4ª LA FALDA BIKE RACE

La Falda Bike Race apunta alto

Rally Bike - 13.11.2016 - La Falda, Cba.

Carolina Maldonado y Matías Maggiora ganaron las generales

Gran convocatoria en La Falda, 650 bikers fueron de la partida. La victoria fue para Matias Maggiora y Carolina Maldonado.

Como es habitual por esta parte del año son muchos los ciclistas que van cerrando su calendario y toman un descanso hasta la próxima temporada, y La Falda Bike Race se va consolidando año a año como una de las favoritas para oficiar de despedida. En esta oportunidad concurrieron 650 bikers que se llegaron desde distintos puntos del país.



Durante la jornada del sábado se realizaron las entregas de kits e inscripciones para quiénes no habían cumplimentado el trámite aun.

El predio del Hotel Edén sirvió de anfitrión para el evento.



En las primeras horas del domingo el día amaneció con cielo cubierto y amenazante de lluvia, confirmando los pronósticos que había hasta entonces. Minutos antes de la largada una leve llovizna fue todo lo que cayó. A la hora diez se realizó la concentración de ciclistas en la puerta del Edén y se realizó la largada simbólica con marcha controlada hasta el predio del ferrocarril donde se pondría en marcha la competencia en forma cronometrada.

En esta ocasión el circuito debió ser modificado ya que la tradicional subida a “el cuadrado” no se pudo realizar debido a estar cordado el camino por refacciones, por lo tanto la organización tuvo que apelar a un recorrido alternativo para esta edición. La solución fue realizar un tramo por La Pampa de Olaen, un sector de camino ancho sin tanto desnivel pero el viento se hizo sentir y complicó a mas de uno. En total fueron 55 km para las categorías competitivas y 22 km para los promocionales.





Al igual que el fin de semana pasado en Tandil, el de Tres Arroyos Matias Maggiora (GiliBike) y la caroyense Carolina Maldonado (TopMega) se impusieron en la clasificación general. Maggiora trepando en soledad “la subida del puma” abrió espacio y ya no se lo pudieron descontar nunca. En el caso de Maldonado la situación fue similar, llegando al triángulo de la Pampa la diferencia era tal que tampoco pudo ser descontada. Ellos nos decían lo siguiente:

Maggiora: “La carrera fue muy entretenida, desde el principio me pude fugar, y de ahí en más fui tratando de que no me alcancen los masters A1 que habían largado por detrás, gracias a dios todo salió muy bien”. Carolina Maldonado: “Fue una carrera muy linda me pude ir apenas empezamos a subir, hice prácticamente toda la carrera sola. Se complicó un poco a la salida del senderito porque había mucho viento en contra, pero me sentí muy bien. Contenta por el triunfo”.



Luego de la llegada de los corredores hubo un grupo musical que sirvió para amenizar la espera a la entrega de premios y se realizaron sorteos entre los presentes.

La organización de la carrera llevada a cabo por Mariela Brizuela y Martín Garrido pudo sortear una serie de inconvenientes para la realización del evento y sin embargo estuvieron a la altura de lo que nos tienen acostumbrados pensando en el servicio para el ciclista. La carpa que recibía a los corredores luego de cruzar la meta y recibir su medalla finisher tenía frutas, pastafrolas, gaseosa, cerveza, y sillones para disfrutar de todo ello. La seguridad y medios de rescate se incrementó. En la premiación se amplío la entrega de efectivo hasta el quinto puesto, mejorando lo de ediciones pasadas.

Martin Garrido nos decía: “Estamos muy contentos por esta cuarta edición. La gente ha quedado contenta con la carrera, le ha gustado el circuito, pero el año que viene volveremos a utilizar el camino del cuadrado”.

De esta forma pasó la cuarta edición de la Falda Bike Race dejando un saldo positivo tanto para corredores como organizadores. Será cuestión de estar atentos al año próximos porque es candidata a ser una de las de mayor crecimiento.