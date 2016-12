RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 12.12.2016 - Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén y San Luis

Carreras en Azul, Lomas, San Luis, Lago Pellegrini, San Pedro, C. del Uruguay, Cap. Fed. y San Nicolás

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Lomas, San Luis, Cap. Fed., San Pedro, C. del Uruguay, Azul, Neuquén y San Nicolás.

Tweets por @infobiker

San Luis, 11/dic/2016

QUINTA FECHA 2016 2017

Con casi 180 ciclistas este domingo 11 de Diciembre desde la localidad de La Punta se llevó a cabo la 5º Fecha de la Temporada 2016/2017 del Campeonato Sanluiseño de Ciclismo de Ruta, con la organización del Cobra Bike Center, bajo la guía del Club Ciclista San Luis y la fiscalización de la Federación Ciclista Sanluiseña, estas fueron las clasificaciones:

Damas OPEN (90 KM)

1 – SILVANA SAENZ (NITRO BIKE)

2 – PAOLA RODRIGUEZ (JAM ROD)

3 – YAMILA PALACIOS (JAM ROD)

4 – MIRÁBILE MEDRANO (Cobra Bike)

5 – GONZALEZ DAIANA (XIRAYAS)

Juveniles

1 – JOEL MORALES (San Luis)

2 – MATEO OVIEDO (Villa Mercedes)

3 – AUGUSTO NAVARTA (San Luis)

4 – JOAQUIN DOMINGUEZ (Villa Mercedes)

5 – SANTIAGO LEDESMA (Villa Mercedes)

Master E

1 – ROBERTO SOSA (Beazley)

Master D

1 – DANIEL SARANDON (Rio IV)

2 – JOSE DOSPITAL (Coraza)

3 – JUAN CARLOS MORALES (Villa Dolores)

4 – JUAN GIORDANO (San Luis)

Promocional Varones

1 – LISANDRO FERNANDEZ (San Luis)

2 – MAXIMILINO ESTRUGO (San Luis)

3 – RICARDO bARROSO (San Luis)

4 – LUCAS QUIROGA (San Luis)

5 – FRANCO CIUFFANI (Villa Mercedes)

Master C

1 – OSCAR SIMONCELLI (Villa Dolores)

2 – JUAN DOMINGO ROSALES (San Luis)

3 – ROBERTO DANIELLE

4 – JUAN CARLOS BIZ (CCGP Villa Mercedes)

5 – DANIEL FARINAZZO (San Luis)

Master B

1 – SERGIO ROLANDO (Cordoba)

2 – DARIO PAGLIRICCI

3 – MARCOS CASTRO

4 – IÑIGO SALCEDO CASTRO

5 – CARLOS DOMINGUEZ

Master A

1 – RAUL ZAPATA (CORAZA)

2 – ARIEL CALDERON (CCGP – Villa Mercedes)

3 – ALDO ALESSIO

4 – WILFREDO RODRIGUEZ

5 - LUIS FLORIANI (Quines)

Damas (52 KM)

1 – MARIELA PELA (XIRAYAS DE SAN LUIS)

2 – MARCELA PICCA (Cobra Bike)

3 – IVANA FERNANDEZ (XIRAYAS DE SAN LUIS)

4 – ODIL DOMINGUEZ

5 – MARIANA ESPEJO

Elite/Sub23

1 – GIULIANO MINI (Cobra Bike)

2 – RUBEN ROJAS (Maderera Lopez AMPA)

3 – ALFREDO LUCERO (San Luis Team)

4 – MARCOS GOZALEZ (Maderera Lopez AMPA)

5 – MARTIN PERELLO (Paris Peugeot Vittal)

Informe Daniel Carabias

Azul 10 y 11/dic/2016

2ª Vuelta a la Pcia. de Buenos Aires

Ver Resultados

Cap. Fed., 8/dic/2016

La Copa Ciudad de Buenos Aires fue para Federico Vivas



El hombre del SAT SAID se quedó con el certamen en Puerto Madero, tras finalizar segundo en el 7º Derby Ciudad de Buenos Aires, detrás de Laureano Rosas



El ciclismo llegó por primera vez a Puerto Madero con la disputa del 7º Derby Ciudad de Buenos Aires, que tras casi dos horas de carrera, quedó en manos de Laureano Rosas, el hombre de la selección Argentina y actual subcampeón Panamericano de Contra Reloj.





Sin embargo, el otro gran festejo de la jornada fue para Federico Vivas, del (Sindicato Argentino de la Televisión – SAT SAID), que al entrar segundo en la carrera, se quedó con el título de la 6ª Copa Ciudad de Buenos Aires al superar en el ránking final de la Asociación Metropolitana de Ciclismo a Sebastián Tolosa, del team Los Matanceros.



Tolosa llegaba con 40 puntos de ventaja a la tercera y última carrera de la Copa. Sin embargo, el ciclista finalizó sexto en la prueba y no consiguió puntuar (el cuarto lugar le hubiera bastado para coronarse por tercera vez en la historia).



La competencia constó de varias vueltas a un circuito demarcado por las calles Lanteri, Dellepiane y Calabria de 2 kilómetros de extensión donde los pedalistas corrieron durante los 80 kilómetros a un promedio de 45 por hora.



Resultados del 7º Derby Ciudad de Buenos Aires por categorías



Como aperitivo a la carrera de élite se disputaron el Derby las categorías Juveniles y Master A y B, con los siguientes resultados:



Juveniles: 1º, Thomas Carbone; 2º, Joaquín Expósito; 3º, Nicolás Anauati; 4º, Federico Raboso, y 5º, Ezequiel Castillo.



Master A/B: 1º, Martín García; 2º, Alberto Ramallo; 3º, Rubén Gregori; 4º, Martín Flores, y 5º, Mariano Salmón.





Elite: 1º, Laureano Rosas; 2º, Federico Vivas; 3º, Marcos Crespo; 4º, Sergio Fredes, y 5º, Aníbal Borrajo.



Información: Prensa AMC

Lomas de Zamora, 09-12-2016

CICLISMO NOCTURNO

CIRCUITO DE LOMAS



MASTER – C –

1ª BRIVIO – Carlos José

2ª RIVERO – Gerardo

3ª TORRES ORTIZ – Diego Orlando

4ª VARELA – Néstor Fabián

5ª ILLANES – Raúl



MASTER – A – y – B –

1ª FARIS – Gustavo Alberto

2ª RAMUNDO – Norberto Alejandro

3ª CARRIZO – Nelson Fabián

4ª BENCARDINI – Javier

5ª BRUSCO – Héctor Omar



ELITE – y – SUB 23 –

1ª GOMEZ – Juan Manuel

2ª GONZALEZ – Sergio Germán

3ª SIVORI – Alan Fernando

4ª ANAUATI – Nicolás Esteban

5ª BEGUERISTAIN - David

Informe Carlos 'Lobo' González

San Pedro, 11/dic/2016

Atrayente programa en la tarde del domingo en el Circuito Panorámico del Oeste, bajo la siempre eficaz organización de Pro Ciclismo San Pedro, brisa que se hizo sentir y superación en los puestos de vanguardia por parte de los ciclistas foráneos en las pruebas principales, cierre triunfal de "finde" semana largo del Pergaminense, Federico Ojeda en la zona y brillante desempeño del juvenil, local, Lucas Arpia en la competencia principal.

Estas fueron las clasificaciones del domingo 11 de Diciembre:

VALIENTES

1° Héctor "Chiquito" Dallochio

2° Oscar Berventan



PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS

1° Manuel "Tucumano" Nievas

2° Daniel Chipolini

3° Raúl Canabal

4° Luis Paz

5° Fernando "Chito" Toucedo



INFANTILES

Participaron: Miguel Angel Azurmendi (Capilla del Señor) - Thiago Gauna.



AFICIONADOS MENORES

1° Carlos Braent (San Pedro)

2° Lucas Dundic (Salto)

3° Eugenio García (Santa Lucía)

4° Alejandro Mendoza (San Pedro)

5° Ariel Gauna (San Pedro)



MASTER "C" Y MAYORES DE 45

1° Marcelo Flores (Salto)

2° Néstor Machi (Capitán Sarmiento)

3° Juan Mendoza (Colon)

4° Rubén Manfrida (San Antonio de Areco)

5° Juan Sullivan (Arrecifes)



MASTER "B"

1° Sergio Lucero (Capitán Sarmiento)

2° Juan Pablo Villarruel (San Pedro)

3° Juan Fontana (Capitán Sarmiento)



PROMOCIONALES Y MASTER "A"

1° Federico Ojeda (Pergamino)

2° Agustín Aquino (Rosario)

3° Lucas Arpia (San Pedro)

4° Mario Garibaldi (San Pedro)

5° Braian Lucero (Capitán Sarmiento)

Ganadores Sprint especiales: Cristian Basualdo (san Pedro) - Ignacio Pisani (San Pedro) - Juan Ghioldi (Rosario) - Mauro Puig (San Pedro) - José Luis Pereyra (San Pedro) - Sebastián Seibane (Rosario).-

ROMÁN M. BACA

Circulo de Periodistas Deportivos de San Pedro

www.elclasicosanpedrino.com.ar

San Nicolás, 9/dic/2016

Destacado triunfo de José Ramón Paz en San Nicolás

La actividad ciclística tuvo una nueva jornada en el Club Ciclista San Nicolás al disputarse la sexta fecha del campeonato “Del Paraná Maderas, sobre la pista Roberto “Poto” Enrico. Familias enteras se acercaron a disfrutar del espectáculo ofrecido por ciclistas de toda la zona que se concentraron en la institución este jueves pasado 8 de diciembre en una noche realmente agradable.

Se disputaron cuatro categorías con excelente número de participantes, sobresaliendo Juan Giménez, Nolberto Gutiérrez, Ricardo Bustos y José Paz respectivamente.

En Promocionales, Master “A”, “B” e invitados, cubrieron el escenario cincuenta pedalistas, siendo el comentario predominante de los espectadores, “están yendo muy fuerte”. Cumplido el tiempo de carrera, sonó la campana, flameó la bandera verde y José Ramón Paz ganó la competencia con gran distancia con respecto al pelotón principal que definió desde la segunda posición hasta la séptima, ya que una vez más, la Sub Comisión, otorgó dos puestos más por el gran éxito de la jornada, quedando Emanuel Grosso en la Segunda ubicación; David Salinas, tercero; Juan P Villarruel, cuarto; Leonardo Vera, quinto; Brian Rozada, sexto; y Pablo Alarcón, séptimo.



La séptima fecha será el próximo 15 de Diciembre a partir de las 19 hs.



INACTIVOS MAYORES DE 45 AÑOS

1- Juan Giménez………………Colón

2- Francisco Chipolini……….San Pedro

3- Carlos Braendt……………..San Pedro.

4- Giani Giuliano…………..….Arequito.

5- Juan Óbia……………………..Colón.



MASTER “C”, MAYORES DE 45 Y DAMÁS

1- Nolberto Gutiérrez……...Marcos Juárez

2- Daniel Boaglio……………..San Pedro.

3- Juan Mendoza…………..…Colón

4- Jorge Cogliati……………....Rosario.

5- Pablo Carini………………...Junín



MASTER “D” Y DAMAS.

1- Ricardo Bustos………………Rosario.

2- Carla Grillo……………………San Nicolás.



PROMOCIONALES, MASTER “A”, “B” E INVITADOS.

1- José R. Paz…………………....San Pedro.

2- Emanuel Grosso…………….San Nicolás.

3- David Salinas………………….San Nicolás.

4- Juan Pablo Villarruel………San Pedro.

5- Leonardo Vera………………Colón.

6- Brian Rosada…………………Venado Tuerto.

7- Pablo Alarcón………………San Nicolás.



Informe CCSN

MTB Y RURAL BIKE

Concepción del Uruguay, 11/dic/2016



Se llevó a cabo la competencia del Rally Bike de 100 km. “Por los Caminos del Palacio” organizada por la Agrup. De Ciclismo Pancho Ramírez, una competencia que no tuvo el marco que la organización esperaba y esto es muy factible cuando hay organizaciones no están al tanto de las diferentes programaciones y es asi que después se enciman fechas sin importar las otras organizaciones que ponen todo el esfuerzo realizado todo el año para volcarlo en lo que sería un cierre temporada en esta zona con premios importante como se merecería esta competencia y esta organización que puso todo su esfuerzo como dijimos anteriormente, esperemos que esto no los haga decaer conociendo los organizadores creemos que esto se va seguir llevando a cabo, Por los Caminos del Palacio

Resultados

Categ. Parejas Damas hasta 75

1ro. Claudia Gonzalez / Betina Bonnin C. del Uruguay



Categ. Damas única

1ro. Erika Valdez Concordia



Categ. Parejas Caballeros 51 a 75 años

1ro. Sebastián Neuvauer / Guido Obispo Basavilbaso

2do. Cesar Ruiz Moreno / Andres Agostini S. Justo / Pronunciamiento



Categ. Parejas Caballeros de 76 a 100 años

1ro Claudio Marchand / Walter Mansilla Basavilbaso

2do. Guillermo Bonnin / Marcelo Aguilar Colon



Categ. Caballeros Individual Mas de 41 años

1ro. Horacio Sellane Basavilbaso

2do. Oscar Ferrari C. del Uruguay

3ro. Marcelo Acuña C. del Uruguay

4to. Hugo Aguilar Gral Arenales

5to. Mauricio Pulido C. del Uruguay



Categ. Caballeros hasta 40 años

1ro. Pablo Lonardi Basavilbaso

2do. Edgardo Mista Basavilbaso

3ro. Esteban Pulido C. del Uruguay

4to. Francisco Ascaino Basavilbaso



Categ. Promocionales

1ro. Juan Queirolo C. del Uruguay

2do. Cesar Walser C. del Uruguay

3º. Damian Pascal C. del Uruguay

4to Ruben Roude C. del Uruguay

5to. Luis Mista Basavilbaso



Informe Pablo Amarillo

Lago Pellegrini, 11/dic/2016

LA VUELTA INMORTAL





El pasado domingo 11 de diciembre la furia del viento reinante en la región cedió ante la imponente presencia de la competencia de ciclismo de montaña con más historia de la Argentina, la Vuelta inolvidable, que festejaba su 29na edición.



La fiesta comenzó a las 9:45 con las categorías promocionales de 25km y 5 minutos más tarde dio inicio la 29° VUELTA AL LAGO PELLEGRINI, con el tradicional recorrido simbólico hasta el puente del arroyon y desde en competencia.



La gente de Maquinchao arrancó con todo sin especulaciones en un intento de fuga que fue neutralizado rápidamente por el pelotón que rodó compacto durante la primer parte de la extensa subida de san Cayetano para luego apretar la marcha en la segunda parte y llegar a la cima un poco más desgranado, desde ahí hasta el final la lucha por el título N° 29 no dío respiro con sectores muy rápidos en los que por momentos se superaron los 55 k/h.



En este combate a todo o nada en la que no se regaló nada hasta cruzar la meta, los grandes campeones fueron en varones Diego Pereyra de la ex Isla 10 con un registro de 1:43 y en Damas la Neuquina Silvana Orrego con un registro de 2:11.-



Con esta victoria Diego Pereyra suma su 2da Vuelta y Silvana Orrego se queda por primera vez con la general de Damas.



General Varones

1° Diego Pereyra (ex Isla 10)

2° Raúl Guevara (G. Godoy)

3° Pablo Reyes (Allen)

4° Fernando Diby (Neuquén)

5° Luis Muñoz (Neuquén)



General Damas

1° Silva Orrego (Neuquén)

2° Cinthya Uribe (Allen)

3° Paola López (Cinco Saltos)

4° Herlinda Guzmán (Neuquén)

5° María Susana Fernández (Neuquén)



Mejores Ciclistas Saltenses Fueron:

Víctor Burgos y Paola López



Promocionales Los ganadores de la general de 25km fueron el Allense Ignacio Reyes y Ana Cejas de Plottier.

Ver Resultados