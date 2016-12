RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 29.11.2016 - Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Córdoba y Uruguay

Carreras en Tupungato, Florida URU, Río Ceballos, San A. de Giles, Lomas, C. del Uruguay, Colón B, Berazategui y San Nicolás

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Río Ceballos, Tupungato, Florida URU, San A. de Giles, Lomas, C. del Uruguay, Colón B, Berazategui y San Nicolás.

Berazategui, 27/nov/2016

GRAN PREMIO DEL VIDRIO

HOMENAJE A. EDUARDO FARRONI



MASTER – C – y – D –

1ª REYNA – Waldemar Osvaldo

2ª FILARDI – Jorge Osvaldo

3ª CHAAR – José

4ª AVACA – Mario Ricardo

5ª MOREIRA – Antonio Manuel

6ª ILLANES – Raúl

MASTER – D –

1ª CHAAR – José

2ª MANZO – Miguel

3ª VELLUTATO – José Luis

4ª ALMIRON – Ramón Roque



PROMOCIONALES – y – JUVENILES –

1ª STRAUCH – Jorge Luis

2ª ANARQUIN – Juan

3ª ORTELLADA – Germán

4ª ETCHEVERRY – Arian

5ª IRIGOYRN – Diego Tomas

6ª SUAREZ – Agustín



MASTER – B –

1ª GREGORI – Rubén

2ª LOPEZ – Germán

3ª SALMON – Mariano Enrique

4ª MANCO – Daniel

5ª DE GIORGIO – Jorge Marcelo

6ª LOPEZ – Alejandro Salvador

SPRINT – INTERMEDIO

1ª MARTINEZ BEN – GONZALO Emanuel



DAMAS

1ª ALLIEGRO – Alejandra

2ª JOBSE – Daniela Romina

3ª BARROSO – Micaela Belén

4ª SAPONARA – Elisa Marcela

5ª ROCA – María Victoria

6ª LEONARDI – Antonela Lilia



ELITE – SUB 23 – y – MASTER – A –

1ª ALBORCEN – Elbio Alejandro

2ª FREDES – Sergio Omar

3ª TRILLINI – Sebastián Emanuel

4ª DAQUILA SILVA – Nahuel Omar

5ª GARIBOLDI – Adrian Silvio

6ª POLDI – Sebastián Emanuel

7ª FREDES – Matías Gabriel

8ª RAMALLO – Alberto

MASTER – A –

1ª RAMALLO – Alberto

2ª FERNANDEZ – Pablo Eduardo

3ª TALLARICO - Roberto

25-11-2016

CICLISMO NOCTURNO

CIRCUITO DE LOMAS DE ZAMORA



MASTER – C – y – D –

1ª DAZZAN – Benito Alfredo

2ª LOMBARDO – Salvador Francisco

3ª MOREIRA – Antonio Manuel

4ª SABELIO – Jorge Omar

5ª FREDES – José Omar

MASTER – D –

1ª CHAAR – José

2ª GALAN – Alberto Victorino

3ª LARGHER HUNZIKER – Héctor



MASTER – B –

1ª LOPEZ – Germán

2ª CHAAR – José Darío

3ª YOUNG – Juan Manuel

4ª MANCO – Daniel

5ª FARIS – Gustavo Alberto



ELITE – SUB 23 – y – MASTER – A –

1ª ALBORCEN – Elbio Alejandro

2ª FREDES – Sergio Omar

3ª GONZALEZ – Pablo

4ª GOMEZ – Juan Manuel

5ª ARONE – Claudio Marcelo

MASTER – A –

1ª TALLARICO – Roberto Alejandro

2ª RAMALLO – Alberto

3ª FREIRE – Gastón Alejandro



Informe Carlos 'Lobo' González

San Nicolás, 24/nov/2016

EN UN EMBALAJE BRILLANTE, FEDERICO OJEDA, DEFINIÓ NOTABLEMENTE Y SE QUEDÓ CON EL PRIMER PUESTO EN SAN NICOLÁS

La cuarta fecha del campeonato clausura, “DEL PARANÁ MADERAS”, se desarrolló este jueves pasado, 24 de Noviembre, en la sede del Club Ciclista San Nicolás. Con casi un centenar de ciclistas, entre las tres categorías disputadas, el público pudo vivir un espectáculo relevante brindado por los competidores de la ciudad y toda la zona.

El ganador en Menores de 45 años fue Estanislao Genoud, de San Pedro; en Master “C”, Mayores de 45 años y Damas, Gerardo Rivero, de Pergamino; y en la de fondo, Promocionales, Master “A”, “B” e Invitados, Federico Ojeda, de Pergamino. En esta última, 51 pedalistas fueron los actores de una película que no tuvo nada de ficción, porque la misma poseyó los condimentos necesarios para que el plato fuerte de la noche, sea el más exquisito. Por varios minutos un grupo minúsculo logró fugarse del pelotón, pero luego fueron alcanzados por éste y así llegaron masivamente hasta el punto final. El embalaje fue reñido, manteniendo expectante a los presentes porque hasta el banderazo final, no se podía vaticinar quién iba a ser el ganador. Pero finalmente el pergaminense, Federico Ojeda, prevaleció sobre los demás y se llevó el triunfo para su ciudad.

La próxima competencia será el 1 de Diciembre a partir de las 19 hs con la misma programación.

Menores de 45 años

1- Estanislao Genoud……….San Pedro.

2- Francisco Chipolini……..San Pedro.

3- Carlos Braendt…………….San Pedro.

4- Hernán Vallejos………….Colón.

5- Pablo Leone………………San Pedro.

Master “C”, Mayores de 45 y Damas.

1- Gerardo Rivero………….Pergamino.

2- Narciso Armua………….San Pedro.

3- José Pereyra…………….San Pedro.

4- Jorge Cogliati……………Rosario.

5- Daniel Boaglio………….San Pedro.

Promocionales, Master “A”, “B” e Invitados.

1- Federico Ojeda………….Pergamino

2- Pablo Drascovich………San Nicolás.

3- David Salinas…………….San Nicolás.

4- Agustín Aquino………….Rosario.

5- Alan Ovando………………Rosario.

Colón B, 27/nov/2016

PODIO DEL ESCO AGROPLAN EN COLON, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Ya entrada la Temporada de Critérium Nacional, el Equipo ESCO AGROPLAN, se presentó en la ciudad de Colón, Provincia de Buenos Aires, donde se disputó el Gran Premio Homenaje a Carlos “Tacuara” Selvini. Mario Sosa del ESCO AGROPLAN se llevó el primero puesto, seguido de Facundo Crisafulli del SAT y Enzo Balmaceda del Equipo Ciudad de Junín.-



Organizado por la PEÑA AMIGOS DEL PEDAL, éste domingo 27 de Noviembre, en el Autódromo del Auto Moto Club de la Ciudad de Colón, en la Provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo un Critérium de Ciclismo, en el trazado de 1500 metros de extensión, donde se realizó el Gran Premio Homenaje a Carlos “Tacuara” Selvini.-



Hasta allí, el Equipo que representa a la Provincia de Entre Ríos llevó sus competidores, con el fin de conseguir la puesta a punto adecuada con lo mejor del pelotón nacional.-



Además del ESCO AGROPLAN, fueron de la partida el Equipo SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION (SAT), con toda su formación y el Equipo CIUDAD DE JUNIN y el BRAGADO CICLES CLUB, entre otros competidores de la zona.-



La jornada de ciclismo dio inicio a partir de las 10:00 horas, con todas las categorías. Ya pasadas las 16:00 horas, comenzó a rodar la Prueba de Fondo, con un pelotón que reunió a 53 ciclistas en línea de largada, donde el SAT; el Equipo CIUDAD DE JUNIN, el CICLES CLUB BRAGADO y el Equipo ESCO AGROPLAN, se presentaban como las formaciones más importantes de la competencia.-



120 minutos por final, fue la modalidad de la competencia, que tuvo un gran ritmo, hasta que un grupo de hombres se dio a la fuga, con componentes de las principales escuadras. Crisafulli; Mastrángelo y Martins por el SAT; Sosa y Fazzolari por el ESCO AGROPLAN; Balmaceda, Pagliarisi y Escorsa por el CIUDAD DE JUNIN; Facundo Lezíca por el BRAGADO CICLES, entre otros pedalistas, por lo que hubo acuerdo enseguida y se pudieron a rodar a un muy buen ritmo, haciendo que el pelotón mayoritario no pudiera llegarles.-



Así fue transcurriendo la competencia y “quemándose” los minutos, hasta llegar al sprint final, donde Mario Sosa se llevó una gran victoria, permitiendo así a la escuadra entrerriana llevarse una gran victoria en la Provincia de Buenos Aires, donde el nivel ciclístico a ésta altura del año se encuentra en lo más alto.-



Cumplidos los 120 minutos de competencia, la clasificación final de la prueba fue la siguiente:



1) Mario Sosa – Equipo ESCO AGROPLAN.-

2) Facundo Crisafulli – Equipo SAT.-

3) Enzo Balmaceda – Equipo Ciudad de Junín.-

4) Fernando Fazzolari – Equipo ESCO AGROPLAN.-

5) Juan Escorsa – Equipo Ciudad de Junín.-

6) Facundo Lezica – Bragado Cicles Club.-

7) Federico Ojeda – Equipo Ciudad de Pergamino.-

8) Darío Pagliarisi – Equipo Ciudad de Junín.-



La próxima competencia del Equipo ESCO AGROPLAN, será en la ciudad de Arrecifes en la Provincia de Buenos Aires, donde además de la escuadra entrerriana se presentarán LOS ESQUITOS y LOS CEBOLLITAS, disputará la 6ta. Edición del Gran Premio Homenaje a José “Cacho” Bertóglio.-



PRENSA ACDD

Allen, 27/nov/2016

Fernando Antogna festejó en la 73ª Vuelta al Valle



Fernando Antogna (Ciudad de Chivilcoy) se quedó con la victoria en la 73ª Vuelta al Valle de Río Negro que se cerró este domingo en la ciudad de Allen ante un imponente marco de público.



El oriundo de Chivilcoy festejó 13 años después, ya que su primera coronación en la ronda patagónica fue allá por 2003, esta vez empleó un total de 16 horas 1 minuto para superar por sólo 3 segundos al colombiano Marlon Pérez Arango (Mirasal) y al bonaerense Juan Pablo Dotti (SEP San Juan).



La 6ª etapa de la prueba se corrió este domingo con la tradicional Vuelta a la Calesita entre Allen y General Fernández Oro, fueron 124 kilómetros, en donde el público acompañó a lo largo de todo el recorrido y le dieron una nueva victoria al Shania de la mano del chileno Cristopher Mansilla.



El parcial fue activo, con muchos ciclistas inquietos, buscando la fuga y detrás el equipo ciudad de Chivilcoy haciéndose cargo de la carrera y de controlar el ritmo del pelotón para no correr riesgos, algo que se concretó con una llegada al sprint en donde no bonificaron los hombres que podían amenazar a Antogna.



El neuquino Maximiliano Navarrete (JC Competición) logró mantener la general de metas sprint y además fue el mejor ciclista regional, Federico Ortega (Team BEOK) fue el destacado entre los allenses y el Mirasal terminó festejando en la general por equipos.



“Este año me propuse hacer una buena Vuelta, me llevo lo que vine a buscar, es una carrera de mucho prestigio en donde si te descuidas perdés todo, no pensé que volvería a darse la victoria con casi 40 años, me sentía muy bien y tuve un gran equipo atrás mío” reconoció Antogna luego del triunfo.



Resultados: Ver Resultados

Link fotos: Ver Fotos

Crédito fotos: Carlos Mir.



Adolfo Carrizo - Prensa 73ª Vuelta al Valle CCO

Contacto: 0223 155574077

Florida URU, 27/nov/2016

Tupungato, 27/nov/2016

San Andrés de Giles, 28/nov/2016

Adrián Gariboldi se adueñó de San Andrés de Giles



Se realizó una extensa jornada de ciclismo en San Andrés de Giles en la pista del parque municipal donde se reunieron 355 ciclistas de las distintas categorías; la organización estuvo a cargo de la Agrupación Ciclista Gilense.

En la carrera de fondo para Elite-Sub 23 y Master A con 56 ciclistas en el punto de largada, tuvieron que recorrer, 90 minutos de competencia al perimetral de 800 metros, fueron cuatro los ciclistas que tomaron el giro de diferencia y precisamente el legendario hombre del SAT-Bragado cicles Adrián Gariboldi se subió a lo mas alto del podio, el segundo escalón fue para Martín Ferrari de Los Matanceros y 3° fue el juvenil de Capitán Sarmiento Braian Lucero.

Infantiles

2010/11

1° Gerónimo Aliendro – San A. de Giles; 2° Stefano Muñoz – San A. de Giles; 3° Bautista Sagardoy – Saladillo; 4° Valentino Crocci – San A. de Giles; 5° Miguel Escoces

2008/09

1° Mirko López – I. Casanova; 2° Antonella Depresa – Ituzaingo; 3° Gerónimo Aliendro – San A. de Giles

2006/07

1° Ramiro Migueles – Lomas de Zamora, 2° Tomás Crivelli – San A. de Giles

2004/05

1° Lautaro Eizmendi – Lobos; 2° Facundo Rodríguez – Lomas de Zamora; 3° Malena Aliendro – San A. de Giles; 4° Agustin Barreto; 5° Agustín Ferrari – Capital

2002/03

1° Facundo Cisneros – José C. Paz; 2° Facundo Genoud – San Pedro

Debutantes

1° Joaquín Muñoz – San A. de Giles; 2° Lucas Dundic – Salto; 3° Leandro Velardes – Open Dor; 4° Fernando Artale – Mercedes; 5° Walter Cabrera – Gral. Rodríguez

Master D 1

1° Miguel Macchi – Cap. Sarmiento; 2° José Constantino – Lincoln; 3° Néstor Macchi – Cap. Sarmiento; 4° Miguel Manzo – Loma Hermosa; 5° Roberto Gómez – San Luis

Master D 2

1° Néstor Macchi – Cap. Sarmiento; 2° Miguel Manzo – Loma Hermosa; 3° Chila Vasallo – Chivilcoy

Master C

1° Adrián García – Vdo. Tuerto; 2° Luis Vegeti – Rafaela; 3° Mario Dauría – Chivilcoy; 4° Ricardo Iriberri – Campana; 5° Sergio Ayastuy – Salto

Promocionales

1° Federico Mendoza – Colón; 2° Franco Acevedo – Salto; 3° Adrián Mendoza – San Pedro; 4° Emanuel Basilis – Mercedes; 5° Jorge Strauch – Lobos

Master B

1° Daniel Manco – Lomas de Zamora; 2° Nelsón Carrizo – Berazategui; 3° Hernán González – Zárate; 4° Leonardo Díaz – Chivilcoy; 5° Eduardo Villarroel – San Pedro

Elite y Sub 23

1° Adrián Gariboldi – SAT-Bragado Cicles; 2° Juan Martín Ferrari – Los Matanceros; 3° Braian Lucero – Cap. Sarmiento; 4° Leonel Castro Colón; 5° Julián Gaday – Los Matanceros; 6° Marcos Méndez – Bella Vista

Master A

1° Marcelo Miranda – Cañuelas; 2° Abedón Romero – Los Cardales; 3° Gerónimo Broggi - Chacabuco



Info: José Luis Achetta – Entre Ruedas y Pedales

C. de Uruguay, 20/nov/2016

El domingo 20/11 dio por finalizado la Primera Edición del Campeonato Integración por Pasión Al Ciclismo el Primer Campeonato Sin Premios en Efectivo.-



Las 3 fechas disputadas fueron realizadas por el Club Ciclista Uruguayense de Concepcion del Uruguay, fiscalizado por ACRU, con la cobertura de seguro de RUS y el servicio de Emergencias Médicas de Carlos Ziegler.-



Con la presencia de ciclistas de locales y de las ciudades de Colon, Villaguay, Gualeguaychu, Gualeguay y Paysandu ROU la jornada dio incio a las 11hs finalizando a las 18hs con el coronación de los campeones de cada categoría.-



Clasificacion Categoría Elite - 70 Minutos

1- Mario Schreiner - C.del Uruguay - +2 Vueltas

2- Hugo Perg - Paysandu - +1 Vuelta

3- Juan Agustini - Villaguay

4- Alejadro Nolla - Paysandu

5- Jose Ocampo - Paysandu

6- German Rodriguez – Colon



Clasificacion Promocionales - 70 Minutos

1- Dario Aduco (+1 Vuelta) Gualeguaychu

2- Valentin Medina - C.del Uruguay

3- Julio Silvera - Gualeguaychu

4- Joel Roriguez - Gualeguaychu

5- Emiliano Sanchez - Villaguay

6- Diego Roda - C.del Uruguay



Categoria Master AyB - 60 Minutos

1- Norberto Azurmendi - Capilla del Señor Bs.As.

2- Adrian Ballestero - Villaguay

3- Martin Peiran - C,del Uruguay

4- Gustavo Deris - C.del Uruguay

5- Gabriel Acosta - C.del Uruguay



Ademas compitieron: Ramiro Molina (Gualeguay), Daniel Sabaño (Paysandu), Sergio Rebossio (Villaguay), Javier Sack (Villaguay), Juan Uranga (C.del Uruguay), Miguel Lopez (C.del Uruguay), Marcelo Benitez (C.del Uruguay), Daniel Benitez (C.del Uruguay)



Categoria Master C - 50 Minutos

1- Roque Dantaz - Paysandu

2- Hector Mercancini - C.del Uruguay

3- Alejadnro Molina - Capital Federal

4- Francisco Arnolfi - Gualeguaychu

5- Jorge Talamo - C. del Uruguay



Ademas compitieron: Jose Rebossio (Villaguay), Ruben Viollaz (Colon), Juan Carlos Veronico (Berazategui Bs.As.), Sergio Boxler (C.del Uruguay), Ricardo Hormaiztegui (C.del Uruguay)



Damas - 50 Minutos

1- Mariela Elola - C.del Uruguay

2- Shirley Castrillon – Paysandu



Categoría Master D-E - 50 Minutos

1- Oscar Elola - C.del Uruguay

2- Daniel Oreste Benitez - C.del Uruguay



Clasificacion Categoria 2002/03

1- Bozzani Molina Franco - Gualeguay

2- Bur Fleitas Elias - Gualeguay

acompañaron: Anselmino Jeremias y Martinez Santiago



Clasificacion Categoría 2006/07 - 8 vueltas

1- Anselmino Jeremias - C.del Uruguay

2- Martinez Santiago - C.del Uruguay

3- Martinez Alina - C.del Uruguay



CORONACION ELITE



Campeon - Hugo Perg - 17

Sub-Campeon - Mario Schreiner - 13

Tercero - Juan Agustini – 13



CORONACION PROMOCIONALES

Campeon - Valentin Medina - 22

Sub-Campeon - Julio Silvera - 16

Tercero - Emiliano Sanchez – 11



CORONACION MASTER AyB

Campeon - Adrian Ballestero - 18

Sub-Campeon - Gabriel Acosta - 9

Tercero - Ramiro Molina – 8



CORONACION MASTER C

Campeon - Roque Dantaz - 17

Sub-Campeon - Hector Mercancini - 16

Tercero - Jorge Talamo – 13



CORONACION DAMAS

Campeon - Mariela Elola - 24

Sub-Campeon - Shirley Castrillon – 12



CORONACION MASTER D

Campeon - Oscar Elola - 20

Sub-Campeon - Daniel Oreste Benitez – 11



CORONACION 2003/2004

Campeon - Bozzani Molina Franco - 22

Sub-Campeon Bur Fleitas Elias – 20



CORONACION 2006/2007

Campeon - Anselmino Jeremias - 24

Sub-Campeon - Lautaro Almiron - 12

Tercero - Martinez Santiago - 11

Río Ceballos, 27/nov/2016