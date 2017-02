#PorUNaLeyJusta llega al Congreso

Institucionales - 27.2.2017 - Madrid

El próximo 2 de marzo Anna González entregará las más de 200.000 firmas.

El próximo jueves, 2 de marzo, a las 11:30 Anna González entregará las firmas de su campaña, de su lucha, #PorUnaLeyJusta, en el Congreso de los Diputados.

Más de las 200.000 que un día se marcó como objetivo, en un simbólico acto en el que estará acompañada por sus ‘gregarios de lujo’, algunas de las miles de personas que de una forma u otra la han acompañado en esta cruzada.

Por parte de la RFEC estará presente su presidente, José Luis López Cerrón, así como otros represntantes de la Federación Española y de su Comisión de Seguridad Vial, "e invitamos a toda persona que quiera sumarse a este acto".

No es un adiós. Es un hasta siempre. #PorUnaLeyJusta me acompañará toda la vida, es el título de la carta que publicaba hace unos días en la plataforma Change.org, y que ahora reproducimos, en lo que es su despedida de la primera línea de acción de esta batalla que no ha llegado a su fin, pero en la que ahora el protagonismo corresponde a otros.

Me giré y, justo detrás de mí, vi a miles de personas que me seguían. Un pelotón multicolor que creyó en mi lucha #PorUnaLeyJusta.

Me sentí desprotegida por las Leyes y la Justicia pero, siempre protegida por todos vosotros que nunca me permitisteis caer.

Nos escucharon.

Honré la memoria de Óscar, la honramos.

Te amo, Óscar.

Sé que nuestros hijos están orgullosos y estoy segura de que, ellos, lucharán siempre por un mundo mejor.

Seremos felices, te lo prometemos.

El 2 de marzo, a las 11:30 h, entregaré todas vuestras firmas en el Congreso de los Diputados. Me sentiré acompañada por todos vosotros, mi lucha, también es vuestra. Allí y así, simbólicamente, la daré por finalizada.

No obstante, finalizar no significa rendirse, ni mucho menos. Simplemente, todo lo que empieza debe tener un final. Ha llegado el momento de cruzar la línea de meta con la entrega de firmas. El relevo pasa a la clase política. Ahora está en sus manos. Ya sólo son ellos los que poseen las herramientas para llevar a cabo la modificación del Código Penal. Espero muestren la determinación y voluntad para convertir su compromiso, y felicitaciones, hacia la causa y mía; en hechos y medidas.

Algunos me llaman Anna Coraje, otros, el Ángel de la Guarda de ciclistas y triatletas... Yo sólo me considero una simple luchadora por lo que creo que es justo.

He sufrido mucho y quisiera que nadie pase por el mismo sufrimiento.

Nada tiene que ver la Anna que empezó hace algo más de un año a luchar, a la Anna de hoy. Durante este año he viajado, he hablado con familias que han pasado por lo mismo que yo y hemos compartido conversaciones infinitas. También he hablado con políticos, fiscales, jueces y abogados que trabajan para protegernos y he aprendido muchísimo. Ha sido un regalo poder canalizar el dolor y transformarlo en lucha y esperanza.

Hemos luchado al máximo y estoy contenta por ello. Sé que hemos hecho todo lo que hemos podido y sabido. Sólo espero que, los que tienen el poder, sepan estar a la altura y no nos defrauden.

GRACIAS por todo vuestro apoyo a #PorUnaLeyJusta.

Anna González