la carrera.

"Ha sido una contrarreloj muy dura, muy exigente. La habíamos hecho 5 veces antes entrenando, la conocíamos bien, pero teníamos miedo de la lluvia. Al final nos ha respetado a todos y ha sido fenomenal. De momento, hemos sacado una diferencia importante con rivales también importantes, pero tenemos que ir día a día", valoró Valverde.

Antes de conocer la decisión del jurado, el nuevo líder de la carrera explicaba lo siguiente sobre sus posibilidades para disputar la general final de la "Volta" Ciclista a Catalunya: "Si todo va bien y las sensaciones que he tenido entrenando se mantienen, creo que puedo aguantar. Pero tendremos que ver los otros, porque sabemos que Contador ha llegado en buena forma y lo probará. Con todo, por ahora ya hemos conseguido esta victoria que es de todo el equipo, y da gusto", ha celebrado el murciano.

Cimolai pegó primero - 20/3/2017



El italiano Davide Cimolai (FDJ) se impuso en la primera etapa de la 97ª edición de la Volta a Catalunay y es el primer líder de la ronda catalana.

El esprinter italiano batió en la meta de Calella al francés Nacer Bouhanni (Cofidis) y a Kristian Sbaragli (Dimension Data) luego de 179 kilómetros de un recorrido bastante accidentado en su perfil.

Cimolai además se vistió el primer maillot de líder de la Volta.

La etapa ha empezado nerviosa, con numerosos intentos de escapada que no se han consolidado hasta poco antes del primer ascenso del día, el Alt de Parpers (3a categoría), donde se han consolidado al frente de la carrera un grupo de cuatro ciclistas formado por Pierre Rolland (Cannondale-Drapac), Antonio Nibali (Bahrain-Merida), Magno Prado Nazaret y Murilo Affonso (Soul Brasil), que ha conseguido vestir el primer maillot de líder de la clasificación de la montaña al pasar en primer lugar por los Altos de Pinars de Badó (2ª categoría), La Pullosa (3ª) y El Muntanyà (1a).

En este último ha sido cuando han saltado del pelotón Jetse Bol (Manzana-Postobón) y Axel Domont (Ag2r-La Mondiale), que han llegado a la altura de los cuatro de delante en Coll Formic (1a categoría), a pesar de ser neutralizados antes del ascenso al último puerto de la jornada, el Alto de Collsacreu (3ª), que en su descenso ya ha llevado a una inevitable llegada masiva, a pesar de ataques como el de Peter Kennaugh (Team Sky) en los últimos kilómetros.

"He sabido que ganaba cuando hemos recibido el veredicto final de la fotografía de la llegada. Ha sido una gran emoción, puesto que esperaba hacerlo bien aquí. Estaba en una buena condición en la París-Niza, y a la Milán-San Remo estuve con mi líder, Démare, hasta los 200 metros finales. Por lo tanto, sabía que tenía buenas piernas. La duda era si las piernas se habían recuperado de la San Remo", ha explicado el vencedor, Cimolai.

"Ha habido varios ataques, y mi compañero Arthur Vichot ha hecho un gran trabajo para ayudarme. Al final, me he situado a la rueda de Bouhanni y he hecho lo posible para superarlo", ha explicado sobre el kilómetro final.

El nuevo líder de la Volta a Catalunya ha admitido que "es una carrera que me gusta mucho. Cuando te gusta, corres con más entusiasmo. Es una carrera importante para mí porque me da la posibilidad de ganar. Como Démare está en Bélgica, el equipo me ha dado la posibilidad de disputar los esprints, y tengo que aprovechar las ocasiones", ha afirmado el italiano en rueda de prensa.

"La Volta es una carrera muy importante. Es WorldTour y el nivel es muy alto. La mayoría de velocistas no creo que no vengan porque no la consideran una carrera importante, sino porque los recorridos son duros. Hoy había cerca de 3.000 metros de desnivel, que no son pocos. Estoy muy orgulloso de haber ganado aquí en mi primera vez con FDJ", ha cerrado el orgulloso primer líder.