RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 5.12.2016 - Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y San Luis

Carreras en Lomas, Carlos Casares, Virasoro, San Nicolás, Gral. Arenales, Arrecifes, Venado Tuerto y San Luis

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Lomas, Carlos Casares, San Nicolás, Gral. Arenales, Gdor. Virasoro, Arrecifes, Venado Tuerto y San Luis.

CIRCUITO DE LOMAS 04-12-2016

18º GRAN PREMIO RODADOS NENE



MASTER – D –

1ª HAEDO – Juan Carlos

2ª CHAAR – José

3ª MANZO – Miguel

4ª RODRIGUEZ SILVERA – Roberto

5ª VELLUTATO – José Luis

6ª GALAN – Alberto Victorino



PROMOCIONALES

1ª MONZON VELARDES – Cristian Alejandro

2ª MIRANDA – Alexis Daniel

3ª STRAUCH – Jorge Luis

4ª ALEGRE – Juan Manuel

5ª EXPOSITO – Joaquín

6ª NAVAS – Diego Roberto

SPRINT - INERMEDIO

1ª GOMEZ – Gonzalo Gastón

MARTINS – Renzo Nicolás

2ª GOMEZ – Federico Ezequiel

MOMPARLER – Pablo Daniel

3ª GOMEZ – Gonzalo Gastón

NAVAS – Diego Roberto

4ª EXPOSITO – Joaquín

STRAUCH – Jorre Luis

5ª MONZON – VELARDES – Cristian Alejandro

STRAUCH – Jorge Luis



MASTER – D –

1ª GOMEZ – Gerardo Germán

2ª POZZOLI – Adrian Marcos

3ª BRIVIO – Carlos José

4ª REYNA – Waldemar Osvaldo

5ª VARELA – Néstor Fabián

6ª FUNES – Juan Carlos

SPRINT – INTERMEDIO

1ª DAZZAN – Benito Alfredo



DAMAS

1ª BARRA – María Lujan

2ª JOBSE – Daniela Romina

3ª DELGADO – Mariela Analia

4ª BURGOIS – Paola

5ª LUNA – Valentina

SPRINT – INTERMEDIO

1ª JOBSE – Daniela Romina

2ª JOBSE – Daniela Romina



MASTER – A – y – B –

1ª RAMALLO – Alberto

2ª DE GIORGIO – Jorge Marcelo

3ª MAINERI – Norman

4ª LOPEZ – Germán

5ª LEGUIZAMON – Eduardo – Enrique

6ª SALMON – Mariano Enrique

SPRINT – INTERMEDIO

1ª LEGUIZAMON – Eduardo Horacio

FLORES – Martin Adrian

RODRIGUEZ LANGONI – Aldo

2ª LEGUIZAMON – Eduardo Horacio

SALMON – Mariano Enrique

MOSLER – Daniel Aníbal

3ª LEGUIZAMON – Eduardo Horacio

SALMON – Mariano Enrique

ROMERO – Jorge Luis

4ª LEGUIZAMON – Eduardo Horacio

SALMON – Mariano Enrique

LEDESMA – Christian Heriberto

5ª LOPEZ – Germán

LEGUIZAMON – Eduardo Horacio

SALMON – Mariano Enrique

SPRINT – PUNTABLE

1ª LEGUIZAMON – Eduardo Horacio

2ª SALMON – Mariano Enrique

3ª LOPEZ – Germán



ELITE – y – Sub 23

1ª ALBORCEN – Elbio Alejandro

2ª GARIBOLDI – Adrian Silvio

3ª FREDES – Sergio Omar

4ª MASTRANGELO – Román José

5ª TOLOSA – Sebastián José

6ª MANSUR – Said Alexis

7ª VELAZQUEZ – Hugo Ángel

8ª ROSAS Lauriano

SPRINT – INTERMEDIO

1ª ALBORCEN - Elbio Alejandro

2ª ROSAS – Lauriano

3ª VIVAS – Federico Nicolás

02-12-2016

CICLISMO NOCTURNO

CIRCUITO DE LOMAS

8va. FECHA



MASTER – C – y – D

1ª LOMBARDO – Salvador Francisco

2ª DAZZAN – Benito Alfredo

3ª JOBSE – Daniela Romina

4ª MOREIRA – Antonio Manuel

5ª ILLANES – Raúl

MASTER – D –

1ª CHAAR – José

2ª GALAN – Alberto Victorino

3ª LARGHERO HUNZIKER – Héctor



MASTER – B –

1ª SALMON – Mariano Enrique

2ª CARRIZO – Nelson Fabián

3º DE GIORGIO – Jorge Marcelo

4ª FARIS – Gustavo Alberto

5ª OJEDA – Carlos



ELITE – SUB 23 – y – MASTER – A –

1ª ALBORCEN – Elbio Alejandro

2ª ARONE Claudio Marcelo

3ª RICHARD – Gabriel Horacio

4ª ANAUATI – Nicolás Esteban

5ª RAMALLO – Alberto



MASTER – A –

1ª RAMALLO – Alberto

2ª FERNANDEZ – Pablo Eduardo

3ª FREIRE – Gastón Alejandro

Informe Carlos 'Lobo' González

Gdor. Virasoro, 4/dic/2016

La bandera a cuadros vio pasar en el primer lugar a un misionero: Santiago Yeri fue el encargado de darle a la provincia el gran festejo en la 48ª edición de la Doble Las Marías de ciclismo, que unió a Santo Tomé y Virasoro.



Un gran trabajo en equipo hicieron Santiago y su padre Nazareno Yeri para lograr meterse en la historia de este clásico del NEA que organiza año tras año el establecimiento yerbatero.



El excampeón argentino juvenil de ruta, es uno de los primeros ciclistas de la tierra colorada en anotarse en la lista de ganadores de la prueba más tradicional del NEA.





Las clasificaciones

Categoría Elite

1° Santiago Yeri (Posadas)

2º Victor Grange (Paraguay)

3º Antero Velázquez (Paraguay)

4º German Trautner (Las Breñas – Chaco)

5º Diego Santángelo (Corrientes)

6º Carlos Corti (Formosa)



Categoría Máster B

1º Federico Corsich (Victoria – Entre Ríos)

2º Rolando Ahumada (Resistencia – Chaco)

3º Daniel Barduil (Goya)

4º Daniel Benitez (Resistencia – Chaco)

5º Neto Figueira (Brasil)



Categoría Máster C

1º Héctor Amengual (Concordia)

2º Rubén Beuter (Posadas)

3º Raúl Zapettini (Gualeguay – Entre Ríos)

4º Alberto Frutos (Posadas)

5º Litto Festey (Virasoro)



Categoría máster D

1º Felipe Báez (Formosa)

2º Edilberto Bianchi (Posadas)

3º Jorge Petit (Posadas)

4º Ramón Ojeda (Corrientes)

5º Luis Gauna (Goya)



Categoría Damas

1º Sonia Vanesa Ferrara (Goya)

2º Silvia Areco (Monte Caseros)

3º María Rodríguez (Formosa)



Los últimos ganadores

2004 36ª Claudio Sanabria Santa Elena

2005 37ª David López Goya

2006 38ª Carlos Dinucci Las Breñas

2007 39ª Mario Mazo Virasoro

2008 40ª Walter Pérez Fibroplástica Ganser

2009 41ª Mario Mazo Fibroplástica Ganser

2010 42ª Maximiliano Caino Virgen de Itatí

2011 43ª Guillermo Caino Virgen de Itatí

2012 44ª Maximiliano Caino Virgen de Itatí

2013 45ª Germán Trautner Bicicletería Bohle

2014 46ª Mario Mazo Paraguay Cycles Club

2015 47ª José Luis Miraglia Club Ciclista Cerro Largo

2016 48ª Santiago Yeri Vivo Team

Informe Noticias del 6

Venado Tuerto, 3/dic/2016

RESULTADOS DE LAS COMPETENCIAS DE CICLISMO REALIZADO EL SABADO 03 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE VENADO TUERTO

ORGANIZADO POR EL CLUB CICLISTA MARIO MATHIEU EN EL VELODROMO MUNICIPAL CON EL AUSPICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO



INFANTILES CON CUALQUIER BICICLETA DE 5 A 11 AÑOS PARTICIPARON



BENJAMIN ALVAREZ ESCUELA MUNICIPAL DE CICLISMO

MATEO CABRERA ESCUELA MUNICIPAL DE CICLISMO

FELIPE OGA ESCUELA MUNICIPAL DE CICLISMO

MARCELO CENTURION ESCUELA CLUB SACACHISPA

VALENTINO PATALAGOYTIA ESCUELA CLUB SACACHISPA

FRANCESCO GABOTTI ESCUELA CLUB SACACHISPA

GABI LUDUEÑA ESCUELA CLUB SACACHISPA

TIAGO FERREYRA ESCUELA MUNICIPAL DE CICLISMO



INFANTILES 2008-09 5 PARTICIPANTES



ANA LAURA CHAVEZ ARIAS

BENJAMIN TURDO VENADO TUERTO

MARTIN FERRANDIZ VENADO TUERTO

FELIPE DI PAULO FIRMAT

LAUTARO PEREZ VENADO TUERTO



INFANTILES 2006-07 5 PARTICIPANTES



DONATO CERATTI ARIAS

IGNACIO BERINI VENADO TUERTO

TOMAS DE PAOLI VENADO TUERTO

EMANUEL CARPIO VENADO TUERTO

DAMIAN SUTAR VENADO TUERTO



INFANTILES 2004-05 2 PARTICIPANTES



ROCIO SUTAR VENADO TUERTO

FRANCO LOYARTE VENADO TUERTO



DEBUTANTES Y MENORES 02-03 19 PARTICIPANTES



JUAN MANUEL GODOY ARIAS

NICOLAS MAIDANA WHEELLWRIGHT

FEDERICO ARCHIPRETTE VENADO TUERTO

PATRICIO SEVOLA SANTI SPIRITU

GIANI GIULIANO AREQUITO



DEBUTANTES MAYORES 6 PARTICIPANTES



DANIEL ANTUÑA SERRANO

OSCAR QUIROGA VENADO TUERTO

AGUSTIN BONACORSI VENADO TUERTO

GABINO QUIÑONES VENADO TUERTO

CRISTIAN RUIZ MAGGIOLO



MASTER D Y E 5 PARTICIPANTES



LUIS LASLO FIRMAT

HORACIO JAIME WHEELWRIGHT

RAMON FERREYRA VENADO TUERTO

ANGEL CONTRERAS VENADO TUERTO

CARLOS DUTTO WHEELWRIGHT



ESPECIAL E



ANGEL CONTRERAS VENADO TUERTO

CARLOS DUTTO WHEELLWGRIGHT



MASTER B Y C 15 PARTICIPANTES



ADRIAN BERINI VENADO TUERTO

ANIBAL CAMPS VENADO TUERTO

VICENTE ZORIC VENADO TUERTO

MARIO GIULIANO AREQUITO

NOLBERTO GUTIERREZ MARCOS JUAREZ

MILTON VESCO CASILDA



ELITE - JUVENILES MASTER A 14 PARTICIPANTES



SAMUEL GABOTTI VENADO TUERTO

JESUS CIAFARONI VENADO TUERTO

MAURO RIVAROLA VENADO TUERTO

DANIEL GABOTTI VENADO TUERTO

LUCAS SALGUEIRO FIRMAT

SERGIO ACOSTA VENADO TUERTO

FABIAN GABOTTI VENADO TUERTO



ESPECIAL MASTER A



FABIAN GABOTTI VENADO TUERTO

ALBERTO MARTINEZ VILLA CAÑAS



LUIS PIERACCINI

PRESIDENTE

San Nicolás, 1/dic/2016

El pergaminense, Federico Ojeda, ganó una vez más en San Nicolás.

Jornada calurosa para la quinta fecha del campeonato “Del Paraná Maderas”, que se desarrolló en la sede del Club Ciclista San Nicolás este jueves 1 de diciembre.

Con gran cantidad de infantiles, perteneciente a la escuelita del club, inactivos, masters, damas y promocionales, llegando a un total de 105 corredores, la actividad del ciclismo se disputó con total éxito. Solo hubo que lamentar una caída en la categoría Master “C”, Mayores de 45 y Damas, en la cual, la más afectada, fue Carina Grillo que sufrió fisura de clavícula. La misma fue asistida por el servicio médico y ahora necesita aproximadamente un mes y medio para recuperación.

En la de fondo (Promocionales, Master “A”,”B” e Invitados), 57 fueron los participantes que llegaron en forma masiva al sprint destacándose, Federico Ojeda, que se quedó con el triunfo. En esta categoría, debido a la gran cantidad de corredores, la Sub Comisión del Club Ciclista San Nicolás, decidió agregar dos puestos más y un embalaje especial ganado por el rosarino, Luciano Pereyra.

La próxima competencia será el próximo 8 de diciembre a partir de las 19 hs. Con la misma programación.

Escuelita

- Esteban Acevedo…………San Nicolás.

- Bautista Nichea…………..San Nicolás.

- Marcos Alconchel……….Villa Constitución.

- Gabriel Morales………….San Nicolás.

- Kevin Ortiz………………….San Nicolás.

- Sebastián Albornoz…….Villa Constitución.

- Mateo Quintana…………San Nicolás.

- Alan Andino……………….San Nicolás.

- Santiago Leguizamón…San Nicolás.

- Santiago Díaz……………..San Nicolás.

- Juan Astuto………………..San Nicolás.

- Federico Velázquez…….San Nicolás.

- Joaquín García…………….San Nicolás.

- Rodrigo Gallardo………...San Nicolás.

Inactivos Menores de 45 años.

1- Nicolás Grosso……………San Nicolás.

2- Tomás Ruiz………………..Rosario.

3- Juan Paz…………………….San Pedro.

4- Pablo Leone……………….San Pedro.

5- Nicolás Auce………………San Nicolás.

Master “C”, Mayores de 45 y Damas.

1- Jorge Cogliati…………..Rosario.

2- Hugo Velázquez………San Nicolás.

3- Jorge Gallo………………Pergamino.

4- Daniel Boaglio…………San Pedro.

5- Néstor Varela………….Arrecifes.

Promocionales, Master “A”, “B” e invitados

1- Federico Ojeda………Pergamino.

2- Carlos Giuliani……….San Pedro.

3- Pablo Drascovich….San Nicolás.

4- Cristian Basualdo….San Pedro.

5- Jorge Martínez……..Funes

6- Emanuel Grosso……San Nicolás.

7- Agustín Aquino…….Rosario.

Embalaje especial

- Luciano Pereyra……. Rosario.



Informe CCSN

Arrecifes, 4/dic/2016

Mauricio Trozzi Ciudad de Chivilcoy se quedó con el triunfo en Arrecifes



Se realizó en el circuito costanero de de la ciudad de Arrecifes de 1500 metros de cuerda el 6º Gran Premio José “Cacho Bertoglio”, excelente cantidad y calidad de corredores en las distintas categorías, donde en la prueba de fondo sobre 105 minutos de carrera los protagonistas de la tarde fueron los hombres del equipo Ciudad de Chivilcoy, 13 fueron los que tomaron el giro de diferencia sobre el resto, sobre las postrimerías de la competencia saltó Mauricio Trozzi con Aníbal Borrajo y Fernando Antogna donde prevaleció Mauricio Trozzi sobre Aníbal Borrajo y Fernando Antogna.



Clasificación 6° GP José "Cacho" Bertoglio

Debutantes Mayores

1. Tolosa, Héctor. Saladillo

2. Barrera, Juan Carlos. Las Flores

3. Mendoza, José. Colón

4. Almua, Narciso. Campana

5. Leone, Pablo. San Pedro

Debutantes Menores

1. Francisco Chipolini. San Pedro

2. Barragán, Fermín. Rauch

3. Cardoso, Lucas. San Pedro

4. Quintana, Juan. San Pedro

5. Pisani, Ignacio. San Pedro

Master C

1. Lemos, Freddy. Luján

2. Adrian García. Venado Tuerto

3. Fernando Morilla. Bragado

4. Walter Pisano. 9 de Julio

5. Mario Dauria. Chivilcoy

6. Rivero, Gerardo. Pergamino

7. Manfrida, Ruben. S. A. de Areco

8. Bidondo, Miguel. 25 de Mayo

Master D

1. Miguel Macchi. C. Sarmiento

2. Azarloza, Raúl. Santa Fe

3. Sartore, César. Santa Fe

Promocional

1. Lasalle, Francisco. S. A de Giles

2. Basilis Emanuel José. Mercedes

3. Mendoza, Federico. Colón

4. Mariano Manzo San Pedro

5. Muñoz, Jeremías. S. A de Giles

6. Diego Ezequiel Massari. San Nicolás

7. Mendoza, Adrián. San Pedro

8. Aquino, Agustín. Rosario

Master A y B

1. Linares, Marcos. Pehuajó

2. Díaz, Leonardo. Chivilcoy

3. Lorenz, Luis. Esperanza

4. Leandro Emilio López. 9 de Julio

5. Geronimo Broggi. Chacabuco

6. Pereyra, Alberto. Rosario

7. Gustavo Rodriguez. Chivilcoy

8. Martin Leon Perez. Salto

Elite

1. Trozzi, Mauricio. Ciudad de Chivilcoy

2. Borrajo, Aníbal. Ciudad de Chivilcoy

3. Fernando Antogna. Ciudad de Chivilcoy

4. Mauricio Archiprete. Venado Tuerto

5. Di Palma, Ariel. Ciudad de Chivilcoy

6. Bozzini, Adrián. Ciudad de Chivilcoy

7. Marcos Leon Rodriguez. Pergamino

8. German Broggi. Chacabuco



Cobertura José Luis Achetta

San Luis, 3/dic/2016

TEMPORADA DE RUTA DE SAN LUIS 2016/17

4ta fecha Gran Premio Hermanos Muñoz



GIULIANO MINI triunfo en Elite



Se desarrolló, la cuarta fecha, de la temporada de ruta de San Luis, en la localidad de El Volcán, con una muy buena concurrencia de ciclistas de las distintas categorías de San Luis, y provincias vecinas.



La prueba fue realizada por el Club Ciclista San Luis, y fiscalizada por la Federación Ciclista Sanluiseña .



Estuvo en juego, para la categoría Elite, el trofeo Gran Premio Hermanos Muñoz, un homenaje en vida a Don Juan Carlos e Irineo Muñoz, que estuvieron presentes en la jornada sabatina, disfrutando de tan merecido reconocimiento. Dicho trofeo se lo quedo Giuliano Mini, logrando el triunfo en la categoría Elite, que fue la que cerro, la linda tarde de ciclismo en El Volcán.



Promocionales, damas, Juveniles y Master D, fueron los primeros en salir a rodar, y luego de 45 minutos de competencia, Maximiliano Strugo en Promocionales, Ivana Fernandez en Damas, Jose Dospital en Master B y Joel Morales en Juveniles, fueron los primeros ganadores de la tarde.



Luego sería el turno de la Master B y C, que giraron durante 1 hora de carrera, Francisco Montenegro en la B, y el interminable Juan Domingo Rosales en la C, se llevaron el primer lugar en ambas categorías.



El plato fuerte llegaría con la categoría Elite, y Master A, donde había nombres importantes, formando un pelotón de más de 28 inscriptos.



Durante la hora, quince minutos que duró la competencia, hubo varios intentos de fuga, algunas alcanzaron diferencia, pero el pelotón logro neutralizarlas, hasta que a falta de dos vueltas para el final, Giuliano Mini tomo la distancia suficiente para llegar al final en solitario, y quedarse con el primer lugar del podio en la máxima categoría.



El pelotón esprinto, dejando en el segundo lugar a Emmanuel Guevara, completando los tres primeros Lorenzo Diaz.



La Master A, dio como ganador a Raul Zapata.



Elite

1ªGiuliano Mini (San Luis)

2ªEmmanuel Guevara (San Luis)

3ªLorenzo Diaz (Quines/SL)

4ªFacundo Rocca (Tilisarao/SL)

5ªMarcos Huergo



Master A

1ªRaul Zapata (San Luis)

2ªAriel Calderon (Villa Mercedes/SL)

3ªSergio Rolando (Prov. Cordoba)



Master B

1ªFrancisco Montenegro (Rio Cuarto/CBA)

2ªMartin Nolasco (Villa Mercedes/SL)

3ºGuillermo Paroldi (San Luis)

4ªCarlos Poblete (San Luis)

5ªMartin Lucero (San Luis)



Master C

1ªJuan Domingo Rosales (San Luis)

2ªAlfredo Rodriguez (San Luis)

3ªJorge Pereyra (San Luis)

4ªCarlos Biz (Villa Mercedez/SL)

5ªJose Samper (San Luis)



Damas

1ªIvana Fernadez (San Luis)

2ªDayana Gonzalez (Villa Mercedes/SL)

3ªMarcela Picca (San Luis)



Master D

1ª Jose Dospital (San Luis)

2ªDaniel Sarandon (Rio Cuarto/CBA)

3ªRoberto Sosa (Beasley/SL



Juveniles

1ªJoel Morales (San Luis)

2ªJoaquin Dominguez (Villa Mercedes/SL)

3ªMateo Oviedo (Villa Mercedes/SL)



Promocionales

1ªMaximiliano Strugo (San Luis)

2ªNicolas De Paolis (Villa Mercedes/SL)

3ªUilfredo Peralta (Villa Mercedes/SL)

4ªJonathan Quiroga (Villa Mercedes/SL)

5ªRodrigo Rojas (Villa Mercedes/SL)



Nota y foto Claudio Rodriguez, para prensa Federación Ciclista Saluiseña

Gral. Arenales, 4/dic/2016

EL ESCO AGROPLAN SIGUE EN LO MAS ALTO DEL PODIO

Este domingo 04 de Diciembre se disputó la 6ta. Edición del 127° Aniversario de General Arenales, prueba disputada en la mencionada localidad de la Provincia de Buenos Aires. Mario Sosa se llevó el escalón más alto del podio, con una gran actuación del Equipo ESCO AGROPLAN.-



Organizado por la Subcomisión de Ciclismo del Club General Arenales y auspiciado por la Municipalidad de homónima, éste domingo 4 de Diciembre se llevó a cabo la 6ta. Edición del Gran Premio 127° Aniversario Ciudad de General Arenales.-



La prueba se desarrolló en un circuito urbano de 1000 metros de extensión, compuesto por las 2 plazas principales de la ciudad, y contó con la presencia de un gran números de pedalistas, que entre todas las categorías en disputa sumó casi 170 participantes.-



Hasta allí, Los Esquitos y el Equipo ESCO AGROPLAN, ambos de la Asociación Civil para el Desarrollo del Deportista, llegaron para disputar las distintas pruebas.-



Los Esquitos de la categoría 2000 y Promocionales, lograron cumplir una buena actuación, aunque Jeremías Píriz y Octavio Huck, no pudieron clasificar entre los 5 primeros que subían al podio.-



Ya cuando el reloj marcaba cerca de las 16:00 horas, un pelotón compuesto por 47 voluntades e integrado por los Equipos ESCO AGROPLAN de Entre Ríos; MONTANARI Team de la Provincia de Buenos Aires y el Equipo CIUDAD DE JUNIN, conducido por el reconocido ciclista Darío Pagliarisi, empezaron a rodar en la Prueba de Fondo.-



La misma tuvo una duración de 80 minutos y se disputó bajo la modalidad de Prueba por Final, lo que hizo que los principales equipos presentes, comenzaran a poner a sus hombres a trabajar desde la bajada de bandera imponiendo un ritmo muy importante, con la finalidad de ir depurando el pelotón.-



Así cuando el reloj marcaba ya 50 minutos de competencia, un grupo de 8 pedalistas se distanció del mayoritario, donde la escuadra de Entre Ríos ESCO AGROPLAN, quedó con un hombre sólo en punta.-



De ésta manera, el sprinter del ESCO, Mario Sosa trabajó en solitario los últimos 30 minutos de competencia, hasta que de los 8 hombres en fuga solo quedaron 3, los que disputaron el sprint final.-



Una pequeña luz de diferencia, puso al representante del ESCO AGROPLAN en lo más alto del podio, por sobre Isaías Abú, del Team Ciudad de Junín. El tercer escalón lo ocupó Juan Scorsa, representante del Team Montanari.-



Así por segundo fin de semana consecutivo, la escuadra celeste, se sube al escalón más alto del podio, en una competencia dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, donde hoy se puede decir que goza de un excelente nivel ciclístico.-

Clasificacion 6 GP 127 Aniversario General Arenales



Montain bike

1- Garetto Gustavo – Teodelina

2- Casalino Marcelo – Colón

3- Masciulli Marcelo – Chacabuco

4- Miranda Oscar – Ferré

5- Bozzo Emilio – Gral. Arenales Debutantes mayores de 38 años

1- Giordano Claudio – Junín

2- Gomez Ruben – Colón

3- Vargas Sergio – Colón

4- Herrera Marcelo - Junín

5- Gimenez Victor – Colón Debutantes menores de 38 años

1- Ruiz Tomas - Rosario

2- Dundik Lukas - Salto

3- Pieres Luis - Junín

4- Obia Juan - Colón

5- Archipretti Federico - Venado Tuerto Infantiles 2006/07



1- Ibañez Lautaro - Junín

2- Herrera Ramiro - Junín

3- Almada Valentin - Colón

4- Gimenez Roman - Colón Infantiles 2008/09



1- Turdo Benjamin - venado tuerto

2- Arias Francisco – Colón

3- Rivero Santiago – Junín

4- Rearte Tiziano - Colón Infantiles 2004/05

1- Tocha Eliana - Pehuajo

2- Fuchs Maximiliano – Carlos Casares

3- Novgorosky Franco - Carlos Casares

4- Dundic Goran - salto

5- Astrada Ramiro – Carlos Casares

6- Gruñeiro Santiago – San Nicolás

7- Zarate Alexis – Junín Master D



1- Villa José - Junín

2- Repara Andrés - Junín

3- Brussa Daniel – Carlos Casares

4- Perazzo Héctor - Laboulaye

5- Berasaluce Eduardo – Colón Promocionales



1- Grosso Juan - San Nicolás

2- Silva Rodrigo - Lincoln

3- Nuñez Nicolás - Vedia

4- Jaime Juan - Carlos Casares

5- Sanchez Jairo – Lincoln Master C



1- Gutiérrez Nolberto - Marcos Juarez

2- Marcellini Pedro - Colon

3- Giuliano Mario - Arequito

4- Perez Pedro - Junin

5- Cogliati Jorge - Rosario Damas

1- Noriega Maria Gimena - Junín

2- Reynoso Miriam - Junín

3- Castro Laura - Alberdi Élite /sub 23- junior – Master A

1- Sosa Mario – Recreo

2- Abu Isaias – Junín

3- Cordoba Juan – vedia

4- Pereyra Luciano - Rosario

5- Tocha Jonatan - Pehuajo

6- Gabotti Samuel - venado tuerto

7- Medina Hugo - Junín Junior 1- Tonso Facundo – Corral de Bustos



Master A



1- Ferreyra Ariel - Lincoln

2- Vera Leonardo – Colón

3- Martínez Alberto – Villa cañas Mauro Covachevich

La próxima del Equipo ESCO AGROPLAN y LOS ESQUITOS, será en la ciudad de Bella Vista, Provincia de Buenos Aires, donde se disputará el Gran Premio Juan Cavalieri.-



PRENSA ACDD

MTB Y RURAL BIKE

Carlos Casares, 4/dic/2016

Revancha Doble Moctezuma

