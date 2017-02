RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 30.1.2017 - Buenos Aires y Santa Fe

Carreras en Venado Tuerto, San Pedro y Bragado

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Venado Tuerto, San Pedro y Bragado.

Venado Tuerto, 29/ene/2014



RESULTADOS DE LAS COMPETICIAS DE CICLISMO REALIZADO EL DOMINGO 29 DE ENERO DE 2017 EN LA CIUDAD DE VENADO TUERTO ORGANIZADO POR EL CLUB CICLISTA MARIO MATHIEU EN EL VELODROMO MUNICIPAL CON EL AUSPICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO



INFANTILES CON CUALQUIER BICICLETA MAYORES DE 11 AÑOS



MARTIN CAMINO VENADO TUERTO

JULIAN GOITEA



INFANTILES 2009-10 3 PARTICIPANTES



1° BENJAMIN TURDO VENADO TUERTO

2° SALVADOR GRUÑERO SAN NICOLAS

3° MARTIN FERRANDIZ VENADO TUERTO



INFANTILES 2007-08 4 PARTICIPANTES



1° LEONEL CORNEJO CORDOBA

2° IGANCIO BERINI VENADO TUERTO

3° TOMAS DE PAOLI VENADO TUERTO

4° DAMIAN SUTAR VENADO TUERTO



INFANTILES 2005-06 2 PARTICIPANTES



1° SANTIAGO GRUÑERO SAN NICOLAS

2° ROCIO SUTAR VENADO TUERTO



DEBUTANTES Y MENORES 16 PARTICIPANTES



1° DANIEL ANTUÑA SERRANO

2° HORACIO COMISSO CRUZ ALTA

3° LUCAS TOCOS MARIA TERESA

4° SEBASTIAN HERNANDEZ SAN JOSE DE LA ESQUINA

5° MAXIMO CORNEJO CORDOBA



MASTER D Y E 6 PARTICIPANTES



1° ROBERTO VULETICH CAVANAGH

2° OSCAR CARIS VENADO TUERTO

3° RAMON FERREYRA VENADO TUERTO

4° JULIO SOSA VENADO TUERTO

5° ANGEL CONTRERAS VENADO TUERTO



ESPECIAL E



1° ANGEL CONTRERAS VENADO TUERTO

2° OSCAR GOITEA ELORTONDO



MASTER B y C 11 PARTICIPANTES



1° ADRIAN BERINI VENADO TUERTO

2° GUILLERMO CLEMENT VENADO TUERTO

3° VICENTE ZORIC VENADO TUERTO

4° GABRIL SANTI VENADO TUERTO

5° JUAN CARLOS ZUBIMENDI VENADO TUERTO

6º CARLOS TURDO VENADO TUERTO



ELITE- PROMOCIONALES-MENORES 15 PARTICIPANTES



1° SAMUEL GABOTTI VENADO TUERTO

2° MAURO RIVAROLA VENADO TUERTO

3° JESUS CIAFARONI VENADO TUERTO

4° NICOLAS MAIDANA WHEELLWRIGHT

5° FEDERICO GUTLEIN VENADO TUERTO

6° SEBASTIAN HERVOT VENADO TUERTO

7º ADRIAN CASTELLI CASILDA



LUIS PIERACCINI

PRESIDENTE

La Revancha de la Doble Bragado, en solitario la ganó Cristian Clavero



Se realizó en la ciudad de Bragado una nueva edición de la Revancha de la Doble Bragado, organizada por el Club Ciclista Bragado, fiscalización de ACOBA y el apoyo del municipio local.

Todo comenzó con los juveniles y promocionales, luego mientras los Elite salían a la ruta en el circuito de 2200 metros se corrió master A y B.

La Revancha salió de la ciudad de bragado hasta Gral. O’Brien y regreso y continuo con 25 vueltas a ese trazado de 2200 metros, fue dura , picante, desde bajada de bandera con viento cruzado se cerró la escalera y el desparramo fue total quedando en la vanguardia una veintena de hombres y a unos 1500 metros el segundo pelotón conformado por 22 ciclistas que cuando iniciaron el retorno se juntaron, pero los muchachos no se quedaron quietos y comenzó nuevamente el pataleo hasta que entre 12 o 14 ciclistas logran sacar una ventaja importante, pero esto no quedaría de esa manera partieron Oviedo, Clavero y Fredes, cuando restaban alrededor de 12 vueltas salta en solitario Clavero buscando de esa manera el triunfo que lo vió ganador de la revancha de la Doble, el podio se completó con Fredes y Oviedo

Juveniles y Promocionales

1° Lucas Vilar – Mar del Plata; 2° Joaquín Espósito – Bragado; 3° Gonzalo Dheza – Junin; 4° Santiago Eder – Germania; 5° Nahuel Cardozo – Gral. Alvear

Master A y B

1° Mariano Salmón – Cañuelas, 2° Ariel Montero – Lobos; 3°Juan Ayerbe – Junin; 4° Mario Dauría – Chivilcoy; 5° Sergio Campione – Carlos Casares

Elite y Sub 23

1° Cristian Clavero – Raleigh Nitro; 2° Sergio Fredes – Sat-Bragado Cicles; 3° Norberto Oviedo – Ciudad de Chivilcoy; 4° Aníbal Borrajo – Ciudad de Chivilcoy; 5° juan Gómez – Scott Nitro Bike; 6° Marco Crespo – Fundac. Polo Torres; 7° Pablo De La Barrera – Fundac. Polo Torres; 8° Pablo González – Dos Ciudades



Cobertura : José Luis Achetta - Entre Ruedas y Pedales

San Pedro, 29/ene/2017

Los Sampedrinos coparon el podio de la "B" y en la principal encabezados por Mario Garibaldi, "Tato" Mendoza, José Villarruel, escalaron en lo más alto de la Promo y Master "A", también triunfaron: Rubén Morales, San Pedro en Master "D", Mauricio Beretta, Peña de Ciclistas locales, Néstor "Chicho" Varela, Arrecifes, Master "C" y público que presenció interesante espectáculo del pedal la tarde del domingo en el Panorámico del Oeste de Pro Ciclismo San Pedro, quien anuncia e invita para el próximo sábado desde las 13 hs. a similar programa.

Todos los resultados:

MASTER "D"

1° Rubén Morales (San Pedro)

2° Héctor Larguero (Lomas de Zamora)

3° Rodolfo Pérez (Berazategui)

4° Juan Carlos Ariza (Arrecifes)

5° Francisco Arguello (Temperley)



PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS

1° Mauricio Beretta

2° Diego Clementin

3° Daniel Chipolini

4° Mario Fabricio

5° Claudio Rodríguez



INFANTILES

Participaron: Matías Acuña (Tigre) - Ignacio Frutos (Carcaraña) - Fantino Giuliani (San Pedro) - Eliseo Sayas (San Pedro) - Malena Aliendro (San Andrés de Giles) - Brenda Paz (San Pedro) -



MASTER "C"

1° Néstor "Chicho" Varela (Arrecifes)

2° Gerardo Rivero (Pergamino)

3° Miguel Machi (Capitán Sarmiento)

4° Sergio Rivero (Pergamino)

5° Cesar Giménez (Capitán Sarmiento)

Ganadores Sprint especiales: Gustavo Arpia (San Pedro) - Edgardo Chiorazo (San Pedro) -



MASTER "B"

1° Cristian Basualdo (San Pedro)

2° Juan Pablo Villarruel (San Pedro)

3° Carlos Giuliani (San Pedro)



PROMO Y MASTER "A"

1° Mario Garibaldi (San Pedro)

2° Adrián "Tato" Mendoza (San Pedro)

3° José Villarruel (San Pedro)

4° Justin Joachin (La Luisa)

5° Agustin Basualdo (San Pedro)

Ganadores Sprint: "Pachi" Carrizo (Berazategui) - Mauro Puig (San Pedro) - Lucas Cardoso (San Pedro) - Agustin Basualdo (San Pedro) - Ignacio Pisani (San Pedro) - Justin Joachin (La Luisa) - Cristian Monzon (San Pedro) -



ROMÁN M. BACA

Circulo de Periodistas Deportivos de San Pedro

www.elclasicosanpedrino.com.ar