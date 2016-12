RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 14.11.2016 - Buenos Aires y Corrientes

Carreras en CABA, San Nicolás, Chacabuco, Lomas, Tandil, San Pedro y Goya

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos CABA, San Nicolás, Chacabuco, Lomas, Tandil, San Pedro y Goya.

Cap. Fed., 13/nov/2016

Bajo la Lluvia Federico Vivas Ganó la 2da. Fecha de la Copa Ciudad de Buenos Aires.

La Asociación Metropolitana de Ciclismo realizó en la lluviosa mañana del domingo 13 la segunda fecha de la 6ta. Copa Ciudad de Buenos Aires, en el circuito comprendido por Avenida Sarmiento, Avenidas Santa Fe y Libertador con llegada frente a la Rural de Palermo. Tres fueron las categorías que corrieron totalizando 221 inscriptos.

En la competencia reservada para Elite y Sub 23 con un total de 75 ciclistas que rodaron a este trazado por espacio de 90 minutos bajo una lluvia torrencial, carrera rápidisima a pesar del estado del piso donde no se pudo distanciar nadie y llegar a definir al sprint donde prevaleció el Saladillense del Bragado Cicles – Sat, Federico Nicolás Vivas aventajando al platense Diego langoni del Ciudad de Chivilcoy y el tercer lugar fue pata el Matancero de la ciudad de Saladillo Sebastián Tolosa

Promocionales y Juveniles

1° Agustín Del Negro – Roque Pérez; 2° Tomás Carbone – Bragado; 3° Rodrigo Corro – 9 de Julio; 4° Joaquín Espósito – Bragado; 5° Francisco Lasalle – San A. de Giles.

Damas

1° Estefanía Pilz; 2° Mercedes Fadiga; 3° Aranza Sánchez; 4° Micaela Barroso; 5° Anabel Ruiz

Master A y B

1° Eduardo Leguizamón – Roque Pérez, 2° Richard Cabral – Uruguay; 3° Mariano Salmón – Cañuelas; 4° Alberto Ramallo – Chacomús; 5° Ricardo Lorenz – Esperanza; 6° Martín Garrocho - Lobos

Elite y Sub 23

1° Federico Vivas – Sat – Bragado Cicles; 2° Diego Langoni – Ciudad de Chivilcoy; 3° Sebastián Tolosa- La Matanza Deportes; 4| Anibal Borrajo - Ciudad de Chivilcoy 5° Jonathan Tocha – Pehuajó (Equipo Dos ciudades)

Info: José Luis Achetta

Goya, 13/nov/2016

GOYA LE ASIENTA MUY BIEN AL ESCO AGROPLAN

Este domingo, la localidad de Goya fue escenario de una nueva jornada de ciclismo litoraleño, donde la Estructura CICLISMO ACDD se presentó con el Equipo ESCO AGROPLAN; LOS ESQUITOS y LOS CEBOLLITAS. Muy buena performance de toda la estructura.-





Goya nuevamente tuvo ciclismo. Esta vez fue una competencia de estilo dominguero, con presencia de ciclistas de todo el Litoral Argentino, donde la Estructura CICLISMO ACDD, fue invitada por la organización, presentando al Equipo mayor ESCO AGROPLAN; los juveniles LOS ESQUITOS y el flamante grupo denominados LOS CEBOLLITAS, que juntan a jóvenes promesas menores de 12 años.-



Organizada y Fiscalizada por la Asociación Sur Correntino, la competencia se disutó en el Velódromo Municipal Lucho López de la ciudad de Goya.-



El sábado fue punto de partida para una parte del grupo de la ACDD, donde LOS CEBOLLITAS, comandados por su entrenador Sebastián David y LOS ESQUITOS, acompañados por Fabián Huck, más un grupo de padres colaboradores, partieron hacia la ciudad de Goya, en la Provincia de Corrientes.-



Toda la ilusión de un grupo de jóvenes promesas, quienes empiezan a transitar sus primeros escalones dentro del ciclismo, haciendo roce en un ciclismo fuera de Entre Ríos.-



El domingo, partieron los mayores del ESCO AGROPLAN, acompañados de siempre colaborador Carlos Schonfeld.-



Así, el grupo se reunió en forma completa este domingo en horas del mediodía, donde los más chicos de la Estructura iniciaron la Jornada de Ciclismo Goyense.-



El primero en largar de LOS CEBOLLITAS, fue Paul Espeleta, en la categoría 2003, quien tras una muy buena competencia, se ubicó en la cuarta colocación de la general.-



Luego fue el turno de Lautaro Zutión, en la categoría 2002, quien se ubicó segundo en la general y por último, el CEBOLLITA Brian Laliana, de la categoría 2000, se llevó la primera colocación, siendo su primer triunfo en la categoría desde su inicio en el ciclismo.-



La Prueba de Fondo, destinadas para las Categorías Elite – Sub 23 y Junior, tuvo inicio a partir de las 16 horas aproximadamente, bajo la modalidad de Prueba a los Puntos, con una duración total de 70 minutos y 7 sprint.-



Acá, como dato ilustrativo y teniendo en cuenta que los chicos de la Categoría 2000 están a menos de dos meses de pasar a la Categoría Junior, la organización, permitió que el Equipo LOS ESQUITOS, también se inscribiera en la última prueba de la tarde, permitiendo así a éstos chicos tener el roce que necesitan, junto a los más grandes del pelotón.-



La competencia durante los primeros sprint se hizo agrupada, donde un toque en el pelotón, hizo que Mario Sosa, el hombre del Sprint de la escuadra entrerriana, tuviera una caída importante, dislocándose el hombro, y terminando desgraciadamente en el hospital, aunque por suerte no pasó a mayores.-



Así, los celestes perdieron su hombre sprint, organizándose y armando una nueva competencia, donde Juan Manuel Aguirre y el local Guillermo Enrique comenzaron a trabajar para romper el pelotón y así poder cosechar os últimos puntos en fuga, para asegurar el primer puesto del podio.-



Logrado el cometido, tres hombres en fuga puso a Juan Manuel Aguirre; Guillermo Enrique y Manuel Schonfeld, todos del ESCO AGROPLAN en los primeros tres escalones del podio.-



Párrafo aparte merece el hombre de LOS ESQUITOS Yoel Vargas, quien logró sumar puntos importantísimos en los sprint y así subirse al cuarto escalón del podio de la general y llevarse el primero en Junior.-



Concluidos los 7 sprint, la clasificación final fue la siguiente:



1) Juan Aguirre – Equipo ESCO AGROPLAN.-

2) Guillermo Enrique – Equipo ESCO AGROPLAN.-

3) Manuel Schonfeld – Equipo ESCO AGROPLAN.-

4) Yoel Vargas – Equipo LOS ESQUITOS.-

5) Mario Romero – Ciudad de Goya.-



Especial Junior

1) Yoel Vargas – Equipo LOS ESQUITOS.-

2) William Córdoba – Equipo LOS ESQUITOS.-

3) Guillermo Velázquez – Ciudad de Goya.-



Para destacar: la atención brindada por todas las autoridades de la Asociación Sur Correntino, a través de su Presidente, Sr. Antonio Ríos.-



El trabajo realizado por el grupo de padres de Los Esquitos y Los Cebollitas, que se organizaron en forma excelente para brindar una muy buena atención a todos los chicos de la Estructura.-

Informe Prensa ACDD

Lomas de Zamora, 11-11-2016

CICLISMO NOCTURNO CIRCUITO DE LOMAS



MASTER – C – y – D –

1ª FREDES – José Omar

2ª SABELIO – Jorge Omar

3ª MOREIRA – Antonio Manuel

4ª BASAL – Diego Rubén

5ª PEREZ – Elmo

MASTER – D –

1ª GALAN – Alberto Victoriano

2ª MARTINEZ – Norberto

3ª LARGHERO HUNZIKER – Héctor



MASTER – B –

1ª CHAAR – José Darío

2ª BELVEDERE – Maximiliano

3ª OJEDA – Carlos

4ª CAGLIOLO – Claudio Alberto

5ª CANALE – José Luis



ELITE – SUB 23 – y – MASTER – A –

1ª FREDES – José Omar

2ª MANSUR – Said Alexis

3ª ALBORCEN – Erbio Alejandro

4ª ROMERO – Ezequiel

5ª FERRARI – Juan Martin

MASTER – A –

1ª BOCH – Fabián Maximiliano

2ª TALLARICO – Roberto Alejandro

3ª FREIRE – Gastón Alejandro



Informe Carlos 'Lobo' González

Chacabuco, 12/nov/2016

EN UNA NOCHE INMEJORABLE PARA DISFRUTAR DEL CICLISMO, EL SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE, DIO COMIENZO EN LA PISTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHACABUCO, EL CAMPEONATO NOCTURNO "ADOLFO DECUNDO"



SE DIERON CITA 140 CORREDORES, LO QUE LE DIO UN MARCO IMPONENTE AL COMIENZO DE CAMPEONATO, EL CUAL PROMETE SER APASIONANTE.



LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:



CATEGORÍA INACTIVOS MAYORES DE 65 AÑOS



1º CURUTCHET, RICARDO

2º OYHANARTE, RICARDO

3º LLISSEN, MIGUEL

4º PERALTA, MICHEL

5º GELVEZ, NÉSTOR



CATEGORÍA INACTIVOS MAYORES DE 38 AÑOS



1º RAMAGLIA, DANIEL

2º RIVAROLA, DARÍO

3º MICHELLI, LEONARDO

4º MICHELLI, GUSTAVO

5º GIMÉNEZ, CESAR



CATEGORÍA INACTIVOS MENORES DE 38 AÑOS



1º AYENDE, JOAQUÍN

2º BUSTAMANTE, FEDERICO

3º PRATTO, DIEGO

4º CHIOSSO, MAXI

5º MUÑOZ, JEREMÍAS



CATEGORÍA MÁSTER "C"



1º BIDONDO, MIGUEL

2º MORILLA, FERNANDO

3º AYASTUY, SERGIO

4º BUSTAMANTE, JORGE

5º PÉREZ, PEDRO



CATEGORÍA MÁSTER "D"



1º D'AMICO, JUAN

2º BRACCO, RUBEN

3º REPARA, ANDRÉS



CATEGORÍA MÁSTER "B"



1º BRAVO, CESAR

2º CAMPIONE, SERGIO

3º BRAVO, JULIO

4º BERASALUCE, GERARDO

5º DÍAZ, JORGE



CATEGORÍA PROMOCIONAL Y MÁSTER "A"



1º BROGGI, GERMÁN

2º MARTÍNEZ, FEDERICO

3º OJEDA, FEDERICO

4º BROGGI, GERÓNIMO

5º SILVA, RODRIGO



PRÓXIMA FECHA: 17 DE DICIEMBRE



INFORME: RUBEN J. DELAURO

San Nicolás, 12/nov/2016

La segunda fecha fue para Federico Ojeda

Se disputó la segunda fecha nocturna del campeonato “Del Paraná Maderas” en la sede del Club Ciclista San Nicolás. Fue importante la concurrencia de los chicos de la Escuelita del Club, que se están formando en la disciplina del ciclismo gracias a Carlos García y Hugo Velázquez (profesores), y la colaboración de los amantes de las dos ruedas ya que donan elementos para armar bicicletas y de esta manera los infantiles puedan participar de la competencia. El evento se desarrolló con cuatro categorías, entre ellas, inactivos menores de 45 años, Escuelita, Master “C”, Mayores de 45 y damas y la competencia de fondo, donde se pusieron en marcha 42 pedalistas, Promocionales, Master “A” e Invitados.

La próxima competencia se desarrollará el próximo jueves 17 a partir de las 19:00 hs.

Estos fueron los resultados.

Inactivos menores de 45 años.

1- José Espíndola………San Pedro.

2- Carlos Braendt……..San Pedro.

3- Francisco Chipolini..San Pedro.

4- Emanuel Córdoba..Rosario.

5- Nicolás Auce………..San Nicolás.

Escuelita.

- Gabriel Morales……..San Nicolás

- Lautaro Benítez….. San Nicolás

- Ulises Benítez…….. San Nicolás

- Fabricio Benítez….. San Nicolás

- Esteban Acevedo… San Nicolás

- Rodrigo Gallard…… San Nicolás

- Kevin Ortiz………….. San Nicolás

- Marcos Alconchel…Villa Constitución.

- Brenda Paz…………..San Pedro.

Master “C”, Mayores de 45 y Damas.

1- Jorge Gallo…………..Pergamino.

2- Daniel Boaglio……..San Pedro.

3- Juan Radelicki………San Nicolás.

4- Oscar Quinteros….Rosario.

5- Ángel Barroso……..Colón.

Promocionales, Master “A” e Invitados.

1- Federico Ojeda……Pergamino.

2- Carlos Giuliani……..San Pedro.

3- Adrián Mendoza…San Pedro.

4- Marcelo García…..San Nicolás.

5- Alan Ovando……….Rosario.

Informe CCSN

San Pedro, 12/nov/2016

Nuevamente el viento resulto el principal antagonista a los participantes de la programación realizada en la hermosa tarde del sábado anterior en el Panorámico de Pro Ciclismo San Pedro, quienes a pesar de lo mencionado se brindaron al buen espectaculo ante los aficionados, que siguen a la vera del circuito, entusiastas cuando el deporte de las dos ruedas los convoca.

La Master "C" y Mayores de 45, sigue siendo liderada por la gente de Pergamino en esta oportunidad se la llevó Pablo Ceccoli, seguido por Sergio Rodríguez, la de fondo fue para la dupla Sampedrina: Mario Garibaldi y el Dr. Alejandro Tuero, los restantes resultados son los que a continuación se detallan.

VALIENTES

1° Héctor "Chiquito" Dallochio

2° Oscar Berventan

PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS

1° Mariano Giordano (Invitado)

2° Daniel Chipolini

3° Claudio Rodríguez

4ª Iris Veron

5° Gregorio Nouet



MASTER "D"

1° José Eduardo Hepp (San Pedro)

2° Rubén Morales (San Pedro)

3° Jorge Cannata (San Pedro)

4° Omar Giménez (Pergamino)

5° Oscar "Colita" Vidal (Arrecifes)



AFICIONADOS MENORES de 45

1° José Espindola (San Pedro)

2° Carlos Braent (San Pedro)

3° Facundo Arpia (San Pedro)

4° Ariel Gauna (San Pedro)

5° Bruno Arpia (San Pedro)



MASTER "C" Y MAYORES de 45

1° Pablo Ceccoli (Pergamino)

2° Sergio Rodríguez (Pergamino)

3° Narciso Almua (Campana)

4° Javier Maneiro (San Pedro)

5° Rubén manfrida (San Antonio de Areco)



PROMOCIONAL - MASTER "A" Y MASTER "B"

1° Mario Garibaldi (San Pedro)

2° Alejandro Tuero (San Pedro)

3° Fernando "Palomo" Corvalan (San Pedro)

4° Sebastian Lorido (San Pedro)

5° Lucas Arpia (San Pedro)

6° Diego Rodríguez (Capitán Sarmiento)

Sprint especiales: Emanuel Grosso (San Nicolás) - Diego Sansotera (Capitán Sarmiento) - Adrián "Tato" Mendoza (San Pedro).-



Próximo Programa: Domingo 20 de Noviembre 2016.-



ROMÁN M. BACA

MTB Y RURAL BIKE

El sábado 12 de cumplió con la cuarta y última fecha del Campeonato de Rural Bike 90° Aniversario del Club Estudiantes, la organización estuvo a cargo de la Subcomisión de la institución mercedina y las carreras se desarrollaron en el Parque Independencia.





Damas

1° Valeria Gómez (Mercedes).

2° Sol Gómez (San Miguel del Monte).

3° Sandra Rey (San Andrés de Giles).

4° Mabel Blomberg (Suipacha).

5° Sandra Carbo (Mercedes).



Campeonato

1° Valeria Gómez (Campeona).

2° Sandra Rey (Subcampeona).



Damas más 40

1° Mabel Blomberg (Suipacha).

2° Sandra Carbo (Mercedes).



Campeonato

1° Mabel Blomberg (Campeona).

2° Sandra Carbo (Subcampeona).



Promocionales

1° Ricardo Coria (José C. Paz).

2° Omar Belmonte (Chivilcoy).

3° Hernán González (Moreno).

4° Gustavo Pani (Mercedes).

5° Nicolás Branchini (Mercedes).

6° Leo Videla (Mercedes).

7° Claudio Aldecoa (Mercedes).

8° Eduardo Cavallero (Mercedes).

9° Leo Sánchez (Mercedes).

10° Eduardo Adolfo (Mercedes).

11° David Ojeda (Moreno).



Campeonato

1° Omar Belmonte (Campeón).

2° Ricardo Coria (Subcampeón).

3° Gustavo Pani.



Master C

1° Carlos Aldecoa (Mercedes).

2° Mario Cabeza (Luján).

3° Oscar Calabresi (Suipacha).

4° Eduardo Iranzo

5° Angel Godoy (Mercedes).

6° Juan Errante

7° Gabriel Dagnino (Mercedes).

8° Oscar Pilía (Mercedes).

9° Ricardo Coria (José C. Paz).

10° Marcelo Grassi (Mercedes).

11° Arturo Martín (Junín).

12° Rafael Herrera (Mercedes).

13° Daniel Romano (Carmen de Areco).

14° Emilio Romano (Carmen de Areco).



Campeonato

1° Carlos Aldecoa (Campeón).

2° Gabriel Dagnino (Subcampeón).

3° Rafael Herrera.



Master D

1° Mario Cabeza (Luján).

2° Osar Calabresi (Suipacha).

3° Eduardo Iranzo

4° Angel Godoy (Mercedes).

5° Juan Errante

6° Oscar Pilía (Mercedes).

7° Arturo Martín (Junín).

8° Daniel Romano (Carmen de Areco).

9° Emilio Romano (Carmen de Areco).



Campeonato

1° Oscar Calabresi (Campeón).

2° Mario Cabeza (Subcampeón).

3° Angel Godoy.



Libre

1° Luis Ferrero (Mercedes).

2° Darío Oliva (Mercedes).

3° Emanuel Fredes (Mercedes).

4° Jorge Morales (Mercedes).

5° Juan Bajac (Luján).

6° Gonzalo Eguiguren (Luján).

7° Julián Lamarque (Carmen de Areco).

8° Marcelo Ojeda (Mercedes).

9° Marcelo Peralta (Mercedes).

10° Francisco Cabrera (Mercedes).

11° Marcelo Felice (Mercedes).

12° Gabriel Hernández (San Antonio de Padua).

13° Yani Avila (Luján).



Campeonato

1° Darío Oliva (Campeón).

2° Luis Ferrero (Subcampeón).



Master B

1° Jorge Morales (Mercedes).

2° Gonzalo Eguiguren (Luján).

3° Julián Lamarque (Carmen de Areco).

4° Marcelo Ojeda (Mercedes).

5° Marcelo Peralta (Mercedes).

6° Francisco Cabrera (Mercedes).

7° Gabriel Hernández (San Antonio de Padua).

8° Yani Avila (Luján).



Campeonato

1° Marcelo Peralta (Campeón).

2° Francisco Cabrera (Subcampeón).

3° Gabriel Hernández.

Informe Juan Dagnino

Tandil, 13/nov/2016

Cierre de año de la Copa CNF de descenso



En horas de la tarde de este domingo se disputó la cuarta y ultima fecha de del campeonato de Descenso de la Copa CNF de Tandil y así cerro su octavo certamen. Los corredores, muchos de ellos de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y de otras localidades como Santa Rosa desafiaron los senderos de “Villa del Lago”, en una jornada con mucho viento.



Con la organización de la subcomisión de MTB del CNF la competencia que tuvo ocho categorías y contó con el auspicio de Sin Limite Bike, Carpas 3H, Lo de Rosa, Marcovecchio Compound y Light Studio Deluxe.



Se disputaron dos mangas, la primera clasificatoria y una segunda final, el cronometro pasó a ser la estrella de la jornada, los riders dejaron todo en su paso por la piedras más viejas del planeta.



El mejor de la jornada fue el necochense Brian Pedersen, con un registro de 01m16s162c que se corono subcampeón en la categoría Pro.



Esta competencia también corono a los campeones Marcos Corasaniti en Menores, Sebastián Plaza en Promocionales, Tomas Marcovecchio en Juveniles, Eduardo Quintero en Semirrigidas, Leandro Crisci en Master, Leonardo Goldar en Master Pro, Kevin Icarde en Elite y el local Mauro Marcovecchio en la Pro.



Ver Resultados

Informe Copa CNF