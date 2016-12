10º RALLY DE LAS ESTANCIAS

Baudino gana con récord

Rally Bike - 31.10.2016 - Sinsacate, Córdoba

Menos de tres horas para 84 km

Matias Baudino ganó la X Edición del Rally de las Estancias, competencia que organizó la Municipalidad de Sinsacate con la fiscalización de FACIMO.

Sobre un recorrido de 84 kilómetros y un tiempo de 2 horas 53 minutos, bajando casi 10 minutos el tiempo que había realizado Mario Nuñez hace cuatro ediciones anteriores sobre el mismo recorrido. La competencia tuvo casi 70 pedalistas mas los más chicos que rondaron los 15 pequeños en sus diversas categorías.

La competencia tuvo su lugar de salida frente a la plaza departamental de Sinsacate, en dos tandas y en busca de hacer la mejor carrera. Quienes primero salieron fueron Elite, Master A, B y C, tanto en caballeros como en Damas, la segunda manga fue para los Master D, E y Promocionales.

Rápidamente se armaron dos grupos bien definidos, por un lado los Elites, Master A y B que son los que disputaron la general y luego Damas y los Master C donde también se daba buena batalla.

Ya sobre el Pasaje San Lorenzo estaban bien diferenciados los ciclistas que marcaron la diferencia. Estancia Santa Catalina fue la segunda localidad que los pedaleros afrontarían, luego pasaron por Comuna la Pampa, para llegar a Paraje San Jorge que era el punto más alto de la competencia que es donde se realiza el ataque de Matias Baudino que termina siendo letal para el resto de los acompañantes no pudiendo mantener la rueda del que finalmente fue el ganador.

Desde ahí y hasta el final Baudino impuso su propio ritmo en subidas y bajadas, el propio paso del vencedor que no necesitó de nadie para lanzarse en la segunda mitad de competencia con bajadas muy técnicas por momentos, arroyos que cruzaban y nuevamente trepadas cortas y explosivas para buscar Colonia Hogar, para enlazar nuevamente Santa Catalina y finalmente Sinsacate.

Luego del ataque de Baudino, los ciclistas que iban con él no desesperaron, ya que conocen a su rival, por lo que siguieron a su ritmo en busca de terminar de coronar la cina para comenzar el descenso. No todos saben como bajar, pero al no ser muy dura las subidas ni largas se acoplaban en las bajadas, hasta que al llegar al llano nuevamente si ya se distanciaron entre ellos

El paisaje que presenta esta competencia muchas veces golpea los corazones de los ciclistas, medios periodísticos que asistieron incluso el público local, como así también varios curiosos que visitan las Estancias Jesuíticas y que al ver el paso de la competencia aplauden a los gladiadores que van realizando tremendo esfuerzo en post de un deporte que llama día a día a nuevos integrantes y que va teniendo competencia a competencia mucho más nivel y el Rally de las Estancias no fue la excepción, ya que Baudino pulverizó el tiempo de Mario Nuñez realizado en el año 2012.

Ganó Baudino que atraviesa uno de los mejores momentos en su carrera deportiva, segundo en la general Diego Pettina a 7 minutos, en tercer lugar Mario Nuñez a 9 minutos del ganador.

Entre las Damas la vencedora fue Mercedes Peralta, segunda Celia Torres y en tercer lugar Valeria Huanco en la clasificación general de damas.

Para el resto de las categorías los vencedores fueron: Damas Promo Angélica Arias, Master D Luis Lazarte, Promocionales Joaquín Díaz, Master C1 Juan Martinez, MAster C2 José Beccacece, Master B1 Guillermo Siravegna, Master A2 Juan Maidana.

Se realizó nuevamente una competencia en Sinsacate, una ciudad que respira todo el año MTB, que tiene tres fechas del Calendario Sinsacatense, un paso importante en la Vuelta de las Sierras Chicas y el Rally de las Estancias que ya en su X Edición no solo tuvo un buen nivel de corredores, si no que rompen sus propios récord en un recorrido que no muchos pueden con él, pero que sí está dispuesto a recibir nuevamente el año próximo a quienes quieran ir por él..