ANDALUCÍA BIKE RACE 2017

Triunfos de Rabensteier y Gouläo

XCM - 27.2.2017 - Andalucía

El 1,2 y 3 del Trek-Selle San Marco en la meta de Córdoba. Foto: ABR.

Medveded continúa al frente de la general. La brasileña Gouläo lidera en féminas.

La primera etapa en Córdoba se la han adjudicado el italiano Fabian Rabensteiner (Trek-Selle San Marco) y la brasileña Raiza Gouläo (Primaflor-Mondraker-Rotor), que han celebrado su debut en la prueba con una victoria su en esta segunda etapa.

Rabensteiner, con un tiempo de 03h02’07”, ha entrado seguido por sus compañeros de equipo Samuele Porro con el mismo tiempo y por Alexsey Medvedev con 03h02’08”. Una etapa que empezó a rodarse desde bien pronto a un ritmo muy duro y que ha hecho que no hubiese tiempo para un respiro.

“Aunque en los primeros minutos no he estado bien y he perdido mucho tiempo, luego he logrado recuperarme. Tengo que agradecer el esfuerzo de mis compañeros, que hemos ganado juntos, y gracias a los ellos hemos marcado diferencias en la última bajada, previa a la meta”, ha declarado el ganador de esta etapa.



Con esta etapa, la clasificación general queda de la siguiente manera:

1- Alekasei Medvedev (04:14:53)

2- Samuele Porro (04:15:13)

3- Tiago Ferreira (04:16:15)

La campeona brasileña se afianza en lo alto de la clasificación

En categoría femenina la vencedora de la etapa ha sido la brasileña, Raiza Gouläo, con un tiempo total de 03:46:10, seguida de Karen Brower, que tardó en cruzar la línea de meta 03:49:22, dando paso a la tercera clasificada, Elena Gaddoni con un tiempo de 03:54:19. Tras esta victoria Gouläu desbanca en la general a la campeona española Rocío Martín, que hoy ha sufrido una avería en la rueda trasera.

“Estoy muy contenta porque ha estado muy sólida en la etapa. También estoy encantada tantocon los senderos como con la organización de la prueba. Ahora hay que recuperar y prepararme para mañana que, aún queda mucho más.

Con la etapa de hoy finalizada la clasificación general queda de la siguiente manera:

1- Raiza Gouläo (05:23:31)

2- Karen Brower (05:30:20)

3- Janine Schneider (05:31:33)

Medvedev es el primer líder - Etapa Prólogo - 26/2/2017

El ruso Aleksei Medvedev ha sido el vencedor de la primera etapa de Andalucía Bike Race presented by Shimano 2017. Una contrarreloj rápida y trepidante, en la que Medvedev ha empleado un total de 01:12:45 en completar el trazado. En segundo lugar el italiano Samuele Porro con una diferencia de 20 segundos y en tercer lugar, cerrando el pódium, el portugués, actual campeón del mundo y vigente vencedor de la prueba, Tiago Ferreira, con una diferencia de 53 segundos respecto al italiano.

Medvedev afirmó en su llegada a meta: “Esta es mi primera experiencia en Andalucía Bike Race. Me ha gustado mucho el recorrido de hoy, muy completo y veloz, con bajadas exigentes y vistas muy bonitas. No esperaba ganar pero salí detrás de mi compañero de equipo Samuele (Porro), que se encuentra en una gran forma, he conseguido engancharme a él y hemos seguido juntos hasta el final.”

Golpe de autoridad de la campeona de España

En elite femenino la vencedora ha sido la actual campeona de España, Rocío Martín empleando un total de 01:34:55, seguida en segundo lugar por la alemana, Janine Schneider a 56 segundos y cerrando el podio la catalana Sandra Santanyes, con una diferencia sobre la vencedora de 00:01:12 segundos.

Una exultante Rocío Martín ha señalado: “La clave de la etapa ha estado en saber guardar, no pinchar ni caer porque había zonas muy rápidas de bajada. Veremos si en los próximos cinco días puedo mantener el liderato, pero será complicado porque hay mucho nivel en la competición.”

Una contrarreloj rápida e inédita en tierras cordobesas

La primera etapa de Andalucía Bike Race presented by Shimano 2017 se ha desarrollado en Villafranca de Córdoba. Un localidad ubicada en la falda de Sierra Morena y que ha otorgado a los Mountain Bikers una jornada inédita, que comenzaba a las 10.00 horas. Cada 20 segundos se iba incorporando un corredor a la jornada hasta finalizar la salida. Alrededor de las 13.15 comenzó a salir la élite femenina, dando paso 15 minutos más tarde, a élite masculina.

Un recorrido quebrado, que alternó caminos y senderos para facilitar los adelantamientos, con un último tramo de pista muy rápido. Una etapa ideal para ponerse en marcha. Es la primera contrarreloj que se lleva a cabo en tierras cordobesas y ha contado con un recorrido de 31 km con 1.118 metros de desnivel acumulado. Los Mountain Bikers coincidieron en señalar la primera etapa divertida, con un recorrido marcado por bajadas cómodas y con subidas duras, especialmente en la zona final. En definitiva, todos se quedaban con que el recorrido era duro, pero muy entretenido.

La salida estaba ubicada en zona urbana, en la explanada de la plaza de toros de la localidad cordobesa. A los pocos metros los Mountain Bikers llegaron hasta el cruce del Curandero accediendo al Arroyo Curandero por un camino que condujo a los participantes hasta el municipio de Adamuz, donde se encontraba el primer avituallamiento (Carretera A-421, Km. 5).

De ahí, los Mountain Bikers, alternaron senderos y caminos rápidos. Desembocando la etapa en unos últimos 6 km muy rápidos por el Cordel Córdoba – Villanueva hasta la vereda de la Ventilla, que conducía a los riders hasta la línea de meta. Una jornada intensa y rápida para el disfrute de los participantes y de los aficionados.

Fuente: Andalucía Bike Race