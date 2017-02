ABIERTO NOA

El Cacique manda en el NOA

Mountain Bike - 19.2.2017 - San Pedro de Colalao (Tucumán)

Soto confirmó su presente y Gutiérrez está de regreso.

El entrerriano y representante olímpico argentino, Catriel Soto (Mondraker Primaflor) logró una actuación sobresaliente para quedarse con la victoria en la Fecha UCI Clase 1 que se disputó con el Abierto NOA en San Pedro de Colalao.

Entre las damas, la sanjuanina Inés Gutiérrez (Team Femme), volvió a subir a lo más alto del podio, consumando una gran presentación ya que corrió desde atrás gran parte de la prueba.

Tal como es costumbre, Tucumán, presentó un circuito acorde a las expectativas de los bikes, técnico, duro, apropiado para desafiar las habilidades, destrezas y fortalezas de los casi 200 inscriptos.

La manga final, aquella en donde se pusieron en juego los preciados puntos UCI, hizo delirar al público, que no perdió la oportunidad de disfrutar de la presencia de Catriel Soto.

Justamente el colonense del Mondraker Primaflor fue quien dominó la categoría, casi sin oponentes y demostrando un gran nivel, pese a no estar al 100 por 100 según sus propias palabras, algo que a los aficionados no le molestó para nada, ya que no se notó en lo más mínimo.

Con Soto alejado de sus rivales, la carrera se armó atrás, ente los que buscaban el podio, Darío Gasco (Mérida), Álvaro Macías (Catamarca) y el sub 23 mendocino Fernando Contreras (High Bike) hicieron un carrerón, con ataques y cambios de posiciones constantes, sobre el tramo final la experiencia del "Mono" Gasco tuvieron más peso y quedó detrás del "Cacique" entrerriano, pero entre Macías (3º) y Contreras (4º y ganador Sub 23) le dieron un buen susto.

En la rama femenina la cosa fue muy diferente, Agustina Quirós (Gili Bike) abrió el camino al principio, detrás de ella Agustina Apaza (Mérida) e Inés Gutiérrez (Team Femme) que largó atrás y después de la primera vuelta ya estaba en zona de podio, aunque no se conformó con eso, escaló al segundo lugar y antes de entrar a la vuelta final se puso al frente, logrando una excelente victoria y confirmando que está de regreso.

La categoría Junior también permitió disfrutar de un gran espectáculo, la pelea por la victoria se cerró rapidamente entre Agustín Durán (Maipú ProCycling) y Joaquín Plomer (Lito Oviedo Bikes), quienes recién se separaron sobre la parte final. También por el tercer puesto hubo lucha y Juan Pablo Bonfanti (High Bike) recién en el sprint final logró superar a Ignacio Mayore.

Entre las damas la cordobesa Julieta Sainz (Venzo) se llevó la victoria, dejando lejos a Francisca Chiesa (DN Bike) y mezclándose entre los varones.

Por la mañana la primera manga con las categorías Masters y Cadetes también grandes competencias y mucha lucha en busca de la victoria, en Master A1, Jorge Biazzo festejó superando por poco a un Felipe Sundblad que fue de menor a mayor. En Master A2, el local Sebastián Quiroga fue el mejor.

En Master B1, su hermano, Gabriel "Víbora" Quiroga debió esperar hasta la última vuelta para superar a Ariel Rodríguez, quien punteó toda la carrera. Entre los B2 los laureles fueron para Luis Rojas (Olmo Team).

Además de ellos, festejaron Maximiliano Fracassi (Cadetes), Lucía Cabrera Pipke (Damas Cadetes), Mariana Casadey (Damas Master A), Florencia Padilla (Damas Master B), Leonela Lazarte (Damas Menores), René Chaile (Master C1), Ángel Bulacios (Master C2), Jesús Durán (Master D1) y Rodolfo López (Master D2).

El Abierto NOA comenzó el sábado con las categorías de Edad Temprana, en donde los bikers más pequeños pusieron a consideración sus habilidades y tuvieron que enfrentarse a la lluvia, un invitado que no estaba en los planes, pero que llegó justo para el momento de la largada.

Se destacaron los santiagueños Matias Leguizamón (Infantiles A), Agustín Suárez (Moscas) y Máximo Leguizamón (Mosquitos) y los tucumanos Mariano Pérez Rojas (Infantiles B), Bernardo Cayatá (Pre Infantiles) y Nicoles Arce (Infantiles B Damas).

Dos grandes jornadas de puro XC en un circuito que se asentó con la lluvia y lució en perfectas condiciones para la jornada final.